Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові (оновлено)

У Львові вранці у п'ятницю було оголошено повітряну тривогу. Наразі повідомлено про відбій повітряної тривоги!

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення Громадянської оборони розмістив у фейсбуці голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

"Львів! Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте відповідно до інструкцій!" - повідомив Козицький.

"Повідомте сусідів, осіб з обмеженими можливостями. Зберігайте спокій!" - додав він.

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Пізніше Козицький повідомив про відбій повітряної тривоги.