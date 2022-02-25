Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові (оновлено)
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У Львові вранці у п'ятницю було оголошено повітряну тривогу. Наразі повідомлено про відбій повітряної тривоги!
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення Громадянської оборони розмістив у фейсбуці голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.
"Львів! Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте відповідно до інструкцій!" - повідомив Козицький.
"Повідомте сусідів, осіб з обмеженими можливостями. Зберігайте спокій!" - додав він.
Пізніше Козицький повідомив про відбій повітряної тривоги.
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