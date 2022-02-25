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Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові (оновлено)

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Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові (оновлено)

У Львові вранці у п'ятницю було оголошено повітряну тривогу. Наразі повідомлено про відбій повітряної тривоги!

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення Громадянської оборони розмістив у фейсбуці голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

"Львів! Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте відповідно до інструкцій!" - повідомив Козицький.

"Повідомте сусідів, осіб з обмеженими можливостями. Зберігайте спокій!" - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увага, це не навчальна тривога! Зафіксована повітряна загроза! КМДА просить громадян почувши сирени терміново прослідувати в укриття

Пізніше Козицький повідомив про відбій повітряної тривоги.

Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові 01

Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові 02
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Топ коментарі
+10
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25.02.2022 07:44
+9
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25.02.2022 07:49
+7
Н то оно и *****, на то она мразь конченная, что может сотворить любой ужас. Держу кулаки за вас, украинцы. Победа будет за вами!
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25.02.2022 07:47
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Кацапня з білорусії пуляє...
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25.02.2022 07:37 Відповісти
під хатою всю ніч стоїть поліцейська машина, кажуть що це нагадування
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25.02.2022 07:41 Відповісти
Сомневаюсь что Ху***ло решится по Львову ударить. Там слишком много иностранцев. Ху***ло жиденьким срет переть против того кто даст ему по 3убам
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25.02.2022 07:38 Відповісти
Н то оно и *****, на то она мразь конченная, что может сотворить любой ужас. Держу кулаки за вас, украинцы. Победа будет за вами!
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25.02.2022 07:47 Відповісти
дякуємо, у нас іншого виходу немає, тільки повна перемога.
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25.02.2022 07:52 Відповісти
М. Коростень. Чутно як стріляють в бік Іршанська... можливо Овруч.
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25.02.2022 07:42 Відповісти
Овруч Норинс там болота и леса
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25.02.2022 07:49 Відповісти
Певно, але постріли були, можливо склади взривали. Я встав коли почув сигналку машини.
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25.02.2022 07:55 Відповісти
Сто проц будут по аэропорту стрелять
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25.02.2022 07:43 Відповісти
У головного орка кацапстану коротке вже давно в безтолковці... може... щоб нажахати ЄС
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25.02.2022 07:48 Відповісти
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25.02.2022 07:43 Відповісти
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25.02.2022 07:44 Відповісти
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25.02.2022 07:49 Відповісти
 
 