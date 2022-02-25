В Киеве объявлена воздушная тревога: Всех призывают идти в укрытие
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В столице объявлена воздушная тревога.
Об этом в Telegram сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"!!Внимание! Объявленная воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!" – говорится в сообщении.
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