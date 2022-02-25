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В Киеве объявлена ​​воздушная тревога: Всех призывают идти в укрытие

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В Киеве объявлена ​​воздушная тревога: Всех призывают идти в укрытие

В столице объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом в Telegram сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"!!Внимание! Объявленная воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!" – говорится в сообщении.

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Автор: Наталя Джума
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Курва кремлядська
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25.02.2022 08:21 Ответить
Їх у Верховній Раді ціла фракція сидить.
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25.02.2022 08:39 Ответить
Тримайся, Києве мій!
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25.02.2022 08:35 Ответить
Где блин сирены!!!
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25.02.2022 08:56 Ответить
Впринципе на второй день полномасштабной войны уже понятно что западные партнеры двигаются в том же направлении что и "Русский военный корабль ".
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25.02.2022 09:05 Ответить
Им нужен Киев любой цаной
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25.02.2022 09:31 Ответить
 
 