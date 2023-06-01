У Києві оголошено повітряну тривогу: Всіх закликають прямувати до укриття
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В столиці оголошено повітряну тривогу.
Про це у Telegram повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"!!Увага! Оголошена повітряна тривога! Негайно прямуйте до найближчого укриття!" - йдеться в повідомленні.
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Lvbnhj
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