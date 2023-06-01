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У Києві оголошено повітряну тривогу: Всіх закликають прямувати до укриття

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У Києві оголошено повітряну тривогу: Всіх закликають прямувати до укриття

В столиці оголошено повітряну тривогу.

Про це у Telegram повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"!!Увага! Оголошена повітряна тривога! Негайно прямуйте до найближчого укриття!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Курва кремлядська
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25.02.2022 08:21 Відповісти
Їх у Верховній Раді ціла фракція сидить.
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25.02.2022 08:39 Відповісти
Тримайся, Києве мій!
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25.02.2022 08:35 Відповісти
Где блин сирены!!!
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25.02.2022 08:56 Відповісти
Впринципе на второй день полномасштабной войны уже понятно что западные партнеры двигаются в том же направлении что и "Русский военный корабль ".
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25.02.2022 09:05 Відповісти
Им нужен Киев любой цаной
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25.02.2022 09:31 Відповісти
 
 