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война (46746) Россия (91256) пленные (1833) ВСУ (5141)

В ВСУ показали пленных российских оккупантов: "Запомните этих преступников". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ВСУ показали пленных российских оккупантов:

В ВСУ показали захваченных в плен российских военных.

Соответствующие фото были опубликованы Сухопутными войсками ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Лица наших врагов! Запомните этих военных преступников!" – говорится в сообщении.

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В ВСУ показали пленных российских оккупантов: Запомните этих преступников 01
В ВСУ показали пленных российских оккупантов: Запомните этих преступников 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Зачем нам их запоминать? Растрелять и забыть.
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25.02.2022 09:48
+16
Выглядят как бомжи, на гиляку ублюдков
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25.02.2022 09:49
+12
Асвабадители кацапсинские ,всех к кобзону на концерт !
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25.02.2022 09:50
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Зачем нам их запоминать? Растрелять и забыть.
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25.02.2022 09:48 Ответить
Выглядят как бомжи, на гиляку ублюдков
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25.02.2022 09:49 Ответить
Стоять як на розстріл) Правий на нижній світлині та-акий типаж:

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25.02.2022 09:49 Ответить
Асвабадители кацапсинские ,всех к кобзону на концерт !
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25.02.2022 09:50 Ответить
каждому по швабре
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25.02.2022 09:50 Ответить
з мертвих кращі фото були б
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25.02.2022 09:51 Ответить
И главное светлее и веселее.
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25.02.2022 09:57 Ответить
ПРОПИТЫЕ АЛКАШИ
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25.02.2022 10:00 Ответить
На первой фотографии их четыре, на второй - три. Один уже потерялся...
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25.02.2022 10:02 Ответить
Это не срочники... В Чечне таким сразу головы отрезали.
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25.02.2022 10:08 Ответить
********* биомурора
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25.02.2022 10:19 Ответить
Эти убивают за деньги, в плен не брать!
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25.02.2022 10:27 Ответить
Надо отсылать их родственникам видео их казней,это самая действенная схема. И правильная.Надо чтоб кровь застывала не только в жилах самой мрази,а и у всего зоопарка( под известным названием). Думаю это 1000%-ый вариант стереть зверьё и физически, и морально.👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹. Довольно поповских проповедей!!! Зло Добром не одолеть.Не стесняйтесь говорить то,что думаете,иначе все- ложь! Слава Украине! Слава истинным украинцам! Вечная слава и жизнь сынам ее!!!
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25.02.2022 10:49 Ответить
Русские мамаши вырастили поколение убийц, дай Бог, что б русский генетический код был стёрт на этой земле.
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25.02.2022 10:53 Ответить
Да какой там код?!.Какой то случайный набор рваных. лаптеногих хромосом.
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25.02.2022 19:50 Ответить
сожгите их на...й
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25.02.2022 11:22 Ответить
на ноге белая тряпка это знак-расстрелять.
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25.02.2022 12:40 Ответить
Пленні нам не нужні розстрілять
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25.02.2022 12:55 Ответить
Ну опять вы за свое ? Что за жестокость ? И бесполезный перевод боеприпасов? Не лучше ли разделить фашистов на части бензопилой и в компактном виде отправить родным?
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26.02.2022 18:57 Ответить
 
 