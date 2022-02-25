В ВСУ показали пленных российских оккупантов: "Запомните этих преступников". ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ВСУ показали захваченных в плен российских военных.
Соответствующие фото были опубликованы Сухопутными войсками ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Лица наших врагов! Запомните этих военных преступников!" – говорится в сообщении.
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