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В ЗСУ показали полонених російських окупантів: "Запам'ятайте цих злочинців". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ЗСУ показали полонених російських окупантів:

В ЗСУ показали захоплених у полон російських військових.

Відповідні фото опублікували Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Обличчя наших ворогів! Запам`ятайте цих військових злочинців!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

В ЗСУ показали полонених російських окупантів: Запамятайте цих злочинців 01
В ЗСУ показали полонених російських окупантів: Запамятайте цих злочинців 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Зачем нам их запоминать? Растрелять и забыть.
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25.02.2022 09:48
+16
Выглядят как бомжи, на гиляку ублюдков
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25.02.2022 09:49
+12
Асвабадители кацапсинские ,всех к кобзону на концерт !
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25.02.2022 09:50
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Зачем нам их запоминать? Растрелять и забыть.
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25.02.2022 09:48 Відповісти
Выглядят как бомжи, на гиляку ублюдков
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25.02.2022 09:49 Відповісти
Стоять як на розстріл) Правий на нижній світлині та-акий типаж:

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25.02.2022 09:49 Відповісти
Асвабадители кацапсинские ,всех к кобзону на концерт !
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25.02.2022 09:50 Відповісти
каждому по швабре
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25.02.2022 09:50 Відповісти
з мертвих кращі фото були б
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25.02.2022 09:51 Відповісти
И главное светлее и веселее.
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25.02.2022 09:57 Відповісти
ПРОПИТЫЕ АЛКАШИ
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25.02.2022 10:00 Відповісти
На первой фотографии их четыре, на второй - три. Один уже потерялся...
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25.02.2022 10:02 Відповісти
Это не срочники... В Чечне таким сразу головы отрезали.
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25.02.2022 10:08 Відповісти
********* биомурора
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25.02.2022 10:19 Відповісти
Эти убивают за деньги, в плен не брать!
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25.02.2022 10:27 Відповісти
Надо отсылать их родственникам видео их казней,это самая действенная схема. И правильная.Надо чтоб кровь застывала не только в жилах самой мрази,а и у всего зоопарка( под известным названием). Думаю это 1000%-ый вариант стереть зверьё и физически, и морально.👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹. Довольно поповских проповедей!!! Зло Добром не одолеть.Не стесняйтесь говорить то,что думаете,иначе все- ложь! Слава Украине! Слава истинным украинцам! Вечная слава и жизнь сынам ее!!!
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25.02.2022 10:49 Відповісти
Русские мамаши вырастили поколение убийц, дай Бог, что б русский генетический код был стёрт на этой земле.
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25.02.2022 10:53 Відповісти
Да какой там код?!.Какой то случайный набор рваных. лаптеногих хромосом.
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25.02.2022 19:50 Відповісти
сожгите их на...й
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25.02.2022 11:22 Відповісти
на ноге белая тряпка это знак-расстрелять.
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25.02.2022 12:40 Відповісти
Пленні нам не нужні розстрілять
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25.02.2022 12:55 Відповісти
Ну опять вы за свое ? Что за жестокость ? И бесполезный перевод боеприпасов? Не лучше ли разделить фашистов на части бензопилой и в компактном виде отправить родным?
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26.02.2022 18:57 Відповісти
 
 