В ЗСУ показали полонених російських окупантів: "Запам'ятайте цих злочинців". ФОТО
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В ЗСУ показали захоплених у полон російських військових.
Відповідні фото опублікували Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Обличчя наших ворогів! Запам`ятайте цих військових злочинців!" - йдеться в повідомленні.
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