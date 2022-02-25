РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5625 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России Война
28 806 24
война (46746) Зеленский (16530) санкции (10615) Джонсон_Борис (477)

Зеленский - Джонсону: Украина нуждается в оборонной поддержке. Требуем действенного противодействия РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский - Джонсону: Украина нуждается в оборонной поддержке. Требуем действенного противодействия РФ

Украина требует от партнеров ужесточения санкционного давления на РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о ходе обороны Украины. О коварных обстрелах Киева агрессором. Сегодня Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров. Требуем действенного противодействия РФ. Санкции должны быть еще более усилены", - отметил он.

Также читайте: Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров, - Зеленский

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Якщоб до нього дійшло, вже би розстріляли Ермака. Але цього не сталося. Він скоро буде подпісувати капітуляцію. Це був їх спільний план з χγιλομ.
показать весь комментарий
25.02.2022 10:20
+5
на планете оказывается существует только украинская армия которая может оказать сопротивление россии. все остальные ссыкуны. в натуре гейропейцы
показать весь комментарий
25.02.2022 10:41
+3
Невже до нього нарешті дійшло
показать весь комментарий
25.02.2022 10:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже до нього нарешті дійшло
показать весь комментарий
25.02.2022 10:03 Ответить
Поверю, что дошло, когда извинится перед украинцами за то что намахал их в 19ом и все три года его управления. Пока только видно, что памперс у него часто меняют.
показать весь комментарий
25.02.2022 10:07 Ответить
оружие нужно и человеческие силы
показать весь комментарий
25.02.2022 10:18 Ответить
Вимога - це фактично ультиматум, у разі невиконання якого має відбутися певна дія...
показать весь комментарий
25.02.2022 10:19 Ответить
може цього і домагається?
показать весь комментарий
25.02.2022 10:22 Ответить
Правильно! Пускай требует у бородатой бабушки наше бабло и к Джонсону на поклон!
показать весь комментарий
25.02.2022 10:22 Ответить
Можливо, це така гра - ви ж бачили, я просив, наполягав, вимагав, а вони нічого не зробили, тому - нахіба вони нам, йдемо здаватися.
показать весь комментарий
25.02.2022 10:31 Ответить
Якщоб до нього дійшло, вже би розстріляли Ермака. Але цього не сталося. Він скоро буде подпісувати капітуляцію. Це був їх спільний план з χγιλομ.
показать весь комментарий
25.02.2022 10:20 Ответить
Не дай Боже!Йому тоді капець!
показать весь комментарий
25.02.2022 10:23 Ответить
ЗЕ и дальше старается, чтоб от нас отвернулись западные партнёры
показать весь комментарий
25.02.2022 10:27 Ответить
Я розумію - не на часі, але як відчуває себе зараз Зеленський, коли звертається, та ні, вимагає щось від Джонсона та Байдена. Забув як висміював дані їх розвідок. Прийде час, Україна перможе та з нього спитають...
показать весь комментарий
25.02.2022 10:29 Ответить
оно требует...... куясе......
показать весь комментарий
25.02.2022 10:39 Ответить
Da. TREBUET. Zabyl pro Budapešstskij memorandum? Il ty svino-riuzgė?
показать весь комментарий
25.02.2022 11:41 Ответить
на планете оказывается существует только украинская армия которая может оказать сопротивление россии. все остальные ссыкуны. в натуре гейропейцы
показать весь комментарий
25.02.2022 10:41 Ответить
Холодильник должен победить телевизор. Единственное что волнует большиинство россиян, это возможная конфискация вкладов при заморозке их денег за границей. И это были бы настоящие санкции.
https://newizv.ru/news/society/24-02-2022/rossiyan-predupredili-o-*******-konfiskatsii-bankovskih-vkladov
показать весь комментарий
25.02.2022 10:50 Ответить
Мужайся!Сынок!Господь з тобою!Молимось!
показать весь комментарий
25.02.2022 10:57 Ответить
Сдерживанием особо толку не будет, это кацапов не остановит..
показать весь комментарий
25.02.2022 11:05 Ответить
А як же не сейте паніку?
показать весь комментарий
25.02.2022 11:30 Ответить
 
 