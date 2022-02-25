Зеленський - Джонсону: Україна потребує оборонної підтримки. Вимагаємо дієвої протидії РФ

Україна вимагає від партнерів посилення санкційного тиску на РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Повідомив про перебіг оборони України. Про підступні обстріли Києва агресором. Сьогодні Україна як ніколи потребує оборонної підтримки партнерів. Вимагаємо дієвої протидії РФ. Санкції мають бути ще більше посилені", - зазначив він.

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