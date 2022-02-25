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Зеленський - Джонсону: Україна потребує оборонної підтримки. Вимагаємо дієвої протидії РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - Джонсону: Україна потребує оборонної підтримки. Вимагаємо дієвої протидії РФ

Україна вимагає від партнерів посилення санкційного тиску на РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Повідомив про перебіг оборони України. Про підступні обстріли Києва агресором. Сьогодні Україна як ніколи потребує оборонної підтримки партнерів. Вимагаємо дієвої протидії РФ. Санкції мають бути ще більше посилені", - зазначив він. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Якщоб до нього дійшло, вже би розстріляли Ермака. Але цього не сталося. Він скоро буде подпісувати капітуляцію. Це був їх спільний план з χγιλομ.
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25.02.2022 10:20
+5
на планете оказывается существует только украинская армия которая может оказать сопротивление россии. все остальные ссыкуны. в натуре гейропейцы
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25.02.2022 10:41
+3
Невже до нього нарешті дійшло
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25.02.2022 10:03
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Невже до нього нарешті дійшло
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25.02.2022 10:03 Відповісти
Поверю, что дошло, когда извинится перед украинцами за то что намахал их в 19ом и все три года его управления. Пока только видно, что памперс у него часто меняют.
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25.02.2022 10:07 Відповісти
оружие нужно и человеческие силы
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25.02.2022 10:18 Відповісти
Вимога - це фактично ультиматум, у разі невиконання якого має відбутися певна дія...
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25.02.2022 10:19 Відповісти
може цього і домагається?
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25.02.2022 10:22 Відповісти
Правильно! Пускай требует у бородатой бабушки наше бабло и к Джонсону на поклон!
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25.02.2022 10:22 Відповісти
Можливо, це така гра - ви ж бачили, я просив, наполягав, вимагав, а вони нічого не зробили, тому - нахіба вони нам, йдемо здаватися.
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25.02.2022 10:31 Відповісти
Якщоб до нього дійшло, вже би розстріляли Ермака. Але цього не сталося. Він скоро буде подпісувати капітуляцію. Це був їх спільний план з χγιλομ.
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25.02.2022 10:20 Відповісти
Не дай Боже!Йому тоді капець!
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25.02.2022 10:23 Відповісти
ЗЕ и дальше старается, чтоб от нас отвернулись западные партнёры
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25.02.2022 10:27 Відповісти
Я розумію - не на часі, але як відчуває себе зараз Зеленський, коли звертається, та ні, вимагає щось від Джонсона та Байдена. Забув як висміював дані їх розвідок. Прийде час, Україна перможе та з нього спитають...
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25.02.2022 10:29 Відповісти
оно требует...... куясе......
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25.02.2022 10:39 Відповісти
Da. TREBUET. Zabyl pro Budapešstskij memorandum? Il ty svino-riuzgė?
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25.02.2022 11:41 Відповісти
на планете оказывается существует только украинская армия которая может оказать сопротивление россии. все остальные ссыкуны. в натуре гейропейцы
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25.02.2022 10:41 Відповісти
Холодильник должен победить телевизор. Единственное что волнует большиинство россиян, это возможная конфискация вкладов при заморозке их денег за границей. И это были бы настоящие санкции.
https://newizv.ru/news/society/24-02-2022/rossiyan-predupredili-o-*******-konfiskatsii-bankovskih-vkladov
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25.02.2022 10:50 Відповісти
Мужайся!Сынок!Господь з тобою!Молимось!
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25.02.2022 10:57 Відповісти
Сдерживанием особо толку не будет, это кацапов не остановит..
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25.02.2022 11:05 Відповісти
А як же не сейте паніку?
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25.02.2022 11:30 Відповісти
 
 