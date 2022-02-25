РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5625 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Война
31 311 14
армия РФ (15355) Сумская область (1841) ВСУ (5141)

В Сумской области продолжаются бои за Тростянец. Конотоп отбили

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Сумской области продолжаются бои за Тростянец. Конотоп отбили

В Сумской области российские войска предпринимали несколько попыток занять города, но ВСУ отражали атаки, а в Тростянце Сумской области сейчас ведутся бои.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 25 февраля утром сообщил мэр Тростянца Юрий Бова в своем Фейсбуке.

Также читайте: Колонну российской бронетехники сожгли под Гостомелем, - Безуглая

"В Тростянце сейчас идет бой против танков агрессора", – написал он.

По словам мэра, украинские военные отбивают атаку противника. Также слышна интенсивная перестрелка из стрелкового оружия.

Также утром, в четверг, 25 февраля под Черниговом отражен прорыв российских войск.

Также стало известно, что военная техника Российской Федерации уничтожена в городе Конотопе в Сумской области. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихина.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+28
Слава Україні !!!
показать весь комментарий
25.02.2022 10:03
+26
СЛАВА НАШИМ ВОЇНАМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ.
Перший український льотчик-ac Повітряних сил України.

показать весь комментарий
25.02.2022 10:20
+12
Героям Слава
показать весь комментарий
25.02.2022 10:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Україні !!!
показать весь комментарий
25.02.2022 10:03 Ответить
Я так вижу только мы в Киеве 3адних пасем и даем кацапам фору
показать весь комментарий
25.02.2022 10:06 Ответить
Та да, шо то лажаем)
показать весь комментарий
25.02.2022 10:09 Ответить
Героям Слава
показать весь комментарий
25.02.2022 10:06 Ответить
Чергові полонені з РФ.

https://twitter.com/ihor108/status/1497098326101090304
показать весь комментарий
25.02.2022 10:11 Ответить
Семенівна...молодца
показать весь комментарий
25.02.2022 10:13 Ответить
НАСТАВ ЧАС - ВСЯ УКРАЇНА - ЦЕ ЗСУ!💪💪💪
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
показать весь комментарий
25.02.2022 10:17 Ответить
СЛАВА НАШИМ ВОЇНАМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ.
Перший український льотчик-ac Повітряних сил України.

показать весь комментарий
25.02.2022 10:20 Ответить
Ну що це за текст новин?
Треба писати так:

На Сумщині російсько-нацистські війська робили кілька спроб зайняти міста, але ЗСУ відбивали атаки.
Колону нацистських окупантів зупинили під Глуховом.
У Тростянці зараз триває бій проти танків нацистського агресора. Чутна інтенсивна перестрілка зі стрілецької зброї.
Під Черніговом відбито прорив нацистських російських військ.
Військова техніка нацистської Російської Федерації знищена у місті Конотопі.
показать весь комментарий
25.02.2022 10:20 Ответить
https://twitter.com/kts1SWXaZ4DrxIW/status/1497083691184668673
показать весь комментарий
25.02.2022 10:20 Ответить
https://twitter.com/kts1SWXaZ4DrxIW/status/1497124217850060802

показать весь комментарий
25.02.2022 10:24 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2022 10:27 Ответить
Самые, тяжёлые, первые три дня. А дальше, всей русне *****, ,те кто не вернуться, домой сдохнут в Украине
показать весь комментарий
25.02.2022 10:31 Ответить
 
 