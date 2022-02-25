У Сумській області тривають бої за Тростянець. Конотоп відбито
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У Сумській області російські війська робили кілька спроб зайняти міста, але ЗСУ відбивали атаки, а в Тростянці Сумської області зараз ведуться бої.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 25 лютого вранці повідомив мер Тростянця Юрій Бова у своєму Фейсбуці.
"У Тростянці зараз йде бій проти танків агресора", - написав він.
За словами міського голови, українські військові відбивають атаку противника. Також чутна інтенсивна перестрілка зі стрілецької зброї.
Також вранці, у четвер, 25 лютого під Черніговом відбито прорив російських військ.
Також стало відомо, що військова техніка Російської Федерації знищена в місті Конотоп у Сумській області. Про це повідомив мер міста Артема Семеніхіна.
Топ коментарі
+28 Андрей Саган
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+26 Pavel B 2f9ec440
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+12 Все Обманываете
показати весь коментар25.02.2022 10:06
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Перший український льотчик-ac Повітряних сил України.
Треба писати так:
На Сумщині російсько-нацистські війська робили кілька спроб зайняти міста, але ЗСУ відбивали атаки.
Колону нацистських окупантів зупинили під Глуховом.
У Тростянці зараз триває бій проти танків нацистського агресора. Чутна інтенсивна перестрілка зі стрілецької зброї.
Під Черніговом відбито прорив нацистських російських військ.
Військова техніка нацистської Російської Федерації знищена у місті Конотопі.