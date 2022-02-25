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У Сумській області тривають бої за Тростянець. Конотоп відбито

Новини Цензор.НЕТ Події

У Сумській області тривають бої за Тростянець. Конотоп відбито

У Сумській області російські війська робили кілька спроб зайняти міста, але ЗСУ відбивали атаки, а в Тростянці Сумської області зараз ведуться бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 25 лютого вранці повідомив мер Тростянця Юрій Бова у своєму Фейсбуці.

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"У Тростянці зараз йде бій проти танків агресора", - написав він.

За словами міського голови, українські військові відбивають атаку противника. Також чутна інтенсивна перестрілка зі стрілецької зброї.

Також вранці, у четвер, 25 лютого під Черніговом відбито прорив російських військ.

Також стало відомо, що військова техніка Російської Федерації знищена в місті Конотоп у Сумській області. Про це повідомив мер міста Артема Семеніхіна.
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Топ коментарі
+28
Слава Україні !!!
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25.02.2022 10:03
+26
СЛАВА НАШИМ ВОЇНАМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ.
Перший український льотчик-ac Повітряних сил України.

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25.02.2022 10:20
+12
Героям Слава
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25.02.2022 10:06
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Слава Україні !!!
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25.02.2022 10:03 Відповісти
Я так вижу только мы в Киеве 3адних пасем и даем кацапам фору
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25.02.2022 10:06 Відповісти
Та да, шо то лажаем)
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25.02.2022 10:09 Відповісти
Героям Слава
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25.02.2022 10:06 Відповісти
Чергові полонені з РФ.

https://twitter.com/ihor108/status/1497098326101090304
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25.02.2022 10:11 Відповісти
Семенівна...молодца
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25.02.2022 10:13 Відповісти
НАСТАВ ЧАС - ВСЯ УКРАЇНА - ЦЕ ЗСУ!💪💪💪
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 10:17 Відповісти
СЛАВА НАШИМ ВОЇНАМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ.
Перший український льотчик-ac Повітряних сил України.

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25.02.2022 10:20 Відповісти
Ну що це за текст новин?
Треба писати так:

На Сумщині російсько-нацистські війська робили кілька спроб зайняти міста, але ЗСУ відбивали атаки.
Колону нацистських окупантів зупинили під Глуховом.
У Тростянці зараз триває бій проти танків нацистського агресора. Чутна інтенсивна перестрілка зі стрілецької зброї.
Під Черніговом відбито прорив нацистських російських військ.
Військова техніка нацистської Російської Федерації знищена у місті Конотопі.
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25.02.2022 10:20 Відповісти
https://twitter.com/kts1SWXaZ4DrxIW/status/1497083691184668673
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25.02.2022 10:20 Відповісти
https://twitter.com/kts1SWXaZ4DrxIW/status/1497124217850060802

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25.02.2022 10:24 Відповісти
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25.02.2022 10:27 Відповісти
Самые, тяжёлые, первые три дня. А дальше, всей русне *****, ,те кто не вернуться, домой сдохнут в Украине
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25.02.2022 10:31 Відповісти
 
 