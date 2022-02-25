Зеленский - военнослужащим ВСУ: "Стойте крепко. Вы все, что у нас есть"
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Вооруженным силам Украины с призывом держаться крепко в защите государства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Офисе Президента по оперативной ситуации в Украине.
"А теперь я хочу обратиться к Вооруженным силам Украины. Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство. Слава Украине!" - заявил Зеленский.
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Нікчема!
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
Ничего в этом ужасного нет. Смотря как интерпретировать
Отак правильно.