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Зеленский - военнослужащим ВСУ: "Стойте крепко. Вы все, что у нас есть"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский - военнослужащим ВСУ:

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Вооруженным силам Украины с призывом держаться крепко в защите государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Офисе Президента по оперативной ситуации в Украине.

"А теперь я хочу обратиться к Вооруженным силам Украины. Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство. Слава Украине!" - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторжение России - это не просто вторжение, это начало войны против Европы, - Зеленский

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
І ти стій міцно. Жодних перемовин з окупантом.
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25.02.2022 13:46
+17
І тому переважна більшість твоїх поплічників в ВР не підтримала ЗУ, щоби збільшити фінансування ЗСУ.

Нікчема!
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25.02.2022 13:45
+17
..мудила, хватит сцаться в штаны, выпускай добробатов !!!!!!!!
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25.02.2022 13:47
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Побльше видосиков !
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25.02.2022 13:44 Ответить
Я все понимаю война ,нельзя гнать на преза. Но **** нахера твои дороги? Почему свернул ракетную программу? Где нептуны.? на змеинном пацанам так нужно было прикрытие...
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25.02.2022 14:11 Ответить
А ты сам не знаешь ответа.
Избравшие позор получат и войну и позор. 73% сделали свой выбор
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25.02.2022 14:42 Ответить
Ну не все... дещо в офшорах....
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25.02.2022 13:44 Ответить
Ще Люська арестовіч є... героїчна...
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25.02.2022 13:46 Ответить
І тому переважна більшість твоїх поплічників в ВР не підтримала ЗУ, щоби збільшити фінансування ЗСУ.

Нікчема!
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25.02.2022 13:45 Ответить
І ти стій міцно. Жодних перемовин з окупантом.
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25.02.2022 13:46 Ответить
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25.02.2022 13:46 Ответить
У кацапа в Украине есть альернатива - ТЛЕН или ПЛЕН.
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25.02.2022 13:49 Ответить
А как же дороги, предатель? Я думал дороги вместо воинов нас защищать будут, ты же будучи главнокомандующим в основном ими занимался, не армией.
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25.02.2022 13:46 Ответить
..мудила, хватит сцаться в штаны, выпускай добробатов !!!!!!!!
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25.02.2022 13:47 Ответить
Зеленский, где все эти ракеты, дроны, пво и т.п., которые ты так гордо на параде показывал под свою идиотскую улыбочку?
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25.02.2022 13:49 Ответить
І це правда, спаме цінне, що залишилося в Україні - це наше військо і наші дівчата, решта сміття.
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25.02.2022 13:52 Ответить
Головне, щоб ти не забув про них після того як вистаємо. Тепер ти розумієш для чого Україні військовий парад? Я вже мовчу про зарплати, льготи, житло. А якби вони "просто перестали стрелять"? Віримо в них! Україна переможе!
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25.02.2022 13:54 Ответить
Найглибша повага, уклін і Честь нашим Захисникам і Героям!
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25.02.2022 13:58 Ответить
коли це все закінчитсь вр у відставку, краще країноб будуть керувати військові до виборів
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25.02.2022 14:03 Ответить
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
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25.02.2022 14:06 Ответить
У меня когнитивный диссонанс, в статье ниже ОН предлагает сесть за стол переговоров с Пу, а здесь хвалит военных пока идут ожесточённые бои.
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25.02.2022 14:07 Ответить
Ничего не кончено. Это только начало. 😊
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25.02.2022 14:13 Ответить
Ой а вот этого не надо « отправка людей на убой», может для приличия слова в посте поменяешь а то ты далеко не первый это пишешь , причём как под капирку. Воюющим Украинцам решать что и как, а ты можешь дома « кончать» в интимной атмосфере.
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25.02.2022 14:19 Ответить
Ты о чем убогое? Здесь кацапов никто не ждет! Правильно делают, что раздают, больше бурятов с кацапами поедет к маме 200!
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25.02.2022 14:20 Ответить
Нам надо выиграть время да и передышка не помешала бы
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25.02.2022 14:13 Ответить
Переговоры это дипломатический жест. Он останешься на бумаге в истории, и показывает что зеленский готов к переговорам.
Ничего в этом ужасного нет. Смотря как интерпретировать
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25.02.2022 14:31 Ответить
не правда. В України крім війська є ще тил з чоловіками, які хоч і не профі але теж будуть як можуть воювати з окупантом
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25.02.2022 14:08 Ответить
После заявлений про переговоры он не может быть президентом. Факт.
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25.02.2022 14:09 Ответить
Не деморалізуй війско та добробати, сцикло! Краще вже мовчи і не скигли. Українці сильніші за тебе!
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25.02.2022 14:11 Ответить
послав нам Бог президента-де та свиня арахамія ? вже втікла?слава українській армії та українському народу-
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25.02.2022 14:12 Ответить
Под Васильевой Зап.обл. говорят нашинковали бурятов,будут их ночью собаки жрать,сук...надеюсь инфа точная.
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25.02.2022 14:12 Ответить
А чего же ты,б..лядь зелёная не даёшь применять точки у,ураганы ,смерчи и грады по кацапам?
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25.02.2022 14:13 Ответить
А где ты был три года? Тебе сколько раз говорилось, усиливай нашу армию! А ты устроил внутри страны разборки с Порошенко! Окружил себя подонками, предателями! Уволил лучших разведчиков Украины! Слил операцию по Вагнеровцам! Позор!
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25.02.2022 14:17 Ответить
Не позор, преступление. А это другое.
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25.02.2022 14:22 Ответить
Верховный муфтий кацапии талгат Таджуддин одобрил проведение военной операции на Украине
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25.02.2022 14:49 Ответить
Ми маємо стати поруч з ними.
Отак правильно.
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25.02.2022 15:11 Ответить
 
 