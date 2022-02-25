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Зеленський (17431) ЗСУ (5706)

Зеленський - військовослужбовцям ЗСУ: "Стійте міцно. Ви все, що в нас є"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський - військовослужбовцям ЗСУ:

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Збройних сил України з закликом триматися міцно в захисті держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Офісі президента щодо оперативної ситуації в Україні.

"А тепер я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!", - заявив Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення Росії – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи, - Зеленський
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Топ коментарі
+24
І ти стій міцно. Жодних перемовин з окупантом.
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25.02.2022 13:46
+17
І тому переважна більшість твоїх поплічників в ВР не підтримала ЗУ, щоби збільшити фінансування ЗСУ.

Нікчема!
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25.02.2022 13:45
+17
..мудила, хватит сцаться в штаны, выпускай добробатов !!!!!!!!
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25.02.2022 13:47
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Побльше видосиков !
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25.02.2022 13:44 Відповісти
Я все понимаю война ,нельзя гнать на преза. Но **** нахера твои дороги? Почему свернул ракетную программу? Где нептуны.? на змеинном пацанам так нужно было прикрытие...
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25.02.2022 14:11 Відповісти
А ты сам не знаешь ответа.
Избравшие позор получат и войну и позор. 73% сделали свой выбор
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25.02.2022 14:42 Відповісти
Ну не все... дещо в офшорах....
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25.02.2022 13:44 Відповісти
Ще Люська арестовіч є... героїчна...
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25.02.2022 13:46 Відповісти
І тому переважна більшість твоїх поплічників в ВР не підтримала ЗУ, щоби збільшити фінансування ЗСУ.

Нікчема!
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25.02.2022 13:45 Відповісти
І ти стій міцно. Жодних перемовин з окупантом.
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25.02.2022 13:46 Відповісти
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25.02.2022 13:46 Відповісти
У кацапа в Украине есть альернатива - ТЛЕН или ПЛЕН.
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25.02.2022 13:49 Відповісти
А как же дороги, предатель? Я думал дороги вместо воинов нас защищать будут, ты же будучи главнокомандующим в основном ими занимался, не армией.
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25.02.2022 13:46 Відповісти
..мудила, хватит сцаться в штаны, выпускай добробатов !!!!!!!!
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25.02.2022 13:47 Відповісти
Зеленский, где все эти ракеты, дроны, пво и т.п., которые ты так гордо на параде показывал под свою идиотскую улыбочку?
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25.02.2022 13:49 Відповісти
І це правда, спаме цінне, що залишилося в Україні - це наше військо і наші дівчата, решта сміття.
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25.02.2022 13:52 Відповісти
Головне, щоб ти не забув про них після того як вистаємо. Тепер ти розумієш для чого Україні військовий парад? Я вже мовчу про зарплати, льготи, житло. А якби вони "просто перестали стрелять"? Віримо в них! Україна переможе!
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25.02.2022 13:54 Відповісти
Найглибша повага, уклін і Честь нашим Захисникам і Героям!
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25.02.2022 13:58 Відповісти
коли це все закінчитсь вр у відставку, краще країноб будуть керувати військові до виборів
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25.02.2022 14:03 Відповісти
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
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25.02.2022 14:06 Відповісти
У меня когнитивный диссонанс, в статье ниже ОН предлагает сесть за стол переговоров с Пу, а здесь хвалит военных пока идут ожесточённые бои.
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25.02.2022 14:07 Відповісти
Ничего не кончено. Это только начало. 😊
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25.02.2022 14:13 Відповісти
Ой а вот этого не надо « отправка людей на убой», может для приличия слова в посте поменяешь а то ты далеко не первый это пишешь , причём как под капирку. Воюющим Украинцам решать что и как, а ты можешь дома « кончать» в интимной атмосфере.
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25.02.2022 14:19 Відповісти
Ты о чем убогое? Здесь кацапов никто не ждет! Правильно делают, что раздают, больше бурятов с кацапами поедет к маме 200!
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25.02.2022 14:20 Відповісти
Нам надо выиграть время да и передышка не помешала бы
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25.02.2022 14:13 Відповісти
Переговоры это дипломатический жест. Он останешься на бумаге в истории, и показывает что зеленский готов к переговорам.
Ничего в этом ужасного нет. Смотря как интерпретировать
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25.02.2022 14:31 Відповісти
не правда. В України крім війська є ще тил з чоловіками, які хоч і не профі але теж будуть як можуть воювати з окупантом
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25.02.2022 14:08 Відповісти
После заявлений про переговоры он не может быть президентом. Факт.
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25.02.2022 14:09 Відповісти
Не деморалізуй війско та добробати, сцикло! Краще вже мовчи і не скигли. Українці сильніші за тебе!
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25.02.2022 14:11 Відповісти
послав нам Бог президента-де та свиня арахамія ? вже втікла?слава українській армії та українському народу-
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25.02.2022 14:12 Відповісти
Под Васильевой Зап.обл. говорят нашинковали бурятов,будут их ночью собаки жрать,сук...надеюсь инфа точная.
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25.02.2022 14:12 Відповісти
А чего же ты,б..лядь зелёная не даёшь применять точки у,ураганы ,смерчи и грады по кацапам?
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25.02.2022 14:13 Відповісти
А где ты был три года? Тебе сколько раз говорилось, усиливай нашу армию! А ты устроил внутри страны разборки с Порошенко! Окружил себя подонками, предателями! Уволил лучших разведчиков Украины! Слил операцию по Вагнеровцам! Позор!
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25.02.2022 14:17 Відповісти
Не позор, преступление. А это другое.
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25.02.2022 14:22 Відповісти
Верховный муфтий кацапии талгат Таджуддин одобрил проведение военной операции на Украине
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25.02.2022 14:49 Відповісти
Ми маємо стати поруч з ними.
Отак правильно.
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25.02.2022 15:11 Відповісти
 
 