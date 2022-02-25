Зеленський - військовослужбовцям ЗСУ: "Стійте міцно. Ви все, що в нас є"
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до Збройних сил України з закликом триматися міцно в захисті держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Офісі президента щодо оперативної ситуації в Україні.
"А тепер я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+24 Юрий Кузнецов 97962641
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+17 Da non
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+17 Наталья Наталья c7236cb5
показати весь коментар25.02.2022 13:47
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Нікчема!
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
Ничего в этом ужасного нет. Смотря как интерпретировать
Отак правильно.