Зеленський - військовослужбовцям ЗСУ: "Стійте міцно. Ви все, що в нас є"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Збройних сил України з закликом триматися міцно в захисті держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Офісі президента щодо оперативної ситуації в Україні.

"А тепер я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!", - заявив Зеленський.

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