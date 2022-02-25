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Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Киев вступил в фазу обороны. Столичные власти призывают жителей города не выходить из домов.
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация сложная.
"Хочу призвать жителей районов нашего города (не оставляйте дома. - Ред.), чтобы не подвергаться опасности. Город вступил в фазу обороны. Некоторые диверсионные группы проникли в город. Все, кто может защищать город, должен помогать киевлянам отстоять Киев", - обратился мэр.
Кличко призвал киевлян находиться в помещениях дома или бомбоубежищах. Идти в последние еще можно, как только началась сирена, добавил мэр.
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ВИМАГАЄМО від Зеленського: У кожному телезверненні ВИМАГАТИ від країн НАТО негайного постачання Україні систем протиракетної і протиповітряної оборони, а також ракетних систем класу "земля-земля" і *********** до них!
Така вимога від вищої посадової особи держави має бути у всіх світових ЗМІ!
СБУ .
Гадаю на часі.
Спілкуйтесь виключно українською, кацапи не знають мови, використовуйте місцеві діалекти.
Це допоможе виявляти кацапських диверсантів, коригувальників і тд.
Прошу макс RT
Я не хочу в своем городе видеть разрушенные дома!
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!