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Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная, - Кличко

Киев вступил в фазу обороны. Столичные власти призывают жителей города не выходить из домов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация сложная.

"Хочу призвать жителей районов нашего города (не оставляйте дома. - Ред.), чтобы не подвергаться опасности. Город вступил в фазу обороны. Некоторые диверсионные группы проникли в город. Все, кто может защищать город, должен помогать киевлянам отстоять Киев", - обратился мэр.

Кличко призвал киевлян находиться в помещениях дома или бомбоубежищах. Идти в последние еще можно, как только началась сирена, добавил мэр.

Также смотрите: На Оболони в Киеве готовятся встречать оккупантов. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
⚡️ Швеция отправила в Украину военно-техническую и гуманитарную помощь.
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25.02.2022 14:40
+26
Украина сейчас не передовой борьбы со злом. Кацапы будут гореть!
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25.02.2022 14:43
+23
@DenisStalver

Гадаю на часі.

Спілкуйтесь виключно українською, кацапи не знають мови, використовуйте місцеві діалекти.

Це допоможе виявляти кацапських диверсантів, коригувальників і тд.

Прошу макс RT
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25.02.2022 14:48
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⚡️ Швеция отправила в Украину военно-техническую и гуманитарную помощь.
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25.02.2022 14:40 Ответить
Лента за лентою ...
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25.02.2022 14:50 Ответить
Украина сейчас не передовой борьбы со злом. Кацапы будут гореть!
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25.02.2022 14:43 Ответить
кияни! покажіть мокшанам, що той міліон ЛЮДЕЙ, який показав напрям януковощу, нікуди не дівся!
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25.02.2022 14:45 Ответить
Браття і сестри! Розповсюджуйте по всім каналам:

ВИМАГАЄМО від Зеленського: У кожному телезверненні ВИМАГАТИ від країн НАТО негайного постачання Україні систем протиракетної і протиповітряної оборони, а також ракетних систем класу "земля-земля" і *********** до них!

Така вимога від вищої посадової особи держави має бути у всіх світових ЗМІ!
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25.02.2022 14:45 Ответить
Господи! Збережи наших воїнів!
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25.02.2022 14:46 Ответить
киевляне, держитесь! Смерть ворогам!
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25.02.2022 14:46 Ответить
скажіть а куди можна повідомляти про знаходження російських військових
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25.02.2022 14:47 Ответить
102
СБУ .
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25.02.2022 14:48 Ответить
Пам'ятай Українець - кацап неможе вимовити "паляниця" ! ДРГ так можно ідентифікувати, як варіант.
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25.02.2022 14:47 Ответить
А еще что он ВЫРОДОК
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25.02.2022 15:23 Ответить
@DenisStalver

Гадаю на часі.

Спілкуйтесь виключно українською, кацапи не знають мови, використовуйте місцеві діалекти.

Це допоможе виявляти кацапських диверсантів, коригувальників і тд.

Прошу макс RT
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25.02.2022 14:48 Ответить
Где байрактары? Почему не встречают технику оккупантов?
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25.02.2022 14:49 Ответить
звание, должность? тьі тупой или провокатор?
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25.02.2022 14:51 Ответить
Это ты тупой провокатор, а я обычный киевлянин, и мне не понятно - почему эту технику не уничтожают современными средствами полученными от Запада!
Я не хочу в своем городе видеть разрушенные дома!
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25.02.2022 15:00 Ответить
непонятно - засунь язык в жопу. ты ждал, что тебе, валенку, будут докладывать, где и что находится и какие задачи выполняет? а заодно и врагу?
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25.02.2022 15:02 Ответить
Мне не надо ничего докладывать! Я хочу видеть уничтоженных лаптеногих!
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25.02.2022 15:06 Ответить
Киев держись! не опозорь статус столицы.
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25.02.2022 14:53 Ответить
Вата тупая и не догадывается ,что из Киева им дорога одна - в Ад !
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25.02.2022 14:54 Ответить
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25.02.2022 14:59 Ответить
Выстоит Киев значит и вся Украина выстоит! ***** очень принципиально захватить Киев. Но рашисты найдут смерть на нашей земле! О Древний Киев, сколько ты всего пережил, переживешь и нашествие мордорской орды!
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25.02.2022 15:04 Ответить
Виталя дай вызов ***** в месте с пи*дотой Писькова Лошадь -Лавр на ринг закончи эту войну одним ударом всех троих .Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 15:06 Ответить
Киев нелюдям не взять!
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25.02.2022 15:11 Ответить
smert kacapam smert russii pucin ***** okupant agressor
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25.02.2022 15:34 Ответить
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 15:35 Ответить
Не могу понять, неужели трудно на станциях метро по центру платформ в два ряда установить двуярусные кровати, а по их торцам вешалки для одежды или простые ЛДСП шкафы? Нужно проявлять элементарное уважение к людям, они не бомжы, чтоб спать на полу и к пассажирам, которые беспрепятственно должны иметь проход к вагонам. Это увеличило бы вместимость и пропускную способность, можно и сидячие места организовать (как на вокзалах)!
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25.02.2022 18:40 Ответить
это вообще должно быть предусмотрено заранее, на девятом году войны такая преступная халатность, безответственность и разгильдяйство, хотя бы раскладушки поставьте, что ли и медицинский пост организуйте.
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25.02.2022 18:57 Ответить
 
 