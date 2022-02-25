Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна, - Кличко

Київ вступив у фазу оборони. Столична влада закликає мешканців міста не виходити з домівок.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація складна.

"Хочу закликати мешканців районів нашого міста (не залишайте домівки - ред.), щоб не наражатися на небезпеку. Місто вступило в фазу оборони. Деякі диверсійні групи проникли у місто. Усі, хто може захищати місто, має допомагати киянам відстояти Київ", - звернувся мер.

Тож Кличко закликав киян перебувати у приміщеннях будинку чи бомбосховищах. Йти в останні ще можна, як тільки почалася сирена, додав мер.

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