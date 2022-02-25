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Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна, - Кличко

Київ вступив у фазу оборони. Столична влада закликає мешканців міста не виходити з домівок.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація складна. 

"Хочу закликати мешканців районів нашого міста (не залишайте домівки - ред.), щоб не наражатися на небезпеку. Місто вступило в фазу оборони. Деякі диверсійні групи проникли у місто. Усі, хто може захищати місто, має допомагати киянам відстояти Київ", - звернувся мер.

Тож Кличко закликав киян перебувати у приміщеннях будинку чи бомбосховищах. Йти в останні ще можна, як тільки почалася сирена, додав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Оболоні в Києві готуються зустрічати окупантів. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
⚡️ Швеция отправила в Украину военно-техническую и гуманитарную помощь.
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25.02.2022 14:40
+26
Украина сейчас не передовой борьбы со злом. Кацапы будут гореть!
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25.02.2022 14:43
+23
@DenisStalver

Гадаю на часі.

Спілкуйтесь виключно українською, кацапи не знають мови, використовуйте місцеві діалекти.

Це допоможе виявляти кацапських диверсантів, коригувальників і тд.

Прошу макс RT
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25.02.2022 14:48
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⚡️ Швеция отправила в Украину военно-техническую и гуманитарную помощь.
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25.02.2022 14:40 Відповісти
Лента за лентою ...
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25.02.2022 14:50 Відповісти
Украина сейчас не передовой борьбы со злом. Кацапы будут гореть!
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25.02.2022 14:43 Відповісти
кияни! покажіть мокшанам, що той міліон ЛЮДЕЙ, який показав напрям януковощу, нікуди не дівся!
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25.02.2022 14:45 Відповісти
Браття і сестри! Розповсюджуйте по всім каналам:

ВИМАГАЄМО від Зеленського: У кожному телезверненні ВИМАГАТИ від країн НАТО негайного постачання Україні систем протиракетної і протиповітряної оборони, а також ракетних систем класу "земля-земля" і *********** до них!

Така вимога від вищої посадової особи держави має бути у всіх світових ЗМІ!
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25.02.2022 14:45 Відповісти
Господи! Збережи наших воїнів!
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25.02.2022 14:46 Відповісти
киевляне, держитесь! Смерть ворогам!
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25.02.2022 14:46 Відповісти
скажіть а куди можна повідомляти про знаходження російських військових
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25.02.2022 14:47 Відповісти
102
СБУ .
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25.02.2022 14:48 Відповісти
Пам'ятай Українець - кацап неможе вимовити "паляниця" ! ДРГ так можно ідентифікувати, як варіант.
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25.02.2022 14:47 Відповісти
А еще что он ВЫРОДОК
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25.02.2022 15:23 Відповісти
@DenisStalver

Гадаю на часі.

Спілкуйтесь виключно українською, кацапи не знають мови, використовуйте місцеві діалекти.

Це допоможе виявляти кацапських диверсантів, коригувальників і тд.

Прошу макс RT
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25.02.2022 14:48 Відповісти
Где байрактары? Почему не встречают технику оккупантов?
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25.02.2022 14:49 Відповісти
звание, должность? тьі тупой или провокатор?
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25.02.2022 14:51 Відповісти
Это ты тупой провокатор, а я обычный киевлянин, и мне не понятно - почему эту технику не уничтожают современными средствами полученными от Запада!
Я не хочу в своем городе видеть разрушенные дома!
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25.02.2022 15:00 Відповісти
непонятно - засунь язык в жопу. ты ждал, что тебе, валенку, будут докладывать, где и что находится и какие задачи выполняет? а заодно и врагу?
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25.02.2022 15:02 Відповісти
Мне не надо ничего докладывать! Я хочу видеть уничтоженных лаптеногих!
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25.02.2022 15:06 Відповісти
Киев держись! не опозорь статус столицы.
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25.02.2022 14:53 Відповісти
Вата тупая и не догадывается ,что из Киева им дорога одна - в Ад !
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25.02.2022 14:54 Відповісти
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25.02.2022 14:59 Відповісти
Выстоит Киев значит и вся Украина выстоит! ***** очень принципиально захватить Киев. Но рашисты найдут смерть на нашей земле! О Древний Киев, сколько ты всего пережил, переживешь и нашествие мордорской орды!
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25.02.2022 15:04 Відповісти
Виталя дай вызов ***** в месте с пи*дотой Писькова Лошадь -Лавр на ринг закончи эту войну одним ударом всех троих .Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 15:06 Відповісти
Киев нелюдям не взять!
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25.02.2022 15:11 Відповісти
smert kacapam smert russii pucin ***** okupant agressor
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25.02.2022 15:34 Відповісти
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 15:35 Відповісти
Не могу понять, неужели трудно на станциях метро по центру платформ в два ряда установить двуярусные кровати, а по их торцам вешалки для одежды или простые ЛДСП шкафы? Нужно проявлять элементарное уважение к людям, они не бомжы, чтоб спать на полу и к пассажирам, которые беспрепятственно должны иметь проход к вагонам. Это увеличило бы вместимость и пропускную способность, можно и сидячие места организовать (как на вокзалах)!
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25.02.2022 18:40 Відповісти
это вообще должно быть предусмотрено заранее, на девятом году войны такая преступная халатность, безответственность и разгильдяйство, хотя бы раскладушки поставьте, что ли и медицинский пост организуйте.
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25.02.2022 18:57 Відповісти
 
 