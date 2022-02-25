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Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Київ вступив у фазу оборони. Столична влада закликає мешканців міста не виходити з домівок.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ситуація складна.
"Хочу закликати мешканців районів нашого міста (не залишайте домівки - ред.), щоб не наражатися на небезпеку. Місто вступило в фазу оборони. Деякі диверсійні групи проникли у місто. Усі, хто може захищати місто, має допомагати киянам відстояти Київ", - звернувся мер.
Тож Кличко закликав киян перебувати у приміщеннях будинку чи бомбосховищах. Йти в останні ще можна, як тільки почалася сирена, додав мер.
Топ коментарі
+31 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 14:40
+26 Мобильный крематорий
показати весь коментар25.02.2022 14:43
+23 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар25.02.2022 14:48
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Будь ласка, зачекайте...
ВИМАГАЄМО від Зеленського: У кожному телезверненні ВИМАГАТИ від країн НАТО негайного постачання Україні систем протиракетної і протиповітряної оборони, а також ракетних систем класу "земля-земля" і *********** до них!
Така вимога від вищої посадової особи держави має бути у всіх світових ЗМІ!
СБУ .
Гадаю на часі.
Спілкуйтесь виключно українською, кацапи не знають мови, використовуйте місцеві діалекти.
Це допоможе виявляти кацапських диверсантів, коригувальників і тд.
Прошу макс RT
Я не хочу в своем городе видеть разрушенные дома!
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!