Путин призвал военнослужащих армии Украины к государственному перевороту
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Президент России Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ к государственному перевороту.
Об этом он сказал на срочном совещании с Совбезом России, сообщает РБК, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков как живой щит, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой стаей наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - призвал агрессор.
Путин также заявил, что российские офицеры в Украине "действуют мужественно, профессионально, героически".
Как известно, по состоянию на 24 февраля потери оккупантов составляли: более 30 ед. танков, 130 боевых бронированных машин, 7 самолетов, 6 вертолетов. Сегодня нескольких российских военных взяли в плен на Черниговщине.
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Хтось вже перехопив владу. як на мене.
Це не твоє собаче діло!!
видно вовочка очко у тебя не железное,так то ***** кэгэбовский.