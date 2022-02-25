Путин призвал военнослужащих армии Украины к государственному перевороту

Президент России Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ к государственному перевороту.

Об этом он сказал на срочном совещании с Совбезом России, сообщает РБК, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков как живой щит, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой стаей наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - призвал агрессор.

Путин также заявил, что российские офицеры в Украине "действуют мужественно, профессионально, героически".

Как известно, по состоянию на 24 февраля потери оккупантов составляли: более 30 ед. танков, 130 боевых бронированных машин, 7 самолетов, 6 вертолетов. Сегодня нескольких российских военных взяли в плен на Черниговщине.