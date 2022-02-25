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Путин призвал военнослужащих армии Украины к государственному перевороту

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Путин призвал военнослужащих армии Украины к государственному перевороту

Президент России Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ к государственному перевороту.

Об этом он сказал на срочном совещании с Совбезом России, сообщает РБК, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков как живой щит, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой стаей наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - призвал агрессор.

Путин также заявил, что российские офицеры в Украине "действуют мужественно, профессионально, героически".

Как известно, по состоянию на 24 февраля потери оккупантов составляли: более 30 ед. танков, 130 боевых бронированных машин, 7 самолетов, 6 вертолетов. Сегодня нескольких российских военных взяли в плен на Черниговщине.
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Топ комментарии
+111
Він просто йо..бнитий!
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25.02.2022 17:12
+83
Падаль, здохни!
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25.02.2022 17:12
+75
Яке воно жалюгідне.
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25.02.2022 17:12
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Страница 3 из 3
Росія видихається. Бліц-кріг провалився (Україна не капітулювала за 2 доби), а на затяжну війну у кацапів немає ресурсів: це не Абхазія і не Придністрянщина). Та й санкції скоро їб.нуть по - дорослому. ТОму ***** увімкнув "задню": миттєво погодився на перемовини з Зеленським у Мінську (навіть за годину створив переговорну комісію!) - хоча ще позавчора навіть розмовляти про перемир"я не хотів навіть з Макроном! А зараз закликає українських військових до перевороту (видно, що сил "надімперії" ледь вистачило на дві доби війни...)
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25.02.2022 21:43 Ответить
уявляєте ,,зграя наркоманів та неонацистів"нашаткувала майже 3к тушек,а якщо до них приєднається ВСУ?
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25.02.2022 18:36 Ответить
Соснёт это ЧМО!
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25.02.2022 18:38 Ответить
Чует тварина, что блицкриг провалился и призывает теперь.. ))
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25.02.2022 18:38 Ответить
Солдаты российской федерации - зачем вам погибать вдали от дома здесь у нас, в Украине, за карлика-педофила путина? Возвращайтесь домой, на россию и повесьте этого плешивого сумасшедшего старика путина. И эта война закончится и все вы останетесь живы.
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25.02.2022 18:40 Ответить
ушлепок что не доходит Пшел на ***
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25.02.2022 18:42 Ответить
Нет - дорогой , сначала мы с вами разберемся и при этом посмотрим на поведение Зеленского , может и до конца досидит ,если делать то что нужно будет! Зачем нам лишние проблемы! А делать он должен очень мало - выступать с подбадривающими речами , не капитулировать и не мешать профессионалом в армии и в дипломатии работать , а после войны все таки провести реформы , и тогда ему можно будет списать первые 2.5 года херни и отправить на заслуженную президентскую пенсию почти героем!
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25.02.2022 18:49 Ответить
****, с ног на голову
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25.02.2022 18:51 Ответить
Как он сбежал с палаты № 5.???
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25.02.2022 19:25 Ответить
№6
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25.02.2022 21:39 Ответить
У нас нет оружия что бы достать до Кремля ?
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25.02.2022 18:54 Ответить
400-500км є наче, максимум.
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25.02.2022 19:29 Ответить
П*здець Дупін сам дивиться рос ТВ і вірить у все що там показують
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25.02.2022 18:59 Ответить
Його водять за носа - він вірить, бо думає, мовляв, ну не можуть жеж його підлеглі брехати?!

Хтось вже перехопив владу. як на мене.
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25.02.2022 19:45 Ответить
ПлєшенФюрер таки ху@ ло
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25.02.2022 19:04 Ответить
Скорей всего он хочет использовать переодетых в украинскую форму диверсионную группу для захвата государственного квартала, типа военный переворот.
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25.02.2022 19:07 Ответить
Ото тупориле. Воно реально думає що тут всі наввипепедки побіжать за горде право називатися малоросом?
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25.02.2022 19:10 Ответить
Ну таке ще можна було пізданути в 14-му в Криму.Армія зараз просто зла.
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25.02.2022 19:34 Ответить
)(уйло, а ху-ху не хо-хо?
Це не твоє собаче діло!!
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25.02.2022 19:37 Ответить
Ну шо там у того Зєлі,40 лямів у офшорах?! Прислухайтесь ,московити , до слів свого хана, от єслі його захунтить, то там солодкого дєрібана на роки! Ох і жирного кабанця ви одгодували! Чого тягнете з святом колія? Так ми можемо.
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25.02.2022 19:38 Ответить
Вовачка,а че ты не приедеш к нам и не выступиш по телевидению,
видно вовочка очко у тебя не железное,так то ***** кэгэбовский.
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25.02.2022 19:41 Ответить
Это уже истерика, надо подождать.
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25.02.2022 19:53 Ответить
хотят паузу для перегруппировки.
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25.02.2022 20:14 Ответить
он сказал: "бЕндеровцев"? " бАндеровцев" надо. Образование - ноль! Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 20:01 Ответить
Надо всем в церковь пойти и за упокой этого мудилы поставить свечки. А потом свиней его именем называть , чтоб резать было приятнее.
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25.02.2022 20:14 Ответить
Это он напрасно - Шойгу может прийти в голову та же идея.
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25.02.2022 20:30 Ответить
Они же пишут 0 потерь,а теперь он про героизм,это ж прогулка как в Крыму 14
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25.02.2022 20:45 Ответить
Походу криша так поїхала, що він сам в свою брехню повірив. Хай йде на#¥й дебіл.
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25.02.2022 20:52 Ответить
*****....... КАКОЙ ЖЕ ОН ТОЛЬКО ********.....(( НЕУДАЧНИК ТУПОРЫЛЫЙ ЗЛОСТНЫЙ ШИЗИК.
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25.02.2022 20:57 Ответить
солдаты рф. зачем приехали в Украину? хотите умереть за плешивого *****? включите мозги и сдавайтесь в плен ВСУ пока не поздно и другой вариант-бегите до дому к своим женам, мамкам, к подругам. вы еще не жили, а умирать собрались. вопрос-зачем тебе это надо? вот ***** твоя смерть нужна.
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25.02.2022 21:25 Ответить
Наша власть это наша власть, придут выборы и люди сами решать кого выбирать. И ни его свинячее дело вмешиваться и делать такие предложения нашим солдатам.
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25.02.2022 21:35 Ответить
Ну що, справа зрушилась з місця: у перший день Пуйло вимагало бійців ЗСУ скласти зброю, а у другий вже закликає їх здійснити держпереворот... Зрозуміло, що так просто українську армію не здолати? Це добре!
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25.02.2022 21:45 Ответить
Так он таки хочет Пороха назад!
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25.02.2022 23:44 Ответить
Слава Україні!Героям Слава! Українська Армія-то народ України, який не зрадить сам себе!
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26.02.2022 01:03 Ответить
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