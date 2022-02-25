Путін закликав військовослужбовців армії України до державного перевороту

Президент Росії Володимир Путін закликав військовослужбовців ЗСУ до державного перевороту.

Про це він сказав на терміновій нараді із Радою безпеки Росії, повідомляє РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще раз звертаюся до військовослужбовців Збройних сил України: не дозволяйте неонацистам та бендерівцям використовувати ваших дітей, дружин та старих як живий щит, беріть владу у свої руки. Схоже, нам з вами буде легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві та взяла в заручники весь український народ", — закликав агресор.

Путін також заявив, що російські офіцери в Україні "діють мужньо, професійно, героїчно".

Як відомо, станом за 24 лютого врати окупантів становили: понад 30 од. танків, 130 бойових броньованих машин, 7 літаків, 6 вертольотів. Сьогодні кількох російських військових взяли в полон на Чернігівщині.