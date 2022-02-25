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Путін закликав військовослужбовців армії України до державного перевороту

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Путін закликав військовослужбовців армії України до державного перевороту

Президент Росії Володимир Путін закликав військовослужбовців ЗСУ до державного перевороту.

Про це він сказав на терміновій нараді із Радою безпеки Росії, повідомляє РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще раз звертаюся до військовослужбовців Збройних сил України: не дозволяйте неонацистам та бендерівцям використовувати ваших дітей, дружин та старих як живий щит, беріть владу у свої руки. Схоже, нам з вами буде легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві та взяла в заручники весь український народ", — закликав агресор.

Путін також заявив, що російські офіцери в Україні "діють мужньо, професійно, героїчно".

Як відомо, станом за 24 лютого врати окупантів становили: понад 30 од. танків, 130 бойових броньованих машин, 7 літаків, 6 вертольотів. Сьогодні кількох російських військових взяли в полон на Чернігівщині.
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Топ коментарі
+111
Він просто йо..бнитий!
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25.02.2022 17:12
+83
Падаль, здохни!
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25.02.2022 17:12
+75
Яке воно жалюгідне.
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25.02.2022 17:12
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Росія видихається. Бліц-кріг провалився (Україна не капітулювала за 2 доби), а на затяжну війну у кацапів немає ресурсів: це не Абхазія і не Придністрянщина). Та й санкції скоро їб.нуть по - дорослому. ТОму ***** увімкнув "задню": миттєво погодився на перемовини з Зеленським у Мінську (навіть за годину створив переговорну комісію!) - хоча ще позавчора навіть розмовляти про перемир"я не хотів навіть з Макроном! А зараз закликає українських військових до перевороту (видно, що сил "надімперії" ледь вистачило на дві доби війни...)
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25.02.2022 21:43 Відповісти
уявляєте ,,зграя наркоманів та неонацистів"нашаткувала майже 3к тушек,а якщо до них приєднається ВСУ?
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25.02.2022 18:36 Відповісти
Соснёт это ЧМО!
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25.02.2022 18:38 Відповісти
Чует тварина, что блицкриг провалился и призывает теперь.. ))
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25.02.2022 18:38 Відповісти
Солдаты российской федерации - зачем вам погибать вдали от дома здесь у нас, в Украине, за карлика-педофила путина? Возвращайтесь домой, на россию и повесьте этого плешивого сумасшедшего старика путина. И эта война закончится и все вы останетесь живы.
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25.02.2022 18:40 Відповісти
ушлепок что не доходит Пшел на ***
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25.02.2022 18:42 Відповісти
Нет - дорогой , сначала мы с вами разберемся и при этом посмотрим на поведение Зеленского , может и до конца досидит ,если делать то что нужно будет! Зачем нам лишние проблемы! А делать он должен очень мало - выступать с подбадривающими речами , не капитулировать и не мешать профессионалом в армии и в дипломатии работать , а после войны все таки провести реформы , и тогда ему можно будет списать первые 2.5 года херни и отправить на заслуженную президентскую пенсию почти героем!
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25.02.2022 18:49 Відповісти
****, с ног на голову
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25.02.2022 18:51 Відповісти
Как он сбежал с палаты № 5.???
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25.02.2022 19:25 Відповісти
№6
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25.02.2022 21:39 Відповісти
У нас нет оружия что бы достать до Кремля ?
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25.02.2022 18:54 Відповісти
400-500км є наче, максимум.
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25.02.2022 19:29 Відповісти
П*здець Дупін сам дивиться рос ТВ і вірить у все що там показують
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25.02.2022 18:59 Відповісти
Його водять за носа - він вірить, бо думає, мовляв, ну не можуть жеж його підлеглі брехати?!

Хтось вже перехопив владу. як на мене.
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25.02.2022 19:45 Відповісти
ПлєшенФюрер таки ху@ ло
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25.02.2022 19:04 Відповісти
Скорей всего он хочет использовать переодетых в украинскую форму диверсионную группу для захвата государственного квартала, типа военный переворот.
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25.02.2022 19:07 Відповісти
Ото тупориле. Воно реально думає що тут всі наввипепедки побіжать за горде право називатися малоросом?
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25.02.2022 19:10 Відповісти
Ну таке ще можна було пізданути в 14-му в Криму.Армія зараз просто зла.
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25.02.2022 19:34 Відповісти
)(уйло, а ху-ху не хо-хо?
Це не твоє собаче діло!!
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25.02.2022 19:37 Відповісти
Ну шо там у того Зєлі,40 лямів у офшорах?! Прислухайтесь ,московити , до слів свого хана, от єслі його захунтить, то там солодкого дєрібана на роки! Ох і жирного кабанця ви одгодували! Чого тягнете з святом колія? Так ми можемо.
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25.02.2022 19:38 Відповісти
Вовачка,а че ты не приедеш к нам и не выступиш по телевидению,
видно вовочка очко у тебя не железное,так то ***** кэгэбовский.
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25.02.2022 19:41 Відповісти
Это уже истерика, надо подождать.
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25.02.2022 19:53 Відповісти
хотят паузу для перегруппировки.
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25.02.2022 20:14 Відповісти
он сказал: "бЕндеровцев"? " бАндеровцев" надо. Образование - ноль! Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 20:01 Відповісти
Надо всем в церковь пойти и за упокой этого мудилы поставить свечки. А потом свиней его именем называть , чтоб резать было приятнее.
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25.02.2022 20:14 Відповісти
Это он напрасно - Шойгу может прийти в голову та же идея.
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25.02.2022 20:30 Відповісти
Они же пишут 0 потерь,а теперь он про героизм,это ж прогулка как в Крыму 14
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25.02.2022 20:45 Відповісти
Походу криша так поїхала, що він сам в свою брехню повірив. Хай йде на#¥й дебіл.
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25.02.2022 20:52 Відповісти
*****....... КАКОЙ ЖЕ ОН ТОЛЬКО ********.....(( НЕУДАЧНИК ТУПОРЫЛЫЙ ЗЛОСТНЫЙ ШИЗИК.
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25.02.2022 20:57 Відповісти
солдаты рф. зачем приехали в Украину? хотите умереть за плешивого *****? включите мозги и сдавайтесь в плен ВСУ пока не поздно и другой вариант-бегите до дому к своим женам, мамкам, к подругам. вы еще не жили, а умирать собрались. вопрос-зачем тебе это надо? вот ***** твоя смерть нужна.
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25.02.2022 21:25 Відповісти
Наша власть это наша власть, придут выборы и люди сами решать кого выбирать. И ни его свинячее дело вмешиваться и делать такие предложения нашим солдатам.
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25.02.2022 21:35 Відповісти
Ну що, справа зрушилась з місця: у перший день Пуйло вимагало бійців ЗСУ скласти зброю, а у другий вже закликає їх здійснити держпереворот... Зрозуміло, що так просто українську армію не здолати? Це добре!
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25.02.2022 21:45 Відповісти
Так он таки хочет Пороха назад!
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25.02.2022 23:44 Відповісти
Слава Україні!Героям Слава! Українська Армія-то народ України, який не зрадить сам себе!
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26.02.2022 01:03 Відповісти
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