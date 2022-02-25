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В России решили частично ограничить Facebook

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Роскомнадзор объявил начало частичного ограничения доступа к Facebook (компания Meta Platforms, Inc.) из-за ограничения российских попагандистских медиа.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", — говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, это связано с ограничением в отношении официальных аккаунтов российских СМИ, что противоречит российскому законодательству. Роскомнадзор требовал отменить ограничения в отношении российских СМИ, среди которых "РИА Новости", телеканал "Звезда", "Лента.ру" и "Газета.ру", а также объяснить причину их наложения, однако компания проигнорировала эти требования.

Как следствие, Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД страны признала соцсеть причастной к нарушению основных прав и свобод человека и граждан. 

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Топ комментарии
+56
Нехай сидять в своїх вкозлятниках і одноглазниках.
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25.02.2022 19:06
+34
самообмежтесь вжє від людсва - чекають же всі...
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25.02.2022 19:07
+24
Шо, твари, не нравится выкладываемая людьми инфа про ваших зверей?
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25.02.2022 19:09
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Нехай сидять в своїх вкозлятниках і одноглазниках.
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25.02.2022 19:06 Ответить
узкоглазниках
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25.02.2022 19:09 Ответить
русскоязичьніках...
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25.02.2022 19:15 Ответить
Уськощелепниках.
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25.02.2022 19:21 Ответить
Чебурнет велика сила !!!
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25.02.2022 19:20 Ответить
та пусть сидят хоть в сральниках но через фейсбук они должны знать скоко ихних ихтамнетов превратились в удобрение Очень этих тупых отрезвляет
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25.02.2022 19:47 Ответить
самообмежтесь вжє від людсва - чекають же всі...
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25.02.2022 19:07 Ответить
кацапам давно треба в Табло книгой
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25.02.2022 19:07 Ответить
карлой марлой - усім виданням.
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25.02.2022 19:10 Ответить
Лапатнікі назавжди повернуться до лаптєй...
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25.02.2022 19:07 Ответить
Успіхів у шляху у резервацію
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25.02.2022 19:07 Ответить
Северная Корея !!!!
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25.02.2022 19:08 Ответить
Все правильно .Про свої втрати кацапи взагалі не повинні нічого знати. Чебурнет хай включають.
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25.02.2022 19:08 Ответить
У Росії вирішили частково обмежити Facebook
===============
це щоб своїм тролякам менше платити?
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25.02.2022 19:08 Ответить
хай в чебурнете сідят підари
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25.02.2022 19:08 Ответить
чи в якомусь анало-говнеті, теж непогана назва для цього дива техніки
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25.02.2022 19:26 Ответить
лаёш чебурнєт!
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25.02.2022 19:08 Ответить
лаптевнет.
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25.02.2022 19:10 Ответить
Вот и замечательно)) нечего лишнехромосомным в "неправаславном-то" Фейсбучике делать, ага
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25.02.2022 19:08 Ответить
Вітаємо кацапів - чебурнет свій запустять!
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25.02.2022 19:09 Ответить
Шо, твари, не нравится выкладываемая людьми инфа про ваших зверей?
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25.02.2022 19:09 Ответить
Хреново то, шо фейсик и наших продолжает банить
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25.02.2022 19:20 Ответить
Кстати, спасибо за джавы, просто огонь
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25.02.2022 19:21 Ответить
Plenty more where that came from.
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25.02.2022 19:23 Ответить
А мы не гордые, мы не откажемся
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25.02.2022 19:26 Ответить
just the right moment to do that
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25.02.2022 19:27 Ответить
********** должен быть остановлен и выкинут за железный занавес. Варитесь расияне со своим тираном сами.
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25.02.2022 19:09 Ответить
хорошо сказали... "за обмеження російських попагандистських медіа" ПОПАганда... )))) хотя по факту наверное весь фб завален мошканскими трупами... и шоб не смотрели
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25.02.2022 19:09 Ответить
Сбылась их мечта, теперь все будут в своем "Чебурнете" сидеть
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25.02.2022 19:09 Ответить
та шось хло якесь сором'язливе, що за половинчаті заходи? вирубай їм уже інтернет, холопам, шо їм кисель-тв замало?
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25.02.2022 19:10 Ответить
Давайте, выпиливайтесь уже из нормального мира в свой чебурнет.
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25.02.2022 19:10 Ответить
Потрібно протриматися ще декілька днів і вони "посипляться". Ось що я прочитав на кацапському сайті "ехо москви":

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин усомнился в необходимости проведения спецоперации в Донбассе

Он написал, что не верил в начало крупномасштабных действий России на Украине. По его мнению, военная сила должна применяться только в крайних случаях.

Он отметил, что голосовал за признание ДНР и ЛНР, а также поддержал присоединение Крыма к России, так как всегда был противником разрушения СССР.

«Услышав о начале крупномасштабных боевых действий на Украине, испытал потрясение. <...> Мне жаль человеческих жизней - и наших, и не наших. Тем более, что половину моей жизни мы жили в единой стране.»

По моєму до них вже починає доходити що москальня клята наробила.

СЛАВА Україні!
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25.02.2022 19:10 Ответить
доходит до таких только с петлей или пулей
санкций просто опасается
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25.02.2022 19:12 Ответить
***** его чайком с полонием напоит
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25.02.2022 19:13 Ответить
Ничего до них не доходит. Они боятся последствий проигрыша.
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25.02.2022 19:15 Ответить
угу то він перебздів шо під санкції попаде, та все відберуть - відповза гидота, дума що це допоможе
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25.02.2022 19:59 Ответить
Нет не доходит- это страх, но только на минуту, пустить их и снова по новой
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25.02.2022 20:48 Ответить
ХЕРСОН орки обошли и двинули на Николаев,там уже на окраинах стреляют.
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25.02.2022 19:10 Ответить
а почему только частично? что за полумеры
блокируйте уже полностью фейсбук, гугл и все его сервисы, андроид, яблоко
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25.02.2022 19:10 Ответить
А чего так?! Хрюсских холопов начинают терзать сомнения, когда на "без потерь" по каловьеву появляются фото\видео дохлой кацапни и уничтоженной техники?
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25.02.2022 19:11 Ответить
Для того і блокують ФБ, щоб менше своїх жмурів бачили
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25.02.2022 19:51 Ответить
Як приємно,що жирік ніде не бекає,перевертають двічі на день його в палаті.
кобзон заждався його.....
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25.02.2022 19:11 Ответить
ЛаптЄногі і так Фейсу не вірять....У них же ВК і ОднокА
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25.02.2022 19:11 Ответить
Середній рівень інтелекту в ФБ стане сильно вищим ))
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25.02.2022 19:12 Ответить
Z свастика 21-го века
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25.02.2022 19:18 Ответить
Тюнингованая свастика фашистов СС.
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25.02.2022 19:23 Ответить
Шановний Цензор, помоєму настав час писати "на росії" коли новини їдуть з залісся
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25.02.2022 19:20 Ответить
Нет. Власть. Снимай запрет на соцсайти рашиста. Боятся. Это уже не большая победа.
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25.02.2022 19:21 Ответить
пропаганда дала збій і почала проходити до них інфа про реальний стан речей? Україна має продовжувати в тому ж дусі і через місяць буде десятки тисяч москальських трупів і тоді вони впадуть! в них за одну добу більше втрат ніж в будь-якій війні, в якій вони брали участь за всю їх ******* історію!

СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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25.02.2022 19:23 Ответить
Какой месяц? Пять дней осталось. Пенсию хочу, кредит оплатить.
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25.02.2022 19:24 Ответить
повна ізоляція та "залізна завіса"!
скажених собак треба тримати подалі від людей
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25.02.2022 19:24 Ответить
Ой. А я как раз порадовал их свиноматок фотками их дохлых сыночков.
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25.02.2022 19:27 Ответить
эти уроды скоро запретят кацапам дышать и те живыми лягут в землю!
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25.02.2022 19:27 Ответить
ой расмешили
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25.02.2022 20:49 Ответить
Смотрю каналы параши. Морды у ведущих уже не такие веселые на после заявления параши об миротворчестве.
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25.02.2022 19:28 Ответить
Кацапи приєднались до Європейських санкцій проти кацапії. Ми тільки за, щодо шляху параші до кам'яного віку.
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25.02.2022 19:28 Ответить
Животные должны слушать только то, что брешет тоталитарная кремлёвская крыса.
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25.02.2022 19:29 Ответить
Хай відключають. Я своїй своячці вже провела виховну годину.
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25.02.2022 19:29 Ответить
Что, правда глазки колет?
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25.02.2022 19:34 Ответить
Во дебилы, да кого волнует то, что происходит на территории ПутлерРейха, если самые главные Мировые события сейчас в Украине?! Шо вы там можете показать Миру, как ваши тёлки с рыбъими губами клепают селфи?! Во дебилы!!!

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25.02.2022 19:49 Ответить
Росхійнадзор звірствує. Насілєнію нє положено знати більше, ніж оповідають *********-кісєльови. От так от.
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25.02.2022 19:55 Ответить
к нарушению основных прав и свобод человека и граждан. Источник: https://censor.net/ru/n3319210. Лицемерие фашистской ********* оккупировавшей украинский Крым и зазвязавшим войну с суверенным государством не знае предела. Господи покарай поганую раССею!!!
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25.02.2022 19:56 Ответить
Роскомнадзор на страже прав и свобод.... Как и путлер, видимо. Б Л Я Д И ! Путлер должен быть повешен, причем вниз головой! Россиянин
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25.02.2022 20:04 Ответить
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25.02.2022 20:21 Ответить
рeспeкт Дизeл шоу! У них аудиторiя - вeсь постсовок!
Мы не знали, как рассказать все то, что происходит с нашей страной и с каждым из нас. Столько боли, слез и мук… тяжело принимать ту реальность, которую мы видим и уж тем более сложно выразить ее словами, но мы постараемся…

Наши российские зрители, не бойтесь выходить на улицы, протестуйте НЕ поддерживайте войну, сегодня эта трагедия пришла к нам, завтра она может быть и у вас. Посмотрите какого человека вы поддерживаете, того, кому не стыдно и не больно видеть кровь детей, родителей, мужей и матерей.
https://www.youtube.com/watch?v=EodOA_5YpNU
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25.02.2022 21:20 Ответить
Видать не хотят даже смотреть на своих дохлых выб****ов на земле Украины
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25.02.2022 23:19 Ответить
 
 