В России решили частично ограничить Facebook
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Роскомнадзор объявил начало частичного ограничения доступа к Facebook (компания Meta Platforms, Inc.) из-за ограничения российских попагандистских медиа.
Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа", — говорится в сообщении.
Как отметило ведомство, это связано с ограничением в отношении официальных аккаунтов российских СМИ, что противоречит российскому законодательству. Роскомнадзор требовал отменить ограничения в отношении российских СМИ, среди которых "РИА Новости", телеканал "Звезда", "Лента.ру" и "Газета.ру", а также объяснить причину их наложения, однако компания проигнорировала эти требования.
Как следствие, Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД страны признала соцсеть причастной к нарушению основных прав и свобод человека и граждан.
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це щоб своїм тролякам менше платити?
Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин усомнился в необходимости проведения спецоперации в Донбассе
Он написал, что не верил в начало крупномасштабных действий России на Украине. По его мнению, военная сила должна применяться только в крайних случаях.
Он отметил, что голосовал за признание ДНР и ЛНР, а также поддержал присоединение Крыма к России, так как всегда был противником разрушения СССР.
«Услышав о начале крупномасштабных боевых действий на Украине, испытал потрясение. <...> Мне жаль человеческих жизней - и наших, и не наших. Тем более, что половину моей жизни мы жили в единой стране.»
По моєму до них вже починає доходити що москальня клята наробила.
СЛАВА Україні!
санкций просто опасается
блокируйте уже полностью фейсбук, гугл и все его сервисы, андроид, яблоко
кобзон заждався його.....
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
скажених собак треба тримати подалі від людей
Мы не знали, как рассказать все то, что происходит с нашей страной и с каждым из нас. Столько боли, слез и мук… тяжело принимать ту реальность, которую мы видим и уж тем более сложно выразить ее словами, но мы постараемся…
Наши российские зрители, не бойтесь выходить на улицы, протестуйте НЕ поддерживайте войну, сегодня эта трагедия пришла к нам, завтра она может быть и у вас. Посмотрите какого человека вы поддерживаете, того, кому не стыдно и не больно видеть кровь детей, родителей, мужей и матерей.
https://www.youtube.com/watch?v=EodOA_5YpNU