У Росії вирішили частково обмежити Facebook
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Роскомнагляд оголосив початок часткового обмеження доступу до Facebook (компанія Meta Platforms, Inc.) за обмеження російських попагандистських медіа.
Про це повідомляється на сайті відомства, інформує російське РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відповідно до рішення Генеральної прокуратури щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, Роскомнаглядом відповідно до закону вживаються заходи часткового обмеження доступу", — йдеться у повідомленні.
Як зазначило відомство, це пов'язано з обмеженням щодо офіційних облікових записів російських ЗМІ, що суперечить російському законодавству. Роскомнагляд вимагав скасувати обмеження щодо російських ЗМІ, серед яких "РІА Новини", телеканал "Звезда", "Лента.ру" та "Газета.ру", а також пояснити причину їх накладання, проте компанія проігнорувала ці вимоги.
В результаті Генпрокуратура РФ за погодженням з МЗС країни визнала соцмережу причетною до порушення основних прав та свобод людини та громадян Росії.
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це щоб своїм тролякам менше платити?
Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин усомнился в необходимости проведения спецоперации в Донбассе
Он написал, что не верил в начало крупномасштабных действий России на Украине. По его мнению, военная сила должна применяться только в крайних случаях.
Он отметил, что голосовал за признание ДНР и ЛНР, а также поддержал присоединение Крыма к России, так как всегда был противником разрушения СССР.
«Услышав о начале крупномасштабных боевых действий на Украине, испытал потрясение. <...> Мне жаль человеческих жизней - и наших, и не наших. Тем более, что половину моей жизни мы жили в единой стране.»
По моєму до них вже починає доходити що москальня клята наробила.
СЛАВА Україні!
санкций просто опасается
блокируйте уже полностью фейсбук, гугл и все его сервисы, андроид, яблоко
кобзон заждався його.....
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
скажених собак треба тримати подалі від людей
Мы не знали, как рассказать все то, что происходит с нашей страной и с каждым из нас. Столько боли, слез и мук… тяжело принимать ту реальность, которую мы видим и уж тем более сложно выразить ее словами, но мы постараемся…
Наши российские зрители, не бойтесь выходить на улицы, протестуйте НЕ поддерживайте войну, сегодня эта трагедия пришла к нам, завтра она может быть и у вас. Посмотрите какого человека вы поддерживаете, того, кому не стыдно и не больно видеть кровь детей, родителей, мужей и матерей.
https://www.youtube.com/watch?v=EodOA_5YpNU