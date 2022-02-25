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У Росії вирішили частково обмежити Facebook

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Роскомнагляд оголосив початок часткового обмеження доступу до Facebook (компанія Meta Platforms, Inc.) за обмеження російських попагандистських медіа.

Про це повідомляється на сайті відомства, інформує російське РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відповідно до рішення Генеральної прокуратури щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, Роскомнаглядом відповідно до закону вживаються заходи часткового обмеження доступу", — йдеться у повідомленні.

Як зазначило відомство, це пов'язано з обмеженням щодо офіційних облікових записів російських ЗМІ, що суперечить російському законодавству. Роскомнагляд вимагав скасувати обмеження щодо російських ЗМІ, серед яких "РІА Новини", телеканал "Звезда", "Лента.ру" та "Газета.ру", а також пояснити причину їх накладання, проте компанія проігнорувала ці вимоги.

В результаті Генпрокуратура РФ за погодженням з МЗС країни визнала соцмережу причетною до порушення основних прав та свобод людини та громадян Росії.

Читайте такожНові санкції ЄС проти РФ будуть вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами, - Кулеба 
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Топ коментарі
+56
Нехай сидять в своїх вкозлятниках і одноглазниках.
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25.02.2022 19:06
+34
самообмежтесь вжє від людсва - чекають же всі...
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25.02.2022 19:07
+24
Шо, твари, не нравится выкладываемая людьми инфа про ваших зверей?
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25.02.2022 19:09
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Нехай сидять в своїх вкозлятниках і одноглазниках.
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25.02.2022 19:06 Відповісти
узкоглазниках
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25.02.2022 19:09 Відповісти
русскоязичьніках...
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25.02.2022 19:15 Відповісти
Уськощелепниках.
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25.02.2022 19:21 Відповісти
Чебурнет велика сила !!!
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25.02.2022 19:20 Відповісти
та пусть сидят хоть в сральниках но через фейсбук они должны знать скоко ихних ихтамнетов превратились в удобрение Очень этих тупых отрезвляет
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25.02.2022 19:47 Відповісти
самообмежтесь вжє від людсва - чекають же всі...
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25.02.2022 19:07 Відповісти
кацапам давно треба в Табло книгой
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25.02.2022 19:07 Відповісти
карлой марлой - усім виданням.
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25.02.2022 19:10 Відповісти
Лапатнікі назавжди повернуться до лаптєй...
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25.02.2022 19:07 Відповісти
Успіхів у шляху у резервацію
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25.02.2022 19:07 Відповісти
Северная Корея !!!!
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25.02.2022 19:08 Відповісти
Все правильно .Про свої втрати кацапи взагалі не повинні нічого знати. Чебурнет хай включають.
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25.02.2022 19:08 Відповісти
У Росії вирішили частково обмежити Facebook
===============
це щоб своїм тролякам менше платити?
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25.02.2022 19:08 Відповісти
хай в чебурнете сідят підари
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25.02.2022 19:08 Відповісти
чи в якомусь анало-говнеті, теж непогана назва для цього дива техніки
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25.02.2022 19:26 Відповісти
лаёш чебурнєт!
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25.02.2022 19:08 Відповісти
лаптевнет.
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25.02.2022 19:10 Відповісти
Вот и замечательно)) нечего лишнехромосомным в "неправаславном-то" Фейсбучике делать, ага
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25.02.2022 19:08 Відповісти
Вітаємо кацапів - чебурнет свій запустять!
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25.02.2022 19:09 Відповісти
Шо, твари, не нравится выкладываемая людьми инфа про ваших зверей?
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25.02.2022 19:09 Відповісти
Хреново то, шо фейсик и наших продолжает банить
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25.02.2022 19:20 Відповісти
Кстати, спасибо за джавы, просто огонь
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25.02.2022 19:21 Відповісти
Plenty more where that came from.
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25.02.2022 19:23 Відповісти
А мы не гордые, мы не откажемся
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25.02.2022 19:26 Відповісти
just the right moment to do that
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25.02.2022 19:27 Відповісти
********** должен быть остановлен и выкинут за железный занавес. Варитесь расияне со своим тираном сами.
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25.02.2022 19:09 Відповісти
хорошо сказали... "за обмеження російських попагандистських медіа" ПОПАганда... )))) хотя по факту наверное весь фб завален мошканскими трупами... и шоб не смотрели
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25.02.2022 19:09 Відповісти
Сбылась их мечта, теперь все будут в своем "Чебурнете" сидеть
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25.02.2022 19:09 Відповісти
та шось хло якесь сором'язливе, що за половинчаті заходи? вирубай їм уже інтернет, холопам, шо їм кисель-тв замало?
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25.02.2022 19:10 Відповісти
Давайте, выпиливайтесь уже из нормального мира в свой чебурнет.
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25.02.2022 19:10 Відповісти
Потрібно протриматися ще декілька днів і вони "посипляться". Ось що я прочитав на кацапському сайті "ехо москви":

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин усомнился в необходимости проведения спецоперации в Донбассе

Он написал, что не верил в начало крупномасштабных действий России на Украине. По его мнению, военная сила должна применяться только в крайних случаях.

Он отметил, что голосовал за признание ДНР и ЛНР, а также поддержал присоединение Крыма к России, так как всегда был противником разрушения СССР.

«Услышав о начале крупномасштабных боевых действий на Украине, испытал потрясение. <...> Мне жаль человеческих жизней - и наших, и не наших. Тем более, что половину моей жизни мы жили в единой стране.»

По моєму до них вже починає доходити що москальня клята наробила.

СЛАВА Україні!
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25.02.2022 19:10 Відповісти
доходит до таких только с петлей или пулей
санкций просто опасается
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25.02.2022 19:12 Відповісти
***** его чайком с полонием напоит
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25.02.2022 19:13 Відповісти
Ничего до них не доходит. Они боятся последствий проигрыша.
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25.02.2022 19:15 Відповісти
угу то він перебздів шо під санкції попаде, та все відберуть - відповза гидота, дума що це допоможе
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25.02.2022 19:59 Відповісти
Нет не доходит- это страх, но только на минуту, пустить их и снова по новой
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25.02.2022 20:48 Відповісти
ХЕРСОН орки обошли и двинули на Николаев,там уже на окраинах стреляют.
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25.02.2022 19:10 Відповісти
а почему только частично? что за полумеры
блокируйте уже полностью фейсбук, гугл и все его сервисы, андроид, яблоко
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25.02.2022 19:10 Відповісти
А чего так?! Хрюсских холопов начинают терзать сомнения, когда на "без потерь" по каловьеву появляются фото\видео дохлой кацапни и уничтоженной техники?
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25.02.2022 19:11 Відповісти
Для того і блокують ФБ, щоб менше своїх жмурів бачили
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25.02.2022 19:51 Відповісти
Як приємно,що жирік ніде не бекає,перевертають двічі на день його в палаті.
кобзон заждався його.....
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25.02.2022 19:11 Відповісти
ЛаптЄногі і так Фейсу не вірять....У них же ВК і ОднокА
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25.02.2022 19:11 Відповісти
Середній рівень інтелекту в ФБ стане сильно вищим ))
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25.02.2022 19:12 Відповісти
Z свастика 21-го века
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25.02.2022 19:18 Відповісти
Тюнингованая свастика фашистов СС.
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25.02.2022 19:23 Відповісти
Шановний Цензор, помоєму настав час писати "на росії" коли новини їдуть з залісся
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25.02.2022 19:20 Відповісти
Нет. Власть. Снимай запрет на соцсайти рашиста. Боятся. Это уже не большая победа.
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25.02.2022 19:21 Відповісти
пропаганда дала збій і почала проходити до них інфа про реальний стан речей? Україна має продовжувати в тому ж дусі і через місяць буде десятки тисяч москальських трупів і тоді вони впадуть! в них за одну добу більше втрат ніж в будь-якій війні, в якій вони брали участь за всю їх ******* історію!

СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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25.02.2022 19:23 Відповісти
Какой месяц? Пять дней осталось. Пенсию хочу, кредит оплатить.
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25.02.2022 19:24 Відповісти
повна ізоляція та "залізна завіса"!
скажених собак треба тримати подалі від людей
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25.02.2022 19:24 Відповісти
Ой. А я как раз порадовал их свиноматок фотками их дохлых сыночков.
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25.02.2022 19:27 Відповісти
эти уроды скоро запретят кацапам дышать и те живыми лягут в землю!
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25.02.2022 19:27 Відповісти
ой расмешили
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25.02.2022 20:49 Відповісти
Смотрю каналы параши. Морды у ведущих уже не такие веселые на после заявления параши об миротворчестве.
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25.02.2022 19:28 Відповісти
Кацапи приєднались до Європейських санкцій проти кацапії. Ми тільки за, щодо шляху параші до кам'яного віку.
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25.02.2022 19:28 Відповісти
Животные должны слушать только то, что брешет тоталитарная кремлёвская крыса.
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25.02.2022 19:29 Відповісти
Хай відключають. Я своїй своячці вже провела виховну годину.
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25.02.2022 19:29 Відповісти
Что, правда глазки колет?
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25.02.2022 19:34 Відповісти
Во дебилы, да кого волнует то, что происходит на территории ПутлерРейха, если самые главные Мировые события сейчас в Украине?! Шо вы там можете показать Миру, как ваши тёлки с рыбъими губами клепают селфи?! Во дебилы!!!

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25.02.2022 19:49 Відповісти
Росхійнадзор звірствує. Насілєнію нє положено знати більше, ніж оповідають *********-кісєльови. От так от.
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25.02.2022 19:55 Відповісти
к нарушению основных прав и свобод человека и граждан. Источник: https://censor.net/ru/n3319210. Лицемерие фашистской ********* оккупировавшей украинский Крым и зазвязавшим войну с суверенным государством не знае предела. Господи покарай поганую раССею!!!
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25.02.2022 19:56 Відповісти
Роскомнадзор на страже прав и свобод.... Как и путлер, видимо. Б Л Я Д И ! Путлер должен быть повешен, причем вниз головой! Россиянин
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25.02.2022 20:04 Відповісти
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25.02.2022 20:21 Відповісти
рeспeкт Дизeл шоу! У них аудиторiя - вeсь постсовок!
Мы не знали, как рассказать все то, что происходит с нашей страной и с каждым из нас. Столько боли, слез и мук… тяжело принимать ту реальность, которую мы видим и уж тем более сложно выразить ее словами, но мы постараемся…

Наши российские зрители, не бойтесь выходить на улицы, протестуйте НЕ поддерживайте войну, сегодня эта трагедия пришла к нам, завтра она может быть и у вас. Посмотрите какого человека вы поддерживаете, того, кому не стыдно и не больно видеть кровь детей, родителей, мужей и матерей.
https://www.youtube.com/watch?v=EodOA_5YpNU
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25.02.2022 21:20 Відповісти
Видать не хотят даже смотреть на своих дохлых выб****ов на земле Украины
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25.02.2022 23:19 Відповісти
 
 