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Новости Война в Украине
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обстрел (20144) ВСУ (5143) Миллерово (1)

Украинские военные нанесли удар по российской авиабазе, уничтожили минимум две СУ-шки, - журналист Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные нанесли удар по российской авиабазе, уничтожили минимум две СУ-шки, - журналист Бутусов

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российской авиабазе и уничтожили два новейших российских истребителя Су-30.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Это одна из самых успешных операций ВСУ в истории войны. Это поражение, которое Путин не сможет скрыть. В ответ на бомбардировки и ракетные обстрелы украинских городов 19-я ракетная бригада ВСУ нанесла удар баллистической ракетой "Точка-У" по российской авиабазе Миллерово и уничтожила как минимум два новейших российских истребителя Су-30", - отметил Бутусов.

"Украинские командиры, которые приказали и нанесли этот блестящий ответный удар, отрезали для себя все компромиссы. Маленькая Украина делает все для своей защиты. И пусть весь мир говорит о нашей слабости, мы используем для борьбы за свободу все, что у нас есть, и все, что только можно использовать для сопротивления. Так удачно попасть старыми ракетами, которым более 30 лет, это настоящий подвиг. Слава ВСУ!" - добавил главред Цензор.НЕТ

Новость об обстреле разместила российская редакция Радио Свобода.

Украинские военные нанесли удар по российской авиабазе, уничтожили минимум две СУ-шки, - журналист Бутусов 01

"Жители Ростовской области сообщили об обстреле военного аэродрома Миллерово на севере региона, вблизи границы с Украиной. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео места происшествия. Официального подтверждения этой информации нет. По свидетельствам очевидцев, люди услышали очень громкий звук. Жители высотных домов увидели огонь. Источники ростовских СМИ в силовых структурах рассказали, что аэродром был атакован украинской армией рано утром в пятницу. Начался пожар. Ранения получили несколько человек. Самолёты не повреждены", – сообщили своим читателям российские журналисты.
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Топ комментарии
+78
ЯКА КРАСА
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25.02.2022 19:29
+56
не читайте перед обідом радянських газет
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25.02.2022 19:32
+43
По Гомелю бы еще
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25.02.2022 19:29
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Страница 3 из 3
не могу понять! сейчас не 2014, когда старались не допустить вторжения. теперь ВСЕ! обстреляли Харьков в ответку Белгород, летают из ростова или гомеля, #уярить по аэродромам!
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25.02.2022 20:11 Ответить
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Александра Смилянская
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25.02.2022 20:13 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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25.02.2022 20:14 Ответить
Слава Україні!!!
Смерть ворогам !
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25.02.2022 20:15 Ответить
Влада народ просить кримський мост. Якби не було моста то срані б цоьі б не навалило. Чого чекає
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25.02.2022 20:18 Ответить
Кримський міст чекає нападу і велика вірогідність, що ракету зіб ють. Пропаде дорогоцінний набій. Краще в Гомель. Бацька чекає. А то для нього укри з дерев"яними автоматами
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26.02.2022 07:16 Ответить
Слава нації
Смерть москалям
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25.02.2022 20:31 Ответить
что суки рашисты, думали, что вы в стороне останетесь? ни хера. к война пришла. подлюки и фашисты. ненавижу.
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25.02.2022 20:31 Ответить
Русские должны сидеть жопой на швабре, с **** за щекой
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25.02.2022 20:37 Ответить
Хлопцы ******* по крымскому мосту слава Україні слава нації
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25.02.2022 20:38 Ответить
ОТЛИЧНО
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25.02.2022 20:40 Ответить
Бить надо по складам оружия и гсм ,что находятся в Донецке и Луганске. По заходящим поездам из РФ,что идут в Донецк и Дебальцево со оружием,гсм и боеприпасами.Так же уничтожить точки у донецкий и дэбальцевский вокзалы!
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25.02.2022 20:42 Ответить
О! Нарешті хоч один прочитав мою думку.
Зараз самий раз звільняти Донбас від кацапський підарас!!!
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26.02.2022 13:30 Ответить
Как я, этого ждал! Кушайте суки не обляпайтесь! Горжусь нашими парнями!
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25.02.2022 20:46 Ответить
Слава Украине!
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25.02.2022 21:00 Ответить
РОсійський рорабль "Москва" з НЕПТУНА за хлопців з о Зміїний
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25.02.2022 21:00 Ответить
Збулось!
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14.04.2022 00:28 Ответить
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25.02.2022 21:01 Ответить
Надо больше топлива заливать в ракету и пробовать на Москву запускать
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25.02.2022 21:05 Ответить
это было бы символично. а если б еще и по Кремлю попало...
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26.02.2022 00:41 Ответить
Хлопці! Усбагойте кримський мостік.
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25.02.2022 21:30 Ответить
Як повернувся Муженко відразу пішло діло,Залужний не похожий генерала!
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25.02.2022 21:40 Ответить
Мост надо разрушить уже. Не ссыте славяне. Хуже уже не будет.
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25.02.2022 21:40 Ответить
Перед виходом на дембель, за півроку, наш дивізіон Залізної дивізії, третім, у СССеРі, отримав "Точку У". Дяка хлопцам!
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25.02.2022 21:40 Ответить
Так и до Воронежа доберемся.
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25.02.2022 21:48 Ответить
Сьогодні може Кремль поки йще не лігітимна ціль , але Лубянка - 100% .
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25.02.2022 21:58 Ответить
От це так гарна новина!
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25.02.2022 22:01 Ответить
" Горишь, бубновый!
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25.02.2022 22:05 Ответить
Чудова акція! Чому б не вдарити нашою ракеткою по Керченському мосту? Зразу ж виникло б грандіозне стовпотворіння. А паніки - на весь Крим на весь рік вистачило б! Колись, пам'ятається, голубий міністр Кузьмук навіть ізраїльського літака там навіщось збив... А тут - така потреба...
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25.02.2022 22:10 Ответить
Хуже не будет. А настроение поднимется у всех.
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25.02.2022 22:47 Ответить
Це би було дуже доречно, тим більше техніка йде через нього агресора
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26.02.2022 00:20 Ответить
Чудова думка, треба втілити у життя. У нас розв'язані руки, можемо робити все...Бог з нами!!!
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26.02.2022 00:40 Ответить
Україна НЕ ЗБИВАЛА тоді ізраїльський літак . Кучма по домовленості з ****** взяв вину на українців . Це про те ,які в нас були президенти і не тільки про це ...
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26.02.2022 00:44 Ответить
Не зупиняйтесь, не стримуйте себе, продовжуйте в тому ж дусі!
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25.02.2022 22:49 Ответить
Чого так мало ракет випустили? Та треба було ***..ити і ***..ити
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25.02.2022 22:56 Ответить
А это уже ход достойный настоязей армии и называется перенос военных действий на территорию противника. Что *********, не ожидал от наших ВСУ такого хода? Теперь будете знать, что и мы вас козломордых можем и будем доставать на вашей паРаше.
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25.02.2022 22:58 Ответить
ще кілька ракет по москві та й добре
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25.02.2022 23:16 Ответить
Міст в криму підірвати треба
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25.02.2022 23:41 Ответить
Чому тiлькi одна ракета? Що за х%йня?
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25.02.2022 23:45 Ответить
Звиняйте, забув руський впн вимкнути
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25.02.2022 23:48 Ответить
МОЛОДЦІ ,!!!
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26.02.2022 00:16 Ответить
Жаль справді , що одна
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26.02.2022 00:17 Ответить
Украина!!и УКРАИНЦЫ!! вы лучшие!!горжусь вами!!война рано или поздно закончится!!но вы уже победили!! слава Украине!! и героям слава!!
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26.02.2022 00:43 Ответить
Наша проблема в лояльности и тепеливости ,если бьют даваи ответ,нужно поучиться у Израиля. Наша проблема це терплячість,та щирість,якщо бьють треба бити у відповідь,треба брати приклад з Ізраільтян.
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26.02.2022 00:52 Ответить
Рашинські танки ідуть по українським дорогам чому їм не роблять Іловайськ
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26.02.2022 01:15 Ответить
Вздовж дороги роздати по селам проти танкову зброю..це яка зустріч би була
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26.02.2022 01:20 Ответить
Яка втіха!
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26.02.2022 03:47 Ответить
Севастополь знищіть. Цей вічний гадюшник.
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26.02.2022 05:22 Ответить
имеем полное право.война она и у кацапов должна быть на их земле.может после этого они ***** на вилы подымут.пусть попробуют как оно.красавцы также и в том же духе.спасибо ВАМ козаки.
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26.02.2022 05:35 Ответить
если до вчерашнего дня кацапы с русней только ссались, то теперь будут и сраться... и это хорошо... страх вызывает профузный понос... пусть такой будет на всей расии, будь она трижды проклята...
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26.02.2022 06:33 Ответить
По белгороду,гомелю *******!
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26.02.2022 09:22 Ответить
Треба як можно більше бити по їхніх військових об'єктах на території як параши так і білорусі.
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26.02.2022 11:07 Ответить
Треба перенести війну на їхню територію.
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26.02.2022 11:08 Ответить
Свежее видео -2 колоны фашистов на Херсонско-Николаевском направлении - https://korrespondent.net/ukraine/4451734-na-khersonschyne-unychtozhena-kolonna-rossyiskoi-tekhnyky
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26.02.2022 12:29 Ответить
В Крым надо шарахнуть, говорят из Севастополя очень часто летят ракеты. (Крысяне твари,предатели)
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26.02.2022 13:48 Ответить
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