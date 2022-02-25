Украинские военные нанесли удар по российской авиабазе, уничтожили минимум две СУ-шки, - журналист Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины нанесли удар по российской авиабазе и уничтожили два новейших российских истребителя Су-30.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
"Это одна из самых успешных операций ВСУ в истории войны. Это поражение, которое Путин не сможет скрыть. В ответ на бомбардировки и ракетные обстрелы украинских городов 19-я ракетная бригада ВСУ нанесла удар баллистической ракетой "Точка-У" по российской авиабазе Миллерово и уничтожила как минимум два новейших российских истребителя Су-30", - отметил Бутусов.
"Украинские командиры, которые приказали и нанесли этот блестящий ответный удар, отрезали для себя все компромиссы. Маленькая Украина делает все для своей защиты. И пусть весь мир говорит о нашей слабости, мы используем для борьбы за свободу все, что у нас есть, и все, что только можно использовать для сопротивления. Так удачно попасть старыми ракетами, которым более 30 лет, это настоящий подвиг. Слава ВСУ!" - добавил главред Цензор.НЕТ
Новость об обстреле разместила российская редакция Радио Свобода.
"Жители Ростовской области сообщили об обстреле военного аэродрома Миллерово на севере региона, вблизи границы с Украиной. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео места происшествия. Официального подтверждения этой информации нет. По свидетельствам очевидцев, люди услышали очень громкий звук. Жители высотных домов увидели огонь. Источники ростовских СМИ в силовых структурах рассказали, что аэродром был атакован украинской армией рано утром в пятницу. Начался пожар. Ранения получили несколько человек. Самолёты не повреждены", – сообщили своим читателям российские журналисты.
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сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Александра Смилянская
Смерть ворогам !
Смерть москалям
Зараз самий раз звільняти Донбас від кацапський підарас!!!