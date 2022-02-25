24 015 201
Германия наконец-то присылает Украине обещанные 5 тысяч шлемов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия начала объявленную поставку 5000 шлемов для украинских военных.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.
Средства защиты были в пути в двух грузовиках в пятницу.
Шлемы передадут за пределами Украины, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия.
26 января глава Минобороны Германии заявила о готовности страны поставить Украине 5000 военных шлемов. Это происходило на фоне слухов о начале агрессии России и когда другие страны предоставляли мощное оружие. Поэтому инициатива Германии даже вызывала злые шутки.
Федеральное правительство отметило, что просьба о доставке шлемов была направлена официально украинским правительством.
Топ комментарии
+95 Папєрєднік
показать весь комментарий25.02.2022 20:29
+49 Ревизор
показать весь комментарий25.02.2022 20:32
+43 Andy Diak
показать весь комментарий25.02.2022 20:30
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
1 2 3
Женя-Женя
показать весь комментарий26.02.2022 00:37 Ответить Мне нравится 0
Страница 3 из 3
1 2 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...