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Новости Война в Украине
24 015 201
война (46763) Германия (6013)

Германия наконец-то присылает Украине обещанные 5 тысяч шлемов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Германия начала объявленную поставку 5000 шлемов для украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Средства защиты были в пути в двух грузовиках в пятницу.

Шлемы передадут за пределами Украины, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия.

26 января глава Минобороны Германии заявила о готовности страны поставить Украине 5000 военных шлемов. Это происходило на фоне слухов о начале агрессии России и когда другие страны предоставляли мощное оружие. Поэтому инициатива Германии даже вызывала злые шутки.

Федеральное правительство отметило, что просьба о доставке шлемов была направлена ​​официально украинским правительством.
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Топ комментарии
+95
Відіслати назад, і наср@ти туди
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25.02.2022 20:29
+49
Передайте им спасибо и вышлите в ответ 5000 гандонов
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25.02.2022 20:32
+43
Ой-ой! Ребята, не так быстро! Мы еще от вашей другой помощи не оправились
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25.02.2022 20:30
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дождались когда у патина не вышел блицкриг и только тогда вспомнили о касках... ну уроды!!!
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26.02.2022 00:37 Ответить
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