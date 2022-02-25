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Німеччина нарешті надсилає Україні обіцяні 5 тисяч шоломів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Німеччина розпочала оголошену поставку 5000 шоломів для українських військових.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.
Засоби захисту були у дорозі у двох вантажівках у п'ятницю.
Шоломи передадуть за межами України, оскільки на її території тривають бойові дії.
26 січня глава Міноборони Німеччини заявила про готовність країни поставити Україні 5000 військових шоломів. Це відбувалось на фоні чуток про початок агресії Росії та коли інші країни надавали потужну зброю. Тому ініціатива Німеччини подекуди навіть викликала злі жарти.
Федеральний уряд зазначив, що прохання про доставку шоломів було надіслано офіційно українським урядом.
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Женя-Женя
показати весь коментар26.02.2022 00:37 Відповісти Мені подобається 0
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