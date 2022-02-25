РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4093 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
12 805 38
Путин (29858) санкции (10616) США (23185)

США также ввели санкции в отношении Путина и Лаврова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда", которую цитирует Цензор.НЕТ.

"В результате телефонного разговора, который президент Байден провел с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и в согласовании с решением европейских союзников США присоединятся к ним во введении санкций против президента Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза", - сказала Псаки, добавив, что детали этих санкций будут объявлены позже.

Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров Европы немедленно принять меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19

Китай нанес удар по России после начала вторжения в Украину

Крупнейшие банки Китая приостановили сделки с российскими сырьевыми экспортерами.

После введения странами Запада санкций против России за вторжение в Украину, решение поддержать их было принято и двумя крупнейшими банками Китая.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники
показать весь комментарий
25.02.2022 23:37
+17
Та це вже не на часі. После отключения от порнохаба все кацапы самозадрочатся вусмерть
показать весь комментарий
25.02.2022 23:35
+10
⚡️Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров попросил главу компании Apple, Тима Кука, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, а также запретить загружать свои продукты в маркеты.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡️СМИ сообщают о задержании диверсанта в Новоград-Волынском.

Информация пока проверяется.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:31 Ответить
И шо дочку лошади вернут в лаптестан ?
показать весь комментарий
25.02.2022 23:33 Ответить
Та не обязательно, просто все денежные счета заблокировать для начала. Может по банальному стечению обстоятельств жильё может потерять просто за простроченную коммуналку
показать весь комментарий
25.02.2022 23:50 Ответить
Придётся непосильно зарабатывать массажисткой.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:57 Ответить
Він їй може набитий по вінця джет з готівкою надіслати.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:04 Ответить
Вже не може. Лавров сам під санкціями.
Все, що він надішле, буде конфісковано: і готівка, і джет, і вінця.
Лавров може хіба подзвонити по телефону і дати поради
щодо техніки масажу - він на цьому розуміється, бо відпрацював професійні навики на путінських геніталіях.
показать весь комментарий
26.02.2022 08:56 Ответить
⚡️Главная страница The New York Times сегодня гласит: "Battle for Kyiv"

Об Украине говорит весь мир.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:33 Ответить
Це правда! Навіть в Ісландії вчора зібралися люди с українськими прапорами і скандували: Героям Слава!
показать весь комментарий
25.02.2022 23:38 Ответить
ПРОСЯТЬ ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ВИЯВЛЕНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ
показать весь комментарий
25.02.2022 23:34 Ответить
⚡️Соцсети наводнили ФЕЙКовые сообщения о якобы предстоящих обстрелах в украинских городах.

Просим вас доверять только информации из официальных источников и не поддаваться панике.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:34 Ответить
Та це вже не на часі. После отключения от порнохаба все кацапы самозадрочатся вусмерть
показать весь комментарий
25.02.2022 23:35 Ответить
Если кто не в курсе, то рассею порнохаб отключил нафиг - это не анекдот.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:36 Ответить
Не, там покруче придумали. Пишут, что при входе на сайт им показывает наш флаг.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:39 Ответить

Китай нанес удар по России после начала вторжения в Украину

Крупнейшие банки Китая приостановили сделки с российскими сырьевыми экспортерами.

После введения странами Запада санкций против России за вторжение в Украину, решение поддержать их было принято и двумя крупнейшими банками Китая.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники
показать весь комментарий
25.02.2022 23:37 Ответить
То не Китай наніс удар, а Джо наніс удар китаєм.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:50 Ответить
Да , потому , что остановили в долларах и перешли на юани
показать весь комментарий
26.02.2022 00:31 Ответить
Дэн Сяо Пин Путину: я тебя выдвинул, я тебя и задвину.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:01 Ответить
Очередного кацапа поймали, тоже "заблудился". А родители дураков из себя строят.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Mq5sNWx6U
показать весь комментарий
25.02.2022 23:38 Ответить
⚡️Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров попросил главу компании Apple, Тима Кука, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, а также запретить загружать свои продукты в маркеты.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:38 Ответить
Одна бабка розказувала, що бачила сон о скорій гибелі Путіна, вона типу якась ворожка.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:39 Ответить
хорошо бы конечно, но маловероятно
показать весь комментарий
26.02.2022 00:48 Ответить
Я представляю в каком хорошем расположение духа находится Симоньян или например Соловьев. Если уж их пахана уже всем Миром признали убийцей и нерукопожатной сволочью, то их, слизняков, вообще без сожаления раздавят.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:40 Ответить
Ну і хто після цього ***** і ішак лаврский? Два обісцяних сусліка.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:43 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2022 23:44 Ответить
PornHub запретил доступ пользователям из России: они теперь видят украинский флаг и слова поддержки для Украины.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:44 Ответить
им и не надо, он кончают и беременеют при виде идола БЕСпутина антихриста люциферовича по руССофашистозомбо ТВ
показать весь комментарий
25.02.2022 23:50 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 00:10 Ответить
да,да,да,да ГЕНАУ ЗО или по московитски: точно так
показать весь комментарий
26.02.2022 00:12 Ответить
Загадка.
По лесу ползёт,шишки грызёт.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:51 Ответить
лесной ползучий шишкогрыз?
показать весь комментарий
25.02.2022 23:56 Ответить
Та не,то резко обедневший путин,а может лавров,они теперь оба в бедняках.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:01 Ответить
да и йух с ними обеими! Сколько волка не корми, а все равн беспутин и ла вров идут наXY-й.
Весной, все перелетные птицы возвращаются домой, а перелетные петухи беспутин и ла вров - летят на йух.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:08 Ответить
а я бы посмотрел на это действо.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:14 Ответить
а я бы бомбил раССею, а не санкции вводил или как великий лабух одним пальцем на фортепйано збираєтся з руснявою фашнею якись перемови проводити.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:19 Ответить
Ще деньочок чпокання москаликів і відключать Свіфт! До перемоги!
показать весь комментарий
25.02.2022 23:56 Ответить
Проти голови колгоспу, надіюся, теж санкції будуть. Якось несправедливо буде, пахану є.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:57 Ответить
Він без грошей ***** - нуль без палички (( так що і санкцій не потрібно - сам на своїй краватці повіситься ((
показать весь комментарий
26.02.2022 00:22 Ответить
 
 