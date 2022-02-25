США также ввели санкции в отношении Путина и Лаврова
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Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда", которую цитирует Цензор.НЕТ.
"В результате телефонного разговора, который президент Байден провел с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и в согласовании с решением европейских союзников США присоединятся к ним во введении санкций против президента Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза", - сказала Псаки, добавив, что детали этих санкций будут объявлены позже.
Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров Европы немедленно принять меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму.
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Все, що він надішле, буде конфісковано: і готівка, і джет, і вінця.
Лавров може хіба подзвонити по телефону і дати поради
щодо техніки масажу - він на цьому розуміється, бо відпрацював професійні навики на путінських геніталіях.
Об Украине говорит весь мир.
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Крупнейшие банки Китая приостановили сделки с российскими сырьевыми экспортерами.
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По лесу ползёт,шишки грызёт.
Весной, все перелетные птицы возвращаются домой, а перелетные петухи беспутин и ла вров - летят на йух.