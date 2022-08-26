США також запровадили санкції щодо Путіна та Лаврова
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Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.
Про це заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда", яку цитує Цензор.НЕТ.
"У результаті телефонної розмови, яку президент Байден провів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та в узгодженні з рішенням європейських союзників США приєднаються до них у введенні санкцій проти президента Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки", - сказала Псакі, додавши, що деталі цих санкцій оголосять згодом.
Раніше ЄС та Великобританія запровадили санкції проти російського президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів Європи негайно вжити заходів проти SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму.
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Все, що він надішле, буде конфісковано: і готівка, і джет, і вінця.
Лавров може хіба подзвонити по телефону і дати поради
щодо техніки масажу - він на цьому розуміється, бо відпрацював професійні навики на путінських геніталіях.
Об Украине говорит весь мир.
Просим вас доверять только информации из официальных источников и не поддаваться панике.
Китай нанес удар по России после начала вторжения в Украину
Крупнейшие банки Китая приостановили сделки с российскими сырьевыми экспортерами.
После введения странами Запада санкций против России за вторжение в Украину, решение поддержать их было принято и двумя крупнейшими банками Китая.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Mq5sNWx6U
По лесу ползёт,шишки грызёт.
Весной, все перелетные птицы возвращаются домой, а перелетные петухи беспутин и ла вров - летят на йух.