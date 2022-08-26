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США також запровадили санкції щодо Путіна та Лаврова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.

Про це заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Європейська правда", яку цитує Цензор.НЕТ.

"У результаті телефонної розмови, яку президент Байден провів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та в узгодженні з рішенням європейських союзників США приєднаються до них у введенні санкцій проти президента Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки", - сказала Псакі, додавши, що деталі цих санкцій оголосять згодом.

Раніше ЄС та Великобританія запровадили санкції проти російського президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів Європи негайно вжити заходів проти SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму.
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Топ коментарі
+19

Китай нанес удар по России после начала вторжения в Украину

Крупнейшие банки Китая приостановили сделки с российскими сырьевыми экспортерами.

После введения странами Запада санкций против России за вторжение в Украину, решение поддержать их было принято и двумя крупнейшими банками Китая.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники
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25.02.2022 23:37
+17
Та це вже не на часі. После отключения от порнохаба все кацапы самозадрочатся вусмерть
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25.02.2022 23:35
+10
⚡️Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров попросил главу компании Apple, Тима Кука, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, а также запретить загружать свои продукты в маркеты.
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25.02.2022 23:38
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⚡️СМИ сообщают о задержании диверсанта в Новоград-Волынском.

Информация пока проверяется.
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25.02.2022 23:31 Відповісти
И шо дочку лошади вернут в лаптестан ?
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25.02.2022 23:33 Відповісти
Та не обязательно, просто все денежные счета заблокировать для начала. Может по банальному стечению обстоятельств жильё может потерять просто за простроченную коммуналку
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25.02.2022 23:50 Відповісти
Придётся непосильно зарабатывать массажисткой.
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25.02.2022 23:57 Відповісти
Він їй може набитий по вінця джет з готівкою надіслати.
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26.02.2022 00:04 Відповісти
Вже не може. Лавров сам під санкціями.
Все, що він надішле, буде конфісковано: і готівка, і джет, і вінця.
Лавров може хіба подзвонити по телефону і дати поради
щодо техніки масажу - він на цьому розуміється, бо відпрацював професійні навики на путінських геніталіях.
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26.02.2022 08:56 Відповісти
⚡️Главная страница The New York Times сегодня гласит: "Battle for Kyiv"

Об Украине говорит весь мир.
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25.02.2022 23:33 Відповісти
Це правда! Навіть в Ісландії вчора зібралися люди с українськими прапорами і скандували: Героям Слава!
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25.02.2022 23:38 Відповісти
ПРОСЯТЬ ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ВИЯВЛЕНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ
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25.02.2022 23:34 Відповісти
⚡️Соцсети наводнили ФЕЙКовые сообщения о якобы предстоящих обстрелах в украинских городах.

Просим вас доверять только информации из официальных источников и не поддаваться панике.
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25.02.2022 23:34 Відповісти
Та це вже не на часі. После отключения от порнохаба все кацапы самозадрочатся вусмерть
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25.02.2022 23:35 Відповісти
Если кто не в курсе, то рассею порнохаб отключил нафиг - это не анекдот.
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25.02.2022 23:36 Відповісти
Не, там покруче придумали. Пишут, что при входе на сайт им показывает наш флаг.
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25.02.2022 23:39 Відповісти

Китай нанес удар по России после начала вторжения в Украину

Крупнейшие банки Китая приостановили сделки с российскими сырьевыми экспортерами.

После введения странами Запада санкций против России за вторжение в Украину, решение поддержать их было принято и двумя крупнейшими банками Китая.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники
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25.02.2022 23:37 Відповісти
То не Китай наніс удар, а Джо наніс удар китаєм.
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25.02.2022 23:50 Відповісти
Да , потому , что остановили в долларах и перешли на юани
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26.02.2022 00:31 Відповісти
Дэн Сяо Пин Путину: я тебя выдвинул, я тебя и задвину.
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26.02.2022 00:01 Відповісти
Очередного кацапа поймали, тоже "заблудился". А родители дураков из себя строят.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Mq5sNWx6U
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25.02.2022 23:38 Відповісти
⚡️Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров попросил главу компании Apple, Тима Кука, заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, а также запретить загружать свои продукты в маркеты.
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25.02.2022 23:38 Відповісти
Одна бабка розказувала, що бачила сон о скорій гибелі Путіна, вона типу якась ворожка.
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25.02.2022 23:39 Відповісти
хорошо бы конечно, но маловероятно
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26.02.2022 00:48 Відповісти
Я представляю в каком хорошем расположение духа находится Симоньян или например Соловьев. Если уж их пахана уже всем Миром признали убийцей и нерукопожатной сволочью, то их, слизняков, вообще без сожаления раздавят.
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25.02.2022 23:40 Відповісти
Ну і хто після цього ***** і ішак лаврский? Два обісцяних сусліка.
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25.02.2022 23:43 Відповісти
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25.02.2022 23:44 Відповісти
PornHub запретил доступ пользователям из России: они теперь видят украинский флаг и слова поддержки для Украины.
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25.02.2022 23:44 Відповісти
им и не надо, он кончают и беременеют при виде идола БЕСпутина антихриста люциферовича по руССофашистозомбо ТВ
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25.02.2022 23:50 Відповісти
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26.02.2022 00:10 Відповісти
да,да,да,да ГЕНАУ ЗО или по московитски: точно так
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26.02.2022 00:12 Відповісти
Загадка.
По лесу ползёт,шишки грызёт.
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25.02.2022 23:51 Відповісти
лесной ползучий шишкогрыз?
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25.02.2022 23:56 Відповісти
Та не,то резко обедневший путин,а может лавров,они теперь оба в бедняках.
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26.02.2022 00:01 Відповісти
да и йух с ними обеими! Сколько волка не корми, а все равн беспутин и ла вров идут наXY-й.
Весной, все перелетные птицы возвращаются домой, а перелетные петухи беспутин и ла вров - летят на йух.
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26.02.2022 00:08 Відповісти
а я бы посмотрел на это действо.
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26.02.2022 00:14 Відповісти
а я бы бомбил раССею, а не санкции вводил или как великий лабух одним пальцем на фортепйано збираєтся з руснявою фашнею якись перемови проводити.
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26.02.2022 00:19 Відповісти
Ще деньочок чпокання москаликів і відключать Свіфт! До перемоги!
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25.02.2022 23:56 Відповісти
Проти голови колгоспу, надіюся, теж санкції будуть. Якось несправедливо буде, пахану є.
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25.02.2022 23:57 Відповісти
Він без грошей ***** - нуль без палички (( так що і санкцій не потрібно - сам на своїй краватці повіситься ((
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26.02.2022 00:22 Відповісти
 
 