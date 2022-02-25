РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6065 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
21 166 36
война (46795) Николаев (2009) обстрел (20169)

Российские оккупанты обстреляли аэропорт и военную инфраструктуру в Николаеве, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты нанесли удар по нефтяной базе и аэропорту Кульбакино в Николаеве.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"На момент 22:25 25 февраля российские военные обстреливают военную инфраструктуру, Кульбакино аэродром, Херсонское шоссе, 100, железнодорожный склад", - сказал Виталий Ким.

Глава Николаевской ОГА добавил, что, вероятно, ночью будут еще обстрелы.

Читайте также: В Николаеве состоялась попытка высадки российских десантников, шел бой
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Зацитую-но Сашка Нойнеця.

"Правильно ли я понимаю итоги первого, самого важного дня блицкрига? Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Значит, враг, невероятным усилием сосредоточил у границ всё, что мог, и ударил одновременно вообще по всем возможным направлениям.

Как следствие, Украина потеряла следующие точки:

Остров Змеиный. Площадь чуть больше, чем у Дримтауна, военное значение - чуть меньше. Держался сутки, отбивал вражеские десанты несколько раз, стоял под обстрелом целый день. Хотя это тупо камень в море, оборудованный причалом и двумя сараями. Героизм защитников острова Змеиный - это что-то легендарное. Но окей. Проиграли. Путин празднует триумф.

Чернобыль. Самое страшное, что есть на территории Украины с точки зрения всего мира. Наша, считай, грязная атомная мина. И теперь её контролируем не мы, а Путин. Человек, который просит не отключать его от мировой финансовой системы, потому что он её полезная часть. Ну штош. Теперь конечно же тебя примут в дружную европейскую семью, дебил, и всё простят.

Геническ. Население - меньше 20 тысяч человек. Микроскопическое прибрежное село, вплотную примыкающее к Крыму.

Это всё, если я правильно понимаю.

Вторая по размерам армия мира. Ракетные удары. Танковые удары. Авиационные удары. Со всех направлений одновременно. Тужилась изо всех сил. Целый день.

Мы потеряли бесполезный камень, вредную гранату и рыбацкую деревушку.

Взамен Путин потерял за день буквально половину экономики, закрыл РФ от всего мира, получил то, чего не видел уже много лет - массовые митинги протеста по всей стране, и сидит рассказывает, что "не надо нас пожалуйста выкидыват из мировой финансовой симстемы".

Да ты всех переиграл, Х*йлеран Маккиавельевич."
показать весь комментарий
25.02.2022 23:43
+28
.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:45
+19
⚡️Google сообщил, что удалил с Youtube сотни каналов и тысячи видео пропагандистов за последние несколько дней на фоне событий в Украине.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡️Париж тоже поддерживает Украину. Эйфелева башня засияла сине-желтым.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:41 Ответить
так само зараз велика будівля народного музею в Празі підсвічена жовтно-блакитним!
показать весь комментарий
25.02.2022 23:47 Ответить
Ну тепер заживемо. Краще б зброю прислали, жабоїди.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:53 Ответить
⚡️Google сообщил, что удалил с Youtube сотни каналов и тысячи видео пропагандистов за последние несколько дней на фоне событий в Украине.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:41 Ответить
Хрєн там , шо він видалив. ''Россія24'' вєщає аж шуба заварачуєца: у ніх патєрь нєт , ВСУ здаюцца пачкамі.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:48 Ответить
для контрасту то біле а то сіре))
показать весь комментарий
25.02.2022 23:51 Ответить
тем сильнее будет кумулятивный эффект от реальности, которая обрушится на кацапские головы стремительным домкратом.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:52 Ответить
помета и киселя не удалил?
показать весь комментарий
25.02.2022 23:53 Ответить
Російські окупанти обстріляли аеропорт і військову інфраструктуру у Миколаєві, - ОДА
=================
кажеш ЗЕля за перемовини домовляєшся?
показать весь комментарий
25.02.2022 23:43 Ответить
не заганяй, як миколаївець тобі кажу
показать весь комментарий
25.02.2022 23:51 Ответить
Зацитую-но Сашка Нойнеця.

"Правильно ли я понимаю итоги первого, самого важного дня блицкрига? Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Значит, враг, невероятным усилием сосредоточил у границ всё, что мог, и ударил одновременно вообще по всем возможным направлениям.

Как следствие, Украина потеряла следующие точки:

Остров Змеиный. Площадь чуть больше, чем у Дримтауна, военное значение - чуть меньше. Держался сутки, отбивал вражеские десанты несколько раз, стоял под обстрелом целый день. Хотя это тупо камень в море, оборудованный причалом и двумя сараями. Героизм защитников острова Змеиный - это что-то легендарное. Но окей. Проиграли. Путин празднует триумф.

Чернобыль. Самое страшное, что есть на территории Украины с точки зрения всего мира. Наша, считай, грязная атомная мина. И теперь её контролируем не мы, а Путин. Человек, который просит не отключать его от мировой финансовой системы, потому что он её полезная часть. Ну штош. Теперь конечно же тебя примут в дружную европейскую семью, дебил, и всё простят.

Геническ. Население - меньше 20 тысяч человек. Микроскопическое прибрежное село, вплотную примыкающее к Крыму.

Это всё, если я правильно понимаю.

Вторая по размерам армия мира. Ракетные удары. Танковые удары. Авиационные удары. Со всех направлений одновременно. Тужилась изо всех сил. Целый день.

Мы потеряли бесполезный камень, вредную гранату и рыбацкую деревушку.

Взамен Путин потерял за день буквально половину экономики, закрыл РФ от всего мира, получил то, чего не видел уже много лет - массовые митинги протеста по всей стране, и сидит рассказывает, что "не надо нас пожалуйста выкидыват из мировой финансовой симстемы".

Да ты всех переиграл, Х*йлеран Маккиавельевич."
показать весь комментарий
25.02.2022 23:43 Ответить
про геническ интересное сравнение))
показать весь комментарий
25.02.2022 23:53 Ответить
Їх перекинули під Москву і колона з 250 одиниць техніки йде по МКАД. Ракетні установки націлені на Кремль.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:05 Ответить
А я слышал, что ЗСУ прорвали оборону орков на Донбасе. Интересно, кому верить?
показать весь комментарий
26.02.2022 00:07 Ответить
это они с нато воюют
вы просто не видите...

почему их по 2 3 в колоннах отправляют без всякой поддержки?
они че думают что все их до киева цветами встречать будут?

после того как они обстреляли хуже нацистов ночью всю украину
(тот типа объявил войну
а это чмо ранее блеяло, это мы еще решили
как признавать куски дыныры так цикрт с собвезом устраиваешь
а как начать войну, втихаря ночью объявляешь
это так проводится "денацификация"?
походу он там в изоляции совсем сбрендил)
показать весь комментарий
26.02.2022 00:00 Ответить
Ну насчёт о.Змеиный и его важности я бы поспорил. Но с военной точки зрения, приехать целым флотом захватывать кусок камня с кучкой погранцов... это канешна пабеда.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:03 Ответить
Чел, так на то и был рассчёт. Всё это нагнетание инфы от американцев про перенос посольства из Киева во Львов, просьба к своим гражданам покинуть территорию Украины, встречи в полупрогибе перед Путиным разных европейских лидеров, изначальное прямое утверждение, что в случае чего РФ от СВифта не отключат (хотя такие вещи никогда не говорят однозначно, дипломатия всё же) - всё это, лишь бы создать видимость того, что Украину кинули. Для чего это делается:

1) дать возможность эрефии напасть и уже перестать называть войну гибридной, а эрефию не участником конфликта. В итоге, Пуйло клюнул, рашка - однозначный агрессор, которому уже без зазрений совести и каких-то сомнений можно навешать тучу санкций. Done.

2) отвязать Украину от рычага давления в виде Минских соглашений, которые нифига не работают и раздражают все стороны, туда ввязавшиеся. Done.

3) самое, на мой взгляд, главное: зная, какой мотивацией обладает наша армия и какую укомплектованность она имеет на данный момент благодаря поставкам из Запада, сделать эдакий циничный экзамен перед решением о вступлении в НАТО. Собственно, даже сейчас США настаивают, что Украина имеет право туда стремиться. Блин, да если логично посудить, разве США, называя рашку в купе с Китаем своими главными врагами, упустит возможность нашими руками не просто ослабить ватную армию, но и опустить её престиж ниже плинтуса? Собственно, потому и не спешат раньше времени ощутимо помогать нам, чтобы не спугнуть ***** и дать возможность нанести его шакалам побольше потерь. Done.

Всё прочее зависит от нас самих. Никто за нас нашу родину не защитит. Это наш долг.

Мои соображения (честно, мои, можете гуглить, тут публикуется впервые
показать весь комментарий
26.02.2022 00:07 Ответить
дуже дорого це обходиться Україні(

життя безцінне, політика грошей та влади є наймерзенніша проява ознак рабського бидла
показать весь комментарий
26.02.2022 00:24 Ответить
Тримайтеся!
показать весь комментарий
25.02.2022 23:44 Ответить
.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:45 Ответить
Оболонь рулит! Троя и Борщага, это челендж! Ждём вашего ответа
показать весь комментарий
26.02.2022 00:05 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 00:16 Ответить
Бедная (потому что не нужна Европе с сильной экономикой),
слабая и безоружная (потому что не нужна Европе с сильной Армией),
внешнеуправляемая Украина встретила адичалых орков перукарями, вчительками, бухгалтерами, водіями, кухарями, лікарями, пенсіонерами, тощо, повідбирала в адічалих орків стрілецьку зброю, літаки, геліокоптери, танки, бронемашини, гранатомети і вже другий день шматує підготовлену рашкоармію.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:46 Ответить
Неожиданно:
⚡️"Уходи, уходи!" - на акции в Тбилиси требуют отставки премьера Грузии, заявившего, что не присоединится к санкциям против России за вторжение в Украину.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:47 Ответить
Навпаки дуже очікувано. Вже давно були чутки, що теперішня влада Грузії суто проросійська.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:50 Ответить
ось свідомість, якої ніколи не було в кацапів
показать весь комментарий
25.02.2022 23:55 Ответить
да там давное терпели эту группу иваношвили
они то помнят что рашисты в 2008м им сделали
еще и наглели все эти годы, по чуть чуть "границу" южной осетии перетаскивают
(колючая проволка)
хотя у них сложное положение надо сказать
показать весь комментарий
25.02.2022 23:56 Ответить
Сейчас все кацаповойска согнаны в Украину, у них есть реальный шанс открыть второй фронт и вернуть свои территории.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:58 Ответить
Шанс есть! Но антигрузинская власть этого не хочет.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:14 Ответить
Пошли по всей планете гонения на эту кацапскую нечисть. .это только начало!!!Все буде Украина)
показать весь комментарий
25.02.2022 23:52 Ответить
НА ТЕРИТОРІЇ ОДНОГО З ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ У ЗАПОРІЖЖІ ВИЯВИЛИ РАДІОМІТКУ
показать весь комментарий
25.02.2022 23:54 Ответить
мітки почали малювати на житлових будинках, лікарнях, важливих об'єктах, асфальті тощо. Що треба робити? По-перше, обмежте доступ до дахів житлових будинків, щоб зловмисники не могли туди залізти. По-друге, якщо побачили мітку - негайно фотографуйте. Світлину треба зробити через бот@ukraine_avanger_bot. Так вона потрапить до єдиної бази на Google Maps.
показать весь комментарий
25.02.2022 23:55 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2022 23:58 Ответить
"Коттон: "Джо Байден и лидеры НАТО должны прекратить *************"

В пятницу сенатор республиканец Том Коттон (R-AR) призвал президента Джо Байдена и НАТО "прекратить *************" (Quit Pussyfooting Around), когда речь идет об агрессии России в отношении Украины.

Коттон заявил в эфире программы "Фокус Фолкнера" на канале Fox News, что недавно объявленные санкции "совершенно неадекватны". Он назвал их "даже не полумерой", чтобы остановить президента России Владимира Путина.

"Джо Байден и лидеры НАТО должны прекратить пздть", - подчеркнул Коттон. "У нас есть мамаши и папаши в Украине, которые делают коктейли Молотова, чтобы защитить свои дома и защитить своих детей от российских солдат, а Джо Байден и лидеры НАТО похлопывают себя по спине за то, как много у них с Харрис звонков по Zoom".

Он продолжил: "Те санкции, о которых мы объявили вчера, совершенно неадекватны - это даже не полумера. Если вы хотите добиться реальных последствий для Владимира Путина, если вы хотите заставить его подумать дважды, нам нужно ввести санкции против экспорта нефти и газа. Я знаю, что у России есть много рычагов влияния на европейские страны. Что ж, настало время для этих европейских стран признать ошибки, которые они совершили".

Коттон добавил, что Байдену необходимо "полностью изменить свою энергетическую политику", чтобы европейские страны могли опираться на США или других американских партнеров для получения природного газа вместо России."

показать весь комментарий
26.02.2022 00:00 Ответить
 
 