Російські окупанти обстріляли аеропорт і військову інфраструктуру у Миколаєві, - ОДА

Російські окупанти завдали удару по нафтовій базі та аеропорту Кульбакіно у Миколаєві.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На момент 22.25 25 лютого російські військові обстрілюють військову інфраструктуру, Кульбакіно аеродром, Херсонське шосе 100, склад залізничний", - сказав Віталій Кім.

Глава Миколаївської ОГА додав, що ймовірно, вночі, будуть ще обстріли.

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