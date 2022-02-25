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Російські окупанти обстріляли аеропорт і військову інфраструктуру у Миколаєві, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завдали удару по нафтовій базі та аеропорту Кульбакіно у Миколаєві.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На момент 22.25 25 лютого російські військові обстрілюють військову інфраструктуру, Кульбакіно аеродром, Херсонське шосе 100, склад залізничний", - сказав Віталій Кім.

Глава Миколаївської ОГА додав, що ймовірно, вночі, будуть ще обстріли.

Також читайте: В Миколаєві відбулася спроба висадки російських десантників, йшов бій

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Зацитую-но Сашка Нойнеця.

"Правильно ли я понимаю итоги первого, самого важного дня блицкрига? Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Значит, враг, невероятным усилием сосредоточил у границ всё, что мог, и ударил одновременно вообще по всем возможным направлениям.

Как следствие, Украина потеряла следующие точки:

Остров Змеиный. Площадь чуть больше, чем у Дримтауна, военное значение - чуть меньше. Держался сутки, отбивал вражеские десанты несколько раз, стоял под обстрелом целый день. Хотя это тупо камень в море, оборудованный причалом и двумя сараями. Героизм защитников острова Змеиный - это что-то легендарное. Но окей. Проиграли. Путин празднует триумф.

Чернобыль. Самое страшное, что есть на территории Украины с точки зрения всего мира. Наша, считай, грязная атомная мина. И теперь её контролируем не мы, а Путин. Человек, который просит не отключать его от мировой финансовой системы, потому что он её полезная часть. Ну штош. Теперь конечно же тебя примут в дружную европейскую семью, дебил, и всё простят.

Геническ. Население - меньше 20 тысяч человек. Микроскопическое прибрежное село, вплотную примыкающее к Крыму.

Это всё, если я правильно понимаю.

Вторая по размерам армия мира. Ракетные удары. Танковые удары. Авиационные удары. Со всех направлений одновременно. Тужилась изо всех сил. Целый день.

Мы потеряли бесполезный камень, вредную гранату и рыбацкую деревушку.

Взамен Путин потерял за день буквально половину экономики, закрыл РФ от всего мира, получил то, чего не видел уже много лет - массовые митинги протеста по всей стране, и сидит рассказывает, что "не надо нас пожалуйста выкидыват из мировой финансовой симстемы".

Да ты всех переиграл, Х*йлеран Маккиавельевич."
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25.02.2022 23:43
+28
.
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25.02.2022 23:45
+19
⚡️Google сообщил, что удалил с Youtube сотни каналов и тысячи видео пропагандистов за последние несколько дней на фоне событий в Украине.
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25.02.2022 23:41
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⚡️Париж тоже поддерживает Украину. Эйфелева башня засияла сине-желтым.
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25.02.2022 23:41 Відповісти
так само зараз велика будівля народного музею в Празі підсвічена жовтно-блакитним!
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25.02.2022 23:47 Відповісти
Ну тепер заживемо. Краще б зброю прислали, жабоїди.
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25.02.2022 23:53 Відповісти
⚡️Google сообщил, что удалил с Youtube сотни каналов и тысячи видео пропагандистов за последние несколько дней на фоне событий в Украине.
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25.02.2022 23:41 Відповісти
Хрєн там , шо він видалив. ''Россія24'' вєщає аж шуба заварачуєца: у ніх патєрь нєт , ВСУ здаюцца пачкамі.
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25.02.2022 23:48 Відповісти
для контрасту то біле а то сіре))
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25.02.2022 23:51 Відповісти
тем сильнее будет кумулятивный эффект от реальности, которая обрушится на кацапские головы стремительным домкратом.
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25.02.2022 23:52 Відповісти
помета и киселя не удалил?
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25.02.2022 23:53 Відповісти
Російські окупанти обстріляли аеропорт і військову інфраструктуру у Миколаєві, - ОДА
=================
кажеш ЗЕля за перемовини домовляєшся?
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25.02.2022 23:43 Відповісти
не заганяй, як миколаївець тобі кажу
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25.02.2022 23:51 Відповісти
Зацитую-но Сашка Нойнеця.

"Правильно ли я понимаю итоги первого, самого важного дня блицкрига? Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Значит, враг, невероятным усилием сосредоточил у границ всё, что мог, и ударил одновременно вообще по всем возможным направлениям.

Как следствие, Украина потеряла следующие точки:

Остров Змеиный. Площадь чуть больше, чем у Дримтауна, военное значение - чуть меньше. Держался сутки, отбивал вражеские десанты несколько раз, стоял под обстрелом целый день. Хотя это тупо камень в море, оборудованный причалом и двумя сараями. Героизм защитников острова Змеиный - это что-то легендарное. Но окей. Проиграли. Путин празднует триумф.

Чернобыль. Самое страшное, что есть на территории Украины с точки зрения всего мира. Наша, считай, грязная атомная мина. И теперь её контролируем не мы, а Путин. Человек, который просит не отключать его от мировой финансовой системы, потому что он её полезная часть. Ну штош. Теперь конечно же тебя примут в дружную европейскую семью, дебил, и всё простят.

Геническ. Население - меньше 20 тысяч человек. Микроскопическое прибрежное село, вплотную примыкающее к Крыму.

Это всё, если я правильно понимаю.

Вторая по размерам армия мира. Ракетные удары. Танковые удары. Авиационные удары. Со всех направлений одновременно. Тужилась изо всех сил. Целый день.

Мы потеряли бесполезный камень, вредную гранату и рыбацкую деревушку.

Взамен Путин потерял за день буквально половину экономики, закрыл РФ от всего мира, получил то, чего не видел уже много лет - массовые митинги протеста по всей стране, и сидит рассказывает, что "не надо нас пожалуйста выкидыват из мировой финансовой симстемы".

Да ты всех переиграл, Х*йлеран Маккиавельевич."
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25.02.2022 23:43 Відповісти
про геническ интересное сравнение))
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25.02.2022 23:53 Відповісти
Їх перекинули під Москву і колона з 250 одиниць техніки йде по МКАД. Ракетні установки націлені на Кремль.
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26.02.2022 00:05 Відповісти
А я слышал, что ЗСУ прорвали оборону орков на Донбасе. Интересно, кому верить?
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26.02.2022 00:07 Відповісти
это они с нато воюют
вы просто не видите...

почему их по 2 3 в колоннах отправляют без всякой поддержки?
они че думают что все их до киева цветами встречать будут?

после того как они обстреляли хуже нацистов ночью всю украину
(тот типа объявил войну
а это чмо ранее блеяло, это мы еще решили
как признавать куски дыныры так цикрт с собвезом устраиваешь
а как начать войну, втихаря ночью объявляешь
это так проводится "денацификация"?
походу он там в изоляции совсем сбрендил)
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26.02.2022 00:00 Відповісти
Ну насчёт о.Змеиный и его важности я бы поспорил. Но с военной точки зрения, приехать целым флотом захватывать кусок камня с кучкой погранцов... это канешна пабеда.
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26.02.2022 00:03 Відповісти
Чел, так на то и был рассчёт. Всё это нагнетание инфы от американцев про перенос посольства из Киева во Львов, просьба к своим гражданам покинуть территорию Украины, встречи в полупрогибе перед Путиным разных европейских лидеров, изначальное прямое утверждение, что в случае чего РФ от СВифта не отключат (хотя такие вещи никогда не говорят однозначно, дипломатия всё же) - всё это, лишь бы создать видимость того, что Украину кинули. Для чего это делается:

1) дать возможность эрефии напасть и уже перестать называть войну гибридной, а эрефию не участником конфликта. В итоге, Пуйло клюнул, рашка - однозначный агрессор, которому уже без зазрений совести и каких-то сомнений можно навешать тучу санкций. Done.

2) отвязать Украину от рычага давления в виде Минских соглашений, которые нифига не работают и раздражают все стороны, туда ввязавшиеся. Done.

3) самое, на мой взгляд, главное: зная, какой мотивацией обладает наша армия и какую укомплектованность она имеет на данный момент благодаря поставкам из Запада, сделать эдакий циничный экзамен перед решением о вступлении в НАТО. Собственно, даже сейчас США настаивают, что Украина имеет право туда стремиться. Блин, да если логично посудить, разве США, называя рашку в купе с Китаем своими главными врагами, упустит возможность нашими руками не просто ослабить ватную армию, но и опустить её престиж ниже плинтуса? Собственно, потому и не спешат раньше времени ощутимо помогать нам, чтобы не спугнуть ***** и дать возможность нанести его шакалам побольше потерь. Done.

Всё прочее зависит от нас самих. Никто за нас нашу родину не защитит. Это наш долг.

Мои соображения (честно, мои, можете гуглить, тут публикуется впервые
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26.02.2022 00:07 Відповісти
дуже дорого це обходиться Україні(

життя безцінне, політика грошей та влади є наймерзенніша проява ознак рабського бидла
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26.02.2022 00:24 Відповісти
Тримайтеся!
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25.02.2022 23:44 Відповісти
.
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25.02.2022 23:45 Відповісти
Оболонь рулит! Троя и Борщага, это челендж! Ждём вашего ответа
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26.02.2022 00:05 Відповісти
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26.02.2022 00:16 Відповісти
Бедная (потому что не нужна Европе с сильной экономикой),
слабая и безоружная (потому что не нужна Европе с сильной Армией),
внешнеуправляемая Украина встретила адичалых орков перукарями, вчительками, бухгалтерами, водіями, кухарями, лікарями, пенсіонерами, тощо, повідбирала в адічалих орків стрілецьку зброю, літаки, геліокоптери, танки, бронемашини, гранатомети і вже другий день шматує підготовлену рашкоармію.
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25.02.2022 23:46 Відповісти
Неожиданно:
⚡️"Уходи, уходи!" - на акции в Тбилиси требуют отставки премьера Грузии, заявившего, что не присоединится к санкциям против России за вторжение в Украину.
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25.02.2022 23:47 Відповісти
Навпаки дуже очікувано. Вже давно були чутки, що теперішня влада Грузії суто проросійська.
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25.02.2022 23:50 Відповісти
ось свідомість, якої ніколи не було в кацапів
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25.02.2022 23:55 Відповісти
да там давное терпели эту группу иваношвили
они то помнят что рашисты в 2008м им сделали
еще и наглели все эти годы, по чуть чуть "границу" южной осетии перетаскивают
(колючая проволка)
хотя у них сложное положение надо сказать
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25.02.2022 23:56 Відповісти
Сейчас все кацаповойска согнаны в Украину, у них есть реальный шанс открыть второй фронт и вернуть свои территории.
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25.02.2022 23:58 Відповісти
Шанс есть! Но антигрузинская власть этого не хочет.
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26.02.2022 00:14 Відповісти
Пошли по всей планете гонения на эту кацапскую нечисть. .это только начало!!!Все буде Украина)
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25.02.2022 23:52 Відповісти
НА ТЕРИТОРІЇ ОДНОГО З ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ У ЗАПОРІЖЖІ ВИЯВИЛИ РАДІОМІТКУ
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25.02.2022 23:54 Відповісти
мітки почали малювати на житлових будинках, лікарнях, важливих об'єктах, асфальті тощо. Що треба робити? По-перше, обмежте доступ до дахів житлових будинків, щоб зловмисники не могли туди залізти. По-друге, якщо побачили мітку - негайно фотографуйте. Світлину треба зробити через бот@ukraine_avanger_bot. Так вона потрапить до єдиної бази на Google Maps.
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25.02.2022 23:55 Відповісти
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25.02.2022 23:58 Відповісти
"Коттон: "Джо Байден и лидеры НАТО должны прекратить *************"

В пятницу сенатор республиканец Том Коттон (R-AR) призвал президента Джо Байдена и НАТО "прекратить *************" (Quit Pussyfooting Around), когда речь идет об агрессии России в отношении Украины.

Коттон заявил в эфире программы "Фокус Фолкнера" на канале Fox News, что недавно объявленные санкции "совершенно неадекватны". Он назвал их "даже не полумерой", чтобы остановить президента России Владимира Путина.

"Джо Байден и лидеры НАТО должны прекратить пздть", - подчеркнул Коттон. "У нас есть мамаши и папаши в Украине, которые делают коктейли Молотова, чтобы защитить свои дома и защитить своих детей от российских солдат, а Джо Байден и лидеры НАТО похлопывают себя по спине за то, как много у них с Харрис звонков по Zoom".

Он продолжил: "Те санкции, о которых мы объявили вчера, совершенно неадекватны - это даже не полумера. Если вы хотите добиться реальных последствий для Владимира Путина, если вы хотите заставить его подумать дважды, нам нужно ввести санкции против экспорта нефти и газа. Я знаю, что у России есть много рычагов влияния на европейские страны. Что ж, настало время для этих европейских стран признать ошибки, которые они совершили".

Коттон добавил, что Байдену необходимо "полностью изменить свою энергетическую политику", чтобы европейские страны могли опираться на США или других американских партнеров для получения природного газа вместо России."

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26.02.2022 00:00 Відповісти
 
 