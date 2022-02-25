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Російські окупанти обстріляли аеропорт і військову інфраструктуру у Миколаєві, - ОДА
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Російські окупанти завдали удару по нафтовій базі та аеропорту Кульбакіно у Миколаєві.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"На момент 22.25 25 лютого російські військові обстрілюють військову інфраструктуру, Кульбакіно аеродром, Херсонське шосе 100, склад залізничний", - сказав Віталій Кім.
Глава Миколаївської ОГА додав, що ймовірно, вночі, будуть ще обстріли.
Топ коментарі
+35 volley
показати весь коментар25.02.2022 23:43
+28 ПравдаЛюбка
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+19 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 23:41
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Будь ласка, зачекайте...
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кажеш ЗЕля за перемовини домовляєшся?
"Правильно ли я понимаю итоги первого, самого важного дня блицкрига? Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Значит, враг, невероятным усилием сосредоточил у границ всё, что мог, и ударил одновременно вообще по всем возможным направлениям.
Как следствие, Украина потеряла следующие точки:
Остров Змеиный. Площадь чуть больше, чем у Дримтауна, военное значение - чуть меньше. Держался сутки, отбивал вражеские десанты несколько раз, стоял под обстрелом целый день. Хотя это тупо камень в море, оборудованный причалом и двумя сараями. Героизм защитников острова Змеиный - это что-то легендарное. Но окей. Проиграли. Путин празднует триумф.
Чернобыль. Самое страшное, что есть на территории Украины с точки зрения всего мира. Наша, считай, грязная атомная мина. И теперь её контролируем не мы, а Путин. Человек, который просит не отключать его от мировой финансовой системы, потому что он её полезная часть. Ну штош. Теперь конечно же тебя примут в дружную европейскую семью, дебил, и всё простят.
Геническ. Население - меньше 20 тысяч человек. Микроскопическое прибрежное село, вплотную примыкающее к Крыму.
Это всё, если я правильно понимаю.
Вторая по размерам армия мира. Ракетные удары. Танковые удары. Авиационные удары. Со всех направлений одновременно. Тужилась изо всех сил. Целый день.
Мы потеряли бесполезный камень, вредную гранату и рыбацкую деревушку.
Взамен Путин потерял за день буквально половину экономики, закрыл РФ от всего мира, получил то, чего не видел уже много лет - массовые митинги протеста по всей стране, и сидит рассказывает, что "не надо нас пожалуйста выкидыват из мировой финансовой симстемы".
Да ты всех переиграл, Х*йлеран Маккиавельевич."
вы просто не видите...
почему их по 2 3 в колоннах отправляют без всякой поддержки?
они че думают что все их до киева цветами встречать будут?
после того как они обстреляли хуже нацистов ночью всю украину
(тот типа объявил войну
а это чмо ранее блеяло, это мы еще решили
как признавать куски дыныры так цикрт с собвезом устраиваешь
а как начать войну, втихаря ночью объявляешь
это так проводится "денацификация"?
походу он там в изоляции совсем сбрендил)
1) дать возможность эрефии напасть и уже перестать называть войну гибридной, а эрефию не участником конфликта. В итоге, Пуйло клюнул, рашка - однозначный агрессор, которому уже без зазрений совести и каких-то сомнений можно навешать тучу санкций. Done.
2) отвязать Украину от рычага давления в виде Минских соглашений, которые нифига не работают и раздражают все стороны, туда ввязавшиеся. Done.
3) самое, на мой взгляд, главное: зная, какой мотивацией обладает наша армия и какую укомплектованность она имеет на данный момент благодаря поставкам из Запада, сделать эдакий циничный экзамен перед решением о вступлении в НАТО. Собственно, даже сейчас США настаивают, что Украина имеет право туда стремиться. Блин, да если логично посудить, разве США, называя рашку в купе с Китаем своими главными врагами, упустит возможность нашими руками не просто ослабить ватную армию, но и опустить её престиж ниже плинтуса? Собственно, потому и не спешат раньше времени ощутимо помогать нам, чтобы не спугнуть ***** и дать возможность нанести его шакалам побольше потерь. Done.
Всё прочее зависит от нас самих. Никто за нас нашу родину не защитит. Это наш долг.
Мои соображения (честно, мои, можете гуглить, тут публикуется впервые
життя безцінне, політика грошей та влади є наймерзенніша проява ознак рабського бидла
слабая и безоружная (потому что не нужна Европе с сильной Армией),
внешнеуправляемая Украина встретила адичалых орков перукарями, вчительками, бухгалтерами, водіями, кухарями, лікарями, пенсіонерами, тощо, повідбирала в адічалих орків стрілецьку зброю, літаки, геліокоптери, танки, бронемашини, гранатомети і вже другий день шматує підготовлену рашкоармію.
⚡️"Уходи, уходи!" - на акции в Тбилиси требуют отставки премьера Грузии, заявившего, что не присоединится к санкциям против России за вторжение в Украину.
они то помнят что рашисты в 2008м им сделали
еще и наглели все эти годы, по чуть чуть "границу" южной осетии перетаскивают
(колючая проволка)
хотя у них сложное положение надо сказать
В пятницу сенатор республиканец Том Коттон (R-AR) призвал президента Джо Байдена и НАТО "прекратить *************" (Quit Pussyfooting Around), когда речь идет об агрессии России в отношении Украины.
Коттон заявил в эфире программы "Фокус Фолкнера" на канале Fox News, что недавно объявленные санкции "совершенно неадекватны". Он назвал их "даже не полумерой", чтобы остановить президента России Владимира Путина.
"Джо Байден и лидеры НАТО должны прекратить пздть", - подчеркнул Коттон. "У нас есть мамаши и папаши в Украине, которые делают коктейли Молотова, чтобы защитить свои дома и защитить своих детей от российских солдат, а Джо Байден и лидеры НАТО похлопывают себя по спине за то, как много у них с Харрис звонков по Zoom".
Он продолжил: "Те санкции, о которых мы объявили вчера, совершенно неадекватны - это даже не полумера. Если вы хотите добиться реальных последствий для Владимира Путина, если вы хотите заставить его подумать дважды, нам нужно ввести санкции против экспорта нефти и газа. Я знаю, что у России есть много рычагов влияния на европейские страны. Что ж, настало время для этих европейских стран признать ошибки, которые они совершили".
Коттон добавил, что Байдену необходимо "полностью изменить свою энергетическую политику", чтобы европейские страны могли опираться на США или других американских партнеров для получения природного газа вместо России."
Щвец очень настораживающие намеки на планы Путиан и Китая затянуть Зеленского в мир по-путински