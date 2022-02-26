Российские оккупанты не достигли поставленных стратегических целей и вынуждены преждевременно вводить в бой резервы, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 00:00 25 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
Регулярные войска ВС РФ ведут наступательные действия. Силы обороны Украины сдерживают российское вторжение.
К этому времени противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Не имея достаточных сил, он вынужден ввести в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов.
Враг не оставляет попыток оцепить столицу Украины. Силы обороны Киева крепко держат позиции. Национальная гвардия Украины охраняет и обороняет Вышгородскую ГЭС, аэропорты и другую важную инфраструктуру. Кроме того, в самом городе взяты под усиленную охрану все мосты, объекты центральных теплосетей и другие объекты критической инфраструктуры, на дорогах установили блокпосты", - говорится в сообщении.
"Противник слабеет с каждым днем, каждым очередным боем! Вооруженные силы Украины наоборот становятся крепче ежеминутно! Добровольцы, резервисты, участники территориальной обороны ВС Украины, каждый, кто взял в руки оружие, добавляет силы украинскому войску в благородном деле защиты Украины", – подчеркнули в украинском Генштабе.
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"Збройні сили України завдали удару по російській авіабазі та знищили два новітніх російських винищувача Су-30. Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook, зазначають Патріоти України.
"Це одна з найуспішніших операцій ЗСУ в історії війни. Це поразка, яку Путін не зможе сховати. У відповідь на бомбардування та ракетні обстріли украінських міст, 19-та ракетна бригада ЗСУ нанесла удар балістичною ракетою Точка-У по російській авіабазі Міллерово, і знищила як мінімум два новітніх російських винищувача Су-30", - зазначив Бутусов."
А Зелень хоче дати супротивнику перерву, згоджуясь на перемовини!
Тільки війна!
Смерть кацапам!!!!
в раше уже рухнула экономика, сейчас начнутся бунты в раше, пошли 200 в рашу, режим кабаева - все, сдулся..
и это сделали наши славные воины, Герои Украины!!!
только бы не подкачал зеленский, не наложил бы в штаны раньше времени и не начал переговоры с проигравшим кабаевым!
зеленского надо оградить от ермака, арахаиии и прочих предателей ..
даже кабаев предложил нашим воинам переговоры, потому что силу уважают все, даже маньяки!
Наши украинские воины - Герои!
Кацапам треба дать *****!
Кацапи - здавайтеся!!!
1) Главный удар наносится на юге, а вовсе не у Киева. Задачи на юге успешно выполняются, при отсутствии какого-либо осмысленного сопротивления ВСУ (почему так происходит, я, говоря по совести, до сих пор не понимаю): за двое суток противник продвинулся на расстояние более 100 км (скорость марша механизированных частей составляет 100-150 км в сутки: МАРША !!! а не боев); противник захватил плацдарм на правобережье и расширяет его. Всё это происходит на местности, прямо-таки предназначенной для успешного поражения колонн противника всеми видами огня.
То, что этот удар главный, подтверждается не только силой "крымской" группировки, но и тем, что противник, захватывает населенные пункты и устанавливает в них свою власть.
2) В настоящий момент, успехи южной группы таковы, что, если не предпринять решительных мер, то в течение 1-2 дней противник окончательно выйдет в оперативный тыл доброй половине сил ВСУ, стоящих от Донецка до Мариуполя и заставит их принять бой "перевернутым фронтом". Это, скорее всего, приведет, если не к полному разгрому, то к тяжелому поражению ВСУ на этом направлении и, как следствие, установлению контроля над всем югом левобережья приблизительно по параллели Запорожья.
Следует учитывать, что "крымская" группа - это 1/4 всех сил, атакующих Украину. Т.е. возможности наращивания удара у них существуют.
3) Что происходит на Харьковском направлении, мне не совсем понятно (и это меня настораживает): очевидно, что противник просто обходит крупные населенные пункты, мало заботясь о своих коммуникациях. Командование ВСУ этого, очевидно, не понимает (я раньше писал, что решение о формировании обороны вокруг больших городов - ошибочное решение. Этого же мнения я и продолжаю придерживаться - действия противника на Харьковском направлении это подтверждают). Следует учитывать, что "Харьковская" группа противника, практически, равна "Крымской". Что они там делают, никто не знает - нет информации.
Однако, ни о какой преждевременности ввода в бой 2-х эшелонов этих двух групп говорить не приходится: они после прорыва тактической обороны: "Крымской" группе их уже давно пора в дело ввести.
4) Удар по Киеву с севера, я по прежнему оцениваю, как вспомогательный, призванный отвлечь внимание: в принципе, противнику это удается - всё внимание к Киеву и приковано. Видимо, в руководстве ВСУ никто не пытается ответить себе на вопрос: а что будет, если механизированная группировка силою в 2-3 бригады втянется в многомиллионный город? Через сколько она прекратит существование? Тем более, с учетом того, что коммуникации окажутся "подвешенными" в воздухе. Они, поэтому, и стоят на месте - ведут бои за обеспечение коммуникационной линии (хотя бы захватом аэродромов), и панику наводят диверсионными группами, и самим фактом своего существования.
Впрочем, данная группа может быть значительно усилена, но это может произойти только через 1-2 дня, и этот процесс спрятать нельзя - такое усиление, по идее, должно быть вскрыто.
5) Мне кажется, что командование ВСУ до сих пор не в состоянии определиться с приоритетами в поражении целей и в способах их поражения: я никогда не был высокого мнения об оперативных способностях вашего высшего командования, но нынешняя его (командования) импотентность меня просто удручает.