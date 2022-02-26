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Новости Война в Украине
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Оккупанты в форме полиции расстреляли бойцов возле Василькова, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты в форме полиции расстреляли бойцов возле Василькова, - СМИ

Российские военные переоделись в форму полиции Украины, подъехали на авто с мигалками и расстреляли бойцов на КПП возле Василькова в Киевской области.

Об этом со ссылкой на источник в командовании ВСУ сообщает "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. – Ред.) используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наши ПВО сбили ИЛ-76 с российскими десантниками. Подъехали в форме национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП, отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике. Прямо сейчас продолжается ожесточенное сражение за аэродром", - рассказал собеседник.

Напомним, ранее украинские силы ПВО сбили над Васильковом российский ИЛ-76 с десантом.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+72
Всех русских оккупантов в плен не брать, только стрелять. Даже если у них будут тухлые отмазки "мы не знали, мы не хотели". Всё они знали, нагло врут, им такие инструкции дали.
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26.02.2022 03:10
+45
Урок вынесен - пленных не брать!

Эти мудаки никого не щадят...
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26.02.2022 03:11
+40
На войне, главное правило не потерять бдительность.
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26.02.2022 03:08
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На войне, главное правило не потерять бдительность.
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26.02.2022 03:08 Ответить
Машину потрібно ідентифікувати. Якщо патрульні живі- під трибунал.
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26.02.2022 03:09 Ответить
Нсклейки и мигалка весь патруль,за 8 лет сюда галезло их тысячи
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26.02.2022 03:11 Ответить
Та багато нащадків авакова ще ті зрадники і колаборанти, особливо у Василькові
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26.02.2022 03:13 Ответить
Всех русских оккупантов в плен не брать, только стрелять. Даже если у них будут тухлые отмазки "мы не знали, мы не хотели". Всё они знали, нагло врут, им такие инструкции дали.
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26.02.2022 03:10 Ответить
Можливо то просто зрадники в нацполіції?
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26.02.2022 03:11 Ответить
Урок вынесен - пленных не брать!

Эти мудаки никого не щадят...
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26.02.2022 03:11 Ответить
россіяни - підлі, брехливі, злі тварюки
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26.02.2022 03:14 Ответить
А что может возле аэродрома делать полиция?
Печальная новость,хлопцев жаль.
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26.02.2022 03:17 Ответить
ne fakt chto pravdiva, no jesli jestj ideja, to nado prigotoviyj protivodeistvija
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26.02.2022 03:24 Ответить
Хм-м-м... Виглядає так, що перший ешелон був укомплектований виключно гарматним м'ясом. А в наступних ешелонах - уже серйозні фахівці.
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26.02.2022 03:21 Ответить
***** й фахівцям "серйозним " буде.
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26.02.2022 03:24 Ответить
Та ж так... Але пильності не втрачати в жодному разі! Бо от як буває...
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26.02.2022 03:29 Ответить
Не думаю...
***** ставил всё на блицкриг.
И, скорее всего, в первой волне были самые отборные его *****станцы.
Но их успешно пожгли.
Теперь идут в бой вторые эшелоны.
Моё мнение.

Слава Украине!
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26.02.2022 05:27 Ответить
Потрібно самий простий перевіряний спосіб, пароль, причому не один, а для верифікації додаткові два, три. Пароль повинен змінюватися керівництвом тоді, коли є потреба, але не рідше, як два рази на добу.
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26.02.2022 03:22 Ответить
Достаточно слова паляниця. Работает безотказно
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26.02.2022 03:39 Ответить
Так, гарний шібболет.
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26.02.2022 03:46 Ответить
Да будете прокляты клоуны аквафрефшые и мамки ваши шлюхи и вы дети инцеста сатаны со свиноматками вашими. Да будете прокляты беСславные руССофашисты и чтоб выс разорвало в клочья, и чтоб память о ва была истерта, и были вы прокляты и на Земле и на небе! Аминь!
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26.02.2022 03:23 Ответить
Неможна довіряти НІКОМУ якщо незнайомі, навіть якщо наша форма. Кацап підступна, мерзотна істота!
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26.02.2022 03:23 Ответить
Це так і є
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26.02.2022 03:31 Ответить
Merzostj dlja ljudei ili srusnja eto nazivajet vojenoi hitrostju, ok, v predj s mergalkami ili net, ostonavlivajetsia vasha policija do zashchistnikov na 100 metrov, potom po odnomu s rukami v storonu podbegajet - rastojaanije mezhdu policeiskim 50 metrov, nesobljudajet pravila - valitj i potom uzhe rasberjotsia chto i kak.
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26.02.2022 03:23 Ответить
https://www.facebook.com/watch?v=2017376805107981
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26.02.2022 03:24 Ответить
kto avtor statji, nu kto znajet, gde mozhno uznatj
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26.02.2022 03:25 Ответить
tiko online ziņās šo ziņoja laikam oficiāla info
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26.02.2022 03:26 Ответить
ukraina 24
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26.02.2022 03:27 Ответить
tas nav akmenii rakstiits, kaa ir patiesiiba, tu tak delfinaarijam netici, lai gan pashlaik izskataas, ka shamie ir Ukrainas pusee.
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26.02.2022 03:39 Ответить
delfus vsp nelasu. tur vieni vateņi.
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26.02.2022 03:41 Ответить
tas gan, bet re pashlaik Ukrainas karogs sirds veidaa mainaas ar burtu e
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26.02.2022 04:03 Ответить
путин хочет поставить своего президента. И этот президент сразу должен обратиться в ОДКБ за помощью.

Казахский сценарий. Он получил успех в военном подавлении революции в Казахстане, и решил реализовать подобное в Украине.

новая власть должна удерживаться на российских штыках. революции уже будут запрещены. если кто будет выходить на улицы - всех будет расстреливать российская армия (как в Казахстане).

выборы уже все будут фальсифицироваться. как в россии.

короче, он хочет откинуть нас в то, что было до первого майдана. 2004 год! на 18 лет назад нас окинуть!
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26.02.2022 03:26 Ответить
eto nesrabotaet v UA tut 40M strana s oruzijem na rukah
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26.02.2022 03:28 Ответить
Пусть ***** засунет свои хотелки шойге в дупу. Поперек. И провернет.
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26.02.2022 03:29 Ответить
Кацапоиды подлый народишка способный только воевать подло и бить в спину.
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26.02.2022 03:27 Ответить
ох уж эти их переодевания! нквд-исты переодевались в форму упа. закапывать их, переодетыми в геев, значит!
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26.02.2022 03:27 Ответить
Усіх диверсантів та всіх переодягнених у нашу форму потрібно розстрілювати на місці за законом воєнного часу
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26.02.2022 03:28 Ответить
Бей рашистского беса-оккупанта! Не жалейте тварей и не берите в плен фашнявую русню! Не мечите биссер перед говном раССеянским. Они (аквафрешные твари прокляты и Богом, по Закону Его и перед людьми) !!! Не жалейте тварей уничтожайте бесовскую нечисть!!! Господь с вам и да благословит Господь Воинство украинское и да пошлет мор, глад, разрушение на проклятую лудьми и Богом лживую и лицемерную раССею. Аминь!!!
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26.02.2022 03:29 Ответить
На боевом посту! Во время войны! Подпустили к себе чужих...
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26.02.2022 03:31 Ответить
Мабуть без досвіду й відволікло що авто поліції й форма....
Герої не вмирають!
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26.02.2022 03:38 Ответить
Рашистов в пакеты. Санитары, только. И санитаров в мешки. Подлая рашиста.
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26.02.2022 03:31 Ответить
У Києві вбито біля 60 ти диверсантів, в тому числі, що ставили мітки, собаці - собача смерть
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26.02.2022 03:34 Ответить
Зараз іде сильний бій. Стрілкотня, вибухи.
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26.02.2022 03:40 Ответить
Цензор, распространите как то,чтоб народ реагировал. ***** готовился к этому 3-6 месяцев. Значит ****** полно. Просто ,чтоб не было friendly fire , нужно как то фиксировать и стопорить подозрительных. И хорошо бы их просто расстреливать. Их там нет,и не было. Мы согласны с этим заявлением фашисткого руководства рф
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26.02.2022 03:55 Ответить
диверсантов стрелять сразу. и ребяты будте внимательными. помните Волноваху, враг подл и коварен.
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26.02.2022 04:12 Ответить
подлость это то что они умеют! будьте бдительными !!!
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26.02.2022 04:22 Ответить
"Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму."
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26.02.2022 04:38 Ответить
Тримаемося, ми вистоемо, наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА.
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26.02.2022 04:41 Ответить
Вот мрази! Действительно, на кацапов не распространяются никакие гуманистические правила и договоры. Они сами себя поставили вне цивилизации.
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26.02.2022 05:28 Ответить
Я конечно понимаю, что п.здеть - не мешки ворочать... но...
Парням нужно было оборудовать пару защищенных огневых позиций, окопчики рядом, если гранату бросят, фонарь какой помощнее, чтобы в лицо светил и мешал целиться.
Секрет, лучше два, для кругового наблюдения. Заминировать подходы, если нет мин - растяжки. Для входа на объект должна быть система паролей...
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26.02.2022 05:33 Ответить
Треба заставляти сказати: смерічка, паляниця. Хто не зможе одразу прикладом в російськомовну щелепу і в полон! 🤜
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26.02.2022 06:04 Ответить
Це тепер офіційно мусорів валити одразу де побачив і казати шо ДРГ була?
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26.02.2022 06:40 Ответить
Пленных надо брать, на обмен на пленных украинцев
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26.02.2022 06:52 Ответить
А наши бойцы переодеваются?
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26.02.2022 07:49 Ответить
Подлость и трусость -это признак Рашистов .
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26.02.2022 07:50 Ответить
Розстріляти всіх полонених російських окупантів… Вони вбивають нас лише за те що ми Українці!!!
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26.02.2022 08:01 Ответить
 
 