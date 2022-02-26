Оккупанты в форме полиции расстреляли бойцов возле Василькова, - СМИ

Российские военные переоделись в форму полиции Украины, подъехали на авто с мигалками и расстреляли бойцов на КПП возле Василькова в Киевской области.

Об этом со ссылкой на источник в командовании ВСУ сообщает "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Оккупационные ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. – Ред.) используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наши ПВО сбили ИЛ-76 с российскими десантниками. Подъехали в форме национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП, отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике. Прямо сейчас продолжается ожесточенное сражение за аэродром", - рассказал собеседник.

Напомним, ранее украинские силы ПВО сбили над Васильковом российский ИЛ-76 с десантом.