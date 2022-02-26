Оккупанты в форме полиции расстреляли бойцов возле Василькова, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные переоделись в форму полиции Украины, подъехали на авто с мигалками и расстреляли бойцов на КПП возле Василькова в Киевской области.
Об этом со ссылкой на источник в командовании ВСУ сообщает "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Оккупационные ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. – Ред.) используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наши ПВО сбили ИЛ-76 с российскими десантниками. Подъехали в форме национальной полиции Украины на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП, отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике. Прямо сейчас продолжается ожесточенное сражение за аэродром", - рассказал собеседник.
Напомним, ранее украинские силы ПВО сбили над Васильковом российский ИЛ-76 с десантом.
Пожалуйста, подождите...
Эти мудаки никого не щадят...
Печальная новость,хлопцев жаль.
***** ставил всё на блицкриг.
И, скорее всего, в первой волне были самые отборные его *****станцы.
Но их успешно пожгли.
Теперь идут в бой вторые эшелоны.
Моё мнение.
Слава Украине!
Казахский сценарий. Он получил успех в военном подавлении революции в Казахстане, и решил реализовать подобное в Украине.
новая власть должна удерживаться на российских штыках. революции уже будут запрещены. если кто будет выходить на улицы - всех будет расстреливать российская армия (как в Казахстане).
выборы уже все будут фальсифицироваться. как в россии.
короче, он хочет откинуть нас в то, что было до первого майдана. 2004 год! на 18 лет назад нас окинуть!
Герої не вмирають!
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму."
Парням нужно было оборудовать пару защищенных огневых позиций, окопчики рядом, если гранату бросят, фонарь какой помощнее, чтобы в лицо светил и мешал целиться.
Секрет, лучше два, для кругового наблюдения. Заминировать подходы, если нет мин - растяжки. Для входа на объект должна быть система паролей...