УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10733 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
65 500 54
війна (56406) Київська область (3131) Васильків (71)

Окупанти в формі поліції розстріляли бійців ЗСУ біля Василькова, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти в формі поліції розстріляли бійців ЗСУ біля Василькова, - ЗМІ

Російські військові переодяглися в форму поліції України, під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова в Київській області.

Про це з посиланням на джерело в командуванні ЗСУ повідомляє "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційні ДРГ (диверсійно-розвідувальна групи - ред.) використовують для прикриття машини та форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де щойно наші ППО збили ІЛ-76 з російськими десантниками. Під'їхали в формі національної поліції Україні на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП, відволікли увагу. А в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці. Прямо зараз продовжується запеклий бій за аеродром", - розказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше українські сили ППО збили над Васильковом російський ІЛ-76 з десантом.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+72
Всех русских оккупантов в плен не брать, только стрелять. Даже если у них будут тухлые отмазки "мы не знали, мы не хотели". Всё они знали, нагло врут, им такие инструкции дали.
показати весь коментар
26.02.2022 03:10
+45
Урок вынесен - пленных не брать!

Эти мудаки никого не щадят...
показати весь коментар
26.02.2022 03:11
+40
На войне, главное правило не потерять бдительность.
показати весь коментар
26.02.2022 03:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На войне, главное правило не потерять бдительность.
показати весь коментар
26.02.2022 03:08 Відповісти
Машину потрібно ідентифікувати. Якщо патрульні живі- під трибунал.
показати весь коментар
26.02.2022 03:09 Відповісти
Нсклейки и мигалка весь патруль,за 8 лет сюда галезло их тысячи
показати весь коментар
26.02.2022 03:11 Відповісти
Та багато нащадків авакова ще ті зрадники і колаборанти, особливо у Василькові
показати весь коментар
26.02.2022 03:13 Відповісти
Всех русских оккупантов в плен не брать, только стрелять. Даже если у них будут тухлые отмазки "мы не знали, мы не хотели". Всё они знали, нагло врут, им такие инструкции дали.
показати весь коментар
26.02.2022 03:10 Відповісти
Можливо то просто зрадники в нацполіції?
показати весь коментар
26.02.2022 03:11 Відповісти
Урок вынесен - пленных не брать!

Эти мудаки никого не щадят...
показати весь коментар
26.02.2022 03:11 Відповісти
россіяни - підлі, брехливі, злі тварюки
показати весь коментар
26.02.2022 03:14 Відповісти
А что может возле аэродрома делать полиция?
Печальная новость,хлопцев жаль.
показати весь коментар
26.02.2022 03:17 Відповісти
ne fakt chto pravdiva, no jesli jestj ideja, to nado prigotoviyj protivodeistvija
показати весь коментар
26.02.2022 03:24 Відповісти
Хм-м-м... Виглядає так, що перший ешелон був укомплектований виключно гарматним м'ясом. А в наступних ешелонах - уже серйозні фахівці.
показати весь коментар
26.02.2022 03:21 Відповісти
***** й фахівцям "серйозним " буде.
показати весь коментар
26.02.2022 03:24 Відповісти
Та ж так... Але пильності не втрачати в жодному разі! Бо от як буває...
показати весь коментар
26.02.2022 03:29 Відповісти
Не думаю...
***** ставил всё на блицкриг.
И, скорее всего, в первой волне были самые отборные его *****станцы.
Но их успешно пожгли.
Теперь идут в бой вторые эшелоны.
Моё мнение.

Слава Украине!
показати весь коментар
26.02.2022 05:27 Відповісти
Потрібно самий простий перевіряний спосіб, пароль, причому не один, а для верифікації додаткові два, три. Пароль повинен змінюватися керівництвом тоді, коли є потреба, але не рідше, як два рази на добу.
показати весь коментар
26.02.2022 03:22 Відповісти
Достаточно слова паляниця. Работает безотказно
показати весь коментар
26.02.2022 03:39 Відповісти
Так, гарний шібболет.
показати весь коментар
26.02.2022 03:46 Відповісти
Да будете прокляты клоуны аквафрефшые и мамки ваши шлюхи и вы дети инцеста сатаны со свиноматками вашими. Да будете прокляты беСславные руССофашисты и чтоб выс разорвало в клочья, и чтоб память о ва была истерта, и были вы прокляты и на Земле и на небе! Аминь!
показати весь коментар
26.02.2022 03:23 Відповісти
Неможна довіряти НІКОМУ якщо незнайомі, навіть якщо наша форма. Кацап підступна, мерзотна істота!
показати весь коментар
26.02.2022 03:23 Відповісти
Це так і є
показати весь коментар
26.02.2022 03:31 Відповісти
Merzostj dlja ljudei ili srusnja eto nazivajet vojenoi hitrostju, ok, v predj s mergalkami ili net, ostonavlivajetsia vasha policija do zashchistnikov na 100 metrov, potom po odnomu s rukami v storonu podbegajet - rastojaanije mezhdu policeiskim 50 metrov, nesobljudajet pravila - valitj i potom uzhe rasberjotsia chto i kak.
показати весь коментар
26.02.2022 03:23 Відповісти
https://www.facebook.com/watch?v=2017376805107981
показати весь коментар
26.02.2022 03:24 Відповісти
kto avtor statji, nu kto znajet, gde mozhno uznatj
показати весь коментар
26.02.2022 03:25 Відповісти
tiko online ziņās šo ziņoja laikam oficiāla info
показати весь коментар
26.02.2022 03:26 Відповісти
ukraina 24
показати весь коментар
26.02.2022 03:27 Відповісти
tas nav akmenii rakstiits, kaa ir patiesiiba, tu tak delfinaarijam netici, lai gan pashlaik izskataas, ka shamie ir Ukrainas pusee.
показати весь коментар
26.02.2022 03:39 Відповісти
delfus vsp nelasu. tur vieni vateņi.
показати весь коментар
26.02.2022 03:41 Відповісти
tas gan, bet re pashlaik Ukrainas karogs sirds veidaa mainaas ar burtu e
показати весь коментар
26.02.2022 04:03 Відповісти
путин хочет поставить своего президента. И этот президент сразу должен обратиться в ОДКБ за помощью.

Казахский сценарий. Он получил успех в военном подавлении революции в Казахстане, и решил реализовать подобное в Украине.

новая власть должна удерживаться на российских штыках. революции уже будут запрещены. если кто будет выходить на улицы - всех будет расстреливать российская армия (как в Казахстане).

выборы уже все будут фальсифицироваться. как в россии.

короче, он хочет откинуть нас в то, что было до первого майдана. 2004 год! на 18 лет назад нас окинуть!
показати весь коментар
26.02.2022 03:26 Відповісти
eto nesrabotaet v UA tut 40M strana s oruzijem na rukah
показати весь коментар
26.02.2022 03:28 Відповісти
Пусть ***** засунет свои хотелки шойге в дупу. Поперек. И провернет.
показати весь коментар
26.02.2022 03:29 Відповісти
Кацапоиды подлый народишка способный только воевать подло и бить в спину.
показати весь коментар
26.02.2022 03:27 Відповісти
ох уж эти их переодевания! нквд-исты переодевались в форму упа. закапывать их, переодетыми в геев, значит!
показати весь коментар
26.02.2022 03:27 Відповісти
Усіх диверсантів та всіх переодягнених у нашу форму потрібно розстрілювати на місці за законом воєнного часу
показати весь коментар
26.02.2022 03:28 Відповісти
Бей рашистского беса-оккупанта! Не жалейте тварей и не берите в плен фашнявую русню! Не мечите биссер перед говном раССеянским. Они (аквафрешные твари прокляты и Богом, по Закону Его и перед людьми) !!! Не жалейте тварей уничтожайте бесовскую нечисть!!! Господь с вам и да благословит Господь Воинство украинское и да пошлет мор, глад, разрушение на проклятую лудьми и Богом лживую и лицемерную раССею. Аминь!!!
показати весь коментар
26.02.2022 03:29 Відповісти
На боевом посту! Во время войны! Подпустили к себе чужих...
показати весь коментар
26.02.2022 03:31 Відповісти
Мабуть без досвіду й відволікло що авто поліції й форма....
Герої не вмирають!
показати весь коментар
26.02.2022 03:38 Відповісти
Рашистов в пакеты. Санитары, только. И санитаров в мешки. Подлая рашиста.
показати весь коментар
26.02.2022 03:31 Відповісти
У Києві вбито біля 60 ти диверсантів, в тому числі, що ставили мітки, собаці - собача смерть
показати весь коментар
26.02.2022 03:34 Відповісти
Зараз іде сильний бій. Стрілкотня, вибухи.
показати весь коментар
26.02.2022 03:40 Відповісти
Цензор, распространите как то,чтоб народ реагировал. ***** готовился к этому 3-6 месяцев. Значит ****** полно. Просто ,чтоб не было friendly fire , нужно как то фиксировать и стопорить подозрительных. И хорошо бы их просто расстреливать. Их там нет,и не было. Мы согласны с этим заявлением фашисткого руководства рф
показати весь коментар
26.02.2022 03:55 Відповісти
диверсантов стрелять сразу. и ребяты будте внимательными. помните Волноваху, враг подл и коварен.
показати весь коментар
26.02.2022 04:12 Відповісти
подлость это то что они умеют! будьте бдительными !!!
показати весь коментар
26.02.2022 04:22 Відповісти
"Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму."
показати весь коментар
26.02.2022 04:38 Відповісти
Тримаемося, ми вистоемо, наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА.
показати весь коментар
26.02.2022 04:41 Відповісти
Вот мрази! Действительно, на кацапов не распространяются никакие гуманистические правила и договоры. Они сами себя поставили вне цивилизации.
показати весь коментар
26.02.2022 05:28 Відповісти
Я конечно понимаю, что п.здеть - не мешки ворочать... но...
Парням нужно было оборудовать пару защищенных огневых позиций, окопчики рядом, если гранату бросят, фонарь какой помощнее, чтобы в лицо светил и мешал целиться.
Секрет, лучше два, для кругового наблюдения. Заминировать подходы, если нет мин - растяжки. Для входа на объект должна быть система паролей...
показати весь коментар
26.02.2022 05:33 Відповісти
Треба заставляти сказати: смерічка, паляниця. Хто не зможе одразу прикладом в російськомовну щелепу і в полон! 🤜
показати весь коментар
26.02.2022 06:04 Відповісти
Це тепер офіційно мусорів валити одразу де побачив і казати шо ДРГ була?
показати весь коментар
26.02.2022 06:40 Відповісти
Пленных надо брать, на обмен на пленных украинцев
показати весь коментар
26.02.2022 06:52 Відповісти
А наши бойцы переодеваются?
показати весь коментар
26.02.2022 07:49 Відповісти
Подлость и трусость -это признак Рашистов .
показати весь коментар
26.02.2022 07:50 Відповісти
Розстріляти всіх полонених російських окупантів… Вони вбивають нас лише за те що ми Українці!!!
показати весь коментар
26.02.2022 08:01 Відповісти
 
 