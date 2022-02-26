Окупанти в формі поліції розстріляли бійців ЗСУ біля Василькова, - ЗМІ
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Російські військові переодяглися в форму поліції України, під’їхали на авто з мигалками і розстріляли бійців на КПП біля Василькова в Київській області.
Про це з посиланням на джерело в командуванні ЗСУ повідомляє "Українська правда", передає Цензор.НЕТ.
"Окупаційні ДРГ (диверсійно-розвідувальна групи - ред.) використовують для прикриття машини та форму поліції України. Так вони діяли поблизу Василькова, де щойно наші ППО збили ІЛ-76 з російськими десантниками. Під'їхали в формі національної поліції Україні на авто з мигалками, розстріляли наших бійців на КПП, відволікли увагу. А в цей час з іншого боку зайшла інша група на вантажівці. Прямо зараз продовжується запеклий бій за аеродром", - розказав співрозмовник.
Нагадаємо, раніше українські сили ППО збили над Васильковом російський ІЛ-76 з десантом.
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Эти мудаки никого не щадят...
Печальная новость,хлопцев жаль.
***** ставил всё на блицкриг.
И, скорее всего, в первой волне были самые отборные его *****станцы.
Но их успешно пожгли.
Теперь идут в бой вторые эшелоны.
Моё мнение.
Слава Украине!
Казахский сценарий. Он получил успех в военном подавлении революции в Казахстане, и решил реализовать подобное в Украине.
новая власть должна удерживаться на российских штыках. революции уже будут запрещены. если кто будет выходить на улицы - всех будет расстреливать российская армия (как в Казахстане).
выборы уже все будут фальсифицироваться. как в россии.
короче, он хочет откинуть нас в то, что было до первого майдана. 2004 год! на 18 лет назад нас окинуть!
Герої не вмирають!
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму."
Парням нужно было оборудовать пару защищенных огневых позиций, окопчики рядом, если гранату бросят, фонарь какой помощнее, чтобы в лицо светил и мешал целиться.
Секрет, лучше два, для кругового наблюдения. Заминировать подходы, если нет мин - растяжки. Для входа на объект должна быть система паролей...