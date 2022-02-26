РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6267 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
9 429 26
армия РФ (15369) Байден (2384) война (46795) помощь (6145) США (23191)

Байден распорядился срочно выделить Украине помощь в 600 млн долларов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Байден распорядился срочно выделить Украине помощь в 600 млн долларов

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении военной помощи Украине. Общая сумма составляет 600 млн долларов, из них 350 млн - на военные нужды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Помощь выделяется в срочном порядке.

"Я делегирую госсекретарю следующие полномочия - предоставить немедленную военную помощь Украине", - говорится в меморандуме.

Также читайте: Зеленский обсудил с Байденом ужесточение санкций и оборонную помощь

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Сонечко зійшло над Києвом, але не всі росіяни, які прийшли на нашу землю зможуть це побачити. Мангуст, як виявилося такий собі стрибун.
показать весь комментарий
26.02.2022 07:12
+19



показать весь комментарий
26.02.2022 07:19
+18
Еще бы пво и про нормальное
показать весь комментарий
26.02.2022 07:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще бы пво и про нормальное
показать весь комментарий
26.02.2022 07:10 Ответить
пво нато заявило что уже поставляет
показать весь комментарий
26.02.2022 07:11 Ответить
А персонал еще обучить
показать весь комментарий
26.02.2022 07:16 Ответить
научимся
показать весь комментарий
26.02.2022 07:17 Ответить
Персонал може бути їхнім ( тимчасово)
показать весь комментарий
26.02.2022 07:33 Ответить
Если в виде оружия...
показать весь комментарий
26.02.2022 07:12 Ответить
Сонечко зійшло над Києвом, але не всі росіяни, які прийшли на нашу землю зможуть це побачити. Мангуст, як виявилося такий собі стрибун.
показать весь комментарий
26.02.2022 07:12 Ответить
Українська кобра задушила цього пацюка.
показать весь комментарий
26.02.2022 07:38 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 08:07 Ответить
Дайте зброю! Кацапи горять як і любий біомусор!
показать весь комментарий
26.02.2022 07:12 Ответить
Можна зразу "Петріотами"
показать весь комментарий
26.02.2022 07:13 Ответить
Их, кстати, необязательно тащить к нам, можно из-за границы наваливать
показать весь комментарий
26.02.2022 07:14 Ответить
То добре.
А скільки звраз буде примазуіатись..ганси...жабоїдиі т.д.
показать весь комментарий
26.02.2022 07:13 Ответить
Так ,вони побачили ,що ми їх в *** не ставимо,і одразу ж тіпа допомога,а самі Сцикуни. 13 хлопців і дівчат на о.зміїний сильніші виявились,чим усе НАТО
показать весь комментарий
26.02.2022 07:35 Ответить
Треба таку суму видавати щодня, і негайно.
показать весь комментарий
26.02.2022 07:14 Ответить
Байден , вступайте в украинское НАТО .

На фига Вам немецкие и французские хлюпики ? они ещё и взносы в НАТО не платят
показать весь комментарий
26.02.2022 07:15 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 07:23 Ответить
Мадам, и я таки абсолютно согласен с вами
показать весь комментарий
26.02.2022 09:37 Ответить
Народ ну я ж внесла пропозицію допомогти ***** намалювать мітки які вони ставлять на будинку чи біля будинку Медвєдчука підтримаєм ***** і подамо сигнал
показать весь комментарий
26.02.2022 07:16 Ответить
😁😆
показать весь комментарий
26.02.2022 07:21 Ответить



показать весь комментарий
26.02.2022 07:19 Ответить
Зброя зараз важливійша за гроші .
На ту ж суму зборю . Стінгерів би !
показать весь комментарий
26.02.2022 07:23 Ответить
Адміністрація Байдена вважає, що Росія погрожуватиме вбивством сімей українських солдатів, якщо ті не здадуться.
показать весь комментарий
26.02.2022 07:25 Ответить
Пусть весь мир помогает от фашистской агрессии.Если они хотят чтоб фюрер к ним не пришел.
показать весь комментарий
26.02.2022 07:35 Ответить
Сама велика допомога--ШАРАХНІТЬ ПАРУ РАЗІВ КРИЛАТИМИ РАКЕТАМИ,оце буде допомога,а так---втратие великого союзника!!!! А потім заявите,що то не ми,докази ДЕ?
показать весь комментарий
26.02.2022 08:42 Ответить
 
 