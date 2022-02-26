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Байден распорядился срочно выделить Украине помощь в 600 млн долларов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении военной помощи Украине. Общая сумма составляет 600 млн долларов, из них 350 млн - на военные нужды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Помощь выделяется в срочном порядке.
"Я делегирую госсекретарю следующие полномочия - предоставить немедленную военную помощь Украине", - говорится в меморандуме.
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+24 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий26.02.2022 07:12
+19 Cinichny Bandera
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+18 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показать весь комментарий26.02.2022 07:10
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А скільки звраз буде примазуіатись..ганси...жабоїдиі т.д.
На фига Вам немецкие и французские хлюпики ? они ещё и взносы в НАТО не платят
На ту ж суму зборю . Стінгерів би !