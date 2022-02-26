Байден распорядился срочно выделить Украине помощь в 600 млн долларов

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении военной помощи Украине. Общая сумма составляет 600 млн долларов, из них 350 млн - на военные нужды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Помощь выделяется в срочном порядке.

"Я делегирую госсекретарю следующие полномочия - предоставить немедленную военную помощь Украине", - говорится в меморандуме.

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