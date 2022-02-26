Байден розпорядився терміново виділити Україні допомогу на 600 млн доларів

Президент США Джо Байден видав меморандум про надання військової допомоги Україні. Загальна сума становить 600 млн доларів, з них 350 млн - на військові потреби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Допомога виділяється в терміновому порядку.

"Я делегую держсекретареві наступні повноваження надати негайну військову допомогу Україні", - йдеться в меморандумі.

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