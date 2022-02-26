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Байден розпорядився терміново виділити Україні допомогу на 600 млн доларів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден видав меморандум про надання військової допомоги Україні. Загальна сума становить 600 млн доларів, з них 350 млн - на військові потреби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
Допомога виділяється в терміновому порядку.
"Я делегую держсекретареві наступні повноваження надати негайну військову допомогу Україні", - йдеться в меморандумі.
Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 07:12
+19 Cinichny Bandera
показати весь коментар26.02.2022 07:19
+18 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар26.02.2022 07:10
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Будь ласка, зачекайте...
А скільки звраз буде примазуіатись..ганси...жабоїдиі т.д.
На фига Вам немецкие и французские хлюпики ? они ещё и взносы в НАТО не платят
На ту ж суму зборю . Стінгерів би !