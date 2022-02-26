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Байден розпорядився терміново виділити Україні допомогу на 600 млн доларів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден розпорядився терміново виділити Україні допомогу на 600 млн доларів

Президент США Джо Байден видав меморандум про надання військової допомоги Україні. Загальна сума становить 600 млн доларів, з них 350 млн - на військові потреби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому. 

Допомога виділяється в терміновому порядку.

"Я делегую держсекретареві наступні повноваження надати негайну військову допомогу Україні", - йдеться в меморандумі.

Також читайте: Зеленський обговорив з Байденом посилення санкцій та оборонну допомогу

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Сонечко зійшло над Києвом, але не всі росіяни, які прийшли на нашу землю зможуть це побачити. Мангуст, як виявилося такий собі стрибун.
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26.02.2022 07:12
+19



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26.02.2022 07:19
+18
Еще бы пво и про нормальное
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26.02.2022 07:10
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Еще бы пво и про нормальное
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26.02.2022 07:10 Відповісти
пво нато заявило что уже поставляет
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26.02.2022 07:11 Відповісти
А персонал еще обучить
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26.02.2022 07:16 Відповісти
научимся
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26.02.2022 07:17 Відповісти
Персонал може бути їхнім ( тимчасово)
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26.02.2022 07:33 Відповісти
Если в виде оружия...
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26.02.2022 07:12 Відповісти
Сонечко зійшло над Києвом, але не всі росіяни, які прийшли на нашу землю зможуть це побачити. Мангуст, як виявилося такий собі стрибун.
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26.02.2022 07:12 Відповісти
Українська кобра задушила цього пацюка.
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26.02.2022 07:38 Відповісти
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26.02.2022 08:07 Відповісти
Дайте зброю! Кацапи горять як і любий біомусор!
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26.02.2022 07:12 Відповісти
Можна зразу "Петріотами"
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26.02.2022 07:13 Відповісти
Их, кстати, необязательно тащить к нам, можно из-за границы наваливать
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26.02.2022 07:14 Відповісти
То добре.
А скільки звраз буде примазуіатись..ганси...жабоїдиі т.д.
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26.02.2022 07:13 Відповісти
Так ,вони побачили ,що ми їх в *** не ставимо,і одразу ж тіпа допомога,а самі Сцикуни. 13 хлопців і дівчат на о.зміїний сильніші виявились,чим усе НАТО
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26.02.2022 07:35 Відповісти
Треба таку суму видавати щодня, і негайно.
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26.02.2022 07:14 Відповісти
Байден , вступайте в украинское НАТО .

На фига Вам немецкие и французские хлюпики ? они ещё и взносы в НАТО не платят
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26.02.2022 07:15 Відповісти
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26.02.2022 07:23 Відповісти
Мадам, и я таки абсолютно согласен с вами
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26.02.2022 09:37 Відповісти
Народ ну я ж внесла пропозицію допомогти ***** намалювать мітки які вони ставлять на будинку чи біля будинку Медвєдчука підтримаєм ***** і подамо сигнал
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26.02.2022 07:16 Відповісти
😁😆
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26.02.2022 07:21 Відповісти



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26.02.2022 07:19 Відповісти
Зброя зараз важливійша за гроші .
На ту ж суму зборю . Стінгерів би !
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26.02.2022 07:23 Відповісти
Адміністрація Байдена вважає, що Росія погрожуватиме вбивством сімей українських солдатів, якщо ті не здадуться.
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26.02.2022 07:25 Відповісти
Пусть весь мир помогает от фашистской агрессии.Если они хотят чтоб фюрер к ним не пришел.
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26.02.2022 07:35 Відповісти
Сама велика допомога--ШАРАХНІТЬ ПАРУ РАЗІВ КРИЛАТИМИ РАКЕТАМИ,оце буде допомога,а так---втратие великого союзника!!!! А потім заявите,що то не ми,докази ДЕ?
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26.02.2022 08:42 Відповісти
 
 