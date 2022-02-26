В Киеве объявлена очередная воздушная тревога: всем срочно в укрытие!

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена очередная воздушная тревога!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, что станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют!

Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме.

При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

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