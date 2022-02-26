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В Киеве объявлена очередная воздушная тревога: всем срочно в укрытие!

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В Киеве объявлена очередная воздушная тревога: всем срочно в укрытие!

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена очередная воздушная тревога!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, что станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют!

Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме.

При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

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Топ комментарии
+15
Господи допоможи столиці вистояти. Смерть російським нацистам.
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26.02.2022 08:16
+15
Кацапський кабріолет у місті Буча. Нема аналогів у світі.

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26.02.2022 08:18
+7
Вистоять. Мусять.
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26.02.2022 08:17
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Господи допоможи столиці вистояти. Смерть російським нацистам.
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26.02.2022 08:16 Ответить
Вистоять. Мусять.
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26.02.2022 08:17 Ответить
Кацапський кабріолет у місті Буча. Нема аналогів у світі.

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26.02.2022 08:18 Ответить
Їздить на дровах.

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1497246004525084672
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26.02.2022 08:21 Ответить
Ракети по Жулянах.
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26.02.2022 08:19 Ответить
Справді ? Капець..центр міста ж.
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26.02.2022 08:28 Ответить
Да. Мы на Борщаше слышали подлет ракеты. Со стороны Жулян дым.
Прислали фотку развороченной ракетой многоэтажки.
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26.02.2022 08:33 Ответить
Севастопольская площадь.

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26.02.2022 08:35 Ответить
У убийц истерика. Начали бить по жилым кварталам - Соломенский р-н.

Чувствуют, что их силы на исходе.
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26.02.2022 08:33 Ответить
Спокойно и уверенно стоим плечом к плечу ! Оккупантов уничтожим ВСЕХ ! Украину отстоим ! Слава Украине !
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26.02.2022 08:22 Ответить
Если говорить открыто и честно ,УКРАИНА УЖЕ ПОБЕДИЛА и этот факт неоспорим !
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26.02.2022 08:23 Ответить
Jesli v ukritije, znachit v ukritije - doveraite svoim vojenim. Ja ofujel, ot togo kak vashi hlopci pakujet rusnju. Ja bi im veril ne to chto na slovo a dazhe na bukvu.
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26.02.2022 08:26 Ответить
В Жулянах ракета разворотила многоэтажку.
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26.02.2022 08:31 Ответить
їбаний путіна рот
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26.02.2022 08:32 Ответить
Ну може хоч зараз до українців дійде, що кацап - це ВОРОГ!
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26.02.2022 09:12 Ответить
 
 