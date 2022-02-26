У Києві оголошена чергова повітряна тривога: всім терміново в укриття!
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УВАГА! У Києві оголошена чергова повітряна тривога!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, що станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!
Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.
У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.
Топ коментарі
+15 Іван Лазівський
показати весь коментар26.02.2022 08:16
+15 Pavel B 2f9ec440
показати весь коментар26.02.2022 08:18
+7 Ksenia VB
показати весь коментар26.02.2022 08:17
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https://twitter.com/NDmytriiev/status/1497246004525084672
Прислали фотку развороченной ракетой многоэтажки.
Чувствуют, что их силы на исходе.