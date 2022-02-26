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У Києві оголошена чергова повітряна тривога: всім терміново в укриття!

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У Києві оголошена чергова повітряна тривога: всім терміново в укриття!

УВАГА! У Києві оголошена чергова повітряна тривога!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

Нагадаємо, що станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!

Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.

У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві через бої на проспекті Перемоги "червона" гілка метро сьогодні працювати не буде
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Топ коментарі
+15
Господи допоможи столиці вистояти. Смерть російським нацистам.
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26.02.2022 08:16
+15
Кацапський кабріолет у місті Буча. Нема аналогів у світі.

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26.02.2022 08:18
+7
Вистоять. Мусять.
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26.02.2022 08:17
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Господи допоможи столиці вистояти. Смерть російським нацистам.
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26.02.2022 08:16 Відповісти
Вистоять. Мусять.
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26.02.2022 08:17 Відповісти
Кацапський кабріолет у місті Буча. Нема аналогів у світі.

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26.02.2022 08:18 Відповісти
Їздить на дровах.

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1497246004525084672
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26.02.2022 08:21 Відповісти
Ракети по Жулянах.
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26.02.2022 08:19 Відповісти
Справді ? Капець..центр міста ж.
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26.02.2022 08:28 Відповісти
Да. Мы на Борщаше слышали подлет ракеты. Со стороны Жулян дым.
Прислали фотку развороченной ракетой многоэтажки.
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26.02.2022 08:33 Відповісти
Севастопольская площадь.

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26.02.2022 08:35 Відповісти
У убийц истерика. Начали бить по жилым кварталам - Соломенский р-н.

Чувствуют, что их силы на исходе.
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26.02.2022 08:33 Відповісти
Спокойно и уверенно стоим плечом к плечу ! Оккупантов уничтожим ВСЕХ ! Украину отстоим ! Слава Украине !
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26.02.2022 08:22 Відповісти
Если говорить открыто и честно ,УКРАИНА УЖЕ ПОБЕДИЛА и этот факт неоспорим !
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26.02.2022 08:23 Відповісти
Jesli v ukritije, znachit v ukritije - doveraite svoim vojenim. Ja ofujel, ot togo kak vashi hlopci pakujet rusnju. Ja bi im veril ne to chto na slovo a dazhe na bukvu.
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26.02.2022 08:26 Відповісти
В Жулянах ракета разворотила многоэтажку.
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26.02.2022 08:31 Відповісти
їбаний путіна рот
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26.02.2022 08:32 Відповісти
Ну може хоч зараз до українців дійде, що кацап - це ВОРОГ!
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26.02.2022 09:12 Відповісти
 
 