У Києві оголошена чергова повітряна тривога: всім терміново в укриття!

УВАГА! У Києві оголошена чергова повітряна тривога!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, що станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!

Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.

У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

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