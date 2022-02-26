В Киеве раздался мощный взрыв: в многоэтажку на Лобановского попала ракета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очень мощный взрыв в Киеве. Вероятно, ракета в районе Севастопольской площади (Соломенский район Киева).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

По предварительным данным был ракетный удар, ждем официальную информацию.





Фото и видео: headlines Украина/ телеграмм