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У Києві пролунав потужний вибух: у багатоповерхівку на Лобановського влучила ракета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Дуже потужний вибух у Києві. Ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі (Солом’янськи район Києва).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на владу Києва.

За попередніми даними був ракетний удар.

У КМДА та ДСНС підтвердили, що ракета вручила у житловий будинок на вул. Лобановського, 6а. Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, аварійно-рятувальні служби слідують туди.

У Києві пролунав потужний вибух: у багатоповерхівку на Лобановського влучила ракета 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Влучення ВНП військ РФ у багатоповерхівку в Києві: 8 людей травмовано, 20 врятовано, 150 евакуйовано, є загроза руйнування будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як пишуть у соцмережах, було два ракетні влучення по будинку на проспекті Лобановського. Друга ракета влучила у нижню частину висотки.

У Києві пролунав потужний вибух: у багатоповерхівку на Лобановського влучила ракета 02
Фото і відео: headlines Украина/ телеграм
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Топ коментарі
+82
Усі кацапські покидьки-вбивці горітимуть у пеклі...
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26.02.2022 08:36
+44
Лицо « руського мира». Покажите его все у миру
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26.02.2022 08:37
+43
Вони гатять спеціально по цивільних будинках. Щоб залякати. В москалів така тактика завжди була.
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26.02.2022 08:38
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Усі кацапські покидьки-вбивці горітимуть у пеклі...
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26.02.2022 08:36 Відповісти
Влучання керованого (димовий шлейф видає двигун) снаряда/ракети у будинок і хрести УФ-фарбою на дорогах і дахах є взаємнопов'язаними.

Росіяни мають "високоточні" засоби ураження (артилерія, ракети) і дрони, які позиціонуються за допомогою GPS, GLONASS та подібних систем, але всі ці системи працюють на електроніці, яка складається з американських компонентів (процесори, транзистори).

2008 року у Грузії російський літак врізався у гору, а їхня артилерія втратила влучність, і тоді "миротворцями" було виявлено аномальні відхилення у показах приладів GPS піхоти, іноді похибка між показами на моніторі і даними топографічної мапи становила до 500 метрів. Пізніше вони захопили патрульний броньований грузинський Хамер, де працювала навігаційна система без похибок, до слова, зібрана на одному з одеських заводів.

Історія повторюється у наш час, координати точок на місцевості на планшетах артилерістів, льотчиків і ракетників "пливуть" і "мігрують", тому всі наведені на військові об'єкти по координатах GPS "високоточні" і "аналоговнєтні" озброєння такими не є - снаряди і ракети влучають у житлові будинки і інші цивільні об'єкти. Щоби хоч якось актуалізувати і відкоригувати ці дані, російські агенти безпосередньо перед запуском ракети збирають актуальні зроблені зі смартфонів фотознімки "крестів", "міток" з геомітками з наближеної до цілі місцевості (приблизно як кілька років тому всі грали на смартфонах у Покемонів, а насправді фотографували і знімали на відео на камери своїх смартфонів оборонні об'єкти).

Тому, щоби допомогти агресору якнайшвидше позбутися "аналоговнєтних" снарядів і ракет, пропоную нашим хакерам і кіберполіцейським зареєструватися на всіх майданчиках, де пропонують гроші в обмін на фото зі смартфону будь-якого об'єкту, і засипати замовників фотографіями зі смартфонів з фальшивими відмітками геоміток у службових розділах.

Вибачте за лонгрід
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26.02.2022 14:47 Відповісти
Украине надо продержаться еще немного до истощения врага.
Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было.
Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день в $20 млрд.
Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные два завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально
получить месяца через три - четыре. Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спецопераций еще с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь. Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьезные.
Цитата: встретили ожесточенное сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять девять дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.

Илья Пономарев, «Фейсбук»
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26.02.2022 17:38 Відповісти
Тільки так! Круте відео яке піднімає боєвий дух!!!Усім Українцям дивитись
свіженьке відео записане пів години тому!!!
https://twitter.com/i/status/1497459942403543041
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26.02.2022 08:37 Відповісти
https://dms.licdn.com/playlist/C4E05AQEPRYogrz88FQ/mp4-720p-30fp-crf28/0/1645728158033?e=1645945200&v=beta&t=osX_RemovbEeIDfY6-g-SlOKqYi8yPt0izxBG0zqaNU
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26.02.2022 08:39 Відповісти
Про цього Боцмана ходять погані чутки. Не знаю прямо. Мутний москаль.
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26.02.2022 08:44 Відповісти
засунь свої чутки...........
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26.02.2022 08:54 Відповісти
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159570779696469&id=516201468&sfnsn=mo


Тут прекрасне відео
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26.02.2022 08:53 Відповісти
Яка краса. Який це район?
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26.02.2022 08:58 Відповісти
Не знаю. Це я в фейсбуці знайшов , а коментарів ще не читав.
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26.02.2022 09:18 Відповісти
Відео прекрасне, але це 18 лютого 2014 року.
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26.02.2022 10:04 Відповісти
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26.02.2022 09:06 Відповісти
это еще с майдана
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26.02.2022 09:25 Відповісти
Схоже на Майдан коли 2 бтр спалили.
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26.02.2022 09:26 Відповісти
Підораси
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26.02.2022 08:37 Відповісти
Гнійні.
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26.02.2022 08:40 Відповісти
Alla Megel

Вибране · 21 год ·



Влітку 15-го довелось мені потрапити в тригодинний замєс у Широкино. Спочатку розвідники ДУКу викликали вогонь з ворожих укріплень на себе. Потім наша арта, засікши позиції, їх накрила. Я і наш оператор Костя були в цей час на позиції і все знімали. Ну, як, Костя знімав, а я, природньо, командувала І трошки допомагала набивати набої.
Коли закінчили наші крити, я питаю:
- Все? Кінець?
- Нєєє, - кажуть розвідники, щас прилетить атвєтка.
І атвєтка прилетіла. Почало громихати. Кожен постріл їх арти розвідники зустрічали радісним "О-о-о!" При чому, чим більший калібр прилітав, тим голоснішим і радіснішим було це "О-о-о!"
Сьогодні ми з Машею Maria Yaremchuk, після спостереження за літаками в небі над Троєщиною, ми почули вибухи. І раптом "О-о-о!" - з тою ж інтонацією. Ми вигукнули це разом. І я дуже зраділа: тривожність відступила, прийшов робочий настрій. Працюємо.
П.С. Кожен їх постріл в нікуди - мінус БК, не забуваємо про це
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26.02.2022 08:37 Відповісти
Лицо « руського мира». Покажите его все у миру
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26.02.2022 08:37 Відповісти
певно з парашки або з Білорусі.
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26.02.2022 08:40 Відповісти
звичайно дуже грубо, глянув по карті та формі будинку - здається з рашки. десь в напряму, суми- харків зрозуміло, тільки, шо з параші. або шось під суми підтягли.
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26.02.2022 09:02 Відповісти
Не « руського мира» !!!!!!!!!!!!! Руского міра !!!
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26.02.2022 09:05 Відповісти
Итальянцы в шоке. Путин совершенно сошел с ума - это Гитлер, говорят они. Преступления против человечества.
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26.02.2022 09:45 Відповісти
Сволочи! Надеюсь украинские любители руцкага мира насладились им по полной(
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26.02.2022 08:38 Відповісти
Це Київ, тут поціновувачів "руського міру" гомеопатична кількість.
Шкода людей
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26.02.2022 09:01 Відповісти
Коли всі звідси посйобувалися,залишилися лише справжні кияни Київ став,як колись,принаймні мій район наче у 1998 році-трохи пенсів,трохи хлопців,трохи жінок з дітьми та коти з собаками.
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26.02.2022 18:05 Відповісти
Мразота!
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26.02.2022 08:38 Відповісти
Вони гатять спеціально по цивільних будинках. Щоб залякати. В москалів така тактика завжди була.
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26.02.2022 08:38 Відповісти
нас вже не залякаєш. Незабаром перенесемо війна на територію парашки
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26.02.2022 08:41 Відповісти
І ********* також
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26.02.2022 08:42 Відповісти
Це злить більше!
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26.02.2022 08:44 Відповісти
Та ні, рукожопи. Але від цього не легше.
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26.02.2022 09:04 Відповісти
це територія колишньої військової частини.

кацапи ціляться за допотопними картами.
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26.02.2022 09:06 Відповісти
Які ж пекельні тварі... Щоб ви всі повиздихували з вашим Х....м!
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26.02.2022 08:40 Відповісти
Тепер Україна вимагатиме позбавити РФ володіти ракетами будь-якої дальності.КРИВОЖОПІ МАНЬЯКИ.
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26.02.2022 08:40 Відповісти
Десять заповедей партизана

Эту памятку я написал 5 лет назад опираясь на карманную книжечку-методичку для младших офицеров Армии обороны Израиля. Я только убрал нерелевантные для Украины пункты и немного подкорректировал пару моментов. Снова актуально, как бойцам ТрО, так и в ВСУ будет не лишним. Прошу распространить это в военных группах и чатах.

Правило первое: избегай противника, когда он силен, атакуй его, когда он слаб, а атаковав, сразу уходи.

Избегай сильных отрядов противника, его лучшие части. Они тебе не по зубам. Бей всегда по самым слабым, дезорганизованным, отстающим, необстрелянным, но после удара сразу уходи, даже если ничего не предвещает беды или провала. Не добил врага? Уходи! Взятие трофеев займет время? Уходи! Наступление развивается удачно и можно ударить еще раз? Уходи! Всегда уходи после удара. Помни, что враг бесконечно сильнее тебя и одно твое тактическое поражение может оказаться стратегическим провалом.

Правило второе: сохранить жизнь своему бойцу важнее, чем забрать ее у противника.

Помни, что вас мало. Партизан, как правило, меньше чем солдат регулярной армии, против которой они сражаются. Каждый человек, каждый боец партизанского отряда - на вес золота. Делай все возможное для того, чтобы сохранить жизнь своим бойцам. Знай, что, если партизанское движение будет нести большие и неоправданные потери, оно останется без пополнения. Кто захочет присоединиться к армии, в которой не цениться человеческая жизнь? «Пирровы победы» недопустимы. Ты видишь, что у тебя есть возможность нанести противнику болезненный удар, но это грозит большими потерями с твоей стороны? Тогда такой удар - шаг опасный и неразумный для партизан.

Правило третье: атакуй противника только тогда, когда уверен в успехе атаки.

Шансы 50 на 50? Откажись от атаки! На 80% уверен в успехе - откажись от удара!

Атакуй только тогда, когда уверен в удачном исходе на все 100%. Удачный исход - это когда в результате атаки все поставленные задачи будут выполнены, а отряд выйдет из боя целым. Никогда не рискуй, тщательно планируй, учитывай все, до самых последних мелочей.

Правило четвертое: всегда нападай внезапно и помни, что предсказуемость и шаблонность сродни смерти.

Будь невидим для противника. Он не должен знать о вас. Он не должен знать, где вы находитесь и какими путями перемещаетесь. Как приходите и как уходите. Где спите и что едите. Атакуй противника во время его привалов и переходов, когда он менее всего готов к обороне. Нападай на тылы, нападай, когда враг проводит перегруппировку. Нападай там, где тебя не ждут, там, где противник считает, что ты не пройдешь, там, где вообще тебя не должно быть.

Правило пятое: избегай длительных и крупных боев.

Избегай регулярного боя. Если бой затягивается, уходи. Ставь себе и своему отряду временные рамки. Уходи на пару минут раньше, чем запланировал. Если бой принимает «массовость», если противник начинает давить вас огнем, сразу же уходите. Помни, что враг всегда будет лучше оснащен и экипирован, у него есть тяжелые вооружения и вдоволь боеприпасов, больше людей и опытные командиры. Всеми силами избегай полномасштабного боя.

Правило шестое: живи в движении. Остановка - всегда смерть.

Сегодня, в век информации и точных вооружений, полем боя правит молниеносность и точность. Где бы вы не остановились, вы уже на прицеле. Постоянное движение - это спасение для партизан. Во время боевых операций маневр должен стать вашим фирменным почерком, скорость - вашей именной печатью. Перемещайтесь только ночью и только под прикрытием скал\построек\холмов\деревьев. В войне с армиями времен «холодной войны» прими за правило останавливаться не более чем на несколько часов. В войне с современными армиями - не более чем на полчаса.

Правило седьмое: вдохновляй и поддерживай в бойцах веру в победу.

Ты слаб, слабо и твое движение. Враг коварен и всемогущ. В такой ситуации сложно оставаться уверенным в победе, сохранять высокий боевой дух. Делай все для того, чтобы бойцы не отчаивались. Демонстрируй им пример уверенности и стойкости в любых ситуациях. Организуй досуг, поясняй цели вашей борьбы, убеждай в том, что справедливость и правда на вашей стороне. Укрепляй в бойцах уверенность в оправданности войны и ваших жертв. Не давай своим бойцам малейшего повода для сомнений и уныния.

Правило восьмое: местное население - твой хлеб, дом и винтовка. Всегда накормит, укроет и поможет в борьбе с противником.

Без поддержки местного населения ты - ничто. Ничто и все твое движение. Партизан можно уничтожить только двумя способами: окружить и физически истребить, или лишить народной поддержки. Делай все, что в твоих силах для пользы местного населения. Узнавай их проблемы и желания и помогай в их решении. Не навязывай им свою власть силой, убеждай в своей правоте и пользе словами и делами. Сделай так, чтобы местное население видело в партизане своего защитника от произвола противника. Добившись этого, ты обеспечишь себе половину победы.

Правило девятое: хорошая статья и качественное видео ранит не хуже пули.

СМИ - это оружие. Разгром колоны врага ничего не значит, если об этом не узнают сотни тысяч. Освобождение города - ничто, если об этом не узнают миллионы. Привлекай к себе внимание международных СМИ, особенно тех, кто находиться в оппозиции к твоему противнику. Создавай свои СМИ (сайты, газеты, видеоканалы, радиостанции и т.д.) и делай все для того, чтобы они стали популярнее и авторитетнее чем СМИ твоего противника.

Информация сегодня - это то, с чего начинаются и чем заканчиваются войны.

Правило десятое: война - это ремесло, противник - книга, а бой - экзамен. Постоянно анализируй, будь открыт для критики и учись на своих и чужих ошибках.

Постоянно само-рефлексируй, анализируй себя, свои действия и полученные результаты. Ищи у своих бойцов обоснованной критики. Введи за правило критику бойцами друг друга и своих командиров. Выслушивай замечания в свой адрес терпеливо и используй их как материал для обучения. Становись лучше и мудрее. Давай говорить тем, кто кажется слабее остальных. Именно они иногда подмечают то, что невидно тем, кто кажется сильнее и увереннее. Давай новичкам право голоса, так как они порой видят то, что уже стало нормой и рутиной для остальных, но что ослабляет движение.

Вместо послесловия

Эти десять заповедей универсальны. Они подойдут любому партизанскому движению, любым герильерос. Где бы вы не сражались, в лесах или джунглях, в пустыне или горах, на островах или в городах, везде соблюдайте эти десять правил.

Помни - партизан должен быть подобно дыму - вездесущим, но неосязаемым, неопасным на первый взгляд, но отравляющим и несущим гибель тем, кто им пренебрегает.
Игаль Левин
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26.02.2022 08:41 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti/507484-desyat-zapovedey-partizana-ot-oficera-armii-oborony-izralya-foto
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26.02.2022 10:03 Відповісти
Правила при зачистке города от оккупантов - боевиков. Знать как «Отче наш»!
Те, кто прошел Афган, меня поймут. А вы, молодые, поймите этот опыт отдают вам люди, прошедшие не одну войну и оставившие там много друзей. Поэтому заучить это как «ОТЧЕ НАШ». Этот листок поможет тебе остаться живым. Война, в общем, это гнилое дело, но на войне есть дерьмо - это зачистка городов от боевиков. Если вы проводите зачистку (последние часы вашей жизни), то как в анекдоте: в комнату заходите вдвоем - сначала граната, потом вы. Подойдя даже к открытым дверям любого офиса - не входи. Жопой чувствуешь, что там может быть враг, не экономь гранаты, выдергивай чеку и закатывай первую. После взрыва через 5 секунд, не выдергивая чеки, закатывай в помещение вторую и сходу за ней вскакивай. Кто уцелеет от первой, при виде второй, упадет на пол, и закроет голову руками - возьмешь живым. Стоя перед дверью и ожидая своих побратимов, собирающихся для штурма, придержите дверь, чтобы ее было не открыть. Иначе в коридоре увидите или гранату или ствол. Гранату закатывать по полу. Не кидать. Не бегать перед стволом побратима. Вы перекрываете ему возможность стрелять. Любая закрытая дверь НЕПРИКОСНОВЕНННА, так как может быть заминирована. Ящики не открывать, электронику не включать. Ничего не трогать. Все может быть заминировано. Это важно. Вплоть до того, что нельзя открывать холодильник, даже если очень хочется кушать, и поднимать крышку унитаза. Не трогать трупы, столы и другие предметы (все можно заминировать). При первом выстреле - не «маячить», сразу падать. Не держать палец на крючке (часто погибают побратимы). Не брать патроны с открытых цинков, захваченных у оккупантов - боевиков, они могут вместо пороха в патроны зарядить тротил (разорвет автомат, оторвет голову). Гранаты носить в специальных мешках, открытыми не держать (были зацепы). Нефиг с РПГ стрелять по людям, бесполезно (рассчитан только на бронетехнику). Рожки изолентой не перематывай (в бою перекосит патрон - откинешь сразу оба). На АК предохранитель имеет три положения. Собственно, блокировка, автоматический огонь и одиночный. Если вы в панике резко снимете с предохранителя, то наверняка опустите его до упора и поставите, тем самым, в режим одиночного огня. Это сделано, что бы обезумевший от ужаса боец не просадил магазин за секунду и не остался без патронов. Помните об этом. Предохранитель на АК достаточно мерзко лязгает. Если вам нужно снять его тихо, то оттяните его и плавно переведите в нужный режим огня (это почти всегда одиночный огонь). Перед выходом попрыгайте на месте. Проверьте, что на вас ничего не лязгает и не бренчит. Антабки на оружии лучше заранее перемотать изолентой или бинтом. Патрон в патронник, и на предохранитель. Изучите таблицы стрельбы на свое оружие. Пуля летит НЕ ПРЯМО. У нее баллистическая траектория с превышениями и понижениями. Поэтому грамотное определение расстояния до цели и знание таблицы стрельбы - это хорошая возможность попадать быстро, а значит уменьшить время, пока стреляют по вам. Ветер влияет на траекторию полета пули. Изучите влияние ветра на ваше оружие ЗАРАНЕЕ, а не походу и на глазок. Если вам представилась возможность выбирать оружие - берите такое же (такой же калибр) как и большинство ваших товарищей. На себе много патронов не унести, а кончаются они быстро, особенно в городе, так что если с вами смогут поделиться - это большой плюс. Если вашего товарища убили, не побрезгуйте восполнить свой боекомплект (предварительно получив разрешение от командира). Если вы уходите в «автономку», то вы несете на себе 360 патронов (это 12 магазинов и еще столько же, но в пачках просто кидаете в рюкзак. Сильно сэкономите в весе). Помните, что магазины, расположенные на груди и животе - это дополнительная бронезащита. Большинство смертей и ранений происходят от осколков. Обычный ватник вполне способен защитить вас от мелких осколков. Повесив поверх еще и разгрузку с магазинами, вы можете считать себя относительно защищенным. Не забудьте поднять ворот. Бронежилет - это очень хорошо. Любой. Даже самый бэушный. Если вам в броник попала пуля - это еще не значит, что он вас спас. Так как энергия пули, остановленная элементом брони, способна нанести вам чудовищную заброневую травму. Ребра ломает почти всегда. А возможен и разрыв органов. Так что если в вас нет дырки - это еще не повод радоваться. Бывает, что дырка была бы предпочтительнее. Не трогайте гранатометы. Стрелять из них сложно. Оставьте это более опытным товарищам. Проведя несколько дней на свежем воздухе, курильщика можно засечь за 70-100 метров. Бросайте курить. Если вам что-то послышалось - останавливаете группу и «даете тишину». Слушайте внимательно. Даже если вы будите тормозить группу каждые пять минут, только редкие идиоты будут на вас ругаться. Вы никогда, остановившись, не продолжаете стоять. Нужно встать на колено или лечь. Это очень выматывает, но это вопрос выживания всей группы. Если кто-то ленится садиться - заставьте его. Пальца на спусковом крючке быть не должно, даже если оружие на предохранителе. На маршах, кладете автомат на руки и складываете их на груди крестом. Так легче нести. При этом большой палец правой руки всегда готов снять с предохранителя, а вскинуть оружие достаточно быстро. Ремень (автоматный) всегда на шее. Иначе, если попадете в засаду, будет подрыв мины и вы полетите в одну сторону, а ваше оружие в другую, и вы из легкого 300 превращаетесь в 200. На посту не спать. Если заснете, пристрелить вас захотят не только враги. За это, как и за потерю оружия, расстреливали официально. Сейчас расстреливают неофициально. Пописать можно стоя на коленях, не превращаясь в стоячую ростовую мишень. Туалет, это серьёзно. Если есть специально подготовленная площадка никаких проблем. Если на марше в лесопосадке (срать ходят только втроем, один сидит, двое смотрят вокруг на 180 градусов, многих находили валяющимися в собственном дерьме). Чихать в себя. Кто медленно бегает - быстро умирает.
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26.02.2022 15:21 Відповісти
Эффективность гранат переоценена. Бывали случаи, когда гранаты взорвалась в небольшой комнате, а внутри были только легкие контузии. Чеку зубами вырвать нельзя. Только пальцами. В стенах могут быть проломы завешанные тряпками или коврами. Так враг может быстро перебегать из парадной в парадную. Помните это. То, что вы находитесь в крайней квартире, не значит, что из соседней к вам нельзя войти через стену. На окна можно вешать сетки от старых советских кроватей. Они хорошо останавливают ВОГи. Вы можете слышать мяуканье, например из-за двери стенного шкафа. Мне очень жаль, но животное обречено. Скорее всего, его там заперли вместе с гранатой. Открывать нельзя. Это очень сложный момент, всегда, в таких сложных ситуациях хочется оставаться человеком, но… Если вам нужно стрелять из помещения на улицу, то не надо подползать к подоконнику или стоять сбоку от окна. Уйдите вглубь помещения, встаньте на табуретку, закрывшись стеной или т.п. И не включайте свет, нельзя, не подсвечивайте себя (я уже не говорю о ВУ). Осколки кирпича или бетона, выбитые огнем, имеют свойства лететь на вас. При попадании по глазам… ну вы поняли. Долго стрелять не меняя позицию - плохая идея. Пригибайтесь. Не надо «вычислять снайперов». Не ваша работа, да и знаний вам не хватит. Воюйте дальше, не обращая внимания. Будьте готовы морально «отработать» гражданских, которые засветили вас (если перспектива не радует, то двигайтесь осторожней. На АК-74 (экземпляр с хорошей кучностью боя), можно прикрутить прицел ПСО от СВД. На дистанциях 500-600 метров у АК-74 и СВД очень близко сопряжены траектории, прицел встанет идеально. Будете стрелять и переносить огонь, из-за калибра, гораздо быстрее, чем с СВД. Да и тем, кто решит поискать снайпера, вы будете неинтересны. Современные гранаты РГО и РГН взрываются в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ от удара У них ударный взрыватель стоит, а взрыв через промежуток - это срабатывает сам ликвидатор (на тот случай, если граната упала в рыхлый снег) Никто, даже саперы, не занимаются снятием мин и ВУ. Они тупо подрывают их тротиловой шашкой. Не надо умничать и начинать снимать ВУ. На растяжки нормальные воины ставят секреты, чтобы было не снять по-простому. Так что «перерезать нитку» - плохая идея. Просто пройдите мимо. Это не ваше дело, для этого есть старшие товарищи. При ранениях бывают венозные и артериальные кровотечения. «Лечатся» они по-разному. Но тут важно другое. В горячке боя времени нет. С венозным кровотечением товарищ будет умирать несколько часов, а с артериальным буквально 10-20 секунд, а дальше потеря сознания и начинается гипоксия. Так что, чтобы не париться, быстро накладываете артериальный жгут поверх раны (сейчас интерны начнут возмущаться, но такова жизнь, это не гражданка, приходится нарушать) и возвращаетесь в бой. У вашего товарища будет полчаса-час на то, чтобы разобраться самому, ну или это сделаете вы, когда освободитесь. Жгут всегда под рукой! Не в сумке, не в рюкзаке - или намотан на приклад, или в разгрузке под рукой. С собой всегда ДВА жгута! Один вы можете отдать раненому товарищу и через минуту получить пулю в бедренную артерию. Есть такое понятие как «подавление огнем». Активно поливая врага, зачастую, можно сковать его действия, даже не попадая и не нанося урона живой силе. Особенно вам помогут трассера. Помните, трассера, помимо того, что очень сильно засырают ствол, они еще и выдают вашу позицию. Так что не злоупотребляйте ими. Да и прицельный огонь ими вести сложно. Оружие нужно чистить каждый день. Особенно нежно в районе дульного тормоза. Если там будет канавка или ямка, то кучность боя сильно упадет. Последние три патрона в магазине лучше забить трассерами. Чтобы пустой магазин не стал для вас неожиданностью. Более того, если вы оставите один патрон в стволе, то вам останется только подстегнуть новый магазин, то есть скорость перезарядки возрастет. Следите за ногами, не ленитесь их мыть. Натрете - и вы уже не воин. Если видите, что по кому-то можно стрелять, это еще не повод стрелять. Если вас не заметили, узнайте у командира, можно ли ввязываться в бой. Если вы кого-то заметили, но вас еще не увидели, не надо резко прыгать в сторону. Периферическое зрение засечет вас мгновенно. Мягко и плавно, не торопясь, сядьте и спокойно займите позицию. Это будет гораздо менее заметно. Помните, досылая патрон патронник, затвор нужно отпускать резко, чтоб лязгнул. Иначе «зажует». СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВОЙНЫ! НЕ ДЛЯ ТУРПОХОДА! СНАРЯЖЕНИЕ И ЭКИПИРОВКА 2 рюкзака. Один обозный, второй штурмовой 25 л (штурмовой с быстрым сбросом). Наколенники жесткие. И если возможно налокотники (при первых выстрелах в бою боец падает на колени, может разбить чашечки). Туристический коврик (каремат) Разгрузка Бронежилет Активные наушники Баллистический очки Бронешлем. или, в худшем варианте каска Фляга или гидратор Кусачки для ногтей (через две недели отрастают, ножом не обрежешь, ломаются когда вставляешь рожок в автомат, сильная боль). Компас Паракорд (легкий нейлоновый трос) 20 метров Вилка ложка Грим. Зеркальце. Набор ниток и иголок. Спички. Тальк Стрелковые перчатки Скотч прозрачный (привязать гранату при растяжке к дереву, порвался берц - обмотал и побежал дальше). Фонарь. Нож. Часы со стрелками Армейская рация Бинокль Дальномер Средство от насекомых (не вонючее) Мусорные мешки для воды. К низу мешка привязываешь камушек, пробиваешь дырку, расправляешь мешок на ветках, внутрь бросаешь ветки, из-за перепада температур получается конденсат, подставляешь емкость под мешок, за сутки от 200 до 300 грамм воды из конденсата. 1 кг сала мешается со 150гр чеснока, перец соль по вкусу, перекручивается на мясорубку. Шприцом без иглы заталкивается в тюбик от зубной пасты или в другую емкость. Хранится до полугода в жаре. Очень калорийно (можно применять не останавливая марш-бросок). ТРЯПКИ Берцы: чтобы не пропускали воду и были легкие (обр. рыбьим жиром или салом) Носки шерстяные, высокие, 5 пар (выводят пот, не дают натереть ноги). Прокладки женские, большие (в берцы, впитывают пот). Плотные штаны и куртка Термобелье. Несколько маек, только хлопок Маскхалат (и летний и зимний) Флисовая куртка (вместо свитера, она легче, вес очень важен) Зимние сапоги (советую «Хаски с.080» - дешево и сердито) Панама из брезента, что бы хоть чуть-чуть держала влагу Арафатка. Смоченным платком обвязывается шея (намного легче, на шее есть много важных точек).
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26.02.2022 15:23 Відповісти
АПТЕЧКА Берете то, что нужно лично вам, под ваши персональные болячки. Плюс: 3 артериальных новых жгута (старые при растяжке рассыпаются), 2-3 ИПП, много бинтов, рулон эластичного бинта (он зафиксирует все, что угодно, может заменить жгут) Бактерицидный пластырь, лучше водостойкий; Пластырь рулонный, лучше на тканевой основе. Дезинфицирующее средство (недорого раствор хлоргексидина), хорошо бы гель пантестин (раны, ожоги) Жаропонижающее, обезболивающе - аспирин, парацетомол, спазмолгон, нимесулид, нимид, нимегезинк, нимеситл Элементарные капли в нос и для глаз Аллергия, укусы комров - 1% гидрокортизоновая мазь какие-нибудь ЖЕСТКИЕ антибиотики (но их вы вряд ли купите в аптеке без рецепта, можно аугментин, амиксиклав, ципрофлоксацин), промедол Активированный уголь. Чем больше тем лучше (приходиться пить воду из реки где плавают трупы, да и просто под нагрузками живот начинает ерундой страдать). Кстати, белый уголь можно применять в порошке как кровеостанавливающее. Он же применим как антисептик, как энтеросорбент, как искусственная почка и т д . Прошел испытания в Афганистане, в Спитаке и Винницком мед инст. При его применении нет нагнивания ран (применяется в гнойной хирургии). При ожогах. На раны в сухом виде. Внутрь только разведенный водой. При большой потере жидкости - регидрон. Препарат для свертывания крови при ранах. С этим в Украине слабо (за границей есть ТХА - трансксамовая кислота, используется после автодорожек; она не сертифицирована, хотя спасла жизнь десяткам тысяч людей, можно поискать QUIKCLOT, CELOX и HEMCOM). Ножницы, кусачки. Шовный материал, иголка + нить, для зашивания ран (в аптеке) Еще советую собрать наборчик в ампулах из кетанова, дексаметазона и кордиамина. Ну и шприц к ним, разумеется. Это противошоковый набор. Не даст вашему сердцу встать из-за того, что мозг обвалил вам давление от боли или кровопотери (а как правило, они где-то рядом ходят). Ми- переможемо ! Слава Героям України !!!
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26.02.2022 15:25 Відповісти
Дай Бог, щоб без жертв.
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26.02.2022 08:41 Відповісти
Горите в аду русские твари !Ненавижу! Надеюсь вы захлебнётесь кровавым поносом и ответитеза смерть каждого украинца Шо там Европа , выскажет очередной раз озабоченность ?
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26.02.2022 08:41 Відповісти
Манька Захарова брехала, що вони не стріляють по цивільних об'єктах.
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26.02.2022 08:42 Відповісти
Тю. Як дізнатись, що Машка-Захарашка бреше? В неї відкритий хавальник. Це стосуєьтся всіх москалів. Якщо Машка (мацкаль, в цілому) не бреше, значить вона або спить, або здохла *****. Побажаємо їм другого варіанту якомога швидше.
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26.02.2022 13:05 Відповісти
Виродки кацапські горіть в пеклі!
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26.02.2022 08:43 Відповісти
отакий він "русский мир"
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26.02.2022 08:43 Відповісти
Цапи вважають, що там жили неонацисти? Не беріть полонених.
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26.02.2022 08:45 Відповісти
Сатана веде вже неприкриту агресію проти мирного населення! Негайно фото в ООН і Гаагу..
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26.02.2022 08:45 Відповісти
Да все там есть и фото и видео...
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26.02.2022 09:22 Відповісти
По жилым кварталам крылатыми ракетами - русский мир во всей красе!
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26.02.2022 08:45 Відповісти
Уберите это животное, модеры. Воняет .
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26.02.2022 08:49 Відповісти
Надеюсь, жители дома догадались свалить в подвал или вообще выехать. Хотя, зная наш пофигизм, там наверняка кто-то остался, чтобы из окна смотреть на творящий п-ц.
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26.02.2022 08:46 Відповісти
Это невозможно предвидеть. Удар крылатой ракетой - это не налет авиации. Конечно, погибли жильцы дома.
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26.02.2022 10:19 Відповісти
Достатньо подивитись на пейзажі Грозного 1994-1995, щоб зрозуміти, шо нічого нового кацапи не придумали
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26.02.2022 08:46 Відповісти
1999, Єльцін воював взагалі хз як, як попало тяп-ляп. путлєр вже все розносив бомбуванням
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26.02.2022 08:55 Відповісти
За это я лично буду резать русских иванов, нурсултанов, ********* и удобрять их телами плодовитую Украинскую землю.
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26.02.2022 08:47 Відповісти
Бен Ладен зірвав два хмарочоси, і став терористом номер 1. Пуйло вже розбомбив десятки цивільних будинків...і що далі, я вас питаю західні еліти 😡
Чи ви там за сотні кілометрів обісрані сидите, інакше я таку слабку реакцію не розумію😡
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26.02.2022 08:47 Відповісти
Просто ненависть к руссне. Огромная ненависть. Самое мерзкое что может быть в этом мире - это руссня. Будь они все прокляты!!!!
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26.02.2022 08:50 Відповісти
и беларусы. С их плацдарма нас бомбят и уничтожают.
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26.02.2022 17:45 Відповісти
високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури.. суки криворукі. в них з часів чечні нічого нового - куди влучив, там і був штаб терористів.
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26.02.2022 08:50 Відповісти
Колективний Захід дочекається що так довбануть по атомному енергоблоку!!!
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26.02.2022 09:05 Відповісти
Скорее всего, летела в Жуляны.
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26.02.2022 08:50 Відповісти
Так и есть😀
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26.02.2022 11:20 Відповісти
Тепер треба вимагати знищення всіх ракет РФ.І не просто в повітря а хай москалі самі їх відстріляють. Одну по кремлю а решта по жилих будинках Москви без евакуації жильців.
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26.02.2022 08:51 Відповісти
А чому інформація іде від якихсь незрозуілих дезінформаторів, а не з офіційних джерел?
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26.02.2022 08:52 Відповісти
Телеграм канал Оперативний ЗСУ
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26.02.2022 09:04 Відповісти
не на словах, прямую ссілку.
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26.02.2022 10:38 Відповісти
Гаага
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26.02.2022 08:52 Відповісти
Пострадавших нет.
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26.02.2022 08:52 Відповісти
так надо ответный удар нанести по ростову или брянску, смоленску... а лучше - по мацкве... чтобы кацапня не только ссалась, но и сралась... каждую секунду... пусть смерть и горе придут в каждую кацапскую семью до тех пор, пока не подохнет последний кацап...
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26.02.2022 08:53 Відповісти
Пока все боеприпасы только по их воякам.
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26.02.2022 10:00 Відповісти
Каждое такое попадание по высотке рождает десяток волкодавов, которые будут перегрызать глотки русне
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26.02.2022 08:54 Відповісти
НЕ забувайте. Одна з головниїх цілей свинособак посіяти паніку, відчай і понизит бойовий дух! Треба увімкнути мозок у режим "війна" і триматись!
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26.02.2022 08:56 Відповісти
Это каой-то ужас. Уже трое суток мне кажется, что я в каком-то сюрреалистическом сне.
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26.02.2022 08:58 Відповісти
Просыпайтесь и идите резать русских фашистов-это вас успокоит
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26.02.2022 10:15 Відповісти
це територія колишньої військової частини.

кацапи ціляться за допотопними картами.
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26.02.2022 09:05 Відповісти
Послушайте меня внимательно ! Крыса обязательно применит по Украине ядерное оружие. Вы слышите ? Обязательно ! Нужно торопиться нейтрализовать его. Чтобы оно не успело. Я знаю логику этих ублюдков. Они напоследок перед своим концом,обязательно пакастят. Америке с Украиной и Англией во избежания этой трагедии нужно срочнейшим образом посылать спецназ на маскву и брать верхушку. Неважно живыми или мертвыми. Прошу отнестись серьезно к моим словам.Трагедия очень близка.Я это чувствую. И всячески хочу ее предотвратить.
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26.02.2022 09:20 Відповісти
Його свої ж приберуть. Я впевнений на 99% Бо програвши Україну він стане ніким навіть для оточення. Чмошником. Питання лише застосує він ЯО до того моменту чи ні.
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26.02.2022 09:29 Відповісти
Отож ...
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26.02.2022 09:30 Відповісти
могут не успеть
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26.02.2022 17:48 Відповісти
Он об этом прямым текстом сказал.Победителей не будет.Весь мир в труху.Ипанутое создание!
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26.02.2022 09:48 Відповісти
я боюсь того же. Проиграть он не может.
Сейчас мобилизирует весь кацапский резерв и все оружие. Накроет нас залповым огнем.
Не покоримся - шуранет ядерной боеголовкой. Типа победил.
Мне очень тревожно...
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26.02.2022 17:47 Відповісти
Я бы согласился выглядеть дурачком в глазах всех за свои предостережения. - Лишь бы этого не случилось.
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26.02.2022 17:50 Відповісти
Слава українським будівельникам бляха, на цементі не економили.
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26.02.2022 09:23 Відповісти
***,я далеко.Надо езать неньку захишать.Шось придумаю.
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26.02.2022 09:46 Відповісти
От буде прикол, якщо русня почне просити коридори для виходу. Ми ж пам'ятаємо як діяти.
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26.02.2022 09:51 Відповісти
Ви просто не уявляєте, як радіють кацапи, коли бачать таке в Києві...
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26.02.2022 10:47 Відповісти
Звертаюсь до прихильників "Руського міра". Що хлопчики і дівчатка,бабусуньки і дідусеньки!Дочекались "визволителів"?Де ви зараз?Шуганули в Польшу,Молдову,чи відсиджуєтесь в підвалах з повними штанами лайна?Хоч памперси заготовили? Так от падлюки і тварі:якби не ви,сьогодні не було б руїн,якби не ви,то 200 молодих красивих здорових хлопцвв та дівчат були б живі зі своїми родинами,раділи б життям і своїми дітьми.Якби не ваш довбаний "руській мір", Крим і Донбас був би наш і всі були б живі.Ви замахали своїм "руськім міром",захватом від новітнього божевільного гітлера і лукашенка!В кого з вас ще залишилися ілюзії щодо Росії і оскаженілого гітлера? Росія до цих пір для вас країна "словян-братів"? Так от: Каїн мав рідного брата Авеля,але в голові в першого зявилася така ж лють як в путлера,тому він його вбив. Прихильники,адепти і віряни церкви московського патріархату!Ходити в храми МП сьогодні,це аморально,це злочин і зрада своєї української церкви ПЦУ і свого народу.В храмах МП немає любові і віри,там ненависть,злоба до України і всього українського!Києво-печерська лавра та Почаївська це осередок зла,ненависті,пропаганда "руського міра" і ненависті до ПЦУ.Залишаючи там свої гроші,ви стаєте виробниками куль,якими вбивають українців.Не ганьбліться і не зраджуйте свій народ!Слава Україні!
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26.02.2022 11:08 Відповісти
Когда украинцы будут гнать орду обратно на восток, нужно будет тоже пару жилых домов обстрелять, чтобы отомстить этим зверям за всё то горе, что они принесли на эту землю. Твари ублюдочные, будьте вы прокляты.
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26.02.2022 12:55 Відповісти
Мы такъ почти годъ жили въ Донецкѣ подъ вашими обстрѣлами. Забыли? А мы нѣтъ. Помню абсолютно пустыя центральныя улицы въ полдень, помню дыру отъ мины въ потолкѣ бывшаго супермаркета "Украина", въ который ходилъ за хлѣбомъ, помню выбитыя стекла соседней школы... До сихъ поръ многїе дома стоятъ съ выбитыми стеклами... Послѣ прекращенїя обстрѣловъ мама вздрагивала при каждомъ ударѣ грома -- очень похоже, но отличїя есть, приходилось убѣждать, что это гроза, но она не вѣрила. Можетъ быть и у васъ появится такой опытъ, скоро весна, посмотримъ.
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26.02.2022 13:36 Відповісти
А питали якою мовою говорять жителі?
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26.02.2022 13:54 Відповісти
В чаті шарія(урода) куча диверсантів- там онлайн за 200к. Пишуть про мітки, про рух військових. Хлопці, дівчата. Війна не тільки на дворі а й тут - блокуймо гнилу пропагандиську
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26.02.2022 15:39 Відповісти
Пленных не брать.
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26.02.2022 18:59 Відповісти
 
 