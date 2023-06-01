У Києві пролунав потужний вибух: у багатоповерхівку на Лобановського влучила ракета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Дуже потужний вибух у Києві. Ракета влучила у багатоповерхівку в районі Севастопольської площі (Солом’янськи район Києва).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на владу Києва.
За попередніми даними був ракетний удар.
У КМДА та ДСНС підтвердили, що ракета вручила у житловий будинок на вул. Лобановського, 6а. Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, аварійно-рятувальні служби слідують туди.
Як пишуть у соцмережах, було два ракетні влучення по будинку на проспекті Лобановського. Друга ракета влучила у нижню частину висотки.
Фото і відео: headlines Украина/ телеграм
Топ коментарі
+82 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+44 Sophia-Maria Duglass
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+43 PREDATOR PREDATOR
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Будь ласка, зачекайте...
Росіяни мають "високоточні" засоби ураження (артилерія, ракети) і дрони, які позиціонуються за допомогою GPS, GLONASS та подібних систем, але всі ці системи працюють на електроніці, яка складається з американських компонентів (процесори, транзистори).
2008 року у Грузії російський літак врізався у гору, а їхня артилерія втратила влучність, і тоді "миротворцями" було виявлено аномальні відхилення у показах приладів GPS піхоти, іноді похибка між показами на моніторі і даними топографічної мапи становила до 500 метрів. Пізніше вони захопили патрульний броньований грузинський Хамер, де працювала навігаційна система без похибок, до слова, зібрана на одному з одеських заводів.
Історія повторюється у наш час, координати точок на місцевості на планшетах артилерістів, льотчиків і ракетників "пливуть" і "мігрують", тому всі наведені на військові об'єкти по координатах GPS "високоточні" і "аналоговнєтні" озброєння такими не є - снаряди і ракети влучають у житлові будинки і інші цивільні об'єкти. Щоби хоч якось актуалізувати і відкоригувати ці дані, російські агенти безпосередньо перед запуском ракети збирають актуальні зроблені зі смартфонів фотознімки "крестів", "міток" з геомітками з наближеної до цілі місцевості (приблизно як кілька років тому всі грали на смартфонах у Покемонів, а насправді фотографували і знімали на відео на камери своїх смартфонів оборонні об'єкти).
Тому, щоби допомогти агресору якнайшвидше позбутися "аналоговнєтних" снарядів і ракет, пропоную нашим хакерам і кіберполіцейським зареєструватися на всіх майданчиках, де пропонують гроші в обмін на фото зі смартфону будь-якого об'єкту, і засипати замовників фотографіями зі смартфонів з фальшивими відмітками геоміток у службових розділах.
Вибачте за лонгрід
Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было.
Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день в $20 млрд.
Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные два завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально
получить месяца через три - четыре. Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спецопераций еще с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь. Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьезные.
Цитата: встретили ожесточенное сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять девять дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Илья Пономарев, «Фейсбук»
свіженьке відео записане пів години тому!!!
https://twitter.com/i/status/1497459942403543041
Тут прекрасне відео
Вибране · 21 год ·
Влітку 15-го довелось мені потрапити в тригодинний замєс у Широкино. Спочатку розвідники ДУКу викликали вогонь з ворожих укріплень на себе. Потім наша арта, засікши позиції, їх накрила. Я і наш оператор Костя були в цей час на позиції і все знімали. Ну, як, Костя знімав, а я, природньо, командувала І трошки допомагала набивати набої.
Коли закінчили наші крити, я питаю:
- Все? Кінець?
- Нєєє, - кажуть розвідники, щас прилетить атвєтка.
І атвєтка прилетіла. Почало громихати. Кожен постріл їх арти розвідники зустрічали радісним "О-о-о!" При чому, чим більший калібр прилітав, тим голоснішим і радіснішим було це "О-о-о!"
Сьогодні ми з Машею Maria Yaremchuk, після спостереження за літаками в небі над Троєщиною, ми почули вибухи. І раптом "О-о-о!" - з тою ж інтонацією. Ми вигукнули це разом. І я дуже зраділа: тривожність відступила, прийшов робочий настрій. Працюємо.
П.С. Кожен їх постріл в нікуди - мінус БК, не забуваємо про це
Шкода людей
кацапи ціляться за допотопними картами.
Эту памятку я написал 5 лет назад опираясь на карманную книжечку-методичку для младших офицеров Армии обороны Израиля. Я только убрал нерелевантные для Украины пункты и немного подкорректировал пару моментов. Снова актуально, как бойцам ТрО, так и в ВСУ будет не лишним. Прошу распространить это в военных группах и чатах.
Правило первое: избегай противника, когда он силен, атакуй его, когда он слаб, а атаковав, сразу уходи.
Избегай сильных отрядов противника, его лучшие части. Они тебе не по зубам. Бей всегда по самым слабым, дезорганизованным, отстающим, необстрелянным, но после удара сразу уходи, даже если ничего не предвещает беды или провала. Не добил врага? Уходи! Взятие трофеев займет время? Уходи! Наступление развивается удачно и можно ударить еще раз? Уходи! Всегда уходи после удара. Помни, что враг бесконечно сильнее тебя и одно твое тактическое поражение может оказаться стратегическим провалом.
Правило второе: сохранить жизнь своему бойцу важнее, чем забрать ее у противника.
Помни, что вас мало. Партизан, как правило, меньше чем солдат регулярной армии, против которой они сражаются. Каждый человек, каждый боец партизанского отряда - на вес золота. Делай все возможное для того, чтобы сохранить жизнь своим бойцам. Знай, что, если партизанское движение будет нести большие и неоправданные потери, оно останется без пополнения. Кто захочет присоединиться к армии, в которой не цениться человеческая жизнь? «Пирровы победы» недопустимы. Ты видишь, что у тебя есть возможность нанести противнику болезненный удар, но это грозит большими потерями с твоей стороны? Тогда такой удар - шаг опасный и неразумный для партизан.
Правило третье: атакуй противника только тогда, когда уверен в успехе атаки.
Шансы 50 на 50? Откажись от атаки! На 80% уверен в успехе - откажись от удара!
Атакуй только тогда, когда уверен в удачном исходе на все 100%. Удачный исход - это когда в результате атаки все поставленные задачи будут выполнены, а отряд выйдет из боя целым. Никогда не рискуй, тщательно планируй, учитывай все, до самых последних мелочей.
Правило четвертое: всегда нападай внезапно и помни, что предсказуемость и шаблонность сродни смерти.
Будь невидим для противника. Он не должен знать о вас. Он не должен знать, где вы находитесь и какими путями перемещаетесь. Как приходите и как уходите. Где спите и что едите. Атакуй противника во время его привалов и переходов, когда он менее всего готов к обороне. Нападай на тылы, нападай, когда враг проводит перегруппировку. Нападай там, где тебя не ждут, там, где противник считает, что ты не пройдешь, там, где вообще тебя не должно быть.
Правило пятое: избегай длительных и крупных боев.
Избегай регулярного боя. Если бой затягивается, уходи. Ставь себе и своему отряду временные рамки. Уходи на пару минут раньше, чем запланировал. Если бой принимает «массовость», если противник начинает давить вас огнем, сразу же уходите. Помни, что враг всегда будет лучше оснащен и экипирован, у него есть тяжелые вооружения и вдоволь боеприпасов, больше людей и опытные командиры. Всеми силами избегай полномасштабного боя.
Правило шестое: живи в движении. Остановка - всегда смерть.
Сегодня, в век информации и точных вооружений, полем боя правит молниеносность и точность. Где бы вы не остановились, вы уже на прицеле. Постоянное движение - это спасение для партизан. Во время боевых операций маневр должен стать вашим фирменным почерком, скорость - вашей именной печатью. Перемещайтесь только ночью и только под прикрытием скал\построек\холмов\деревьев. В войне с армиями времен «холодной войны» прими за правило останавливаться не более чем на несколько часов. В войне с современными армиями - не более чем на полчаса.
Правило седьмое: вдохновляй и поддерживай в бойцах веру в победу.
Ты слаб, слабо и твое движение. Враг коварен и всемогущ. В такой ситуации сложно оставаться уверенным в победе, сохранять высокий боевой дух. Делай все для того, чтобы бойцы не отчаивались. Демонстрируй им пример уверенности и стойкости в любых ситуациях. Организуй досуг, поясняй цели вашей борьбы, убеждай в том, что справедливость и правда на вашей стороне. Укрепляй в бойцах уверенность в оправданности войны и ваших жертв. Не давай своим бойцам малейшего повода для сомнений и уныния.
Правило восьмое: местное население - твой хлеб, дом и винтовка. Всегда накормит, укроет и поможет в борьбе с противником.
Без поддержки местного населения ты - ничто. Ничто и все твое движение. Партизан можно уничтожить только двумя способами: окружить и физически истребить, или лишить народной поддержки. Делай все, что в твоих силах для пользы местного населения. Узнавай их проблемы и желания и помогай в их решении. Не навязывай им свою власть силой, убеждай в своей правоте и пользе словами и делами. Сделай так, чтобы местное население видело в партизане своего защитника от произвола противника. Добившись этого, ты обеспечишь себе половину победы.
Правило девятое: хорошая статья и качественное видео ранит не хуже пули.
СМИ - это оружие. Разгром колоны врага ничего не значит, если об этом не узнают сотни тысяч. Освобождение города - ничто, если об этом не узнают миллионы. Привлекай к себе внимание международных СМИ, особенно тех, кто находиться в оппозиции к твоему противнику. Создавай свои СМИ (сайты, газеты, видеоканалы, радиостанции и т.д.) и делай все для того, чтобы они стали популярнее и авторитетнее чем СМИ твоего противника.
Информация сегодня - это то, с чего начинаются и чем заканчиваются войны.
Правило десятое: война - это ремесло, противник - книга, а бой - экзамен. Постоянно анализируй, будь открыт для критики и учись на своих и чужих ошибках.
Постоянно само-рефлексируй, анализируй себя, свои действия и полученные результаты. Ищи у своих бойцов обоснованной критики. Введи за правило критику бойцами друг друга и своих командиров. Выслушивай замечания в свой адрес терпеливо и используй их как материал для обучения. Становись лучше и мудрее. Давай говорить тем, кто кажется слабее остальных. Именно они иногда подмечают то, что невидно тем, кто кажется сильнее и увереннее. Давай новичкам право голоса, так как они порой видят то, что уже стало нормой и рутиной для остальных, но что ослабляет движение.
Вместо послесловия
Эти десять заповедей универсальны. Они подойдут любому партизанскому движению, любым герильерос. Где бы вы не сражались, в лесах или джунглях, в пустыне или горах, на островах или в городах, везде соблюдайте эти десять правил.
Помни - партизан должен быть подобно дыму - вездесущим, но неосязаемым, неопасным на первый взгляд, но отравляющим и несущим гибель тем, кто им пренебрегает.
Игаль Левин
Те, кто прошел Афган, меня поймут. А вы, молодые, поймите этот опыт отдают вам люди, прошедшие не одну войну и оставившие там много друзей. Поэтому заучить это как «ОТЧЕ НАШ». Этот листок поможет тебе остаться живым. Война, в общем, это гнилое дело, но на войне есть дерьмо - это зачистка городов от боевиков. Если вы проводите зачистку (последние часы вашей жизни), то как в анекдоте: в комнату заходите вдвоем - сначала граната, потом вы. Подойдя даже к открытым дверям любого офиса - не входи. Жопой чувствуешь, что там может быть враг, не экономь гранаты, выдергивай чеку и закатывай первую. После взрыва через 5 секунд, не выдергивая чеки, закатывай в помещение вторую и сходу за ней вскакивай. Кто уцелеет от первой, при виде второй, упадет на пол, и закроет голову руками - возьмешь живым. Стоя перед дверью и ожидая своих побратимов, собирающихся для штурма, придержите дверь, чтобы ее было не открыть. Иначе в коридоре увидите или гранату или ствол. Гранату закатывать по полу. Не кидать. Не бегать перед стволом побратима. Вы перекрываете ему возможность стрелять. Любая закрытая дверь НЕПРИКОСНОВЕНННА, так как может быть заминирована. Ящики не открывать, электронику не включать. Ничего не трогать. Все может быть заминировано. Это важно. Вплоть до того, что нельзя открывать холодильник, даже если очень хочется кушать, и поднимать крышку унитаза. Не трогать трупы, столы и другие предметы (все можно заминировать). При первом выстреле - не «маячить», сразу падать. Не держать палец на крючке (часто погибают побратимы). Не брать патроны с открытых цинков, захваченных у оккупантов - боевиков, они могут вместо пороха в патроны зарядить тротил (разорвет автомат, оторвет голову). Гранаты носить в специальных мешках, открытыми не держать (были зацепы). Нефиг с РПГ стрелять по людям, бесполезно (рассчитан только на бронетехнику). Рожки изолентой не перематывай (в бою перекосит патрон - откинешь сразу оба). На АК предохранитель имеет три положения. Собственно, блокировка, автоматический огонь и одиночный. Если вы в панике резко снимете с предохранителя, то наверняка опустите его до упора и поставите, тем самым, в режим одиночного огня. Это сделано, что бы обезумевший от ужаса боец не просадил магазин за секунду и не остался без патронов. Помните об этом. Предохранитель на АК достаточно мерзко лязгает. Если вам нужно снять его тихо, то оттяните его и плавно переведите в нужный режим огня (это почти всегда одиночный огонь). Перед выходом попрыгайте на месте. Проверьте, что на вас ничего не лязгает и не бренчит. Антабки на оружии лучше заранее перемотать изолентой или бинтом. Патрон в патронник, и на предохранитель. Изучите таблицы стрельбы на свое оружие. Пуля летит НЕ ПРЯМО. У нее баллистическая траектория с превышениями и понижениями. Поэтому грамотное определение расстояния до цели и знание таблицы стрельбы - это хорошая возможность попадать быстро, а значит уменьшить время, пока стреляют по вам. Ветер влияет на траекторию полета пули. Изучите влияние ветра на ваше оружие ЗАРАНЕЕ, а не походу и на глазок. Если вам представилась возможность выбирать оружие - берите такое же (такой же калибр) как и большинство ваших товарищей. На себе много патронов не унести, а кончаются они быстро, особенно в городе, так что если с вами смогут поделиться - это большой плюс. Если вашего товарища убили, не побрезгуйте восполнить свой боекомплект (предварительно получив разрешение от командира). Если вы уходите в «автономку», то вы несете на себе 360 патронов (это 12 магазинов и еще столько же, но в пачках просто кидаете в рюкзак. Сильно сэкономите в весе). Помните, что магазины, расположенные на груди и животе - это дополнительная бронезащита. Большинство смертей и ранений происходят от осколков. Обычный ватник вполне способен защитить вас от мелких осколков. Повесив поверх еще и разгрузку с магазинами, вы можете считать себя относительно защищенным. Не забудьте поднять ворот. Бронежилет - это очень хорошо. Любой. Даже самый бэушный. Если вам в броник попала пуля - это еще не значит, что он вас спас. Так как энергия пули, остановленная элементом брони, способна нанести вам чудовищную заброневую травму. Ребра ломает почти всегда. А возможен и разрыв органов. Так что если в вас нет дырки - это еще не повод радоваться. Бывает, что дырка была бы предпочтительнее. Не трогайте гранатометы. Стрелять из них сложно. Оставьте это более опытным товарищам. Проведя несколько дней на свежем воздухе, курильщика можно засечь за 70-100 метров. Бросайте курить. Если вам что-то послышалось - останавливаете группу и «даете тишину». Слушайте внимательно. Даже если вы будите тормозить группу каждые пять минут, только редкие идиоты будут на вас ругаться. Вы никогда, остановившись, не продолжаете стоять. Нужно встать на колено или лечь. Это очень выматывает, но это вопрос выживания всей группы. Если кто-то ленится садиться - заставьте его. Пальца на спусковом крючке быть не должно, даже если оружие на предохранителе. На маршах, кладете автомат на руки и складываете их на груди крестом. Так легче нести. При этом большой палец правой руки всегда готов снять с предохранителя, а вскинуть оружие достаточно быстро. Ремень (автоматный) всегда на шее. Иначе, если попадете в засаду, будет подрыв мины и вы полетите в одну сторону, а ваше оружие в другую, и вы из легкого 300 превращаетесь в 200. На посту не спать. Если заснете, пристрелить вас захотят не только враги. За это, как и за потерю оружия, расстреливали официально. Сейчас расстреливают неофициально. Пописать можно стоя на коленях, не превращаясь в стоячую ростовую мишень. Туалет, это серьёзно. Если есть специально подготовленная площадка никаких проблем. Если на марше в лесопосадке (срать ходят только втроем, один сидит, двое смотрят вокруг на 180 градусов, многих находили валяющимися в собственном дерьме). Чихать в себя. Кто медленно бегает - быстро умирает.
Чи ви там за сотні кілометрів обісрані сидите, інакше я таку слабку реакцію не розумію😡
кацапи ціляться за допотопними картами.
Сейчас мобилизирует весь кацапский резерв и все оружие. Накроет нас залповым огнем.
Не покоримся - шуранет ядерной боеголовкой. Типа победил.
Мне очень тревожно...