Войска РФ завладели униформой Нацгвардии в Гостомеле, возможны провокации, максимально дезинформируйте диверсантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты завладели униформой Нацгвардии в Гостомеле.
Об этом сообщает Нацгвардия, передает Цензор.НЕТ.
"Российский оккупант в Гостомеле завладел униформой Нацгвардии (в цвете "олива", с опознавательными знаками НГУ) и готовится осуществлять провокации. Просьба к местным жителям максимально дезинформировать диверсантов. К дальнейшим обновлениям просим рассматривать всех лиц с опознавательными признаками НГУ и в форме зеленого цвета" "олива") в районе пребывания российских войск на территории Гостомеля как вероятного противника", - говорится в сообщении.
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