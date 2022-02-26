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Войска РФ завладели униформой Нацгвардии в Гостомеле, возможны провокации, максимально дезинформируйте диверсантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ завладели униформой Нацгвардии в Гостомеле, возможны провокации, максимально дезинформируйте диверсантов

Российские оккупанты завладели униформой Нацгвардии в Гостомеле.

Об этом сообщает Нацгвардия, передает Цензор.НЕТ.

"Российский оккупант в Гостомеле завладел униформой Нацгвардии (в цвете "олива", с опознавательными знаками НГУ) и готовится осуществлять провокации. Просьба к местным жителям максимально дезинформировать диверсантов. К дальнейшим обновлениям просим рассматривать всех лиц с опознавательными признаками НГУ и в форме зеленого цвета" "олива") в районе пребывания российских войск на территории Гостомеля как вероятного противника", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+28
Розмовляй українською - знайдеш ворога🇺🇦
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26.02.2022 10:55
+22
В усіх вимагати щоб сказали "ПАЛЯНИЦЯ"-здохнуть,але не вимовлять.
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26.02.2022 10:56
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Розмовляй українською - знайдеш ворога🇺🇦
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26.02.2022 10:55 Ответить
Львівський священик Тихон Сергій Кульбака розпочав ритуал екзорцизму проти Путіна.
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26.02.2022 10:56 Ответить
В усіх вимагати щоб сказали "ПАЛЯНИЦЯ"-здохнуть,але не вимовлять.
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26.02.2022 10:56 Ответить
Нічні бої показали, що єдиним швидким ідентифікатором є мова
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26.02.2022 11:07 Ответить
Почему? Ну вот реально, почему? Челюсть не такая или что? Я молдован, украинский здесь на цензоре читаю и без проблем понимаю. Ради интереса узнал как произносится паляныця и легко произнес. Мне, к примеру, бджолы тяжелее дается)
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26.02.2022 11:10 Ответить
ты не понимаешь особенностей русскоязычной челюсти. она с русским языком не очень-то хорошо справляется
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26.02.2022 11:14 Ответить
а если без смеха, то я действительно не понимаю - те запоребриоквые русские, которые никогда не были в Украине - в чем проблема в произношении паляниця?
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26.02.2022 11:11 Ответить
неиспользуемые в русском звуковые сочетания. нужна тренировка
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26.02.2022 11:15 Ответить
Не так язык складывают к нёбу и зубам, это проблема многих мов и наречий, нужна тренировка.
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26.02.2022 11:18 Ответить
ты же ему вслух говоришь ПО-ЛЯ-НЫ-ЦЯ, в чем сложность повторить? вот если заставить прочитать написанное тогда да, они не рубят в чем дело... а просто повторить - в чём проблема то?
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26.02.2022 11:14 Ответить
вот ты и спалился, москалик
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26.02.2022 11:16 Ответить
Все одно на них мають бути якійсь єдині розпізнавальні мітки, бо інакше вони один одного перестріляють... На них й треба звертати головну увагу...
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26.02.2022 10:57 Ответить
А як роздобули? Наших вбили?
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26.02.2022 11:00 Ответить
Скорее всего в пустой части захватили.
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26.02.2022 11:07 Ответить
а они в курсе что таких расстреливают на месте
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26.02.2022 11:03 Ответить
Оборотні! Армія без шевронів! Нищіть тварин без роздумів, в полон не беріть!
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26.02.2022 11:05 Ответить
Пусть ГИМН УКРАИНЫ поют ,если нет ШАРАШИТЬ !!!
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26.02.2022 11:08 Ответить
Ряжених потрібно вбивати без розмов і без полону!
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26.02.2022 11:14 Ответить
Надо просто услышать как они говорят.
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26.02.2022 11:45 Ответить
 
 