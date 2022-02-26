Украинские ПВО сбили российскую ракету, летевшую в сторону дамбы Киевского водохранилища
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Государственное предприятие "Укрводпуть" сообщило о попытке обстрела дамбы Киевского водохранилища.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня утром в 3:50 силы украинской ПВО сбили российскую ракету, летевшую в сторону дамбы Киевского водохранилища, расположенного к северу от Киева. Если дамба будет разрушена, наводнение нанесет катастрофический ущерб вниз по течению, затапливая жилые районы и села, подвергая опасности людей", - говорится в сообщении "Укрводдороги".
По данным ГП, если Киевская дамба прорвется, то Каневская, Кременчугская и другие дамбы каскада будут разрушены, что может привести даже к аварии на Запорожской АЭС.
Кроме того, прорыв Киевской дамбы приведет к разрушению Оболони, Подола и всего левобережья Киева. Наводнение разрушит мосты и коммуникации, оставив районы без электричества, воды и транспорта.
Пожалуйста, подождите...
Якщо попаде - третини Київа не буде.
Что этого не сделали запад виноват?
Об этом сообщают читатели @belsat:
- Моя мама увидела ракету. Позвонила и говорит - у вас все хорошо? В вашу сторону полетела ракета и взорвалась. Я посмотрел в окно и увидел это. В той стороне, где дым - Наровля и Хойники. Мама сказала, что видела красный огонь, а потом мощный взрыв.
Вчера здесь очень активно летала авиация. Сегодня небо чистое. Это первый день с начала боевых действий, когда самолетов не слышно.
https://t.me/charter97_org/63535
Як і Чорнобильська АЕС.
Поперше, тому, що менi ще нiхто так не казав, ты перший. Подруге, тому, що моя родiна зараз захищає Україну зi зброею в руцях. И потрете, я ї насправди є дiванным воiнiм, але ж теж пiдтримую и пiдтриматиму Україну не лише ...зденням в соцмережах.
Тому вибач. Насправди вибач, якщо я щось не зрозумiло напiсав.
горіти вам у пеклі!
4 ч.
На окраине киевляне борются с российскими танками самодельными бомбами
У сусідній темі написав комент, від якого аж самому страшнувато стало. Але якщо підете на таке... То дійсно отримаєте холокост і газові камери, виродки!
Sergey Auslender
Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.
Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.
А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...
И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под Панамским флагом, который идет в Одессу.
И надо как-то это объяснять, поэтому суровый генерал в телевизоре рассказывает про "националистические батальоны". Интересно, как генералу спится по ночам, он же знает реальную картину. Впрочем, это тот же генерал, который рассказывал, что израильские летчики прикрывались российским самолетом, который сбили сирийцы. Он ведь знал, что израильских самолетов там уже не было.
Вот также 8 июня 67-го каирское радио трубило о победе, а египетская армия бежала. Танки генерала Йоффе подходили к Суэцкому каналу. *****, это же все уже было. Когда же они научатся читать учебники истории.
А что до вас, дорогие мои россияне - после войны будут помнить не слова врагов, а молчание друзей. И еще - ваши медиа врут. Просто и незамысловато. Как они врали 8 лет про то, что происходит в Украине. Если хотите хоть какой-то относительно объективной картины - смотрите и читайте тех, кто помечен, как "иностранный агент". И "Эхо Москвы". Вам еще предстоит понять, в какую пропасть вас столкнули позавчера.
Интересно было бы померить сейчас рейтинг Зеленского. Вот уж не ожидал. Войдет в историю.
Следующие сутки, максимум, двое - критические. Держитесь. Киев - ты мой город-герой!!!
Пока не просрут страну не успокоятся?
Очолює її Путін терорист #1 в Світі!
А терористів потрібно знищувати!
Смерть фашистській Московії!
Путін ВБИВЦЯ!!!
Ніяка крилата ракета не зруйнує греблю!
Хіба що наробить біди в структурі!