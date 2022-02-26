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Украинские ПВО сбили российскую ракету, летевшую в сторону дамбы Киевского водохранилища

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Государственное предприятие "Укрводпуть" сообщило о попытке обстрела дамбы Киевского водохранилища.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня утром в 3:50 силы украинской ПВО сбили российскую ракету, летевшую в сторону дамбы Киевского водохранилища, расположенного к северу от Киева. Если дамба будет разрушена, наводнение нанесет катастрофический ущерб вниз по течению, затапливая жилые районы и села, подвергая опасности людей", - говорится в сообщении "Укрводдороги".

По данным ГП, если Киевская дамба прорвется, то Каневская, Кременчугская и другие дамбы каскада будут разрушены, что может привести даже к аварии на Запорожской АЭС.

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Кроме того, прорыв Киевской дамбы приведет к разрушению Оболони, Подола и всего левобережья Киева. Наводнение разрушит мосты и коммуникации, оставив районы без электричества, воды и транспорта.

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Топ комментарии
+41
Будьте вы прокляты кацапы до седьмого колена. Пусть вам все вернется сторицей живорные
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26.02.2022 10:26
+27






Sergey Auslender



Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.

Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.

А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...

И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под Панамским флагом, который идет в Одессу.

И надо как-то это объяснять, поэтому суровый генерал в телевизоре рассказывает про "националистические батальоны". Интересно, как генералу спится по ночам, он же знает реальную картину. Впрочем, это тот же генерал, который рассказывал, что израильские летчики прикрывались российским самолетом, который сбили сирийцы. Он ведь знал, что израильских самолетов там уже не было.

Вот также 8 июня 67-го каирское радио трубило о победе, а египетская армия бежала. Танки генерала Йоффе подходили к Суэцкому каналу. *****, это же все уже было. Когда же они научатся читать учебники истории.

А что до вас, дорогие мои россияне - после войны будут помнить не слова врагов, а молчание друзей. И еще - ваши медиа врут. Просто и незамысловато. Как они врали 8 лет про то, что происходит в Украине. Если хотите хоть какой-то относительно объективной картины - смотрите и читайте тех, кто помечен, как "иностранный агент". И "Эхо Москвы". Вам еще предстоит понять, в какую пропасть вас столкнули позавчера.

Интересно было бы померить сейчас рейтинг Зеленского. Вот уж не ожидал. Войдет в историю.

Следующие сутки, максимум, двое - критические. Держитесь. Киев - ты мой город-герой!!!
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26.02.2022 10:36
+25
Нужно ето рассказать Европе которая нам даже ПВО для защиты стратегических обьектов не дает.
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26.02.2022 10:26
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Правила форума Совет форумчан
Тримайтесь хлопці.

Якщо попаде - третини Київа не буде.
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26.02.2022 10:25 Ответить
Опять дебилы у руля. Более 40 лет есть процедура, в случае угрозы БД начинается одновременный сброс воды на всех плотинах. Я до сих пор помню пароль на выполнение этих действий. Дебилы у руля это страшная проблема.
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26.02.2022 10:38 Ответить
Насосная дымит сейчас.
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26.02.2022 10:57 Ответить
Если вы имели доступ, то у вас должны быть связи хоть какие и хоть с кем-то. Пусть передадут по цепочке
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26.02.2022 11:51 Ответить
Хлопці,дякую за службу!!!
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26.02.2022 10:26 Ответить
Нужно ето рассказать Европе которая нам даже ПВО для защиты стратегических обьектов не дает.
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26.02.2022 10:26 Ответить
Никакое ПВО не может дать 100% гарантию! На плотинах должны были одновременно сбросить воду до безопасного уровня
Что этого не сделали запад виноват?
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26.02.2022 10:42 Ответить
Во вторую мировую самые супер ПВО не спасали от разрушения плотин
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26.02.2022 10:43 Ответить
козлы вонючие кацапские!
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26.02.2022 10:26 Ответить
ППО України працює
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26.02.2022 10:26 Ответить
❗️В Мозыре взорвалась ракета.

Об этом сообщают читатели @belsat:

- Моя мама увидела ракету. Позвонила и говорит - у вас все хорошо? В вашу сторону полетела ракета и взорвалась. Я посмотрел в окно и увидел это. В той стороне, где дым - Наровля и Хойники. Мама сказала, что видела красный огонь, а потом мощный взрыв.

Вчера здесь очень активно летала авиация. Сегодня небо чистое. Это первый день с начала боевых действий, когда самолетов не слышно.
https://t.me/charter97_org/63535
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26.02.2022 10:29 Ответить
Будьте вы прокляты кацапы до седьмого колена. Пусть вам все вернется сторицей живорные
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26.02.2022 10:26 Ответить
Почему до седьмого? Навечно прокляты.Кацапы, что первый раз убивают украинцев? Пусть вечно будут прокляты.
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26.02.2022 11:11 Ответить
и белорусы. Это с их территории прилетело.
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26.02.2022 17:21 Ответить
Зараз ці тварюки писатимуть, що Київська дамба є воєнним об"єктом.
Як і Чорнобильська АЕС.
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26.02.2022 10:27 Ответить
И що українци її навiть сами намагались пiдiрвати, або знiщити рух до "вассаидинения". Вони навiть вiрють, що Голодомор створiли україци лише щоб сталiну нашкодити.
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26.02.2022 10:31 Ответить
Тобі ж сказали, іди нах..й звідси..
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26.02.2022 11:15 Ответить
Нiт!

Поперше, тому, що менi ще нiхто так не казав, ты перший. Подруге, тому, що моя родiна зараз захищає Україну зi зброею в руцях. И потрете, я ї насправди є дiванным воiнiм, але ж теж пiдтримую и пiдтриматиму Україну не лише ...зденням в соцмережах.

Тому вибач. Насправди вибач, якщо я щось не зрозумiло напiсав.
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26.02.2022 11:33 Ответить
йохані фашисти
горіти вам у пеклі!
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26.02.2022 10:28 Ответить
Спускайте воду по всему каскаду
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26.02.2022 10:28 Ответить
Заодно смыть Каховскую ГЕС
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26.02.2022 10:43 Ответить
eg Ksiazek
4 ч.

На окраине киевляне борются с российскими танками самодельными бомбами
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26.02.2022 10:29 Ответить
и это хорошо. Главное - попасть.
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26.02.2022 12:16 Ответить
Кацапов надо исключить отовсюду.Биологам вычеркнуть из списка людей.
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26.02.2022 10:31 Ответить
сподіваюсь, гідроспеці давно вже зробили потрібні дії вже давно
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26.02.2022 10:32 Ответить
Тварюки кацапські! Хотіли, щоб підлога країни опинилася затопленою?!
У сусідній темі написав комент, від якого аж самому страшнувато стало. Але якщо підете на таке... То дійсно отримаєте холокост і газові камери, виродки!
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26.02.2022 10:33 Ответить






Sergey Auslender



Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.

Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.

А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...

И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под Панамским флагом, который идет в Одессу.

И надо как-то это объяснять, поэтому суровый генерал в телевизоре рассказывает про "националистические батальоны". Интересно, как генералу спится по ночам, он же знает реальную картину. Впрочем, это тот же генерал, который рассказывал, что израильские летчики прикрывались российским самолетом, который сбили сирийцы. Он ведь знал, что израильских самолетов там уже не было.

Вот также 8 июня 67-го каирское радио трубило о победе, а египетская армия бежала. Танки генерала Йоффе подходили к Суэцкому каналу. *****, это же все уже было. Когда же они научатся читать учебники истории.

А что до вас, дорогие мои россияне - после войны будут помнить не слова врагов, а молчание друзей. И еще - ваши медиа врут. Просто и незамысловато. Как они врали 8 лет про то, что происходит в Украине. Если хотите хоть какой-то относительно объективной картины - смотрите и читайте тех, кто помечен, как "иностранный агент". И "Эхо Москвы". Вам еще предстоит понять, в какую пропасть вас столкнули позавчера.

Интересно было бы померить сейчас рейтинг Зеленского. Вот уж не ожидал. Войдет в историю.

Следующие сутки, максимум, двое - критические. Держитесь. Киев - ты мой город-герой!!!
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26.02.2022 10:36 Ответить
Slava UKRAINE
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26.02.2022 10:45 Ответить
***** наверное сейчас начинает осознавать, что он никакой не "собиратель русских земель" и "восстановитель исторической справедливости", а банальное ***** и могильщик рашки. Главное, что бы на этой волне он за ядерную кнопку не хватанулся.
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26.02.2022 10:47 Ответить
Киев - дважды город-герой !
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26.02.2022 10:47 Ответить
набагато більше. майдани теж зараховуються
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26.02.2022 10:58 Ответить
Гаага будет!
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26.02.2022 10:39 Ответить
Дамба строилась из расчета попадания снарядов. Ее одной ракетой не сломать
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26.02.2022 10:42 Ответить
Це орден опрератору відразу, якщо дійсно так серьозно, він можливо спас не побоюсь цього слова - мільони життів!
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26.02.2022 10:42 Ответить
Если повредить плотину этой ГЭС, то может смыть весь каскад вниз по течению. Это будет страшная катастрофа.
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26.02.2022 10:42 Ответить
В этом случае на нижестоящих плотинах необходимо немедленно начинать экстренный сброс! Но у нас по приколу!
Пока не просрут страну не успокоятся?
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26.02.2022 10:51 Ответить
Росія ядерна країна-терорист світового рівня!
Очолює її Путін терорист #1 в Світі!
А терористів потрібно знищувати!
Смерть фашистській Московії!
Путін ВБИВЦЯ!!!
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26.02.2022 10:48 Ответить
Нужно начинать планово сливать воду с водохранилищ
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26.02.2022 10:48 Ответить
Не панікуйте!
Ніяка крилата ракета не зруйнує греблю!
Хіба що наробить біди в структурі!
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26.02.2022 10:50 Ответить
Ракета нет а бомба может. Да и по мацкве СС-18 таскали. Лучше перебдеть.
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26.02.2022 10:53 Ответить
ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО МОЛОРИКИ
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26.02.2022 10:59 Ответить
Когда уже до пуйла дойдёт, что всем этим он не напугает, а только озлобит Украину?
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26.02.2022 11:05 Ответить
Друзья! Просьба запустить акцию бана шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
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26.02.2022 12:32 Ответить
 
 