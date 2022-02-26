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Українські ППО збили російську ракету, яка летіла в бік дамби Київського водосховища

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Державне підприємство "Укрводшлях" повідомило про спробу обстрілу дамби Київського водосховища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вранці о 3:50 українські ППО збили російську ракету, що летіла в бік дамби Київського водосховища, розташованого на північ від Києва. Якщо дамбу буде зруйновано, повінь завдасть катастрофічної шкоди вниз за течією, затоплюючи житлові райони та села, наражаючи на небезпеку тисячі людей", - йдеться у повідомленні "Укрводшляху".

За даними ДП, якщо Київська дамба прорветься, то Канівська, Кременчуцька та інші дамби каскаду будуть зруйновані, що, у свою чергу, може призвести навіть до аварії на Запорізькій АЕС.

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Крім того, прорив Київської дамби призведе до руйнування Оболоні, Подолу та всього лівобережжя Києва. Повінь зруйнує мости та комунікації, залишивши райони без електрики, води та транспорту.

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Топ коментарі
+41
Будьте вы прокляты кацапы до седьмого колена. Пусть вам все вернется сторицей живорные
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26.02.2022 10:26
+27






Sergey Auslender



Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.

Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.

А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...

И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под Панамским флагом, который идет в Одессу.

И надо как-то это объяснять, поэтому суровый генерал в телевизоре рассказывает про "националистические батальоны". Интересно, как генералу спится по ночам, он же знает реальную картину. Впрочем, это тот же генерал, который рассказывал, что израильские летчики прикрывались российским самолетом, который сбили сирийцы. Он ведь знал, что израильских самолетов там уже не было.

Вот также 8 июня 67-го каирское радио трубило о победе, а египетская армия бежала. Танки генерала Йоффе подходили к Суэцкому каналу. *****, это же все уже было. Когда же они научатся читать учебники истории.

А что до вас, дорогие мои россияне - после войны будут помнить не слова врагов, а молчание друзей. И еще - ваши медиа врут. Просто и незамысловато. Как они врали 8 лет про то, что происходит в Украине. Если хотите хоть какой-то относительно объективной картины - смотрите и читайте тех, кто помечен, как "иностранный агент". И "Эхо Москвы". Вам еще предстоит понять, в какую пропасть вас столкнули позавчера.

Интересно было бы померить сейчас рейтинг Зеленского. Вот уж не ожидал. Войдет в историю.

Следующие сутки, максимум, двое - критические. Держитесь. Киев - ты мой город-герой!!!
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26.02.2022 10:36
+25
Нужно ето рассказать Европе которая нам даже ПВО для защиты стратегических обьектов не дает.
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26.02.2022 10:26
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Тримайтесь хлопці.

Якщо попаде - третини Київа не буде.
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26.02.2022 10:25 Відповісти
Опять дебилы у руля. Более 40 лет есть процедура, в случае угрозы БД начинается одновременный сброс воды на всех плотинах. Я до сих пор помню пароль на выполнение этих действий. Дебилы у руля это страшная проблема.
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26.02.2022 10:38 Відповісти
Насосная дымит сейчас.
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26.02.2022 10:57 Відповісти
Если вы имели доступ, то у вас должны быть связи хоть какие и хоть с кем-то. Пусть передадут по цепочке
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26.02.2022 11:51 Відповісти
Хлопці,дякую за службу!!!
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26.02.2022 10:26 Відповісти
Нужно ето рассказать Европе которая нам даже ПВО для защиты стратегических обьектов не дает.
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26.02.2022 10:26 Відповісти
Никакое ПВО не может дать 100% гарантию! На плотинах должны были одновременно сбросить воду до безопасного уровня
Что этого не сделали запад виноват?
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26.02.2022 10:42 Відповісти
Во вторую мировую самые супер ПВО не спасали от разрушения плотин
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26.02.2022 10:43 Відповісти
козлы вонючие кацапские!
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26.02.2022 10:26 Відповісти
ППО України працює
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26.02.2022 10:26 Відповісти
❗️В Мозыре взорвалась ракета.

Об этом сообщают читатели @belsat:

- Моя мама увидела ракету. Позвонила и говорит - у вас все хорошо? В вашу сторону полетела ракета и взорвалась. Я посмотрел в окно и увидел это. В той стороне, где дым - Наровля и Хойники. Мама сказала, что видела красный огонь, а потом мощный взрыв.

Вчера здесь очень активно летала авиация. Сегодня небо чистое. Это первый день с начала боевых действий, когда самолетов не слышно.
https://t.me/charter97_org/63535
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26.02.2022 10:29 Відповісти
Будьте вы прокляты кацапы до седьмого колена. Пусть вам все вернется сторицей живорные
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26.02.2022 10:26 Відповісти
Почему до седьмого? Навечно прокляты.Кацапы, что первый раз убивают украинцев? Пусть вечно будут прокляты.
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26.02.2022 11:11 Відповісти
и белорусы. Это с их территории прилетело.
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26.02.2022 17:21 Відповісти
Зараз ці тварюки писатимуть, що Київська дамба є воєнним об"єктом.
Як і Чорнобильська АЕС.
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26.02.2022 10:27 Відповісти
И що українци її навiть сами намагались пiдiрвати, або знiщити рух до "вассаидинения". Вони навiть вiрють, що Голодомор створiли україци лише щоб сталiну нашкодити.
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26.02.2022 10:31 Відповісти
Тобі ж сказали, іди нах..й звідси..
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26.02.2022 11:15 Відповісти
Нiт!

Поперше, тому, що менi ще нiхто так не казав, ты перший. Подруге, тому, що моя родiна зараз захищає Україну зi зброею в руцях. И потрете, я ї насправди є дiванным воiнiм, але ж теж пiдтримую и пiдтриматиму Україну не лише ...зденням в соцмережах.

Тому вибач. Насправди вибач, якщо я щось не зрозумiло напiсав.
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26.02.2022 11:33 Відповісти
йохані фашисти
горіти вам у пеклі!
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26.02.2022 10:28 Відповісти
Спускайте воду по всему каскаду
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26.02.2022 10:28 Відповісти
Заодно смыть Каховскую ГЕС
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26.02.2022 10:43 Відповісти
eg Ksiazek
4 ч.

На окраине киевляне борются с российскими танками самодельными бомбами
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26.02.2022 10:29 Відповісти
и это хорошо. Главное - попасть.
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26.02.2022 12:16 Відповісти
Кацапов надо исключить отовсюду.Биологам вычеркнуть из списка людей.
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26.02.2022 10:31 Відповісти
сподіваюсь, гідроспеці давно вже зробили потрібні дії вже давно
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26.02.2022 10:32 Відповісти
Тварюки кацапські! Хотіли, щоб підлога країни опинилася затопленою?!
У сусідній темі написав комент, від якого аж самому страшнувато стало. Але якщо підете на таке... То дійсно отримаєте холокост і газові камери, виродки!
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26.02.2022 10:33 Відповісти






Sergey Auslender



Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.

Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.

А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...

И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под Панамским флагом, который идет в Одессу.

И надо как-то это объяснять, поэтому суровый генерал в телевизоре рассказывает про "националистические батальоны". Интересно, как генералу спится по ночам, он же знает реальную картину. Впрочем, это тот же генерал, который рассказывал, что израильские летчики прикрывались российским самолетом, который сбили сирийцы. Он ведь знал, что израильских самолетов там уже не было.

Вот также 8 июня 67-го каирское радио трубило о победе, а египетская армия бежала. Танки генерала Йоффе подходили к Суэцкому каналу. *****, это же все уже было. Когда же они научатся читать учебники истории.

А что до вас, дорогие мои россияне - после войны будут помнить не слова врагов, а молчание друзей. И еще - ваши медиа врут. Просто и незамысловато. Как они врали 8 лет про то, что происходит в Украине. Если хотите хоть какой-то относительно объективной картины - смотрите и читайте тех, кто помечен, как "иностранный агент". И "Эхо Москвы". Вам еще предстоит понять, в какую пропасть вас столкнули позавчера.

Интересно было бы померить сейчас рейтинг Зеленского. Вот уж не ожидал. Войдет в историю.

Следующие сутки, максимум, двое - критические. Держитесь. Киев - ты мой город-герой!!!
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26.02.2022 10:36 Відповісти
Slava UKRAINE
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26.02.2022 10:45 Відповісти
***** наверное сейчас начинает осознавать, что он никакой не "собиратель русских земель" и "восстановитель исторической справедливости", а банальное ***** и могильщик рашки. Главное, что бы на этой волне он за ядерную кнопку не хватанулся.
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26.02.2022 10:47 Відповісти
Киев - дважды город-герой !
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26.02.2022 10:47 Відповісти
набагато більше. майдани теж зараховуються
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26.02.2022 10:58 Відповісти
Гаага будет!
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26.02.2022 10:39 Відповісти
Дамба строилась из расчета попадания снарядов. Ее одной ракетой не сломать
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26.02.2022 10:42 Відповісти
Це орден опрератору відразу, якщо дійсно так серьозно, він можливо спас не побоюсь цього слова - мільони життів!
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26.02.2022 10:42 Відповісти
Если повредить плотину этой ГЭС, то может смыть весь каскад вниз по течению. Это будет страшная катастрофа.
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26.02.2022 10:42 Відповісти
В этом случае на нижестоящих плотинах необходимо немедленно начинать экстренный сброс! Но у нас по приколу!
Пока не просрут страну не успокоятся?
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26.02.2022 10:51 Відповісти
Росія ядерна країна-терорист світового рівня!
Очолює її Путін терорист #1 в Світі!
А терористів потрібно знищувати!
Смерть фашистській Московії!
Путін ВБИВЦЯ!!!
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26.02.2022 10:48 Відповісти
Нужно начинать планово сливать воду с водохранилищ
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26.02.2022 10:48 Відповісти
Не панікуйте!
Ніяка крилата ракета не зруйнує греблю!
Хіба що наробить біди в структурі!
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26.02.2022 10:50 Відповісти
Ракета нет а бомба может. Да и по мацкве СС-18 таскали. Лучше перебдеть.
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26.02.2022 10:53 Відповісти
ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО МОЛОРИКИ
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26.02.2022 10:59 Відповісти
Когда уже до пуйла дойдёт, что всем этим он не напугает, а только озлобит Украину?
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26.02.2022 11:05 Відповісти
Друзья! Просьба запустить акцию бана шария в Ютубе, который третии сутки ведет стримы с дикими фейками про Украину. Обратитесь ко всем знакомым кто имеет паблики или знает кто их имеет. Надо или накидать лям репортов или выйти на руководство Ютуба! Это даже важнее чем заблокировать русми, им никто не верит. Огромная просьба! Максимальный репост!
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26.02.2022 12:32 Відповісти
 
 