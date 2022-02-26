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Чехия предоставила Украине пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Чехию за предоставление военной помощи стоимостью 250 млн грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в твиттере.
"Спасибо правительству Чехии и лично премьеру Петру Фиалу за оказанную военную помощь, в частности, за пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн. Это помощь настоящих друзей, которая поможет украинской армии защитить Украину и Европу от агрессора" , – написал Шмигаль.
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Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС.
Французькі офіційні особи повідомили, що судно було перехоплено відповідно до нових санкцій ЄС, і кажуть, що воно було перенаправлене до північного порту Булонь-сюр-Мер.
"Російський суховантаж довжиною 127 метрів під назвою "Балтійський лідер", що перевозив автомобілі, було перехоплено в ніч у Ла-Манші французькими військово-морськими силами і доставлено в порт Булонь-сюр-Мер на півночі Франції", - сказав чиновник.
"Вона була доставлена до французького порту на запит французького уряду, оскільки підозрюється у приналежності до компанії, проти якої діють санкції ЄС щодо Росії", - додав він.
Посольство Росії у Франції вимагає від французької влади пояснень щодо конфіскації.
Но учитывая какое таки качество, и как часто придется менять....
До скорей просто на Хавалы сядут
-А гдє тут астанівка?
-Взагалі-то зупинка он там, але ти, москалику, вже приїхав...
надо же будет кого винить
а не те "славяне", "братья" , которые "от нато защищаются"
Слава Украине!
Береги бог наш народ и наших героев!
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