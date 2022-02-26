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Чехия предоставила Украине пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Чехия предоставила Украине пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Чехию за предоставление военной помощи стоимостью 250 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в твиттере.

"Спасибо правительству Чехии и лично премьеру Петру Фиалу за оказанную военную помощь, в частности, за пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн. Это помощь настоящих друзей, которая поможет украинской армии защитить Украину и Европу от агрессора" , – написал Шмигаль.

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Чехия предоставила Украине пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и патроны стоимостью 250 млн грн, - Шмыгаль 01
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Топ комментарии
+32
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26.02.2022 14:34
+28
чешское - знак качества спасибо братья
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26.02.2022 14:32
+27
Щиро дякуємо БРАТИ - СЛОВЯНИ.
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26.02.2022 14:33
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чешское - знак качества спасибо братья
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26.02.2022 14:32 Ответить
Щиро дякуємо БРАТИ - СЛОВЯНИ.
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26.02.2022 14:33 Ответить
Спасибо
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26.02.2022 14:34 Ответить
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26.02.2022 14:34 Ответить
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26.02.2022 14:56 Ответить
якщо їм треба буде, то ми їм допоможемо - треба було добавить.)
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26.02.2022 14:35 Ответить
Спасибо! Чешское оружие - хорошего качества.
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26.02.2022 14:35 Ответить
пистолет CZ-75 вещь
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26.02.2022 15:01 Ответить
Французькі військово-морські сили перехопили в протоці Ла-Манш вантажне судно, яке прямувало до Санкт-Петербурга.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС.

Французькі офіційні особи повідомили, що судно було перехоплено відповідно до нових санкцій ЄС, і кажуть, що воно було перенаправлене до північного порту Булонь-сюр-Мер.

"Російський суховантаж довжиною 127 метрів під назвою "Балтійський лідер", що перевозив автомобілі, було перехоплено в ніч у Ла-Манші французькими військово-морськими силами і доставлено в порт Булонь-сюр-Мер на півночі Франції", - сказав чиновник.


"Вона була доставлена ​​до французького порту на запит французького уряду, оскільки підозрюється у приналежності до компанії, проти якої діють санкції ЄС щодо Росії", - додав він.

Посольство Росії у Франції вимагає від французької влади пояснень щодо конфіскації.
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26.02.2022 14:36 Ответить
скоро вся параша начнёт снова пересаживаться на лады-калины )) запчасти то к иномаркам тоже скоро, вместе с иномарками, исчезнут с рынка ))
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26.02.2022 14:46 Ответить
Ну они будут первое время на китайских частях

Но учитывая какое таки качество, и как часто придется менять....

До скорей просто на Хавалы сядут
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26.02.2022 14:58 Ответить
Згадується анекдот:
-А гдє тут астанівка?
-Взагалі-то зупинка он там, але ти, москалику, вже приїхав...
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26.02.2022 15:00 Ответить
Еще в Молдове, точнее в пмр расположен самый большой в Европе советский склад боеприпасов, и там всего море, надо его взять на заметку.
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26.02.2022 14:38 Ответить
Не делайте паники. Те боеприпасы, если их тронуть, скорее всего рванут и разрушат все в радиусе километров так 15. Там еще с 40-х годов боеприпасы хранятся, и все что можно было оттуда вытащить, уже вытащили и распродали за 25 лет открытой границы по сегменту под контролем сепаров.
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26.02.2022 15:56 Ответить
Дякуємо за усе що вбиває расєян на нашій землі...
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26.02.2022 14:39 Ответить
***** сняло ач нач ГШ за провал операции в Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.02.2022 14:40 Ответить
Чи не фейк?
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26.02.2022 14:45 Ответить
не, скоро официал узнаешь
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26.02.2022 14:49 Ответить
может это правый сектор все планы операции "подкрутил"
надо же будет кого винить
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26.02.2022 14:56 Ответить
Спасибо!
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26.02.2022 14:47 Ответить
Розумію що не в тему, але. Куди стукати, на фейсбуці вже писала. Що в Запоріжжі та області ? В місцевих новинах інформації дуже мало, а геликоптер РФ сбили, у м.Токмак бої... Що за х*йня ???!!!
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26.02.2022 14:48 Ответить
У самому місті Запоріжжя все добре , цілий день лунали сирени протиповітряної оборони. Начебто перекритий в'їзд на мости в якості превентивного заходу безпеки.
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26.02.2022 15:03 Ответить
вот это славяне, помогают, польша, страны балтии, уже и франция и германия
а не те "славяне", "братья" , которые "от нато защищаются"
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26.02.2022 14:55 Ответить
точно підмічено"братья славянє"
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26.02.2022 14:59 Ответить
"Затеваете НАТО-фобию, вот это вот всё, это вот затеваете."(с) почти по ночному волку позорному Ракомстанову

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26.02.2022 15:03 Ответить
да сколько нужно повторять, мордор-московия никогда не была славянским государством, она даже рядом не сидела. В этой стране морока проживают отраханые тюркскими народами угрофины, им финны живущие в Финляндии родня а не мы.
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26.02.2022 15:56 Ответить
ось це наші браття- а не смердючі кацапи-
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26.02.2022 14:55 Ответить
А що Німечина.? А Всралась
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26.02.2022 14:57 Ответить
Шоломи, шоломи(
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26.02.2022 15:05 Ответить
В трудный момент не оставили нас. Израилю - позор.
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26.02.2022 14:57 Ответить
Верим в победу!
Слава Украине!
Береги бог наш народ и наших героев!
🇺🇦🇨🇿
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26.02.2022 15:00 Ответить
А немцы еще 55 касок обещали подогнать, через неделю
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26.02.2022 15:05 Ответить
Еще одна страна выпала из зоны поддержки пуйла. Скоро кроме Луки и Никарагуа никого не останется.
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26.02.2022 15:18 Ответить
мій сусід німець, каже, що Бундесвер в Україну вислав Stahlhelme

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26.02.2022 15:21 Ответить
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26.02.2022 15:34 Ответить
 
 