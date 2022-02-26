Германия поддержала отключение РФ от SWIFT, - Йозвяк

Об этом сообщил в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

Германия согласилась "двигаться дальше по SWIFT".

Детали своих источников он не уточнил.

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