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Германия поддержала отключение РФ от SWIFT, - Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия поддержала отключение РФ от SWIFT, - Йозвяк
Об этом сообщил в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
Германия согласилась "двигаться дальше по SWIFT".
Детали своих источников он не уточнил.
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а ему даже навстречу пошли и решили вернуть в 1995-й, когда в кацапии появился СВИФТ
https://news.pn/ru/public/268145
https://www.ixbt.com/news/2022/02/25/anonymous-objavili-rossii-kibervojnu.html
Тримаймося!
Все, нікого більше не залишилось.
Панове, вирубайте!
Самолет с Володиным и депутатами Госдумы пытались перехватить в небе над Швецией
В пятницу 25 февраля Швеция и Финляндия закрыли небо для самолета с депутатами Госдумы РФ
О том, как это было, рассказал непосредственный участник событий - спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- В 13:00 мск (то есть в 05:00 по Вашингтону) минуем Рейкъявик. Пересекаем Северную Атлантику. Согласно плану, Ил-96 должен пройти в районе Стокгольма в 15:05 мск, затем над Хельсинки - в 15:30 мск, ещё через 20 минут миновать Петербург и к 17:10 приземлиться в столице нашей родины.
Но уже на подходе к Швеции нашего четырёхдвигательного гиганта начинают блокировать: закрывают воздушное пространство, выдавливают. Не пускают ни в Швецию, ни далее в Финляндию, - поделился подробностями ведущий российский политик.
В итоге экипаж российского самолёта принимает решение сделать крюк и возвращаться в Россию путем атлантических конвоев - через Мурманск.
Такой маневр увеличил маршрут почти на 2,5 часа.
- Если бы у нашего «Ила», например, закончилось топливо - пришлось бы садиться… правильно, на территории, подконтрольной Западу. С совершенно непредсказуемыми последствиями.
Повезло, что перед финальным броском мы дозаправились на Кубе, приняли на борт отдохнувший сменный экипаж. И благодаря профессионализму пилотов обошли все препятствия! - отметил Володин.
Отдали бы вас чёрным посонам из BLM, снимать кино для порнхаба.
там какие то депутаты создавали фейковые мероприятия
и типа их приглашали
как делегата
они так в европу попадали)))
дотиснули останніх союзників РФії
(десь проскакувала інфа, що Німеччина, Фінляндія та Словенія до останнього поставляли зброю та ********** пуйлу, і що це закінчилося тільки з санкціями вчора чи позавчора).
Шановні, а як там щодо Свіфт в *********?
авизошка - белая живая!
ВАМ ПІЗДА, РАБСІАНЄ
СЛАВА НАЦІЇ!!!
Уборщица - враг компьютерных сетей.
кабаев проиграл и сейчас эта загнанная в угол крыса будет использовать все резервы, чтобы сохранить свой престол, возможны теракты в мирных городах Украины..
Украине надо держаться! весь мир следит за нами с восхищением!
Наша Доблестная Украинская Армия - отмудохала ***** и его орду..
сейчас, главное, чтобы не подвел Зеленский и не согласился на переговоры с ******, не дал передышку кабаеву..
только беззаговорочная капитуляция режима фашиста кабаева, подписанная в кремле! Возвращение в Украину Крыма, Донбасса, Кубани, Стародубщины..
весь мир восхищается нашей Доблестной Армией! Слава Украине и ее Героям!
Даже их военные эксперты (не те клоуны с ток шоу, а настоящие) говорят, что для захвата Украины нужно полтора миллиона армии. А захватить Киев вообще в принципе невозможно.
Вместе - мы сила