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Германия поддержала отключение РФ от SWIFT, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Германия поддержала отключение РФ от SWIFT, - Йозвяк

Германия поддержала отключение РФ от SWIFT, - Йозвяк

Об этом сообщил в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

Германия согласилась "двигаться дальше по SWIFT".

Детали своих источников он не уточнил.

Читайте также: Сийярто опроверг информацию о блокировании Венгрией санкций против РФ: предлагаем Будапешт для переговоров Украины и РФ
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Топ комментарии
+35
всё русня приплыли дебилы пля необучаемые привет авизо
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26.02.2022 15:33
+28
поздравляю вас русня с возвращением в камянный век
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26.02.2022 15:34
+22
Хорошая новость. Есть еще одна хорошая новость - сегодня лег сайт Кремля. Подробности здесь:

https://news.pn/ru/public/268145
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26.02.2022 15:34
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всё русня приплыли дебилы пля необучаемые привет авизо
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26.02.2022 15:33 Ответить
Ходят слухи фуйло совсем спятило,хочет мобилизовать полмиллиона,только чем они будут воевать,копьями и стрелами?
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26.02.2022 15:39 Ответить
повбиваємо всіх нах
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26.02.2022 15:39 Ответить
скрепами
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26.02.2022 15:41 Ответить
скорее его инсульт хватит, чем это станет возможным...
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26.02.2022 15:43 Ответить
Или табакерка... Или шарф...
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26.02.2022 15:46 Ответить
нажаль, Пуйло так підняв ставки, що в нього не залишилось ходів. Якщо він програє в Україні, його свої ж придушать.
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26.02.2022 15:51 Ответить
Буряк з лайна їм танків наліпить
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26.02.2022 16:27 Ответить
*Бурят
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26.02.2022 16:28 Ответить
Слава тобі Господи і Слава Україні!!!
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26.02.2022 15:34 Ответить
поздравляю вас русня с возвращением в камянный век
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26.02.2022 15:34 Ответить
***** требовал возврата в 1997 год,

а ему даже навстречу пошли и решили вернуть в 1995-й, когда в кацапии появился СВИФТ
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26.02.2022 15:58 Ответить
+
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26.02.2022 15:34 Ответить
Жмите ********, по-моему они одни остались.
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26.02.2022 15:34 Ответить
Они согласились.
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26.02.2022 15:35 Ответить
Отлично!
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26.02.2022 15:36 Ответить
Ні. Злилися раніше.
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26.02.2022 15:36 Ответить
А я думав що вони такі пихаті що їх піздити треба
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26.02.2022 15:39 Ответить
Хорошая новость. Есть еще одна хорошая новость - сегодня лег сайт Кремля. Подробности здесь:

https://news.pn/ru/public/268145
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26.02.2022 15:34 Ответить
Дык, Анонимусы же обещали.

https://www.ixbt.com/news/2022/02/25/anonymous-objavili-rossii-kibervojnu.html
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26.02.2022 15:45 Ответить
Рубите!
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26.02.2022 15:35 Ответить
Будем разом бити кацапів!
Тримаймося!
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26.02.2022 15:35 Ответить
Охохохохоооо!
Все, нікого більше не залишилось.
Панове, вирубайте!
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26.02.2022 15:35 Ответить
мангуст дострибався
Самолет с Володиным и депутатами Госдумы пытались перехватить в небе над Швецией

В пятницу 25 февраля Швеция и Финляндия закрыли небо для самолета с депутатами Госдумы РФ

О том, как это было, рассказал непосредственный участник событий - спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- В 13:00 мск (то есть в 05:00 по Вашингтону) минуем Рейкъявик. Пересекаем Северную Атлантику. Согласно плану, Ил-96 должен пройти в районе Стокгольма в 15:05 мск, затем над Хельсинки - в 15:30 мск, ещё через 20 минут миновать Петербург и к 17:10 приземлиться в столице нашей родины.

Но уже на подходе к Швеции нашего четырёхдвигательного гиганта начинают блокировать: закрывают воздушное пространство, выдавливают. Не пускают ни в Швецию, ни далее в Финляндию, - поделился подробностями ведущий российский политик.

В итоге экипаж российского самолёта принимает решение сделать крюк и возвращаться в Россию путем атлантических конвоев - через Мурманск.

Такой маневр увеличил маршрут почти на 2,5 часа.

- Если бы у нашего «Ила», например, закончилось топливо - пришлось бы садиться… правильно, на территории, подконтрольной Западу. С совершенно непредсказуемыми последствиями.

Повезло, что перед финальным броском мы дозаправились на Кубе, приняли на борт отдохнувший сменный экипаж. И благодаря профессионализму пилотов обошли все препятствия! - отметил Володин.

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26.02.2022 15:36 Ответить
> С совершенно непредсказуемыми последствиями.

Отдали бы вас чёрным посонам из BLM, снимать кино для порнхаба.
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26.02.2022 15:41 Ответить
Ну, вообще то, Володину негры нравятся. Так что он только за. Уже и попку небось надрочил, перед возможной вынужденной посадкой.
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26.02.2022 15:47 Ответить
эти лаптедепутаты такие затейники
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26.02.2022 15:52 Ответить
так ранее с "смешными" санкциями
там какие то депутаты создавали фейковые мероприятия
и типа их приглашали
как делегата
они так в европу попадали)))
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26.02.2022 15:43 Ответить
Некуй шастать по Европам, на магадан твари на *****.
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26.02.2022 15:45 Ответить
А могли би просто збить - і нічого за це би не було.
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26.02.2022 15:51 Ответить
Сбивать нельзя, а вот провести специальную операцию по попаданию ракеты в самолёт - это можно
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26.02.2022 16:01 Ответить
Хероя росии ему
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26.02.2022 17:31 Ответить
Дуже добре,
дотиснули останніх союзників РФії
(десь проскакувала інфа, що Німеччина, Фінляндія та Словенія до останнього поставляли зброю та ********** пуйлу, і що це закінчилося тільки з санкціями вчора чи позавчора).
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26.02.2022 15:36 Ответить
ТО фейки.
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26.02.2022 15:37 Ответить
Не фейки - Німеччина поставляла зброю й останні технології. Особисто я не сумніваюся, що німці й надалі поставлятимуть, найдуть шляхи в обхід санкція
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26.02.2022 15:48 Ответить
Словенія постачала сировину для виробництвва *********** (не знаю, що саме)
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26.02.2022 15:48 Ответить
Теперь наличный доллар факсом будут отправлять...
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26.02.2022 15:52 Ответить
Чекаємо капітуляці чи суїциду путіна. СЛАВА НАЦІЇ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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26.02.2022 15:36 Ответить
Того мало - Росія має вигрести сповна. За всі курва страджання.
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26.02.2022 15:41 Ответить
нічого такого він не зробить.реальна ядерна погроза від маньяка.його потрібно нейтралізувати .
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26.02.2022 15:41 Ответить
А как же русские бабушки?)))
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26.02.2022 15:38 Ответить
Пізда їм.
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26.02.2022 15:41 Ответить
Підтримую цього дописувача.
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26.02.2022 15:47 Ответить
Бідні бабусі параші!

Шановні, а як там щодо Свіфт в *********?
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26.02.2022 15:38 Ответить
авизошка - вот она какая!
авизошка - белая живая!
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26.02.2022 15:38 Ответить
Нарешті !!! Прокинулись !!! ЗАРАЗ, ТЕРМІНОВО !!!
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26.02.2022 15:38 Ответить
Колиииии? Потрібно вже сьогодні
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26.02.2022 15:38 Ответить
на кожного кацапа ошийник з вибухiвкою i дистанцiйний ********* "ат мацкви до самих до окраiн..."
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26.02.2022 15:38 Ответить
МБУГАГАГАГАГАГАГАГАГАГАГАГААГ
ВАМ ПІЗДА, РАБСІАНЄ

СЛАВА НАЦІЇ!!!
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26.02.2022 15:38 Ответить
смерть ворогам!
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26.02.2022 15:39 Ответить
Денаціалізації кінець. Міняйте москалі рублі на євро по любому курсу. Можна і на долари, але ж ви не любите американців!
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26.02.2022 15:40 Ответить
Да отключаете уже.... сколько можно сопли жевать.
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26.02.2022 15:40 Ответить
ат хателок ***** у аналлены бербок трещина свербить
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26.02.2022 15:41 Ответить
зато они вернут у себя смертную казнь. тоже достижение.
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26.02.2022 15:41 Ответить
Як раз для Путіна. Але він не доживе до суду. Його доля - доля Чаушеску чи Муссоліні
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26.02.2022 15:43 Ответить
Как тут обычно пишут... Тыц?

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26.02.2022 15:42 Ответить
Есть ещё вариант:

Уборщица - враг компьютерных сетей.
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26.02.2022 17:35 Ответить
Ось тепер бункерний дед добився свого ,відкинув расею на десятиріччя назад.
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26.02.2022 15:42 Ответить
Дык, срср же обiцяв звернути. "Пасан сказал - пасан сделал".
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26.02.2022 16:08 Ответить
То добре. Мордор повинен зникнути
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26.02.2022 15:43 Ответить
В нас по тєлєку кажуть, що Мєдвєдєв напряму погрожує ядерною зброєю. Вони *******, може бути що завгодно.
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26.02.2022 15:43 Ответить
Ситуация Путина напоминает Гитлера весной 1945г.
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26.02.2022 15:46 Ответить
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26.02.2022 15:47 Ответить
Это жестоко. Кремлевская загранЛошадь падет первой.
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26.02.2022 15:48 Ответить
Это крах всей роспропаганды, они без "муки" работать не смогут. 😂
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26.02.2022 16:03 Ответить
сейчас судьба кремля и кабаева - решается в Киеве!
кабаев проиграл и сейчас эта загнанная в угол крыса будет использовать все резервы, чтобы сохранить свой престол, возможны теракты в мирных городах Украины..
Украине надо держаться! весь мир следит за нами с восхищением!
Наша Доблестная Украинская Армия - отмудохала ***** и его орду..
сейчас, главное, чтобы не подвел Зеленский и не согласился на переговоры с ******, не дал передышку кабаеву..
только беззаговорочная капитуляция режима фашиста кабаева, подписанная в кремле! Возвращение в Украину Крыма, Донбасса, Кубани, Стародубщины..
весь мир восхищается нашей Доблестной Армией! Слава Украине и ее Героям!
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26.02.2022 15:47 Ответить
Скорее теракты в мирных городах росиси, чтобы попытатся оправдать эту бессмысленную мясорубку...
Даже их военные эксперты (не те клоуны с ток шоу, а настоящие) говорят, что для захвата Украины нужно полтора миллиона армии. А захватить Киев вообще в принципе невозможно.
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26.02.2022 16:09 Ответить
Читаю у фб думки кацапських економічних експертів . Вони аналізують нові санкції і реально перебувають в **** , від того що чекає козляндію в майбутньому . Деякі як от Морозов , вважають що паРашу очікує справжній економічний армагедон , вже через рік -півтора , і реальне зубожіння населення ( доходи пересічного кацапа можуть скоротитись вдвічі ) . . І це ще - без відключення від свіфт . . А з розрахунком на те що санкції ще можуть і посилювати , то ще швидше .
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26.02.2022 15:47 Ответить
кацапы, бухгалтерские счёты и перфокарты - ваше будущее
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26.02.2022 15:47 Ответить
Достанут из закромов Железные Феликсы, смажут ладони что б мозолей не натирать и будут крутить
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26.02.2022 15:50 Ответить
А рахувати потрібно буде багато, бо за 100$ будуть давати возик "дерев'яних" рублів. Як в Зімбабве.
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26.02.2022 16:03 Ответить
Турция запретила проход русских военных кораблей в Черное море - информация из твиттера Зеленского
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26.02.2022 15:51 Ответить
Пісда мангусту.
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26.02.2022 15:51 Ответить
Треба ще на бухгалтерські счйоти перевести їх.
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26.02.2022 15:54 Ответить
Будем ждать, но радио свобода это вам не это... Чего попало писать не будут.
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26.02.2022 16:11 Ответить
Наши как всегда...
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26.02.2022 16:23 Ответить
всё-таки петиция сработала !!! я получила сообщение от создателя, что, не пожидаясь понедельника, он её уже подал.
Вместе - мы сила
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26.02.2022 15:59 Ответить
ну и когда отключат?
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26.02.2022 16:03 Ответить
Уже даже Германия исправилась. Израиль так и не хочет помочь защитой ?
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26.02.2022 16:04 Ответить
Народ не будем излишне оптимистичными. ***** никогда не признает свое поражение и не пойдет на уступки, ибо он маньяк. С успехами нашей армии он может пойти дальше и объявить мобилизацию. А упоротых у них, свято верящих что делают для нас благое спасительное дело, большинство, к сожалению.
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26.02.2022 16:07 Ответить
Это так. Разговаривал с семьёй в московии. Ну отец - тот самым первым понял в чём дело, сделал всё, чтобы я уехал ещё до вторжения в Грузию. Остальные... вот я даже не знаю, прикидываются или что? Боюсь, что нет.
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26.02.2022 16:22 Ответить
Если украинцы уже почти перемололи ныне действующую ударную группировку, вы думаете они не перемелют миллион-другой мобилизованных лохов?
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26.02.2022 17:39 Ответить
Я верю в нашу армию и народ, но праздновать будем после победы. Сейчас пока рано делать выводы. Думаю впереди нас ждут еще очень тяжелые дни. Верим в лучшее но нужно быть готовыми и к худшему сценарию.
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26.02.2022 18:06 Ответить
Таки дотиснули. Нарешті. І від турків добрі новини прийшли. Ще би техніки важкої...
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26.02.2022 16:22 Ответить
 
 