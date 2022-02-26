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Началась техподготовка к принятию решения об отключении России от SWIFT, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.
Об этом сообщил в фейсбуке глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии - от президента Украины до атташе в украинском посольстве. Спасибо также тысячам людей, в частности, украинской диаспоре, которые оказывают давление на свои правительства для поддержки этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - написал Кулеба.
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+36 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий26.02.2022 16:15
+32 Andy Diak
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+31 Запорізький козак
показать весь комментарий26.02.2022 16:18
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нет, просто Северная Корея без завитушек
не будет ни олигархов, ни нищих, все будут получать миску риса (по праздникам) и славить Великого Ху
итальянцы понятно)) грязные деньги берлускони
Крім того, Хоспаді, чим нам потім повилазять домовленності з Турцією і Угорщиною ??
Потом добавим.
⚡Харьковская область. Гражданский автобус был расстрелян под Волоховым Яром.
1 погибший: 19 лет, 14 раненых.
Об этом сообщил Степан Масельский, глава Балаклейской райгосадминистрации в Харьковской области.
У вас их так встречали?
Да, очень больно слышать несправедливую оценку от людей, от которых ждёшь хотя бы слово поддержки.
Я много лет живу во Франции и мои близкие смеялись мне в лицо начиная с 2008, при словах, что русские бомбы упадут однажды на Киев, но, в итоге, долетят и до Европы, если Запад и Америка продолжат закрывать глаза на путинские выходки исключительно ради экономической выгоды.
Сейчас вот все проснулись, спрашивают как помочь, наконец то поняли. Даже их политики экстремисты все в один голос против Путина. Все как один. Сразу стало легче, вы знаете, а было очень больно от их непонимания и своего бессилия.
Это я к тому, не держите обиду на людей за их непонимание. Случаи когда население Донбаса помогало Украинским бойцам, порой ценой собственной жизни известны и мы узнаём еще не один подобный пример когда этот кошмар наконец закончится. Сейчас не время для обид. Мы должны объединиться, у нас последний шанс, другого может не быть.
Гутуйтесь, тварі кацапські, до камяного віку. Горіть у пеклі😡
Херачат обе стороны. Надеюсь Харьков выстоит.
хотя вам не жалко вашего пушечного мяса...
что тебе ещё свиноцабаке нужно - селёдки...?
путин с марса прилетел
и колонизировал рашку))
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес!