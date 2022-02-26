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Началась техподготовка к принятию решения об отключении России от SWIFT, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Началась техподготовка к принятию решения об отключении России от SWIFT, - Кулеба

Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

Об этом сообщил в фейсбуке глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии - от президента Украины до атташе в украинском посольстве. Спасибо также тысячам людей, в частности, украинской диаспоре, которые оказывают давление на свои правительства для поддержки этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - написал Кулеба.

Читайте также: Германия поддержала отключение РФ от SWIFT, - Йозвяк

Началась техподготовка к принятию решения об отключении России от SWIFT, - Кулеба 01
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Топ комментарии
+36
Лапатнікі навсєгда вєрнуцца к лаптям...
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26.02.2022 16:15
+32
там в европарламенте у нас очень сильные споры со странами типа германия италия венгрия были. люди тоже не стесняются в выражениях. так что, честно говоря, нужно очень сильно поблагодарить поляков, литовцев, голландцев, чехов а также конечно США и британцев.
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26.02.2022 16:18
+31
⚡Польша заявила, что выступает за принятие Украины в Евросоюз в экспресс-режиме
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26.02.2022 16:18
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Лапатнікі навсєгда вєрнуцца к лаптям...
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26.02.2022 16:15 Ответить
Класс !!! Душить орков
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26.02.2022 16:20 Ответить
Совецкий Союз -2 ?

нет, просто Северная Корея без завитушек

не будет ни олигархов, ни нищих, все будут получать миску риса (по праздникам) и славить Великого Ху
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26.02.2022 16:21 Ответить
Они будут жить плохо, но не долго 👍😆😂
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26.02.2022 16:33 Ответить
Чим швидше тим краще для кацапії
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26.02.2022 16:15 Ответить
Слава Україні!
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26.02.2022 16:15 Ответить
Невже ми дочикаємося цього, аж не віриться
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26.02.2022 16:15 Ответить
помянем
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26.02.2022 16:16 Ответить
Пи**да вам кацапы.
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26.02.2022 16:16 Ответить
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26.02.2022 16:16 Ответить
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26.02.2022 16:16 Ответить
Коли там лебедине озеро на русоТв?
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26.02.2022 16:16 Ответить
це надовго? пошвидше б
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26.02.2022 16:17 Ответить
Скоріш би вже !!
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26.02.2022 16:17 Ответить
там в европарламенте у нас очень сильные споры со странами типа германия италия венгрия были. люди тоже не стесняются в выражениях. так что, честно говоря, нужно очень сильно поблагодарить поляков, литовцев, голландцев, чехов а также конечно США и британцев.
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26.02.2022 16:18 Ответить
dėkoju
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26.02.2022 16:22 Ответить
а что немцы отвечали? "не злить ядерную державу"?
итальянцы понятно)) грязные деньги берлускони
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26.02.2022 17:11 Ответить
не совсем. скажу коротко: "это сейчас ничего не даст Украине, а мы пострадаем". Скажу больше, свифт и правда не очень сильный удар. есть намного больнее. но там уже боятся все. и сша и ес
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26.02.2022 17:18 Ответить
⚡Польша заявила, что выступает за принятие Украины в Евросоюз в экспресс-режиме
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26.02.2022 16:18 Ответить
Бумссс...паРаша.
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26.02.2022 16:18 Ответить
якщо вже й Ізраїль готовий допомагати, то сподіваюся, що антипутинська каоліція теж "проведе операцію в повному обсязі до досягнення результату": дроблення на улуси та зовнішнє управління.
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26.02.2022 16:18 Ответить
Україна повинна оперативно повернути під свій контроль всі українські етнічні землі в Московії ( білгородщина, курщина,брянщина, вороніжчина, стародубщина, орловщина, ростовщина з кубанню і всім північним кавказом), а також все Полісся з Берестям включно в Білорусії. Слава Україні!
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26.02.2022 16:59 Ответить
Не кажіть "гоп".
Крім того, Хоспаді, чим нам потім повилазять домовленності з Турцією і Угорщиною ??
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26.02.2022 16:18 Ответить
Нічим не повилазять. Зараз Туреччина й Угорщина ЗАХИЩАЮТЬ впершу чергу САМИХ СЕБЕ від ібонувшогося путлєра, вони це самі вже зрозуміли. Україні весь світ тепер заборгував !!!
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26.02.2022 16:24 Ответить
Он нам ещё за отказ от ЯО должен и шо ??? Они прощают всем, кому должны...
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26.02.2022 16:46 Ответить


Потом добавим.
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26.02.2022 16:19 Ответить
у росіі заявляють що підготувались до санкцій , - Підходить Знаменний день роспаду росії.91 рік коли просили росіянє ножки буша , - були Цвіточки.
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26.02.2022 16:19 Ответить
Нарешті аж не віриться)))
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26.02.2022 16:20 Ответить
Твари...
⚡Харьковская область. Гражданский автобус был расстрелян под Волоховым Яром.
1 погибший: 19 лет, 14 раненых.
Об этом сообщил Степан Масельский, глава Балаклейской райгосадминистрации в Харьковской области.
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26.02.2022 16:20 Ответить
😢
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26.02.2022 16:23 Ответить
НАРЕШТИ
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26.02.2022 16:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SRARPdrTUp0
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26.02.2022 16:21 Ответить
привет пуйлу от свифт
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26.02.2022 16:21 Ответить
Ходарковський вже тамготується до перевороту і до свого президенства.
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26.02.2022 16:24 Ответить
Не звертай уваги на тролів. Всі нормальні українці знали що росія туди зайшла не питаючи.
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26.02.2022 16:27 Ответить
Ты видел, как киевляне сегодня встретили русских коктейлями Молотова?

У вас их так встречали?
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26.02.2022 16:29 Ответить
К чему готовы? Один день прошел. Это киевляне, а не войска?
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26.02.2022 16:43 Ответить
РФ брал Донецк штурмом? Вы за него с кацапами дрались?
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26.02.2022 17:10 Ответить
У нас их тут чуть ли ни с хлебом и солью встречали!
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26.02.2022 17:14 Ответить
Есть люди недалёкие, есть способные правильно анализировать, без эмоций, но это не всегда просто.
Да, очень больно слышать несправедливую оценку от людей, от которых ждёшь хотя бы слово поддержки.
Я много лет живу во Франции и мои близкие смеялись мне в лицо начиная с 2008, при словах, что русские бомбы упадут однажды на Киев, но, в итоге, долетят и до Европы, если Запад и Америка продолжат закрывать глаза на путинские выходки исключительно ради экономической выгоды.
Сейчас вот все проснулись, спрашивают как помочь, наконец то поняли. Даже их политики экстремисты все в один голос против Путина. Все как один. Сразу стало легче, вы знаете, а было очень больно от их непонимания и своего бессилия.
Это я к тому, не держите обиду на людей за их непонимание. Случаи когда население Донбаса помогало Украинским бойцам, порой ценой собственной жизни известны и мы узнаём еще не один подобный пример когда этот кошмар наконец закончится. Сейчас не время для обид. Мы должны объединиться, у нас последний шанс, другого может не быть.
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26.02.2022 16:59 Ответить
Я с Лисичанска и у нас тут ********* 80% ещё которые ждут русню, так что не говори что не виноваты, на референдумы тут стаи бегали, я удивляюсь как от нашего дебильного региона ещё Украина не отказалась, так что в Донбассе живут донбасяо!!!
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26.02.2022 17:13 Ответить
Как я вижу со стороны вы уже набрали пустых бутылок, бензин и масло, чтобы доказать что вы не пустое трепло? Да, я в Латвии, но я когда был молодой в 90-тые, я был ГОТОВ! Я будучи электриком отключил испытательный цех, в том числе для ламп для танковых прожекторов ночного видения, запер все предохранители в металлический шкаф и несмотря на то, что над моим корпусом пятая колонна подняла красную тряпку отправился в Старую Ригу на баррикады. Пока стоял на остановке в километре от меня ОМОНовцы расстреляли гражданский микроавтобус. Да, нам повезло и Рига обошлась малой кровью, но 8 лет в имитаторе РОССИЙСКОГО ДЕРЬМА в роли шестёрки точно не жил бы!
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27.02.2022 01:29 Ответить
.Ходять чутки що Зе відмовився від переговорів з ****** . Хтось ще таке чув .?
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26.02.2022 16:26 Ответить
Це погано?
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26.02.2022 16:31 Ответить
20 хвилин тому знайомий член Європарламенту від Іспанії написав: SWIFT is done
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26.02.2022 16:28 Ответить
Не "працює", а "виконано".
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26.02.2022 16:51 Ответить
Дякуємо дипломатам України, діаспорі і всім причетним ✌️

Гутуйтесь, тварі кацапські, до камяного віку. Горіть у пеклі😡
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26.02.2022 16:30 Ответить
Сейчас идет очень серьёзный замес на белгородском направлении.
Херачат обе стороны. Надеюсь Харьков выстоит.
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26.02.2022 16:34 Ответить
Это заслуга Кулебы, даже не спорьте.
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26.02.2022 16:37 Ответить
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26.02.2022 16:38 Ответить
Московському карлику приходить *******. Повний! Друзья- олігархі по коопєратіву 'озєра" заб'ють його в бункері лаптями. До смерті! Як хусейна
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26.02.2022 16:40 Ответить
🤣😂👍
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26.02.2022 17:04 Ответить
До сих пор были удавчики. А вот теперь пошла Анаконда! Осталось еще эмбарго на газ и нефть -и будет Дежа Вю. То есть будет конец сссры-2.
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26.02.2022 16:48 Ответить
ты Ванин сын...\какого хрена тебя тошнит...?\
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26.02.2022 17:00 Ответить
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26.02.2022 17:40 Ответить
что тебе падла кацапская нужно - вас ваше ***** слило в Украине...!
хотя вам не жалко вашего пушечного мяса...
что тебе ещё свиноцабаке нужно - селёдки...?
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26.02.2022 18:18 Ответить
Хороший эскиз на будущее для входа в один из портов цивилизованного мира. Как русские любят - чтобы ИСТОРИЮ ПОМНИЛИ и НЕ ПЕРЕПИСЫВАЛИ!
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27.02.2022 01:34 Ответить
лапти добро пажалвать в чебурнэт! сосите ***!
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26.02.2022 16:57 Ответить
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26.02.2022 17:07 Ответить
патамушто гладиолус

путин с марса прилетел
и колонизировал рашку))
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26.02.2022 17:14 Ответить
Патамушта вы алени!
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26.02.2022 17:21 Ответить
Ну, вот, как говориться - назад, к истокам - телеги, лапти, самовар!
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26.02.2022 17:20 Ответить
На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес!
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27.02.2022 01:21 Ответить
 
 