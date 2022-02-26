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Дуда предлагает принять Украину в ЕС по ускоренной процедуре
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Польши заявил, что его страна поддержала бы "экспресс-вступление" Украины в ЕС.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Польша поддерживает экспресс-путь к членству Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а собеседования с членством следует начать сразу после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию", - говорится в сообщении.
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+37 олег иванов 9d1a2ffb
показать весь комментарий26.02.2022 16:34
+33 Cвітлана Хорішко b7c90c64
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+27 Gaston Grey 7584c0a1
показать весь комментарий26.02.2022 16:38
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Шо то в крівом королєвствє совсєм кріво пошло))
СТарі форумчани мене чубили, але я і надалі в цьому переконаний
Але все одно...
Вєсьолоє буханіє в п"ятницю закінчилось тяжким похміллям з симптомами отруєння.
Стєкломой жівотворящій нє помагаєтЬ..
Відповідь:
Нехай відразу без парашутів скидають!
по гааге
чтобы и самолет качиноского наконец то тоже расследовали
хотя у меня нехорошие подозрения кто в колеса ставит палки
но это надо делать, а то постоянно конспирологией объявлять взрыв польской делегации
ложится в длинный список для путлера
литвиненко
качинский
крым
донбасс
куча еще всего
че то я чую
они потом в учебниках напишут
"воевал с нато"
иначе как же так
каким то "хахлам" проиграли
денацификаторы хреновы