Дуда предлагает принять Украину в ЕС по ускоренной процедуре

Президент Польши заявил, что его страна поддержала бы "экспресс-вступление" Украины в ЕС.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Польша поддерживает экспресс-путь к членству Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а собеседования с членством следует начать сразу после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию", - говорится в сообщении.

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