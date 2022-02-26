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Дуда предлагает принять Украину в ЕС по ускоренной процедуре

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Дуда предлагает принять Украину в ЕС по ускоренной процедуре

Президент Польши заявил, что его страна поддержала бы "экспресс-вступление" Украины в ЕС.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Польша поддерживает экспресс-путь к членству Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а собеседования с членством следует начать сразу после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+37
Браво,Дуда.
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26.02.2022 16:34
+33
А можна одночасно і до НАТО
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26.02.2022 16:36
+27
Не надо так. Без помощи нам было бы еще более тяжко.
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26.02.2022 16:38
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Правила форума Совет форумчан
Це Україна вже повинна думати, чи брати їй до себе імпотентний ЄС. Поки вони свої каски пришлють, москалі вже і іхтамнетов своїх закопають. Швидкочехляшієся озаботи
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26.02.2022 16:34 Ответить
100 відсотків
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26.02.2022 16:35 Ответить
Не надо так. Без помощи нам было бы еще более тяжко.
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26.02.2022 16:38 Ответить
Я розумію, але така злість бере. Може, якби вони сврї санкції розчехлили до цього всього піздеца, то хлопці з Зміїного можливо, залишились живими, і дітки. І можливо, якби вони це зробили в 2014 році, то ми б вже давно жили в іншій Україні
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26.02.2022 16:52 Ответить
бажання накнопати перший пост під новиною помішало подумати над його змістом...
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26.02.2022 16:43 Ответить
тільки з однією умовою:ми не просимо змилосердитися над нами, а - рівні на всіх умовах! А стурбованість Европи наші хлопці швидко вилікують!
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26.02.2022 16:49 Ответить
Пся крев, вот холера ясна Молодцы поляки, браты, шутю я!!!!
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26.02.2022 16:58 Ответить
При всей импотентности ес, их законы и борьба с коррупцией Украине не помешают.
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26.02.2022 16:58 Ответить
Браво,Дуда.
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26.02.2022 16:34 Ответить
"время перестаёт быть томным" (С)
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26.02.2022 16:35 Ответить
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26.02.2022 16:35 Ответить
Вот так и проявляется - кто брат а кто враг!!
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26.02.2022 16:36 Ответить
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26.02.2022 16:36 Ответить
А можна одночасно і до НАТО
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26.02.2022 16:36 Ответить
повністю підтримую...
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26.02.2022 16:37 Ответить
Хочеться пожити в розвинутій Україні. Це радує.Але зараз мочимо ***** з ***************.
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26.02.2022 16:37 Ответить
Это будет мега фейл бункерного деда
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26.02.2022 16:37 Ответить
Нам после окончания этого ордынского нашествие будет крайне нужно помощь по упрощенной процедуре - и членство в ЕС тут как нельзя кстати.
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26.02.2022 16:37 Ответить
Дуда дуже правий.. Підтримую !
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26.02.2022 16:38 Ответить
Слава Польщі і полякам і їх підтримці. За Смоленськ і Качинського ніхто не забув. Смерть ворогам!
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26.02.2022 16:39 Ответить
Погані новини в тому, шо це була тільки перша хвиля агрессії,перша атака задля виявлення можливостей, ступінь бойового настрою.. Готується друга атака, вона буде масивнішою в рази. Тому таки вирішили відключати від СВІФТ в надії запобїгти масштабній гуманітарній катастрофі. Побачимо...
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26.02.2022 16:40 Ответить
Жданов казав, що резервів у росії вже немає, 90 тактичних груп задіяні.
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26.02.2022 16:42 Ответить
У нас кажуть що є резерви. І що це була розвідка боєм. Але краще щоб це було не так. Шлють зараз зброю бо розуміють що це тільки початок і подальші бойові дії будуть жорстокішими. Сподіваются це буде не так ! Бідна моя рідненька Україна, блін ні їсти не можу ні спати нерви не витримують на це все дивитися :/ які ви там молодці що відстоюєте себе!!! це величезна мужність !!!
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26.02.2022 16:50 Ответить
Да чушь это всё. С такими потерями как у России любая нормальная атакующая армия бежит. Даже США бы побежало. Так что нет ничего удивительного, что мы видим оставленные грузовики и прочее. Ничего необычного в происходящем нет с точки зрения ведения войны.
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26.02.2022 17:35 Ответить
Им нужен был блицкриг, быстрое уничтожение Украины. Только это могло бы, как то пресануть весь мир и миру пришлось бы с этим считаться и как бы принять новую реальность. А так рисковать, проводить разведку боем, чтобы вторая волна, ещё, и увидела, как *********** первую, а ещё противник получил бы уверенность в своих силах, это , в данном случае, глупо. Но, нам надо готовиться, так, как будто это была разведка боем и будет вторая, более мощная волна. ***** сейчас и ищет эту вторую волну.
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26.02.2022 18:20 Ответить
Там где-то 30 процентов резерва осталось. Остальное мусор. Плюс те, что сейчас ездят везде. Они как бы далеко не добиты и будут лезть.
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26.02.2022 20:04 Ответить
Нет. Это всё чушь, чтобы убедить в могуществе русской армии. Просто они начнут действовать более зло, так как не верят что они теперь освободители. Эту фразу надо переждать. Но в целом, реальную мощь России мы могли наблюдать.
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26.02.2022 16:48 Ответить
Зараз нам треба від россії відбитися.
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26.02.2022 16:40 Ответить
Молодці брати.
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26.02.2022 16:41 Ответить
Кулеба молодец и поляки молодцы. Впервые горжусь нашей дипломатией!
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26.02.2022 16:42 Ответить
Кацпастан заборонв в медіях слово "Війна" та "Напад"
Шо то в крівом королєвствє совсєм кріво пошло))
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26.02.2022 16:42 Ответить
Я завжди був проти ЄС але за НАТО..
СТарі форумчани мене чубили, але я і надалі в цьому переконаний
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26.02.2022 16:44 Ответить
ЕС это уровень жизни и европейские зарплаты и пенсии, которые нам пока не снились.
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26.02.2022 16:45 Ответить
Це зрозуміло, але ....але... колись потім..
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26.02.2022 16:46 Ответить
Чем раньше, тем лучше. Наше ворье ворует наше будущее и мешает нашему же развитию.
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26.02.2022 16:49 Ответить
Ок, на рахунок що злодюг будуть більше притискати , то погоджуюся.
Але все одно...
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26.02.2022 16:50 Ответить
Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет #1 - вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам.
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26.02.2022 16:44 Ответить
ОдноКАКА-шнікі в діареї..
Вєсьолоє буханіє в п"ятницю закінчилось тяжким похміллям з симптомами отруєння.
Стєкломой жівотворящій нє помагаєтЬ..
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26.02.2022 16:46 Ответить
В любом случае Европе придется кидать кучу денег на Украину и это намного лучше делать в рамках ЕС, когда страну можно контролировать финансово, а не когда можно воровать как воруют наши чинуши. Так что решение разумное. Главное чтобы остальные это поняли.
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26.02.2022 16:46 Ответить
написав другу ( живемо недалеко від Бродів. про десант:
Відповідь:

Нехай відразу без парашутів скидають!
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26.02.2022 16:48 Ответить
это невозможно скорее всего. Надо быть реалистом
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26.02.2022 16:49 Ответить
Плять.. а мы-то, в нато просили.... ? В нато надо в вывбыванием оттуда Италии, Германии, Греции, Испании, Венгрии .
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26.02.2022 16:49 Ответить
Это была бы отличная ответка,за признание ОРЛО.
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26.02.2022 16:50 Ответить
вот это поворот! в хорошем смысле этого выражения
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26.02.2022 16:51 Ответить
І одразу NATOвіййна закінчить а дороги мости відновим
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26.02.2022 16:53 Ответить
Я пропоную полонених заставити читати Кобзаря
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26.02.2022 16:53 Ответить
Українців - "Катерину" і все було б по іншому, з самого початку
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26.02.2022 19:40 Ответить
в кандидати ЄС та НАТО так, в члени - аоки що ні, домашня робота все так само не зроблена. Допомагати це ніяк не заважає. При всій повазі і бажанні побачити в обох організаціях Україну, як тільки виженуть РФ знову постануть старі проблеми з корупцією, СБУ, верховенством закону і т п.
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26.02.2022 16:55 Ответить
Здравая мысль в здоровой голове.
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26.02.2022 16:56 Ответить
В НАТО надо в первую очередь.
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26.02.2022 16:56 Ответить
і хто піся цього.."славянє" "мижєбратья"
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26.02.2022 16:57 Ответить
Полноценный военный союз Украина-Польша-Великобритания - ДА!!!
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26.02.2022 16:58 Ответить
надо скооперироваться с поляками
по гааге
чтобы и самолет качиноского наконец то тоже расследовали
хотя у меня нехорошие подозрения кто в колеса ставит палки
но это надо делать, а то постоянно конспирологией объявлять взрыв польской делегации
ложится в длинный список для путлера
литвиненко
качинский
крым
донбасс
куча еще всего
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26.02.2022 16:58 Ответить
Так точно. Тогда можно будет нам все восстановить и отстроить быстрее после налета русско- бурятской орды.
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26.02.2022 17:00 Ответить
блин
че то я чую
они потом в учебниках напишут
"воевал с нато"
иначе как же так

каким то "хахлам" проиграли

денацификаторы хреновы
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26.02.2022 17:06 Ответить
Ця війна розставляє всі точки над "і". Хто брат , а хто ворог. Поляки дійсно братський слов'янський народ. Респект від щирого серця полякам.
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26.02.2022 17:02 Ответить
ЕС это может и неплохо на данный момент, но всё же гадюшник ещё тот. НАТО было бы куда привлекательнее.
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26.02.2022 17:14 Ответить
Полностью согласен!
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26.02.2022 17:20 Ответить
Украина с тотальной коррупцией-это тоже не подарок! Членство в ЕС даст мощный толчек в развитии и повышении Уровня жизни.
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26.02.2022 18:08 Ответить
Как гражданин ЕС. За. Как рожденый в зоне конфликтра. Нет. Украина обьязана испить свою горькую чяшу и почювствовать ответсвенность не только за себя i за свою страну. Очнутся и вернуть всё в пространстве разумности. Это главное, когда нужны Соседи во время.Быть людми, оказывается очень сложно.
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26.02.2022 17:19 Ответить
Удачи после 48 часов, держу кулаки за вас.
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26.02.2022 17:20 Ответить
realno kak raz polyaki nam brat'ya i vse kto pomogaet tozhe
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26.02.2022 17:24 Ответить
Краще б до НАТО.
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26.02.2022 17:36 Ответить
Вступление в ЕС решит сразу все межнациональные вопросы между Украиной и ее Западными соседями. Когда граждане Польши,Венгрии,Румынии,Словакии могут свободно жить и работать на территории Украины и заниматся бизнесом и свободное перемещение по всему ЕС-тогда межнациональные конфликты не будут иметь смысла. При этои все страны созраняют свое национальное законодательство и суверенитет. И Львов будет Украинским но жители ЕС не будут чувствовать себя там туристами ЕС это СССР здорового человека
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26.02.2022 18:06 Ответить
 
 