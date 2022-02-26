Дуда пропонує прийняти Україну в ЄС за пришвидшеною процедурою

Президент Польщі заявив, що його країна підтримала б "експрес" вступ України до ЄС.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща підтримує експрес шлях до членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а співбесіди з членством слід розпочати негайно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на реконструкцію.", - йдеться в повідомленні.

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