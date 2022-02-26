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Украина создает ІТ-армию, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство цифровой трансформации объявило о создании ІТ-армии для сдерживания наступления России на Украину.
Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"У нас очень много талантливых украинцев в цифровой сфере: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи..." - отметил он.
Оперативные задачи для ІТ-армии будут выкладываться на отдельном телеграмм-канале.
Топ комментарии
+19 Павел Северин bc9b18a5
показать весь комментарий26.02.2022 19:33
+16 Іван Іванов 9f733e9c
показать весь комментарий26.02.2022 19:34
+9 Іван Іванов 9f733e9c
показать весь комментарий26.02.2022 19:32
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А если по всей РФии - то огого
Чи Ви так, аби полити гімном?
Час вже це облишити, як на мене.
Робіть ! Побачимо , що зробили
Гірше , якщо би взагалі нічого не пробували
вiдкривайте в браузерi, воно само все зробить, оновлювати не потрiбно
сейчас попросит бабло из бюджета для разворовывания..
на передовую его, пусть патроны подаёт бойцам..
эти "слуги" - позор Украины и дискредитируют президента Зеленского..
без этих федоровых народ Украины организовывается в онлайн сетях..
Зеленский - гони нахер этих придурков федоровых..
когда случилась война, на защиту Украины встал народ и воины.. а это дерьмо федоров бредит примазаться к воинам..
пусть этот говнюк на передовой окопы копает..
чому не ukraine?
чи назва каналу - це тіпа "шоб никто не догадался" чи його заснували свої пацани-заочники???..(