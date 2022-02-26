Украина создает ІТ-армию, - Федоров

Министерство цифровой трансформации объявило о создании ІТ-армии для сдерживания наступления России на Украину.

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"У нас очень много талантливых украинцев в цифровой сфере: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи..." - отметил он.

Оперативные задачи для ІТ-армии будут выкладываться на отдельном телеграмм-канале.

Читайте также: Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки с ворот, - военные написали, чем могут помочь гражданские