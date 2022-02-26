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Україна створює ІТ-армію, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерство цифрової трансформації оголосило про створення ІТ-армії для стримування наступу Росії на Україну.
Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо", - зазначив він.
Оперативні завдання для ІТ-армії викладатимуться на окремому телеграм-каналі.
Топ коментарі
+19 Павел Северин bc9b18a5
показати весь коментар26.02.2022 19:33
+16 Іван Іванов 9f733e9c
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+9 Іван Іванов 9f733e9c
показати весь коментар26.02.2022 19:32
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Будь ласка, зачекайте...
А если по всей РФии - то огого
Чи Ви так, аби полити гімном?
Час вже це облишити, як на мене.
Робіть ! Побачимо , що зробили
Гірше , якщо би взагалі нічого не пробували
вiдкривайте в браузерi, воно само все зробить, оновлювати не потрiбно
сейчас попросит бабло из бюджета для разворовывания..
на передовую его, пусть патроны подаёт бойцам..
эти "слуги" - позор Украины и дискредитируют президента Зеленского..
без этих федоровых народ Украины организовывается в онлайн сетях..
Зеленский - гони нахер этих придурков федоровых..
когда случилась война, на защиту Украины встал народ и воины.. а это дерьмо федоров бредит примазаться к воинам..
пусть этот говнюк на передовой окопы копает..
чому не ukraine?
чи назва каналу - це тіпа "шоб никто не догадался" чи його заснували свої пацани-заочники???..(