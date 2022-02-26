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Україна створює ІТ-армію, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна створює ІТ-армію, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації оголосило про створення ІТ-армії для стримування наступу Росії на Україну.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо", - зазначив він.

Оперативні завдання для ІТ-армії викладатимуться на окремому телеграм-каналі.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
Кібербандерівці
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26.02.2022 19:33
+16
ІТ - каратєлі
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26.02.2022 19:34
+9
Краще нехай кожен росіянин встановить супер безпечну Дію на свій смартфон. Вкравши їхні гроші, можна довести їх до голоду.
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26.02.2022 19:32
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Калаш в руки и на фронт. От того, что в Сызрани банкоматы перестанут работать нам сейчас не холодно - не жарко.
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26.02.2022 19:32 Відповісти
Кому ты это говоришь? Главному распильщику бюджета? Главному специалисту по производству того, что нах никому не надо? Вот это пойдет Родину защищать с оружием в руках?
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26.02.2022 19:35 Відповісти
Ну если только в Сызрани - то да.
А если по всей РФии - то огого
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26.02.2022 19:35 Відповісти
Краще нехай кожен росіянин встановить супер безпечну Дію на свій смартфон. Вкравши їхні гроші, можна довести їх до голоду.
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26.02.2022 19:32 Відповісти
От би Анонімуси вкрали мільярди ворога й таємно перевели їх на кошти України.
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26.02.2022 19:35 Відповісти
А у Вас скільки коштів через Дію вкрали? Особисто мені ця програма лише допомогла.

Чи Ви так, аби полити гімном?

Час вже це облишити, як на мене.
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26.02.2022 20:21 Відповісти
а Буба, вам також допомогла?
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26.02.2022 21:08 Відповісти
Достойна відповідь, на більше я й не сподівався.
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28.02.2022 08:58 Відповісти
Кібербандерівці
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26.02.2022 19:33 Відповісти
ІТ - каратєлі
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26.02.2022 19:34 Відповісти
кар'IT'ілі (карайтілі)
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26.02.2022 19:43 Відповісти
А не запізно так років на 9 .. у 21 столітті ?
Робіть ! Побачимо , що зробили
Гірше , якщо би взагалі нічого не пробували
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26.02.2022 19:36 Відповісти
пане Федоров, невже ви нарешті оцінили важливість очолюваного вами міністерства?
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26.02.2022 19:38 Відповісти
ага .. как он там говорил.. кибербезопастность сильно преувеличена.. ??
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26.02.2022 19:41 Відповісти
Саме так. Він мабуть вважав, що все це просто дитячі ігри
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26.02.2022 19:48 Відповісти
посилання на ТГ канал у статтi неправильне, виправте!
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26.02.2022 19:41 Відповісти
У чувака майже миттєва реакція... не прйшло і 3 діб... Дебіл...
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26.02.2022 19:42 Відповісти
Хм..а какой смысл?Вся верхушка зеленых ватная,на кацапов работают.
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26.02.2022 19:46 Відповісти
100%
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26.02.2022 20:03 Відповісти
Ага. Уже 4 тыщи кацапов УРАБОТАЛИ )))
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26.02.2022 20:09 Відповісти
https://the-list.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/index.html?fbclid=*************************************************************

вiдкривайте в браузерi, воно само все зробить, оновлювати не потрiбно
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26.02.2022 20:43 Відповісти
Зелені дєбіли!!! Ви просрали все, що можна було просрати. Зараз УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТРИМАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА ЗСУ. Ти, дебіл федоров, сидів на нарадах в Кабміні, і слова не сказав про збільшення фінансування ЗСУ. Заткни язик в жопу, дєбіл!
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26.02.2022 19:52 Відповісти
О, Ольгино заработало, интернет у них пропадал, теперь появился )))
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26.02.2022 20:11 Відповісти
Треба бути абсолютним дебілом такий як Федоров .щоб вимагати закрити москалям доступ в Фейсбук.Це може вимагати лиш той хто діє на стороні ворога! Кожен з нас має у друзях якихось москаликів в соцмережах. Добавляєте у друзі чим побільше москаликів і спамите на їхніх сторінках відео з їхніми полоненими та піджареними колонами! Це зробити під силу кожному з нас! Інформаційно -психологічні операції ніхто не відміняв!
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26.02.2022 20:01 Відповісти
відео з їхніми полоненими? Це те саме, як показувати свиням процес забою свиней. Свині не зрозуміють.
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26.02.2022 20:06 Відповісти
Давно потрібно.
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26.02.2022 20:12 Відповісти
срані порохосраколизи. коли ви подохнете ***** підараси.
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26.02.2022 20:13 Відповісти
Проханя кидати скарги на всі канали ютубу де є онлайн трансляції камер столиці !
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26.02.2022 20:18 Відповісти
этот федоров сам агент кремля со своей фсб-шной дией..
сейчас попросит бабло из бюджета для разворовывания..
на передовую его, пусть патроны подаёт бойцам..
эти "слуги" - позор Украины и дискредитируют президента Зеленского..
без этих федоровых народ Украины организовывается в онлайн сетях..
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26.02.2022 20:20 Відповісти
Anonymous пряцюють безкоштовно, а хфьодорові айтібійці за гроші бюджету... Краще, як їбаною тисячою зелі на реальну АРМІЮ йде.. Тільки щойно взявся оформляти кляту подачку, щоб на Армію перекинути... Каже чекати до 10-ти днів... Надіюсь систама хоч працює, то може й оперативніше буде. З САМОГО ПОЧАТКУ ТРЕБА БУЛО НЕ ПОДАЧКИ РОЗДАВАТИ А НА АРМІЮ ВИДІЛЯТИ -- РЕАЛЬНУ!!!
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26.02.2022 20:25 Відповісти
Зеленский, такие "слуги", как этот федоров, дерьмак, арахамия, германцев, крадуцкий и прочая перхоть - только тянет деньги из бюджета и ворует, они те, кто уронил рейтинг и доверие граждан Украины к президенту.
Зеленский - гони нахер этих придурков федоровых..
когда случилась война, на защиту Украины встал народ и воины.. а это дерьмо федоров бредит примазаться к воинам..
пусть этот говнюк на передовой окопы копает..
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26.02.2022 20:28 Відповісти
уронил рейтинг и доверие ... к президенту. Найвеличнішому лідеру Всесвіту та неперевершеному пісюаністу на катку асфальуту.
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26.02.2022 21:16 Відповісти
itarmyofurraine - it army of urraine?
чому не ukraine?
чи назва каналу - це тіпа "шоб никто не догадался" чи його заснували свої пацани-заочники???..(
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26.02.2022 20:41 Відповісти
 
 