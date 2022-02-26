Україна створює ІТ-армію, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації оголосило про створення ІТ-армії для стримування наступу Росії на Україну.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо", - зазначив він.

Оперативні завдання для ІТ-армії викладатимуться на окремому телеграм-каналі.

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