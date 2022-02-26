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Оккупанты используют в Харькове кассетные бомбы с минами "Лепесток", - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты используют в Харькове кассетные бомбы с минами

Использование оккупантами кассетных бомб с запрещенными Женевской конвенцией минами "Лепесток" зафиксировано в Харькове.

Об этом сообщила в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщения из Харькова… Сбрасывают кассетные бомбы с минами "Лепесток". Цвет может меняться. Размером с палец. Наступаешь – отрывает ногу. "Лепесток" запрещен во всем мире. Запрещен Женевской конвенцией. Это бич Афгана и других локальных войн ХХ века", – написала Венедиктова.

По ее словам, украинские военные держат оборону в Харькове и не сдали ни одной позиции, "даже немного оттеснили". "Отбиваемся! Усиливаемся! Весь огород стал в оборону! Город в кольце, но мы его не сдадим. От молодняка до стариков с палкой – все валят в тероборону! Толпы. Не успеваем записывать", - рассказала Венедиктова.

Читайте также: Украинские воины героически отстаивают Харьковскую область: уничтожены более 100 единиц техники войск РФ, сотни убитых врагов
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Топ комментарии
+52
Ну кто бы сомневался что террорист Х***Ло применяет все запрещенное что только можно. В открытую оно ничего не может.
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26.02.2022 22:34
+49
хто би міг подумати коли небудь що Німці будуть допомагати Київ от русских захищати...в дивні часи ми живем
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26.02.2022 22:36
+40
Чтоб вы твари росфашисты всю жизнь этими пальцами подтирались.
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26.02.2022 22:35
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Ну кто бы сомневался что террорист Х***Ло применяет все запрещенное что только можно. В открытую оно ничего не может.
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26.02.2022 22:34 Ответить
Кремлёвские после того как стали палить ракетами в жилые дома просто так, уже превратились в русскую Хезболлу. Пользоаание запретными минами на фоне этого не удивляет.
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27.02.2022 00:09 Ответить
Чтоб вы твари росфашисты всю жизнь этими пальцами подтирались.
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26.02.2022 22:35 Ответить
хто би міг подумати коли небудь що Німці будуть допомагати Київ от русских захищати...в дивні часи ми живем
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26.02.2022 22:36 Ответить
Нічого дивного
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26.02.2022 22:38 Ответить
Ваша правда: несповідимі шляхи Господні: колишній КДБшник стає обісцяною ганчіркою, а колишній КВНщик -- справжнім президентом своєї країни. Молімося за хлопців на фронті, молімося за Україну, робимо, що можемо! Всі! Переможемо, бо з нами Бог та Україна. Амінь.
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26.02.2022 22:42 Ответить
Дай нам Бог більше не скотитись знов до взаеморозброду по межі - ваша Шмаркля та ваш Потрох!! На -зеле та -порохо ботів!
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26.02.2022 22:48 Ответить
Це буде, Муаде. Цього не уникнути, та це наші "Шмарклі" та "Порохи" і нам вирішувати, що з ними робити (як з Овочем, наприклад), а не якійсь зовнішній обнульонній наволочі, яка не здібна дати ради й навести лад у власній країні для своїх громадян... Куйлу физда: якщо прості росіяни не пошматують, то збіднілі багатії, яки все життя обкрадали власну країну й таскали все на захід, придушать... Для раші зараз дуже зручно буде, якщо в куйла станеться "серцевий напад"... А кацапи завжди паскудили власних царів, але вже після того, як ті дуба вріжуть.
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26.02.2022 23:02 Ответить
Та знаю шо це знов буде на жаль...
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27.02.2022 00:22 Ответить
А як інакше, Муаде? Ми різні, дякувати Богові, тому й думки та переконання різні, погляди на життя та майбутнє -- теж різні, тому таке буде й далі... Це нормально.
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27.02.2022 00:30 Ответить
Але е ідея слабка - їім треба визнати один одного!! Після доброі бійки - добрий мир. Не про кацапів звісно.))
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27.02.2022 00:24 Ответить
"хто би міг подумати"
Тю на вас. Наш Степан Андрійович все це ще 70 років тому ретельно виклав. Але ж більшість знехтувала тим, повіривши у хибні речі та цінності. Тому й саме здивовані, коли опинилися у розбитого корита.
Байден - молодець. Він наразі "прокачує" Україну від комфортного багатьом Совка, бо зараз всім совкодрочєрам - латєнтним та відвертим вже нема на що дрочити, бо об'єкт їхньої дрочки зараз тупо може їх тупо вбити.
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26.02.2022 23:12 Ответить
а де головні спікери від свободи ? Щось забарились ? Чи Дмитро Фірташ указівок не дав. Бо ходять слухи, що вождь лаптеногих вибрав "легітимного" і кілю азірова. Да і натаха влажная десь поділась з новинних ефірів. Може пора вже обявитись
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27.02.2022 00:44 Ответить
не від русскіх а від дикої орди зі сходу
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26.02.2022 23:40 Ответить
Гитлер был бы точно удивлён.
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27.02.2022 00:02 Ответить
вот так выглядит геноцид украинцев от "братушек"
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26.02.2022 22:36 Ответить
Ми воюємо за мир...

А тепер хай путін розповість... Чому ми так не воюємо на Донбасі..?
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26.02.2022 22:36 Ответить
Ну, ось в якості бреда - може тому, що ми не нацисти, не рашисти - та не фашисти?!
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27.02.2022 00:29 Ответить
А відповідь буде!!!!
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26.02.2022 22:37 Ответить
Точечка У жарит кацапов как бройлеров ! Вместе с кассетами !
Нравится мне звук вылетающей ракеты.
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26.02.2022 22:42 Ответить
Тогда пленных не надо спешить отпускать, они очень пригодятся для разминирования.
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26.02.2022 22:42 Ответить
⚡️ Украина отказалась присоединять свою энергетическую систему к электросетям России и Беларуси.

Франция усилит экономические и финансовые санкции против России, заявил Елисейский дворец и объявил о новых мерах "касательно SWIFT".
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26.02.2022 22:42 Ответить
А что от них ждать?У нас только отменили воздушную тревогу,те ******** епнули по городу.
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26.02.2022 22:43 Ответить
По какому?
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26.02.2022 23:12 Ответить
нужен трибунал!

кроме того, написали,что эти с*ки стягивают к нашим границам системы с вакуумными бомбами с неимов. поражающим действием...и он это сделает...
а не поможет, то накроет ЯО...
если только кто-то из своих не грохнет....
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26.02.2022 22:44 Ответить
Ну это от нас не зависит. Отнесись к этому по философски. Он хоть прямо сейчас может на кнопку нажать.
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26.02.2022 22:45 Ответить
Зате попадемо в Рай , а **** у пекло ,буду іноді до нього заходити і питати як йому там ******* ведеться )))
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27.02.2022 00:39 Ответить
Так, й що з того? Складати зброю ніхто не буде.
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26.02.2022 23:21 Ответить
Кто-то из своих..на ум почему то всплыла фамилия Шойгу... Он там самый на доверии, самый близкий и наверное есть дети и внуки. Осталось постоять подумать... и достать из кармана табакерку.
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27.02.2022 00:33 Ответить
Ужас. Детишки же на таком поподрываются. После второй мировой говорят куча таких бегало.
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26.02.2022 22:44 Ответить
Українці привітали кацапов коктелем молотова

Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥

Українські бармени працюють💪

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
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26.02.2022 22:45 Ответить
⚡️ YouTube отключил монетизацию RT и другим российским каналам

Видеосервис YouTube заблокировал нескольким российским каналам возможность зарабатывать на просмотрах опубликованных роликов.

По словам представителя YouTube, ролики этих каналов также будут реже появляться в рекомендациях.
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26.02.2022 22:45 Ответить
Тварюки. Вбивці.
Харків, тримайся!
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26.02.2022 22:47 Ответить
Запасаться коктейлями Молотова .
На всех каналах опубликовать инструкцию и в какую часть танка надо бросать. Или самообороне. Изготовить и раздать желающим
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26.02.2022 22:47 Ответить
Поганую сраную рашку нужно гнать ссаными тряпками из ООН.
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26.02.2022 22:54 Ответить
Её отовсюду надо гнать. И не ссаными тряпками, а пинками.
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26.02.2022 23:07 Ответить
Согласен, но начать нужно с исключения из ООН, чтобы твари руснявые не налагали вето на резолюции.
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26.02.2022 23:15 Ответить
Начать нужно минимум с СовБеза, где они имеют право вето, а потом им ООН и сама уже неинтересна будет. Они ради права вето там только и сидят.
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26.02.2022 23:22 Ответить
Может нам в ответ их белым фосфором закидать? Да у нас его нету наверно.
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26.02.2022 23:35 Ответить
Найдите рецепт напальма.
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27.02.2022 00:04 Ответить
Есть кое что по лучше, и эффект мощнейший! Но сделать трудно
Нитроглицерин.
Азотная кислота
Глицерин
Тринтрат глицерина
вода.
Как сделать описано в книге А. Штетбахера
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27.02.2022 00:21 Ответить
В Чернигове тоже помыли такими
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26.02.2022 23:40 Ответить
А ми ще недавно знищували свої запаси такої фігні
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26.02.2022 23:51 Ответить
 
 