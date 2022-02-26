Оккупанты используют в Харькове кассетные бомбы с минами "Лепесток", - Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Использование оккупантами кассетных бомб с запрещенными Женевской конвенцией минами "Лепесток" зафиксировано в Харькове.
Об этом сообщила в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщения из Харькова… Сбрасывают кассетные бомбы с минами "Лепесток". Цвет может меняться. Размером с палец. Наступаешь – отрывает ногу. "Лепесток" запрещен во всем мире. Запрещен Женевской конвенцией. Это бич Афгана и других локальных войн ХХ века", – написала Венедиктова.
По ее словам, украинские военные держат оборону в Харькове и не сдали ни одной позиции, "даже немного оттеснили". "Отбиваемся! Усиливаемся! Весь огород стал в оборону! Город в кольце, но мы его не сдадим. От молодняка до стариков с палкой – все валят в тероборону! Толпы. Не успеваем записывать", - рассказала Венедиктова.
Пожалуйста, подождите...
Тю на вас. Наш Степан Андрійович все це ще 70 років тому ретельно виклав. Але ж більшість знехтувала тим, повіривши у хибні речі та цінності. Тому й саме здивовані, коли опинилися у розбитого корита.
Байден - молодець. Він наразі "прокачує" Україну від комфортного багатьом Совка, бо зараз всім совкодрочєрам - латєнтним та відвертим вже нема на що дрочити, бо об'єкт їхньої дрочки зараз тупо може їх тупо вбити.
А тепер хай путін розповість... Чому ми так не воюємо на Донбасі..?
Нравится мне звук вылетающей ракеты.
Франция усилит экономические и финансовые санкции против России, заявил Елисейский дворец и объявил о новых мерах "касательно SWIFT".
кроме того, написали,что эти с*ки стягивают к нашим границам системы с вакуумными бомбами с неимов. поражающим действием...и он это сделает...
а не поможет, то накроет ЯО...
если только кто-то из своих не грохнет....
Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥
Українські бармени працюють💪
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
Видеосервис YouTube заблокировал нескольким российским каналам возможность зарабатывать на просмотрах опубликованных роликов.
По словам представителя YouTube, ролики этих каналов также будут реже появляться в рекомендациях.
Харків, тримайся!
На всех каналах опубликовать инструкцию и в какую часть танка надо бросать. Или самообороне. Изготовить и раздать желающим
Нитроглицерин.
Азотная кислота
Глицерин
Тринтрат глицерина
вода.
Как сделать описано в книге А. Штетбахера