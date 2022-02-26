Оккупанты используют в Харькове кассетные бомбы с минами "Лепесток", - Венедиктова

Использование оккупантами кассетных бомб с запрещенными Женевской конвенцией минами "Лепесток" зафиксировано в Харькове.

Об этом сообщила в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщения из Харькова… Сбрасывают кассетные бомбы с минами "Лепесток". Цвет может меняться. Размером с палец. Наступаешь – отрывает ногу. "Лепесток" запрещен во всем мире. Запрещен Женевской конвенцией. Это бич Афгана и других локальных войн ХХ века", – написала Венедиктова.

По ее словам, украинские военные держат оборону в Харькове и не сдали ни одной позиции, "даже немного оттеснили". "Отбиваемся! Усиливаемся! Весь огород стал в оборону! Город в кольце, но мы его не сдадим. От молодняка до стариков с палкой – все валят в тероборону! Толпы. Не успеваем записывать", - рассказала Венедиктова.

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