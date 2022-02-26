УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16096 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
29 924 43
зброя (5755) Харків (3887) Венедіктова (756)

Окупанти використовують в Харкові касетні бомби з мінами "Лепесток", - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти використовують в Харкові касетні бомби з мінами

Використання окупантами касетних бомб із забороненими Женевською конвенцією мінами "Лепесток" зафіксовано у Харкові.

Про це повідомила у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення з Харкова… Скидають касетні бомби з мінами "Лепесток". Колір може змінюватися. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу. "Лепесток" заборонений у всьому світі. Заборонений Женевською конвенцією. Це біч Афгану та інших локальних воєн ХХ століття", - написала Венедіктова.

За її словами, українські військові тримають оборону в Харкові і не здали жодної позиції, "навіть трохи відтіснили". "Відбиваємося! Посилюємося! Весь город став в оборону! Місто в кільці, але ми його не здамо. Від молодняку до старих із ціпком – усі валять у тероборону! Натовпи. Не встигаємо записувати", - розповіла Венедіктова.

Читайте: Українські воїни героїчно відстоюють Харківщину: знищено більше 100 одиниць техніки військ РФ, сотні вбитих ворогів

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+52
Ну кто бы сомневался что террорист Х***Ло применяет все запрещенное что только можно. В открытую оно ничего не может.
показати весь коментар
26.02.2022 22:34
+49
хто би міг подумати коли небудь що Німці будуть допомагати Київ от русских захищати...в дивні часи ми живем
показати весь коментар
26.02.2022 22:36
+40
Чтоб вы твари росфашисты всю жизнь этими пальцами подтирались.
показати весь коментар
26.02.2022 22:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну кто бы сомневался что террорист Х***Ло применяет все запрещенное что только можно. В открытую оно ничего не может.
показати весь коментар
26.02.2022 22:34 Відповісти
Кремлёвские после того как стали палить ракетами в жилые дома просто так, уже превратились в русскую Хезболлу. Пользоаание запретными минами на фоне этого не удивляет.
показати весь коментар
27.02.2022 00:09 Відповісти
Чтоб вы твари росфашисты всю жизнь этими пальцами подтирались.
показати весь коментар
26.02.2022 22:35 Відповісти
хто би міг подумати коли небудь що Німці будуть допомагати Київ от русских захищати...в дивні часи ми живем
показати весь коментар
26.02.2022 22:36 Відповісти
Нічого дивного
показати весь коментар
26.02.2022 22:38 Відповісти
Ваша правда: несповідимі шляхи Господні: колишній КДБшник стає обісцяною ганчіркою, а колишній КВНщик -- справжнім президентом своєї країни. Молімося за хлопців на фронті, молімося за Україну, робимо, що можемо! Всі! Переможемо, бо з нами Бог та Україна. Амінь.
показати весь коментар
26.02.2022 22:42 Відповісти
Дай нам Бог більше не скотитись знов до взаеморозброду по межі - ваша Шмаркля та ваш Потрох!! На -зеле та -порохо ботів!
показати весь коментар
26.02.2022 22:48 Відповісти
Це буде, Муаде. Цього не уникнути, та це наші "Шмарклі" та "Порохи" і нам вирішувати, що з ними робити (як з Овочем, наприклад), а не якійсь зовнішній обнульонній наволочі, яка не здібна дати ради й навести лад у власній країні для своїх громадян... Куйлу физда: якщо прості росіяни не пошматують, то збіднілі багатії, яки все життя обкрадали власну країну й таскали все на захід, придушать... Для раші зараз дуже зручно буде, якщо в куйла станеться "серцевий напад"... А кацапи завжди паскудили власних царів, але вже після того, як ті дуба вріжуть.
показати весь коментар
26.02.2022 23:02 Відповісти
Та знаю шо це знов буде на жаль...
показати весь коментар
27.02.2022 00:22 Відповісти
А як інакше, Муаде? Ми різні, дякувати Богові, тому й думки та переконання різні, погляди на життя та майбутнє -- теж різні, тому таке буде й далі... Це нормально.
показати весь коментар
27.02.2022 00:30 Відповісти
Але е ідея слабка - їім треба визнати один одного!! Після доброі бійки - добрий мир. Не про кацапів звісно.))
показати весь коментар
27.02.2022 00:24 Відповісти
"хто би міг подумати"
Тю на вас. Наш Степан Андрійович все це ще 70 років тому ретельно виклав. Але ж більшість знехтувала тим, повіривши у хибні речі та цінності. Тому й саме здивовані, коли опинилися у розбитого корита.
Байден - молодець. Він наразі "прокачує" Україну від комфортного багатьом Совка, бо зараз всім совкодрочєрам - латєнтним та відвертим вже нема на що дрочити, бо об'єкт їхньої дрочки зараз тупо може їх тупо вбити.
показати весь коментар
26.02.2022 23:12 Відповісти
а де головні спікери від свободи ? Щось забарились ? Чи Дмитро Фірташ указівок не дав. Бо ходять слухи, що вождь лаптеногих вибрав "легітимного" і кілю азірова. Да і натаха влажная десь поділась з новинних ефірів. Може пора вже обявитись
показати весь коментар
27.02.2022 00:44 Відповісти
не від русскіх а від дикої орди зі сходу
показати весь коментар
26.02.2022 23:40 Відповісти
Гитлер был бы точно удивлён.
показати весь коментар
27.02.2022 00:02 Відповісти
вот так выглядит геноцид украинцев от "братушек"
показати весь коментар
26.02.2022 22:36 Відповісти
Ми воюємо за мир...

А тепер хай путін розповість... Чому ми так не воюємо на Донбасі..?
показати весь коментар
26.02.2022 22:36 Відповісти
Ну, ось в якості бреда - може тому, що ми не нацисти, не рашисти - та не фашисти?!
показати весь коментар
27.02.2022 00:29 Відповісти
А відповідь буде!!!!
показати весь коментар
26.02.2022 22:37 Відповісти
Точечка У жарит кацапов как бройлеров ! Вместе с кассетами !
Нравится мне звук вылетающей ракеты.
показати весь коментар
26.02.2022 22:42 Відповісти
Тогда пленных не надо спешить отпускать, они очень пригодятся для разминирования.
показати весь коментар
26.02.2022 22:42 Відповісти
⚡️ Украина отказалась присоединять свою энергетическую систему к электросетям России и Беларуси.

Франция усилит экономические и финансовые санкции против России, заявил Елисейский дворец и объявил о новых мерах "касательно SWIFT".
показати весь коментар
26.02.2022 22:42 Відповісти
А что от них ждать?У нас только отменили воздушную тревогу,те ******** епнули по городу.
показати весь коментар
26.02.2022 22:43 Відповісти
По какому?
показати весь коментар
26.02.2022 23:12 Відповісти
нужен трибунал!

кроме того, написали,что эти с*ки стягивают к нашим границам системы с вакуумными бомбами с неимов. поражающим действием...и он это сделает...
а не поможет, то накроет ЯО...
если только кто-то из своих не грохнет....
показати весь коментар
26.02.2022 22:44 Відповісти
Ну это от нас не зависит. Отнесись к этому по философски. Он хоть прямо сейчас может на кнопку нажать.
показати весь коментар
26.02.2022 22:45 Відповісти
Зате попадемо в Рай , а **** у пекло ,буду іноді до нього заходити і питати як йому там ******* ведеться )))
показати весь коментар
27.02.2022 00:39 Відповісти
Так, й що з того? Складати зброю ніхто не буде.
показати весь коментар
26.02.2022 23:21 Відповісти
Кто-то из своих..на ум почему то всплыла фамилия Шойгу... Он там самый на доверии, самый близкий и наверное есть дети и внуки. Осталось постоять подумать... и достать из кармана табакерку.
показати весь коментар
27.02.2022 00:33 Відповісти
Ужас. Детишки же на таком поподрываются. После второй мировой говорят куча таких бегало.
показати весь коментар
26.02.2022 22:44 Відповісти
Українці привітали кацапов коктелем молотова

Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥

Українські бармени працюють💪

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
показати весь коментар
26.02.2022 22:45 Відповісти
⚡️ YouTube отключил монетизацию RT и другим российским каналам

Видеосервис YouTube заблокировал нескольким российским каналам возможность зарабатывать на просмотрах опубликованных роликов.

По словам представителя YouTube, ролики этих каналов также будут реже появляться в рекомендациях.
показати весь коментар
26.02.2022 22:45 Відповісти
Тварюки. Вбивці.
Харків, тримайся!
показати весь коментар
26.02.2022 22:47 Відповісти
Запасаться коктейлями Молотова .
На всех каналах опубликовать инструкцию и в какую часть танка надо бросать. Или самообороне. Изготовить и раздать желающим
показати весь коментар
26.02.2022 22:47 Відповісти
Поганую сраную рашку нужно гнать ссаными тряпками из ООН.
показати весь коментар
26.02.2022 22:54 Відповісти
Её отовсюду надо гнать. И не ссаными тряпками, а пинками.
показати весь коментар
26.02.2022 23:07 Відповісти
Согласен, но начать нужно с исключения из ООН, чтобы твари руснявые не налагали вето на резолюции.
показати весь коментар
26.02.2022 23:15 Відповісти
Начать нужно минимум с СовБеза, где они имеют право вето, а потом им ООН и сама уже неинтересна будет. Они ради права вето там только и сидят.
показати весь коментар
26.02.2022 23:22 Відповісти
Может нам в ответ их белым фосфором закидать? Да у нас его нету наверно.
показати весь коментар
26.02.2022 23:35 Відповісти
Найдите рецепт напальма.
показати весь коментар
27.02.2022 00:04 Відповісти
Есть кое что по лучше, и эффект мощнейший! Но сделать трудно
Нитроглицерин.
Азотная кислота
Глицерин
Тринтрат глицерина
вода.
Как сделать описано в книге А. Штетбахера
показати весь коментар
27.02.2022 00:21 Відповісти
В Чернигове тоже помыли такими
показати весь коментар
26.02.2022 23:40 Відповісти
А ми ще недавно знищували свої запаси такої фігні
показати весь коментар
26.02.2022 23:51 Відповісти
 
 