Окупанти використовують в Харкові касетні бомби з мінами "Лепесток", - Венедіктова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Використання окупантами касетних бомб із забороненими Женевською конвенцією мінами "Лепесток" зафіксовано у Харкові.
Про це повідомила у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомлення з Харкова… Скидають касетні бомби з мінами "Лепесток". Колір може змінюватися. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу. "Лепесток" заборонений у всьому світі. Заборонений Женевською конвенцією. Це біч Афгану та інших локальних воєн ХХ століття", - написала Венедіктова.
За її словами, українські військові тримають оборону в Харкові і не здали жодної позиції, "навіть трохи відтіснили". "Відбиваємося! Посилюємося! Весь город став в оборону! Місто в кільці, але ми його не здамо. Від молодняку до старих із ціпком – усі валять у тероборону! Натовпи. Не встигаємо записувати", - розповіла Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
Тю на вас. Наш Степан Андрійович все це ще 70 років тому ретельно виклав. Але ж більшість знехтувала тим, повіривши у хибні речі та цінності. Тому й саме здивовані, коли опинилися у розбитого корита.
Байден - молодець. Він наразі "прокачує" Україну від комфортного багатьом Совка, бо зараз всім совкодрочєрам - латєнтним та відвертим вже нема на що дрочити, бо об'єкт їхньої дрочки зараз тупо може їх тупо вбити.
А тепер хай путін розповість... Чому ми так не воюємо на Донбасі..?
Нравится мне звук вылетающей ракеты.
Франция усилит экономические и финансовые санкции против России, заявил Елисейский дворец и объявил о новых мерах "касательно SWIFT".
кроме того, написали,что эти с*ки стягивают к нашим границам системы с вакуумными бомбами с неимов. поражающим действием...и он это сделает...
а не поможет, то накроет ЯО...
если только кто-то из своих не грохнет....
Коктейлі від сусіднього столика🔥🔥🔥
Українські бармени працюють💪
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497660416847228938?s=20&t=WMJLZ3OHcARK1c3mWhTjgA
Видеосервис YouTube заблокировал нескольким российским каналам возможность зарабатывать на просмотрах опубликованных роликов.
По словам представителя YouTube, ролики этих каналов также будут реже появляться в рекомендациях.
Харків, тримайся!
На всех каналах опубликовать инструкцию и в какую часть танка надо бросать. Или самообороне. Изготовить и раздать желающим
Нитроглицерин.
Азотная кислота
Глицерин
Тринтрат глицерина
вода.
Как сделать описано в книге А. Штетбахера