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Враг не имеет возможности отслеживать украинцев по геолокации, - Госспецсвязь

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

Враг не имеет возможности отслеживать украинцев по геолокации, - Госспецсвязь

Информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации, информирует Цензор.НЕТ.

Указанная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели. При этом в Госспецсвязи призвали не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами вашей геолокации.

Детали от Госспецсвязи:

  • Смартфоны Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите "исчезнуть", вам нужно включать авиарежим.
  • Случайно куда-то отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего – в телефонном разговоре.
  • Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки?
  • В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе.

Читайте также: Связь и мобильный интернет никто не будет отключать, - Госспецсвязи
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Топ комментарии
+12
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Автор: Александра Смелянская
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26.02.2022 23:29
+6
Москалі, мавзолей запрошує вашого володю, до бальзамованого тезки.
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26.02.2022 23:29
+6
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27.02.2022 00:09
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А гугл карты трафик?!
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26.02.2022 23:29 Ответить
В телефонах размещены только приемника сигнала gps, сам сигнал передается от спутников. Поэтому новость конечно же фейк. А вот данные от операторов связи поступают.
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27.02.2022 00:29 Ответить
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Автор: Александра Смелянская
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26.02.2022 23:29 Ответить
код 46 идёт туда же
куда и русский военный корабль
а именно-*****!!!
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27.02.2022 00:21 Ответить
Москалі, мавзолей запрошує вашого володю, до бальзамованого тезки.
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26.02.2022 23:29 Ответить
Я сразу же подумал, что какой-то фейк. Сейчас их много бродит. Жалко, когда их подбирают уважаемые сайты или блогеры, которых считал достоверными.
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26.02.2022 23:31 Ответить
Что, беситесь, черти? Еще чуть-чуть и откроется правда, которой вы так сильно боитесь. Она уже светит и уже открывает глаза тех, кого вы так долго мучили и обманывали. Они еще не понимают почему бегают ваши глазки! Но Украинское Слонце уже на восходе, где спрячетесь от Его света? Но сегодня, на камеры, все вы еще говорите. Ваша Ымперия - карточный домик, разваленный одним предложением из интернета... https://www.youtube.com/watch?v=X5EDRp63JTc
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26.02.2022 23:32 Ответить
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27.02.2022 00:09 Ответить
Разве нормально когда flightradar24 показывает военные самолеты?
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27.02.2022 00:19 Ответить
Значит включен самолётный ответчик
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27.02.2022 00:27 Ответить
Ясно спасибо
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27.02.2022 00:29 Ответить
Американськи розвідники навмисно це роблять (вмикають відстежування себе) для психологічного тиску на ворога.
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27.02.2022 00:58 Ответить
Завдяки рішенню Німеччини підтримати поставки зброї Києву Естонія відправить довгоочікувані гаубиці Україні.

Про це повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, пише "Європейська правда".

"Німеччина сьогодні ухвалила важливе рішення для захисту України і демократії. Також дозволила Естонії надіслати гаубиці в Україну", - написала Каллас у Twitter.
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27.02.2022 00:21 Ответить
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27.02.2022 00:23 Ответить
Понабирали дебилов по объявлению. Кому ваша геолокация нужна кацапы, что не знают где город? Военные в поле должны выключить телефоны.
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27.02.2022 01:03 Ответить
 
 