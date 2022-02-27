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Враг не имеет возможности отслеживать украинцев по геолокации, - Госспецсвязь
Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине
Информация об отслеживании украинцев по геолокации не соответствует действительности.
Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации, информирует Цензор.НЕТ.
Указанная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели. При этом в Госспецсвязи призвали не распространять в публичный доступ фото и видео с тегами вашей геолокации.
Детали от Госспецсвязи:
- Смартфоны Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите "исчезнуть", вам нужно включать авиарежим.
- Случайно куда-то отправить сообщение со своей локацией можно, например, через вайбер или телеграмм. Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего – в телефонном разговоре.
- Не делайте "комплимент" врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки?
- В чатах часто "пугают", что будут корректировать вражеские удары благодаря геолокации. Однако адреса укрытий и бомбоубежищ и так в открытом доступе.
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+12 Огусто
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сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Автор: Александра Смелянская
куда и русский военный корабль
а именно-*****!!!
Про це повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, пише "Європейська правда".
"Німеччина сьогодні ухвалила важливе рішення для захисту України і демократії. Також дозволила Естонії надіслати гаубиці в Україну", - написала Каллас у Twitter.