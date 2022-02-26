Ворог не має можливості відстежувати українців за геолокацією, - Держспецзв'язок

Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності.

Про це повідомили у Державнії службі спеціального зв'язку та захисту інформації, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. При цьому у Держспецзв'язку закликали не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації.

Деталі від Держспецзв'язку:

Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете "зникнути" – вам треба вмикати авіарежим.

Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.

Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?

У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.

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