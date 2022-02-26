УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15947 відвідувачів онлайн
Новини ТехнологіїВійна в Україні
29 534 17
мобільний зв'язок (250) телефон (127) Держспецзв'язок (174)

Ворог не має можливості відстежувати українців за геолокацією, - Держспецзв'язок

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

Ворог не має можливості відстежувати українців за геолокацією, - Держспецзв'язок

Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності.

Про це повідомили у Державнії службі спеціального зв'язку та захисту інформації, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. При цьому у Держспецзв'язку закликали не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації.

Деталі від Держспецзв'язку:

  • Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете "зникнути" – вам треба вмикати авіарежим.
  • Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.
  • Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?
  • У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.

Також читайте: Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з РФ та Білорусі, - Держспецзв'язок

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Автор: Александра Смелянская
показати весь коментар
26.02.2022 23:29
+6
Москалі, мавзолей запрошує вашого володю, до бальзамованого тезки.
показати весь коментар
26.02.2022 23:29
+6
показати весь коментар
27.02.2022 00:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А гугл карты трафик?!
показати весь коментар
26.02.2022 23:29 Відповісти
В телефонах размещены только приемника сигнала gps, сам сигнал передается от спутников. Поэтому новость конечно же фейк. А вот данные от операторов связи поступают.
показати весь коментар
27.02.2022 00:29 Відповісти
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Автор: Александра Смелянская
показати весь коментар
26.02.2022 23:29 Відповісти
код 46 идёт туда же
куда и русский военный корабль
а именно-*****!!!
показати весь коментар
27.02.2022 00:21 Відповісти
Москалі, мавзолей запрошує вашого володю, до бальзамованого тезки.
показати весь коментар
26.02.2022 23:29 Відповісти
Я сразу же подумал, что какой-то фейк. Сейчас их много бродит. Жалко, когда их подбирают уважаемые сайты или блогеры, которых считал достоверными.
показати весь коментар
26.02.2022 23:31 Відповісти
Что, беситесь, черти? Еще чуть-чуть и откроется правда, которой вы так сильно боитесь. Она уже светит и уже открывает глаза тех, кого вы так долго мучили и обманывали. Они еще не понимают почему бегают ваши глазки! Но Украинское Слонце уже на восходе, где спрячетесь от Его света? Но сегодня, на камеры, все вы еще говорите. Ваша Ымперия - карточный домик, разваленный одним предложением из интернета... https://www.youtube.com/watch?v=X5EDRp63JTc
показати весь коментар
26.02.2022 23:32 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 00:09 Відповісти
Разве нормально когда flightradar24 показывает военные самолеты?
показати весь коментар
27.02.2022 00:19 Відповісти
Значит включен самолётный ответчик
показати весь коментар
27.02.2022 00:27 Відповісти
Ясно спасибо
показати весь коментар
27.02.2022 00:29 Відповісти
Американськи розвідники навмисно це роблять (вмикають відстежування себе) для психологічного тиску на ворога.
показати весь коментар
27.02.2022 00:58 Відповісти
Завдяки рішенню Німеччини підтримати поставки зброї Києву Естонія відправить довгоочікувані гаубиці Україні.

Про це повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, пише "Європейська правда".

"Німеччина сьогодні ухвалила важливе рішення для захисту України і демократії. Також дозволила Естонії надіслати гаубиці в Україну", - написала Каллас у Twitter.
показати весь коментар
27.02.2022 00:21 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 00:23 Відповісти
Понабирали дебилов по объявлению. Кому ваша геолокация нужна кацапы, что не знают где город? Военные в поле должны выключить телефоны.
показати весь коментар
27.02.2022 01:03 Відповісти
 
 