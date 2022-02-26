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Ворог не має можливості відстежувати українців за геолокацією, - Держспецзв'язок
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Інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності.
Про це повідомили у Державнії службі спеціального зв'язку та захисту інформації, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. При цьому у Держспецзв'язку закликали не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації.
Деталі від Держспецзв'язку:
- Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете "зникнути" – вам треба вмикати авіарежим.
- Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.
- Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?
- У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.
Топ коментарі
+12 Огусто
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сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Автор: Александра Смелянская
куда и русский военный корабль
а именно-*****!!!
Про це повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, пише "Європейська правда".
"Німеччина сьогодні ухвалила важливе рішення для захисту України і демократії. Також дозволила Естонії надіслати гаубиці в Україну", - написала Каллас у Twitter.