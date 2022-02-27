Обновленная вечерняя информация от ВСУ по поводу российского вторжения

Обновленная информация от Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Госспецсвязи.

🔻 В Харькове удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники: танки, бронемашины и т.д. Есть повреждения жилых домов и пострадавшие.

🔻В Сумах ситуация под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.

🔻 В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.

🔻 В Ахтырке ВСУ помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на сегодняшний день уже возобновила свою работу. Сообщается, что в результате обстрелов погибли 6 человек.

🔻 В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Беларуси.

🔻 В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику временно удалось выйти на рубежи. Ведутся ожесточенные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться.

🔻 В Черном море Воздушные Силы ВСУ уничтожили российский военный самолет Су-30 СМ. Продолжается оборона южной границы Украины.

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