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Обновленная вечерняя информация от ВСУ по поводу российского вторжения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обновленная вечерняя информация от ВСУ по поводу российского вторжения

Обновленная информация от Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Госспецсвязи.

🔻 В Харькове удалось отразить атаки, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники: танки, бронемашины и т.д. Есть повреждения жилых домов и пострадавшие.

🔻В Сумах ситуация под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.

🔻 В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.

🔻 В Ахтырке ВСУ помешали намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на сегодняшний день уже возобновила свою работу. Сообщается, что в результате обстрелов погибли 6 человек.

🔻 В Волынской области наблюдаются демонстрационные действия оккупантов со стороны Беларуси.

🔻 В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику временно удалось выйти на рубежи. Ведутся ожесточенные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться.

🔻 В Черном море Воздушные Силы ВСУ уничтожили российский военный самолет Су-30 СМ. Продолжается оборона южной границы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 20:00 26 февраля

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+45
Тримайся, рiдна Украiно !!! NO PASARAN !!!
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27.02.2022 01:50
+43
Слава нації
Смерть москалям.
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27.02.2022 01:51
+37
Безмежна подяка всім нашим захисникам! Слава Україні!
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27.02.2022 01:52
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Тримайся, рiдна Украiно !!! NO PASARAN !!!
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27.02.2022 01:50 Ответить
Слава нації
Смерть москалям.
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27.02.2022 01:51 Ответить
Радий знову тебе бачити, земляче.
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27.02.2022 01:53 Ответить
Безмежна подяка всім нашим захисникам! Слава Україні!
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27.02.2022 01:52 Ответить
Героям слава !!! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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27.02.2022 01:54 Ответить
Ще одного московського окупанта спіймали.

https://www.youtube.com/watch?v=Jcf7AfeC-v8
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27.02.2022 01:54 Ответить
так вот он какой, мальчик в трусиках...
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27.02.2022 02:05 Ответить
Oн cлегкa засал свои белые трусики.
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27.02.2022 02:12 Ответить
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27.02.2022 07:54 Ответить
***...ді кацапские. Кажете можете повторіть. Повторили сукі, як гітлер під час минулої війни. Це ще не все. Блювати кров'ю будете. 16 країн везуть зброю в Україну, яка відправить вас в пакетах на параху.
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27.02.2022 01:54 Ответить
Амеры собираются закрыть наше небо !
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27.02.2022 01:56 Ответить
СТЕЛСЫ УЖЕ ВИСЯТ .
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27.02.2022 01:57 Ответить
ожидают отмашку
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27.02.2022 01:58 Ответить
пруф
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27.02.2022 02:06 Ответить
где-то в телеграме прочел, в сенате дело решается
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27.02.2022 02:29 Ответить
Вбий москаля,або москаль вб'є твою родину.
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27.02.2022 01:56 Ответить
Кацапи, відправляйтесь в Пекло!
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27.02.2022 01:57 Ответить
до кабзона в путінскій рай!!
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27.02.2022 02:02 Ответить
С западной стороны Киева небо на горизонте пылает от огней, слышно взрывы. Где-то в раене Софиевской Борщаговки или Василькова. Думаю, наша арта работает над новой порцией жареных путят.
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27.02.2022 01:58 Ответить
дай бог
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27.02.2022 02:00 Ответить
нефтебаза же горит
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27.02.2022 02:06 Ответить
Вспышки в небе и звуки взрывов продолжаются больше часа. Я не думаю, что это просто нефтебазе горит. Там какие-то боевые действия, судя по всему.
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27.02.2022 02:18 Ответить
Зарубiжна Украiна з вами. Тримайтеся. Слава Украiнi.
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27.02.2022 01:59 Ответить
Брате, у вівторок їдемо у Київ з Польщі. Долучайся
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27.02.2022 02:02 Ответить
Тільки дохлий москаль не зможе більше вбивати Українців, тому вбий москаля вже зараз.
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27.02.2022 02:04 Ответить
под Харьковом только что точка накрыла уйму москалi. Слава Армии!!!
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27.02.2022 02:05 Ответить
Чули, злякались, потім з'ясували, що наші гатять
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27.02.2022 02:42 Ответить
Ви ще про Гадяч не чули! Слава Україні!
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27.02.2022 02:10 Ответить
?
Ну что за манера!
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27.02.2022 02:18 Ответить
О, сушка-30, 2 рака пішли бичків чорноморських годувати
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27.02.2022 02:22 Ответить
Вета! Дивлячись де впав Чорне море унікальне У ньому лише прибережна зона (мілководна) і поверхня моря жива А на великих глибинаж у воді повно сірководню І це - отрута Тому море там мертве і бичків нема Навіть мікроорганізми не виживають!
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27.02.2022 04:34 Ответить
У Пана Бога бездоганне почуття гумору
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27.02.2022 06:36 Ответить
Не знаю Це ще наслідки підвищення рівня Світового океану Чорне море колись було прісноводним Але коли рівень води в Середземному морі піднявся то прорвало Босфор Солона вода пішла і вигубила в Чорному всю прісноводну біосферу От звідти і сірководень Казали рибалки - після сильних штормів море часто тухлими яйцями смердить
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27.02.2022 06:42 Ответить
Ща по тылам не лаптей жарят - а колонны с дизелькой. Лапти автоматом отпадут.
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27.02.2022 02:26 Ответить
Підступні фашисти ! мерзотники! горіти в пеклі вам. Будете смерті бажати як визволення
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27.02.2022 02:27 Ответить
понравилось что В , т.к на идёт военный корабль
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27.02.2022 02:35 Ответить
Врбайтесь жирные европейцы, мы за вас воюем, все что можно делайте
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27.02.2022 02:40 Ответить
Во, орки со злости, что проигрывают, уже газопровод подорвали возле Харькова.
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27.02.2022 02:47 Ответить
та вони вже херачать куди-попало! По житлу - так по житлу По лікарні- так по лікарніУ нас в обласній лікарні вікна повиносило в хірургії! І дитсадок розбили Умудрилися навіть у обласну "дурку" попасти (вона у них якраз по дорозі наступу була) У супермаркет АТБ ввалили - добре що його вже зачинили бо люди товари повикуповували
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27.02.2022 03:33 Ответить
Тримайтеся пане. Бережи вас бог.
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27.02.2022 04:19 Ответить
А куди ми дінемся? Відступать нема куди! Тепер або МИ або ВОНИ! Якщо виборсаємся то в Україні на людей що говоритимуть російською довго будуть скоса дивиться!
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27.02.2022 04:28 Ответить
Виборсаемося... Еще и с Донбассом и Крымом. Оркам - трында. Но кто им доктор...хiба що дiдько в пеклi...
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27.02.2022 04:47 Ответить
Та хай люди говорять хоч на суахілі, аби тільки москалів гнали в три шиї. Всі гуртом ми переможемо. А "дурку" треба терміново відбудувати для совбеза рф, бо їх же десь тримати треба до Гаги)
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27.02.2022 06:24 Ответить
Та там більше налякали ніж пошкодили
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27.02.2022 06:36 Ответить
Слава Украине!! Героям Слава!!! Весь мир в шоке! Держитесь родненькие! Молимся за вас!!!
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27.02.2022 03:21 Ответить
то, шо немцы дают летальное оружие - нехилый звоночек. Но видео последних двух дней для меня - это: https://www.facebook.com/watch/?v=685667732845631
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27.02.2022 03:29 Ответить
Предлагаю называть регулярные сводки ВСУ: "От Украинского Информбюро".
Для лучшего понимания, кто есть кто!...
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27.02.2022 03:35 Ответить
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27.02.2022 03:44 Ответить
В Харькове в районе окружной зарево… говорят Белгородские (РФ) контрактники отказываются идти воевать, ведь всё рядом, они в курсе, что творится рядом в Харькове
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27.02.2022 04:15 Ответить
Вбий москаля - зроби світ кращім !
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27.02.2022 04:16 Ответить
На юге пока херово дошли до Мелитополя, Токамака а основные силы обошли Бердянск и подсунули на Марик. Где б... Наша линия Яценюка на границе Крыма ? Вгопалась бы там какая бригада и хер бы они с Крыма вылезли. Да и смерчи наши по тем колонам не отработали. Почему хз
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27.02.2022 04:44 Ответить
Будь спок. Вскоре квадратно-гнездовым отработаем.
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27.02.2022 04:56 Ответить
Слава героям Украины и всего демократического мира! Держитесь ! Побеждайте врага!
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27.02.2022 06:27 Ответить
Вічна ганьба Білорусі - Білокацапії!
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27.02.2022 07:06 Ответить
 
 