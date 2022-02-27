Оновлена вечірня інформація від ЗСУ щодо російського вторгнення

Оновлена інформація від Збройних Сил України щодо російського вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держспецзвя'зку.

🔻 У Харкові вдалося відбити атаки, місто під контролем України. Знищено багато російської техніки: танки, бронемашини тощо. Є пошкодження житлових будинків та постраждалі.



🔻У Сумах ситуація під контролем оборонців України. Протягом дня зафіксовано обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двох росіян узято в полон.



🔻 У Луганській області тривають спроби ворога захопити населені пункти, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська. Вийти на рубежі Луганської і Донецької областей росіянам не вдалося, українське військо тримає міцну оборону.



🔻 В Охтирці ЗСУ перешкодили намірам противника захопити місто. Пошкоджена місцева ТЕЦ станом на зараз вже відновила свою роботу. Повідомляється, що внаслідок обстрілів загинуло 6 людей.



🔻 У Волинській області спостерігаються демонстраційні дії окупантів зі сторони Білорусі.



🔻 У Скадовську та біля Херсону у Голій Пристані противнику тимчасово вдалося вийти на рубежі. Ведуться запеклі бої, Сили оборони не дають ворогові закріпитися.



🔻 У Чорному морі Повітряні Сили ЗСУ знищили російський військовий літак Су-30 СМ. Продовжується оборона південного кордону України.

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