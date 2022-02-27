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Оновлена вечірня інформація від ЗСУ щодо російського вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оновлена вечірня інформація від ЗСУ щодо російського вторгнення

Оновлена інформація від Збройних Сил України щодо російського вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держспецзвя'зку.

🔻 У Харкові вдалося відбити атаки, місто під контролем України. Знищено багато російської техніки: танки, бронемашини тощо. Є пошкодження житлових будинків та постраждалі.

🔻У Сумах ситуація під контролем оборонців України. Протягом дня зафіксовано обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, двох росіян узято в полон.

🔻 У Луганській області тривають спроби ворога захопити населені пункти, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська. Вийти на рубежі Луганської і Донецької областей росіянам не вдалося, українське військо тримає міцну оборону.

🔻 В Охтирці ЗСУ перешкодили намірам противника захопити місто. Пошкоджена місцева ТЕЦ станом на зараз вже відновила свою роботу. Повідомляється, що внаслідок обстрілів загинуло 6 людей.

🔻 У Волинській області спостерігаються демонстраційні дії окупантів зі сторони Білорусі.

🔻 У Скадовську та біля Херсону у Голій Пристані противнику тимчасово вдалося вийти на рубежі. Ведуться запеклі бої, Сили оборони не дають ворогові закріпитися.

🔻 У Чорному морі Повітряні Сили ЗСУ знищили російський військовий літак Су-30 СМ. Продовжується оборона південного кордону України.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 20:00 26 лютого

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+45
Тримайся, рiдна Украiно !!! NO PASARAN !!!
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27.02.2022 01:50
+43
Слава нації
Смерть москалям.
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27.02.2022 01:51
+37
Безмежна подяка всім нашим захисникам! Слава Україні!
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27.02.2022 01:52
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Тримайся, рiдна Украiно !!! NO PASARAN !!!
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27.02.2022 01:50 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям.
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27.02.2022 01:51 Відповісти
Радий знову тебе бачити, земляче.
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27.02.2022 01:53 Відповісти
Безмежна подяка всім нашим захисникам! Слава Україні!
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27.02.2022 01:52 Відповісти
Героям слава !!! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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27.02.2022 01:54 Відповісти
Ще одного московського окупанта спіймали.

https://www.youtube.com/watch?v=Jcf7AfeC-v8
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27.02.2022 01:54 Відповісти
так вот он какой, мальчик в трусиках...
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27.02.2022 02:05 Відповісти
Oн cлегкa засал свои белые трусики.
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27.02.2022 02:12 Відповісти
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27.02.2022 07:54 Відповісти
***...ді кацапские. Кажете можете повторіть. Повторили сукі, як гітлер під час минулої війни. Це ще не все. Блювати кров'ю будете. 16 країн везуть зброю в Україну, яка відправить вас в пакетах на параху.
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27.02.2022 01:54 Відповісти
Амеры собираются закрыть наше небо !
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27.02.2022 01:56 Відповісти
СТЕЛСЫ УЖЕ ВИСЯТ .
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27.02.2022 01:57 Відповісти
ожидают отмашку
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27.02.2022 01:58 Відповісти
пруф
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27.02.2022 02:06 Відповісти
где-то в телеграме прочел, в сенате дело решается
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27.02.2022 02:29 Відповісти
Вбий москаля,або москаль вб'є твою родину.
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27.02.2022 01:56 Відповісти
Кацапи, відправляйтесь в Пекло!
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27.02.2022 01:57 Відповісти
до кабзона в путінскій рай!!
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27.02.2022 02:02 Відповісти
С западной стороны Киева небо на горизонте пылает от огней, слышно взрывы. Где-то в раене Софиевской Борщаговки или Василькова. Думаю, наша арта работает над новой порцией жареных путят.
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27.02.2022 01:58 Відповісти
дай бог
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27.02.2022 02:00 Відповісти
нефтебаза же горит
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27.02.2022 02:06 Відповісти
Вспышки в небе и звуки взрывов продолжаются больше часа. Я не думаю, что это просто нефтебазе горит. Там какие-то боевые действия, судя по всему.
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27.02.2022 02:18 Відповісти
Зарубiжна Украiна з вами. Тримайтеся. Слава Украiнi.
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27.02.2022 01:59 Відповісти
Брате, у вівторок їдемо у Київ з Польщі. Долучайся
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27.02.2022 02:02 Відповісти
Тільки дохлий москаль не зможе більше вбивати Українців, тому вбий москаля вже зараз.
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27.02.2022 02:04 Відповісти
под Харьковом только что точка накрыла уйму москалi. Слава Армии!!!
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27.02.2022 02:05 Відповісти
Чули, злякались, потім з'ясували, що наші гатять
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27.02.2022 02:42 Відповісти
Ви ще про Гадяч не чули! Слава Україні!
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27.02.2022 02:10 Відповісти
?
Ну что за манера!
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27.02.2022 02:18 Відповісти
О, сушка-30, 2 рака пішли бичків чорноморських годувати
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27.02.2022 02:22 Відповісти
Вета! Дивлячись де впав Чорне море унікальне У ньому лише прибережна зона (мілководна) і поверхня моря жива А на великих глибинаж у воді повно сірководню І це - отрута Тому море там мертве і бичків нема Навіть мікроорганізми не виживають!
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27.02.2022 04:34 Відповісти
У Пана Бога бездоганне почуття гумору
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27.02.2022 06:36 Відповісти
Не знаю Це ще наслідки підвищення рівня Світового океану Чорне море колись було прісноводним Але коли рівень води в Середземному морі піднявся то прорвало Босфор Солона вода пішла і вигубила в Чорному всю прісноводну біосферу От звідти і сірководень Казали рибалки - після сильних штормів море часто тухлими яйцями смердить
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27.02.2022 06:42 Відповісти
Ща по тылам не лаптей жарят - а колонны с дизелькой. Лапти автоматом отпадут.
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27.02.2022 02:26 Відповісти
Підступні фашисти ! мерзотники! горіти в пеклі вам. Будете смерті бажати як визволення
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27.02.2022 02:27 Відповісти
понравилось что В , т.к на идёт военный корабль
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27.02.2022 02:35 Відповісти
Врбайтесь жирные европейцы, мы за вас воюем, все что можно делайте
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27.02.2022 02:40 Відповісти
Во, орки со злости, что проигрывают, уже газопровод подорвали возле Харькова.
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27.02.2022 02:47 Відповісти
та вони вже херачать куди-попало! По житлу - так по житлу По лікарні- так по лікарніУ нас в обласній лікарні вікна повиносило в хірургії! І дитсадок розбили Умудрилися навіть у обласну "дурку" попасти (вона у них якраз по дорозі наступу була) У супермаркет АТБ ввалили - добре що його вже зачинили бо люди товари повикуповували
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27.02.2022 03:33 Відповісти
Тримайтеся пане. Бережи вас бог.
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27.02.2022 04:19 Відповісти
А куди ми дінемся? Відступать нема куди! Тепер або МИ або ВОНИ! Якщо виборсаємся то в Україні на людей що говоритимуть російською довго будуть скоса дивиться!
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27.02.2022 04:28 Відповісти
Виборсаемося... Еще и с Донбассом и Крымом. Оркам - трында. Но кто им доктор...хiба що дiдько в пеклi...
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27.02.2022 04:47 Відповісти
Та хай люди говорять хоч на суахілі, аби тільки москалів гнали в три шиї. Всі гуртом ми переможемо. А "дурку" треба терміново відбудувати для совбеза рф, бо їх же десь тримати треба до Гаги)
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27.02.2022 06:24 Відповісти
Та там більше налякали ніж пошкодили
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27.02.2022 06:36 Відповісти
Слава Украине!! Героям Слава!!! Весь мир в шоке! Держитесь родненькие! Молимся за вас!!!
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27.02.2022 03:21 Відповісти
то, шо немцы дают летальное оружие - нехилый звоночек. Но видео последних двух дней для меня - это: https://www.facebook.com/watch/?v=685667732845631
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27.02.2022 03:29 Відповісти
Предлагаю называть регулярные сводки ВСУ: "От Украинского Информбюро".
Для лучшего понимания, кто есть кто!...
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27.02.2022 03:35 Відповісти
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27.02.2022 03:44 Відповісти
В Харькове в районе окружной зарево… говорят Белгородские (РФ) контрактники отказываются идти воевать, ведь всё рядом, они в курсе, что творится рядом в Харькове
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27.02.2022 04:15 Відповісти
Вбий москаля - зроби світ кращім !
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27.02.2022 04:16 Відповісти
На юге пока херово дошли до Мелитополя, Токамака а основные силы обошли Бердянск и подсунули на Марик. Где б... Наша линия Яценюка на границе Крыма ? Вгопалась бы там какая бригада и хер бы они с Крыма вылезли. Да и смерчи наши по тем колонам не отработали. Почему хз
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27.02.2022 04:44 Відповісти
Будь спок. Вскоре квадратно-гнездовым отработаем.
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27.02.2022 04:56 Відповісти
Слава героям Украины и всего демократического мира! Держитесь ! Побеждайте врага!
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27.02.2022 06:27 Відповісти
Вічна ганьба Білорусі - Білокацапії!
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27.02.2022 07:06 Відповісти
 
 