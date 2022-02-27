На Сумы надвигается большая колонна вражеской техники. Военная администрация призывает гражданских оставаться в безопасном месте
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Со стороны Химпрома на Сумы надвигается большая колонна вражеской техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная военная администрация в фейсбуке.
"Сумы. Со стороны Химпрома на город надвигается большая колонна вражеской техники!"
Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон!" - говорится в сообщении.
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Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:
-Пані кудись поспішає?
-Я нє панімаю па вашему!
-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****?
Тримайтеся. Ми переможемо.
Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає пального - немає техніки.
2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу, - валіть дерева, блокуйте також.
3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його.
4. В кого в наявності ЕКСКАВАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!
5. До уваги власників ЗБРОЇ З ОПТИЧНИМИ ПРИЦІЛАМИ, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - за обстановкою.
6. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію.
7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях поблизу важливих об'єктів тощо. Розбивайте молотком на штукатурці.Засипайте їх землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.Вночі ті мітки світяться. Зі шкрябуйте ...
8. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу! Особливо повідомляйте людей в селах ,родичів ,хай голови сільських рад організовуються. Шини сміття все підготують. Організовують людей щоб дивилися чи нема міток, школа садочки, дорога,трансформаторні будки...
Як буде інформація що окупанти є на території одразу підпалюйте. Ця ПАДАЛЬ буде дезорінтована.