РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13239 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
30 389 17
армия РФ (15369) война (46795) Сумы (826)

На Сумы надвигается большая колонна вражеской техники. Военная администрация призывает гражданских оставаться в безопасном месте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Сумы надвигается большая колонна вражеской техники. Военная администрация призывает гражданских оставаться в безопасном месте

Со стороны Химпрома на Сумы надвигается большая колонна вражеской техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная военная администрация в фейсбуке.

"Сумы. Со стороны Химпрома на город надвигается большая колонна вражеской техники!"

Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты обстреляли жилой массив в Сумах. Мужчина погиб, женщина ранена, - Геращенко

На Сумы надвигается большая колонна вражеской техники. Военная администрация призывает гражданских оставаться в безопасном месте 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
Стоїть черга у касу в Ашані, тут якась жінка хоче пройти без черги.

Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:

-Пані кудись поспішає?

-Я нє панімаю па вашему!

-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****?
показать весь комментарий
27.02.2022 08:35
+14
Ходіть до пекла москалі.
Тримайтеся. Ми переможемо.
показать весь комментарий
27.02.2022 08:38
+11
1. Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів.
Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає пального - немає техніки.
2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу, - валіть дерева, блокуйте також.
3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його.
4. В кого в наявності ЕКСКАВАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!
5. До уваги власників ЗБРОЇ З ОПТИЧНИМИ ПРИЦІЛАМИ, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - за обстановкою.
6. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію.
7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях поблизу важливих об'єктів тощо. Розбивайте молотком на штукатурці.Засипайте їх землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.Вночі ті мітки світяться. Зі шкрябуйте ...
8. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу! Особливо повідомляйте людей в селах ,родичів ,хай голови сільських рад організовуються. Шини сміття все підготують. Організовують людей щоб дивилися чи нема міток, школа садочки, дорога,трансформаторні будки...
Як буде інформація що окупанти є на території одразу підпалюйте. Ця ПАДАЛЬ буде дезорінтована.
показать весь комментарий
27.02.2022 08:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стоїть черга у касу в Ашані, тут якась жінка хоче пройти без черги.

Симпатичний чоловік з посмішкою запитує її:

-Пані кудись поспішає?

-Я нє панімаю па вашему!

-Ну добре,можу і по-вашому-куда лезеш,*****?
показать весь комментарий
27.02.2022 08:35 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2022 10:30 Ответить
Накрийте кришкою домовини.
показать весь комментарий
27.02.2022 08:36 Ответить
Ходіть до пекла москалі.
Тримайтеся. Ми переможемо.
показать весь комментарий
27.02.2022 08:38 Ответить
вiльхи,урагани,смерчi "ласкаво просимо"падлюк!
показать весь комментарий
27.02.2022 08:38 Ответить
росфашисты возвращайтесь назад, тут вас не будет, на расее тоже.
показать весь комментарий
27.02.2022 08:42 Ответить
1. Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів.
Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає пального - немає техніки.
2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу, - валіть дерева, блокуйте також.
3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його.
4. В кого в наявності ЕКСКАВАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!
5. До уваги власників ЗБРОЇ З ОПТИЧНИМИ ПРИЦІЛАМИ, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - за обстановкою.
6. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію.
7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях поблизу важливих об'єктів тощо. Розбивайте молотком на штукатурці.Засипайте їх землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.Вночі ті мітки світяться. Зі шкрябуйте ...
8. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу! Особливо повідомляйте людей в селах ,родичів ,хай голови сільських рад організовуються. Шини сміття все підготують. Організовують людей щоб дивилися чи нема міток, школа садочки, дорога,трансформаторні будки...
Як буде інформація що окупанти є на території одразу підпалюйте. Ця ПАДАЛЬ буде дезорінтована.
показать весь комментарий
27.02.2022 08:52 Ответить
Мило, а на что армия с оружием, расхерачить это всё.
показать весь комментарий
27.02.2022 09:16 Ответить
Идут на утилизацию.
показать весь комментарий
27.02.2022 08:57 Ответить
Уже слышны выстрелы.
показать весь комментарий
27.02.2022 09:08 Ответить
Едут помирать дурачки ...
показать весь комментарий
27.02.2022 09:14 Ответить
Вопрос - где байрактары?
показать весь комментарий
27.02.2022 09:18 Ответить
Вони відступають. Половина на Юнаківку половина на сироватку верхню, додому на росію
показать весь комментарий
27.02.2022 09:21 Ответить
Йдуть окремі авто з Ромнів на Суми, тікають.
показать весь комментарий
27.02.2022 09:23 Ответить
їБАШТЕ ХЛОПЦі!
показать весь комментарий
27.02.2022 09:38 Ответить
2-3 Bayraktara i s 5-6 Ukrainskix voyak s Javelinom vpolne dostatochno dlja togo chtobi unichtojit i otpravit etu ******** kolonnu vmeste s okupantami k chertjam v AD. Beregite svoix.
показать весь комментарий
27.02.2022 11:01 Ответить
 
 